Ranking WTA: La situazione di questa settimana. +41 per Sorana Cirstea
25/08/2025 08:15 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (25-08-2025)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
11225
Punti
18
Tornei
2
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
7933
Punti
16
Tornei
3
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
7874
Punti
19
Tornei
4
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
4903
Punti
22
Tornei
5
Best: 5
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
4733
Punti
19
Tornei
6
Best: 5
--
0
Madison Keys
USA, 17-02-1995
4699
Punti
19
Tornei
7
Best: 4
--
0
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
4433
Punti
18
Tornei
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4116
Punti
19
Tornei
9
Best: 7
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
3869
Punti
21
Tornei
10
Best: 3
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
3663
Punti
21
Tornei
11
Best: 8
--
0
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
2960
Punti
26
Tornei
12
Best: 12
▲
2
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2916
Punti
25
Tornei
13
Best: 8
▼
-1
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
2838
Punti
16
Tornei
14
Best: 14
▲
1
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2781
Punti
24
Tornei
15
Best: 3
▼
-2
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
2726
Punti
15
Tornei
16
Best: 2
--
0
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
2564
Punti
21
Tornei
17
Best: 17
▲
5
Diana Shnaider
RUS, 0
2476
Punti
27
Tornei
18
Best: 8
▼
-1
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
2361
Punti
25
Tornei
19
Best: 4
▼
-1
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
2265
Punti
18
Tornei
20
Best: 12
▼
-1
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
2219
Punti
23
Tornei
21
Best: 12
--
0
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
2129
Punti
23
Tornei
22
Best: 10
▼
-2
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
1921
Punti
26
Tornei
23
Best: 23
▲
1
Victoria Mboko
CAN, 0
1834
Punti
23
Tornei
24
Best: 1
▲
1
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
1779
Punti
16
Tornei
25
Best: 9
▲
1
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1763
Punti
25
Tornei
26
Best: 5
▲
1
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1720
Punti
21
Tornei
27
Best: 4
▲
1
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1708
Punti
25
Tornei
28
Best: 16
▲
1
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1656
Punti
21
Tornei
29
Best: 11
▲
2
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1582
Punti
22
Tornei
30
Best: 13
▲
3
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1564
Punti
26
Tornei
31
Best: 21
▲
1
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1559
Punti
23
Tornei
32
Best: 23
▼
-9
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
1550
Punti
21
Tornei
33
Best: 22
▼
-3
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1528
Punti
26
Tornei
34
Best: 32
▲
3
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1466
Punti
26
Tornei
35
Best: 33
▲
3
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
1440
Punti
28
Tornei
36
Best: 36
▼
-1
Emma Raducanu
GBR, 0
1426
Punti
20
Tornei
37
Best: 19
▼
-1
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1404
Punti
25
Tornei
38
Best: 29
▲
1
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
1374
Punti
23
Tornei
39
Best: 32
▲
2
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
1320
Punti
20
Tornei
40
Best: 40
--
0
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1316
Punti
24
Tornei
41
Best: 30
▼
-7
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1310
Punti
26
Tornei
42
Best: 36
▲
1
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1307
Punti
36
Tornei
43
Best: 43
▼
-1
Maya Joint
AUS, 0
1301
Punti
31
Tornei
44
Best: 24
▲
9
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1287
Punti
25
Tornei
45
Best: 11
▼
-1
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
1245
Punti
16
Tornei
46
Best: 46
--
0
Lois Boisson
FRA, 0
1219
Punti
15
Tornei
47
Best: 47
▲
2
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1181
Punti
27
Tornei
48
Best: 23
--
0
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
1168
Punti
23
Tornei
49
Best: 17
▲
6
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
1162
Punti
22
Tornei
50
Best: 49
--
0
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1161
Punti
26
Tornei
51
Best: 44
--
0
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
1157
Punti
22
Tornei
52
Best: 27
--
0
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1156
Punti
23
Tornei
53
Best: 21
▼
-8
Anastasia Potapova
RUS, 30-03-2001
1136
Punti
22
Tornei
54
Best: 28
▼
-7
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1127
Punti
23
Tornei
55
Best: 20
▼
-1
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
1125
Punti
26
Tornei
56
Best: 40
▲
15
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
1080
Punti
34
Tornei
57
Best: 46
▼
-1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
1068
Punti
28
Tornei
58
Best: 44
▲
11
Ann Li
USA, 26-06-2000
1054
Punti
28
Tornei
59
Best: 55
▲
1
Eva Lys
GER, 12-01-2002
1049
Punti
21
Tornei
60
Best: 6
▼
-2
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1013
Punti
11
Tornei
61
Best: 7
▼
-2
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
997
Punti
18
Tornei
62
Best: 2
▼
-1
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
984
Punti
13
Tornei
63
Best: 33
▼
-6
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
979
Punti
22
Tornei
64
Best: 3
▼
-2
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
971
Punti
23
Tornei
65
Best: 60
▲
3
Kamilla Rakhimova
RUS, 28-08-2001
966
Punti
32
Tornei
66
Best: 58
▼
-3
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
966
Punti
31
Tornei
67
Best: 54
▼
-3
Polina Kudermetova
RUS, 04-06-2003
963
Punti
30
Tornei
68
Best: 63
▼
-2
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
941
Punti
30
Tornei
69
Best: 69
▲
20
Antonia Ruzic
CRO, 0
940
Punti
29
Tornei
70
Best: 51
▼
-3
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
939
Punti
21
Tornei
71
Best: 21
▲
41
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
928
Punti
18
Tornei
72
Best: 35
▲
5
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
915
Punti
23
Tornei
73
Best: 73
▲
3
Iva Jovic
USA, 0
914
Punti
20
Tornei
74
Best: 64
▲
1
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
911
Punti
22
Tornei
75
Best: 75
▼
-5
Alexandra Eala
PHI, 0
904
Punti
28
Tornei
76
Best: 27
▼
-11
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
900
Punti
26
Tornei
77
Best: 2
▼
-5
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
893
Punti
17
Tornei
78
Best: 41
▼
-4
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
887
Punti
25
Tornei
79
Best: 32
▲
5
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
886
Punti
26
Tornei
80
Best: 34
▼
-2
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
878
Punti
30
Tornei
81
Best: 74
▼
-2
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
874
Punti
26
Tornei
82
Best: 51
▼
-9
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
871
Punti
31
Tornei
83
Best: 60
▼
-3
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
871
Punti
30
Tornei
84
Best: 76
▼
-3
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
871
Punti
28
Tornei
85
Best: 29
▲
2
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
870
Punti
26
Tornei
86
Best: 86
▼
-4
Aoi Ito
JPN, 0
864
Punti
30
Tornei
87
Best: 21
▼
-2
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
863
Punti
25
Tornei
88
Best: 39
▼
-5
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
861
Punti
26
Tornei
89
Best: 84
▼
-3
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
837
Punti
24
Tornei
90
Best: 82
▲
10
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
831
Punti
33
Tornei
91
Best: 91
▲
7
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
823
Punti
39
Tornei
92
Best: 22
▼
-2
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
819
Punti
18
Tornei
93
Best: 91
▼
-2
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
814
Punti
35
Tornei
94
Best: 47
▼
-2
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
807
Punti
30
Tornei
95
Best: 56
▼
-2
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
795
Punti
27
Tornei
96
Best: 96
▼
-2
Tereza Valentova
CZE, 0
793
Punti
16
Tornei
97
Best: 50
▼
-1
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
779
Punti
31
Tornei
98
Best: 46
▼
-1
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
763
Punti
28
Tornei
99
Best: 79
▲
2
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
736
Punti
28
Tornei
100
Best: 36
▼
-12
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
735
Punti
27
Tornei
101
Best: 54
▲
2
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
735
Punti
20
Tornei
102
Best: 31
▲
2
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
734
Punti
27
Tornei
103
Best: 36
▼
-8
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
733
Punti
21
Tornei
104
Best: 104
▲
1
Ella Seidel
GER, 0
729
Punti
30
Tornei
105
Best: 105
▲
2
Talia Gibson
AUS, 0
722
Punti
31
Tornei
106
Best: 59
▼
-7
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
719
Punti
23
Tornei
107
Best: 48
▼
-1
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
704
Punti
23
Tornei
108
Best: 62
▲
1
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
686
Punti
25
Tornei
109
Best: 56
▼
-1
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
684
Punti
26
Tornei
110
Best: 27
--
0
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
665
Punti
25
Tornei
111
Best: 111
--
0
Sara Bejlek
CZE, 0
664
Punti
19
Tornei
112
Best: 112
▲
1
Anca Todoni
ROU, 0
660
Punti
23
Tornei
113
Best: 22
▲
1
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
652
Punti
19
Tornei
114
Best: 114
▲
1
Petra Marcinko
CRO, 0
641
Punti
23
Tornei
115
Best: 106
▲
1
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
630
Punti
35
Tornei
116
Best: 54
▲
1
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
628
Punti
31
Tornei
117
Best: 38
▲
2
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
622
Punti
27
Tornei
118
Best: 112
▲
2
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
622
Punti
28
Tornei
119
Best: 29
▲
2
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
610
Punti
22
Tornei
120
Best: 100
▲
3
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
602
Punti
22
Tornei
121
Best: 83
▲
3
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
602
Punti
25
Tornei
122
Best: 19
▲
3
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
588
Punti
37
Tornei
123
Best: 123
▲
3
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
588
Punti
33
Tornei
124
Best: 107
▲
3
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
583
Punti
26
Tornei
125
Best: 71
▼
-7
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
582
Punti
30
Tornei
126
Best: 118
▲
2
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
578
Punti
28
Tornei
127
Best: 104
▲
2
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
577
Punti
25
Tornei
128
Best: 116
▲
2
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
576
Punti
24
Tornei
129
Best: 129
▲
2
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
575
Punti
35
Tornei
130
Best: 130
▲
2
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
561
Punti
29
Tornei
131
Best: 41
▼
-9
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
560
Punti
31
Tornei
132
Best: 1
▲
1
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
556
Punti
13
Tornei
133
Best: 45
▲
2
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
556
Punti
29
Tornei
134
Best: 76
--
0
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
546
Punti
29
Tornei
135
Best: 25
▲
1
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
542
Punti
19
Tornei
136
Best: 132
▲
1
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
542
Punti
22
Tornei
137
Best: 105
▲
2
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
522
Punti
30
Tornei
138
Best: 136
▲
2
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
517
Punti
27
Tornei
139
Best: 46
▲
4
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
505
Punti
14
Tornei
140
Best: 84
▲
4
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
502
Punti
33
Tornei
141
Best: 112
▲
4
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
497
Punti
26
Tornei
142
Best: 125
▲
4
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
490
Punti
24
Tornei
143
Best: 32
▼
-2
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
485
Punti
15
Tornei
144
Best: 85
▲
4
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
485
Punti
31
Tornei
145
Best: 99
▲
4
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
484
Punti
29
Tornei
146
Best: 146
▲
4
Tatiana Prozorova
RUS, 0
481
Punti
21
Tornei
147
Best: 49
▼
-9
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
480
Punti
20
Tornei
148
Best: 22
▲
3
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
480
Punti
22
Tornei
149
Best: 149
▼
-2
Janice Tjen
INA, 0
480
Punti
20
Tornei
150
Best: 150
▲
2
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
479
Punti
24
Tornei
151
Best: 58
▲
2
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
477
Punti
33
Tornei
152
Best: 97
▲
2
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
465
Punti
22
Tornei
153
Best: 71
▲
2
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
460
Punti
31
Tornei
154
Best: 154
▲
2
Lanlana Tararudee
THA, 0
460
Punti
25
Tornei
155
Best: 20
▲
2
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
458
Punti
19
Tornei
156
Best: 81
▲
2
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
457
Punti
21
Tornei
157
Best: 153
▲
2
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
457
Punti
34
Tornei
158
Best: 114
▲
2
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
457
Punti
24
Tornei
159
Best: 38
▲
2
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
449
Punti
22
Tornei
160
Best: 160
▲
2
Dominika Salkova
CZE, 0
449
Punti
20
Tornei
161
Best: 58
▲
2
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
446
Punti
13
Tornei
162
Best: 162
▲
2
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
438
Punti
27
Tornei
163
Best: 138
▲
3
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
437
Punti
21
Tornei
164
Best: 39
▼
-62
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
435
Punti
25
Tornei
165
Best: 165
▲
2
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
433
Punti
23
Tornei
166
Best: 147
▲
2
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
431
Punti
22
Tornei
167
Best: 167
▲
2
Celine Naef
SUI, 0
431
Punti
24
Tornei
168
Best: 168
▲
2
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
424
Punti
15
Tornei
169
Best: 154
▲
2
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
414
Punti
24
Tornei
170
Best: 47
▲
32
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
411
Punti
8
Tornei
171
Best: 105
▲
1
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
409
Punti
25
Tornei
172
Best: 172
▼
-30
Erika Andreeva
RUS, 0
407
Punti
23
Tornei
173
Best: 4
--
0
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
406
Punti
12
Tornei
174
Best: 4
--
0
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
406
Punti
10
Tornei
175
Best: 93
--
0
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
405
Punti
25
Tornei
176
Best: 176
--
0
Lola Radivojevic
SRB, 0
404
Punti
27
Tornei
177
Best: 121
--
0
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
402
Punti
22
Tornei
178
Best: 178
▲
1
Clervie Ngounoue
USA, 0
399
Punti
21
Tornei
179
Best: 179
▲
1
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
399
Punti
25
Tornei
180
Best: 105
▲
1
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
398
Punti
29
Tornei
181
Best: 181
▲
1
Sofia Costoulas
BEL, 0
397
Punti
25
Tornei
182
Best: 178
▼
-4
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
396
Punti
28
Tornei
183
Best: 178
--
0
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
395
Punti
24
Tornei
184
Best: 61
--
0
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
391
Punti
21
Tornei
185
Best: 185
--
0
Robin Montgomery
USA, 0
391
Punti
15
Tornei
186
Best: 56
--
0
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
390
Punti
29
Tornei
187
Best: 135
--
0
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
387
Punti
29
Tornei
188
Best: 188
--
0
Linda Klimovicova
POL, 0
387
Punti
17
Tornei
189
Best: 114
--
0
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
385
Punti
23
Tornei
190
Best: 173
▲
2
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
384
Punti
28
Tornei
191
Best: 93
▲
2
Maria Timofeeva
RUS, 18-11-2003
383
Punti
24
Tornei
192
Best: 172
▲
2
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
382
Punti
26
Tornei
193
Best: 193
▲
2
Alina Korneeva
RUS, 0
381
Punti
15
Tornei
194
Best: 171
▲
2
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
380
Punti
31
Tornei
195
Best: 14
▼
-30
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
379
Punti
18
Tornei
196
Best: 45
▲
1
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
374
Punti
19
Tornei
197
Best: 197
▲
1
Barbora Palicova
CZE, 0
374
Punti
28
Tornei
198
Best: 198
▲
1
Emerson Jones
AUS, 0
374
Punti
16
Tornei
199
Best: 196
▲
1
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
371
Punti
33
Tornei
200
Best: 176
▲
11
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
370
Punti
31
Tornei
201
Best: 164
--
0
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
367
Punti
25
Tornei
202
Best: 170
▼
-11
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
364
Punti
23
Tornei
203
Best: 203
--
0
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
363
Punti
22
Tornei
204
Best: 178
--
0
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
361
Punti
31
Tornei
205
Best: 100
--
0
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
358
Punti
32
Tornei
206
Best: 26
▲
1
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
346
Punti
20
Tornei
207
Best: 152
▲
1
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
343
Punti
33
Tornei
208
Best: 119
▼
-2
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
343
Punti
29
Tornei
209
Best: 176
--
0
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
341
Punti
33
Tornei
210
Best: 23
--
0
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
340
Punti
21
Tornei
211
Best: 97
▲
2
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
329
Punti
27
Tornei
212
Best: 212
▼
-22
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
329
Punti
24
Tornei
213
Best: 213
▲
35
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
326
Punti
27
Tornei
214
Best: 143
▲
3
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
325
Punti
34
Tornei
215
Best: 215
▲
3
Hina Inoue
USA, 0
325
Punti
29
Tornei
216
Best: 162
▲
4
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
323
Punti
24
Tornei
217
Best: 151
▲
4
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
322
Punti
26
Tornei
218
Best: 218
▲
5
Cadence Brace
CAN, 0
321
Punti
24
Tornei
219
Best: 176
▲
9
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
320
Punti
29
Tornei
220
Best: 220
▲
4
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
320
Punti
22
Tornei
221
Best: 70
▲
4
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
318
Punti
21
Tornei
222
Best: 108
▲
4
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
316
Punti
25
Tornei
223
Best: 97
▲
4
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
315
Punti
27
Tornei
224
Best: 203
▲
5
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
314
Punti
32
Tornei
225
Best: 139
▼
-9
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
314
Punti
23
Tornei
226
Best: 226
▼
-12
Sayaka Ishii
JPN, 0
313
Punti
22
Tornei
227
Best: 227
▼
-8
Tara Wuerth
CRO, 0
313
Punti
22
Tornei
228
Best: 177
▲
5
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
309
Punti
30
Tornei
229
Best: 229
▲
5
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
309
Punti
21
Tornei
230
Best: 169
▲
5
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
308
Punti
33
Tornei
231
Best: 231
▼
-9
Elena Pridankina
RUS, 0
308
Punti
23
Tornei
232
Best: 232
▲
17
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
306
Punti
18
Tornei
233
Best: 11
▲
5
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
305
Punti
9
Tornei
234
Best: 43
▲
5
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
305
Punti
28
Tornei
235
Best: 209
▼
-4
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
305
Punti
23
Tornei
236
Best: 96
▲
4
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
303
Punti
35
Tornei
237
Best: 237
▲
5
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
302
Punti
23
Tornei
238
Best: 174
▲
5
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
300
Punti
27
Tornei
239
Best: 56
▼
-24
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
298
Punti
27
Tornei
240
Best: 164
▲
4
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
298
Punti
26
Tornei
241
Best: 121
▲
4
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
298
Punti
20
Tornei
242
Best: 31
▲
4
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
297
Punti
21
Tornei
243
Best: 165
▼
-2
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
297
Punti
30
Tornei
244
Best: 213
▲
3
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
296
Punti
25
Tornei
245
Best: 245
▲
5
Gabriela Knutson
CZE, 0
295
Punti
30
Tornei
246
Best: 246
▲
5
Taylah Preston
AUS, 0
294
Punti
26
Tornei
247
Best: 207
▼
-35
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
294
Punti
31
Tornei
248
Best: 248
▲
8
Kayla Cross
CAN, 0
293
Punti
31
Tornei
249
Best: 249
▲
3
Giorgia Pedone
ITA, 0
293
Punti
26
Tornei
250
Best: 131
▼
-20
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
291
Punti
30
Tornei
251
Best: 251
▲
3
Nikola Bartunkova
CZE, 0
291
Punti
15
Tornei
252
Best: 233
▼
-16
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
288
Punti
24
Tornei
253
Best: 168
▲
4
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
284
Punti
30
Tornei
254
Best: 225
▲
4
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
282
Punti
22
Tornei
255
Best: 251
▲
9
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
282
Punti
30
Tornei
256
Best: 242
▲
3
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
279
Punti
27
Tornei
257
Best: 88
▲
3
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
278
Punti
27
Tornei
258
Best: 104
▲
3
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
277
Punti
26
Tornei
259
Best: 259
▲
4
Han Shi
CHN, 0
274
Punti
29
Tornei
260
Best: 105
▲
14
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
271
Punti
28
Tornei
261
Best: 261
▲
7
Amarissa Toth
HUN, 0
269
Punti
19
Tornei
262
Best: 262
▲
3
Teodora Kostovic
SRB, 0
268
Punti
12
Tornei
263
Best: 254
▲
3
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
268
Punti
38
Tornei
264
Best: 214
▼
-11
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
266
Punti
30
Tornei
265
Best: 265
▲
2
Amarni Banks
GBR, 0
264
Punti
23
Tornei
266
Best: 266
▲
3
Sara Saito
JPN, 0
263
Punti
27
Tornei
267
Best: 132
▲
9
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
262
Punti
24
Tornei
268
Best: 268
▲
2
Nastasja Schunk
GER, 0
261
Punti
26
Tornei
269
Best: 269
▲
2
Wakana Sonobe
JPN, 0
261
Punti
13
Tornei
270
Best: 270
▲
2
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
260
Punti
30
Tornei
271
Best: 271
▲
2
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
260
Punti
25
Tornei
272
Best: 90
▲
24
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
259
Punti
28
Tornei
273
Best: 273
▲
2
Lia Karatancheva
BUL, 0
259
Punti
32
Tornei
274
Best: 274
▼
-37
Kristina Dmitruk
BLR, 0
257
Punti
17
Tornei
275
Best: 275
▲
2
Renata Jamrichova
SVK, 0
255
Punti
21
Tornei
276
Best: 110
▲
12
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
254
Punti
27
Tornei
277
Best: 277
▲
33
Carol Young Suh Lee
USA, 0
253
Punti
20
Tornei
278
Best: 213
▲
9
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
250
Punti
30
Tornei
279
Best: 175
--
0
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
250
Punti
23
Tornei
280
Best: 256
▼
-2
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
248
Punti
32
Tornei
281
Best: 281
--
0
Xinxin Yao
CHN, 0
247
Punti
29
Tornei
282
Best: 170
--
0
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
247
Punti
27
Tornei
283
Best: 283
▲
1
Ayana Akli
USA, 0
246
Punti
28
Tornei
284
Best: 158
▲
1
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
245
Punti
37
Tornei
285
Best: 18
▼
-2
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
245
Punti
11
Tornei
286
Best: 144
--
0
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
245
Punti
34
Tornei
287
Best: 227
▼
-32
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
241
Punti
20
Tornei
288
Best: 288
▲
1
Julia Avdeeva
RUS, 0
241
Punti
22
Tornei
289
Best: 1
▲
1
Caroline Wozniacki
DEN, 11-07-1990
240
Punti
3
Tornei
290
Best: 5
▲
1
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
240
Punti
12
Tornei
291
Best: 136
▲
1
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
240
Punti
24
Tornei
292
Best: 82
▲
1
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
239
Punti
23
Tornei
293
Best: 293
▲
1
Ariana Geerlings
ESP, 0
239
Punti
27
Tornei
294
Best: 136
▲
1
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
238
Punti
22
Tornei
295
Best: 280
▼
-15
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
238
Punti
22
Tornei
296
Best: 39
▼
-64
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
237
Punti
15
Tornei
297
Best: 153
--
0
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
235
Punti
35
Tornei
298
Best: 204
--
0
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
235
Punti
23
Tornei
299
Best: 292
--
0
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
233
Punti
25
Tornei
300
Best: 293
--
0
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
233
Punti
20
Tornei
301
Best: 301
▲
5
Polina Iatcenko
RUS, 0
233
Punti
21
Tornei
302
Best: 31
▲
1
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
232
Punti
12
Tornei
303
Best: 303
▼
-2
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
232
Punti
11
Tornei
304
Best: 266
▼
-2
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
232
Punti
18
Tornei
305
Best: 305
▼
-1
Luisina Giovannini
ARG, 0
228
Punti
16
Tornei
306
Best: 306
▼
-1
Fiona Crawley
USA, 0
228
Punti
13
Tornei
307
Best: 231
--
0
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
225
Punti
33
Tornei
308
Best: 150
--
0
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
222
Punti
20
Tornei
309
Best: 309
--
0
Mary Stoiana
USA, 0
221
Punti
14
Tornei
310
Best: 69
▲
5
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
221
Punti
33
Tornei
311
Best: 42
▼
-49
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
220
Punti
10
Tornei
312
Best: 168
▲
8
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
218
Punti
26
Tornei
313
Best: 190
▼
-1
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
216
Punti
33
Tornei
314
Best: 314
▲
12
Mia Ristic
SRB, 0
216
Punti
29
Tornei
315
Best: 158
▼
-1
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
213
Punti
25
Tornei
316
Best: 316
▲
23
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
213
Punti
21
Tornei
317
Best: 163
▼
-1
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
211
Punti
30
Tornei
318
Best: 292
--
0
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
210
Punti
27
Tornei
319
Best: 319
▲
5
Aliona Falei
BLR, 0
209
Punti
22
Tornei
320
Best: 211
▲
1
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
205
Punti
30
Tornei
321
Best: 266
▲
1
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
204
Punti
26
Tornei
322
Best: 322
▼
-11
Priska Nugroho
INA, 0
204
Punti
25
Tornei
323
Best: 236
▲
2
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
203
Punti
13
Tornei
324
Best: 299
▲
3
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
202
Punti
19
Tornei
325
Best: 325
▲
3
Laura Samson
CZE, 0
201
Punti
19
Tornei
326
Best: 205
▲
8
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
201
Punti
22
Tornei
327
Best: 154
▼
-8
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
199
Punti
31
Tornei
328
Best: 200
▲
2
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
198
Punti
30
Tornei
329
Best: 318
▲
4
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
194
Punti
19
Tornei
330
Best: 330
▲
5
Alana Smith
USA, 09-11-1999
192
Punti
23
Tornei
331
Best: 300
▲
5
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
190
Punti
21
Tornei
332
Best: 332
▲
43
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
190
Punti
25
Tornei
333
Best: 320
▼
-1
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
189
Punti
20
Tornei
334
Best: 189
▼
-17
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
189
Punti
18
Tornei
335
Best: 335
▲
3
Julieta Pareja
USA, 0
188
Punti
6
Tornei
336
Best: 336
▼
-13
Karina Miller
USA, 0
188
Punti
17
Tornei
337
Best: 162
▲
3
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
187
Punti
27
Tornei
338
Best: 338
▲
3
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
187
Punti
22
Tornei
339
Best: 339
▲
3
Lea Ma
USA, 01-02-2001
187
Punti
23
Tornei
340
Best: 151
▲
3
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
185
Punti
30
Tornei
341
Best: 214
▲
5
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
185
Punti
17
Tornei
342
Best: 288
▲
17
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
184
Punti
20
Tornei
343
Best: 222
▲
5
Stacey Fung
CAN, 06-02-1997
184
Punti
15
Tornei
344
Best: 331
--
0
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
182
Punti
20
Tornei
345
Best: 328
--
0
Lian Tran
NED, 19-07-2002
181
Punti
25
Tornei
346
Best: 346
▲
4
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
180
Punti
23
Tornei
347
Best: 137
▲
5
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
178
Punti
23
Tornei
348
Best: 60
▼
-1
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
178
Punti
24
Tornei
349
Best: 317
▼
-12
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
176
Punti
23
Tornei
350
Best: 350
▲
3
Monika Ekstrand
USA, 0
176
Punti
12
Tornei
351
Best: 351
▲
4
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
176
Punti
20
Tornei
352
Best: 36
▲
2
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
173
Punti
7
Tornei
353
Best: 10
▲
3
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
173
Punti
16
Tornei
354
Best: 354
▲
4
Saki Imamura
JPN, 0
173
Punti
23
Tornei
355
Best: 355
▼
-26
Mingge Xu
GBR, 0
169
Punti
16
Tornei
356
Best: 322
▲
57
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
169
Punti
21
Tornei
357
Best: 357
▲
11
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
169
Punti
27
Tornei
358
Best: 46
▲
2
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
168
Punti
9
Tornei
359
Best: 344
▼
-8
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
168
Punti
18
Tornei
360
Best: 23
▲
1
Lesia Tsurenko
UKR, 30-05-1989
167
Punti
7
Tornei
361
Best: 361
▲
1
Mayu Crossley
JPN, 0
167
Punti
17
Tornei
362
Best: 348
▲
1
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
166
Punti
20
Tornei
363
Best: 363
▲
20
Elena Micic
AUS, 0
165
Punti
21
Tornei
364
Best: 342
▲
2
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
165
Punti
19
Tornei
365
Best: 365
▲
4
Laura Hietaranta
FIN, 0
162
Punti
18
Tornei
366
Best: 317
▲
1
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
161
Punti
26
Tornei
367
Best: 133
▲
3
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
161
Punti
22
Tornei
368
Best: 305
▲
12
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
160
Punti
22
Tornei
369
Best: 226
▲
2
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
160
Punti
18
Tornei
370
Best: 179
▲
3
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
158
Punti
23
Tornei
371
Best: 52
▲
3
Claire Liu
USA, 25-05-2000
156
Punti
14
Tornei
372
Best: 39
▼
-23
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
156
Punti
15
Tornei
373
Best: 221
▲
3
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
156
Punti
17
Tornei
374
Best: 374
▲
10
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
155
Punti
27
Tornei
375
Best: 375
▲
3
Petra Hule
AUS, 0
154
Punti
20
Tornei
376
Best: 280
▲
14
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
154
Punti
25
Tornei
377
Best: 314
▼
-13
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
154
Punti
25
Tornei
378
Best: 370
▲
1
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
154
Punti
25
Tornei
379
Best: 26
▼
-2
Anna Karolina Schmiedlova
SVK, 13-09-1994
153
Punti
12
Tornei
380
Best: 380
▲
2
Denislava Glushkova
BUL, 0
153
Punti
26
Tornei
381
Best: 305
▲
4
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
152
Punti
11
Tornei
382
Best: 361
▲
5
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
151
Punti
22
Tornei
383
Best: 367
▲
5
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
149
Punti
25
Tornei
384
Best: 319
▲
7
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
147
Punti
18
Tornei
385
Best: 253
▼
-4
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
147
Punti
34
Tornei
386
Best: 386
--
0
Miho Kuramochi
JPN, 0
147
Punti
26
Tornei
387
Best: 350
▼
-15
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
146
Punti
18
Tornei
388
Best: 130
▲
5
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
145
Punti
15
Tornei
389
Best: 389
▲
6
Samira De Stefano
ITA, 0
145
Punti
16
Tornei
390
Best: 390
▲
6
Eryn Cayetano
USA, 0
145
Punti
19
Tornei
391
Best: 365
▼
-26
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
144
Punti
24
Tornei
392
Best: 201
▼
-79
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
143
Punti
22
Tornei
393
Best: 393
▲
4
Lilli Tagger
AUT, 0
143
Punti
13
Tornei
394
Best: 296
▼
-2
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
143
Punti
23
Tornei
395
Best: 395
▲
3
Federica Urgesi
ITA, 0
142
Punti
25
Tornei
396
Best: 221
▼
-7
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
142
Punti
19
Tornei
397
Best: 147
▲
2
Jaimee Fourlis
AUS, 17-09-1999
141
Punti
13
Tornei
398
Best: 320
▲
2
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
140
Punti
15
Tornei
399
Best: 399
▲
3
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
140
Punti
20
Tornei
400
Best: 377
▲
3
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
140
Punti
20
Tornei
401
Best: 401
▲
9
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
139
Punti
25
Tornei
402
Best: 309
▲
9
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
139
Punti
18
Tornei
403
Best: 403
▲
1
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
139
Punti
19
Tornei
404
Best: 404
▲
8
Amelia Rajecki
GBR, 0
138
Punti
24
Tornei
405
Best: 405
--
0
Diletta Cherubini
ITA, 0
138
Punti
27
Tornei
406
Best: 296
▼
-49
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
138
Punti
21
Tornei
407
Best: 39
▼
-1
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
137
Punti
8
Tornei
408
Best: 71
▼
-1
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
137
Punti
14
Tornei
409
Best: 409
▼
-15
Nina Vargova
SVK, 0
137
Punti
22
Tornei
410
Best: 410
▼
-2
Martha Matoula
GRE, 0
137
Punti
22
Tornei
411
Best: 160
▼
-2
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
136
Punti
25
Tornei
412
Best: 351
▲
2
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
134
Punti
28
Tornei
413
Best: 362
▲
2
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
133
Punti
17
Tornei
414
Best: 243
▲
2
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
132
Punti
19
Tornei
415
Best: 310
▼
-14
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
131
Punti
14
Tornei
416
Best: 226
▲
1
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
130
Punti
19
Tornei
417
Best: 417
▲
1
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
130
Punti
19
Tornei
418
Best: 84
▲
1
Kayla Day
USA, 28-09-1999
129
Punti
15
Tornei
419
Best: 419
▲
10
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
129
Punti
18
Tornei
420
Best: 216
--
0
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
129
Punti
26
Tornei
421
Best: 421
--
0
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
129
Punti
20
Tornei
422
Best: 422
--
0
Akasha Urhobo
USA, 0
128
Punti
18
Tornei
423
Best: 188
--
0
Marie Benoit
BEL, 16-03-1995
127
Punti
11
Tornei
424
Best: 186
--
0
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
127
Punti
28
Tornei
425
Best: 417
--
0
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
127
Punti
13
Tornei
426
Best: 426
▲
1
Matilde Paoletti
ITA, 0
126
Punti
11
Tornei
427
Best: 240
▲
20
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
126
Punti
16
Tornei
428
Best: 427
--
0
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
125
Punti
15
Tornei
429
Best: 429
▲
1
Mathilde Lollia
FRA, 0
125
Punti
22
Tornei
430
Best: 430
▲
20
Veronika Podrez
UKR, 0
125
Punti
21
Tornei
431
Best: 342
--
0
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
125
Punti
23
Tornei
432
Best: 432
--
0
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
124
Punti
24
Tornei
433
Best: 284
--
0
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
124
Punti
16
Tornei
434
Best: 434
▲
7
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
124
Punti
23
Tornei
435
Best: 435
--
0
Madison Sieg
USA, 0
123
Punti
22
Tornei
436
Best: 436
▲
1
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
123
Punti
21
Tornei
437
Best: 437
▼
-11
Hikaru Sato
JPN, 0
123
Punti
16
Tornei
438
Best: 438
▼
-107
Noma Noha Akugue
GER, 0
122
Punti
28
Tornei
439
Best: 296
▲
3
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
122
Punti
14
Tornei
440
Best: 440
▼
-2
Olivia Lincer
POL, 0
122
Punti
15
Tornei
441
Best: 410
▼
-2
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
122
Punti
23
Tornei
442
Best: 442
▼
-2
Kira Pavlova
RUS, 0
122
Punti
20
Tornei
443
Best: 443
▲
11
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
122
Punti
21
Tornei
444
Best: 317
▲
11
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
121
Punti
23
Tornei
445
Best: 445
▼
-2
Zongyu Li
CHN, 0
121
Punti
19
Tornei
446
Best: 356
--
0
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
121
Punti
20
Tornei
447
Best: 401
▼
-13
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
120
Punti
20
Tornei
448
Best: 304
▼
-3
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
119
Punti
25
Tornei
449
Best: 449
▼
-1
Malaika Rapolu
USA, 0
118
Punti
11
Tornei
450
Best: 450
▼
-1
Natalija Senic
SRB, 0
118
Punti
16
Tornei
451
Best: 451
--
0
Martina Okalova
SVK, 0
117
Punti
21
Tornei
452
Best: 452
▲
14
Amandine Monnot
FRA, 0
117
Punti
18
Tornei
453
Best: 118
▼
-1
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
116
Punti
9
Tornei
454
Best: 322
▼
-10
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
115
Punti
14
Tornei
455
Best: 180
▼
-2
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
115
Punti
15
Tornei
456
Best: 456
--
0
Camilla Zanolini
ITA, 0
114
Punti
18
Tornei
457
Best: 457
--
0
Arina Bulatova
RUS, 0
114
Punti
23
Tornei
458
Best: 352
▲
27
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
114
Punti
23
Tornei
459
Best: 459
▼
-1
Victoria Hu
USA, 0
113
Punti
30
Tornei
460
Best: 460
▼
-24
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
113
Punti
8
Tornei
461
Best: 339
▲
13
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
111
Punti
17
Tornei
462
Best: 462
▼
-2
Mia Pohankova
SVK, 0
111
Punti
5
Tornei
463
Best: 463
▼
-2
Luiza Fullana
BRA, 0
111
Punti
17
Tornei
464
Best: 464
▼
-2
Rositsa Dencheva
BUL, 0
111
Punti
14
Tornei
465
Best: 465
▲
13
Radka Zelnickova
SVK, 0
110
Punti
24
Tornei
466
Best: 377
▼
-1
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
109
Punti
9
Tornei
467
Best: 143
--
0
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
109
Punti
19
Tornei
468
Best: 468
--
0
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
108
Punti
23
Tornei
469
Best: 210
--
0
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
108
Punti
17
Tornei
470
Best: 199
--
0
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
108
Punti
15
Tornei
471
Best: 471
--
0
Vittoria Paganetti
ITA, 0
108
Punti
16
Tornei
472
Best: 127
▲
1
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
107
Punti
11
Tornei
473
Best: 439
▲
2
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
107
Punti
10
Tornei
474
Best: 474
▲
2
Alexis Blokhina
USA, 0
107
Punti
12
Tornei
475
Best: 442
▲
2
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
107
Punti
22
Tornei
476
Best: 114
▲
3
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
106
Punti
12
Tornei
477
Best: 103
▲
3
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
106
Punti
19
Tornei
478
Best: 379
▲
3
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
106
Punti
18
Tornei
479
Best: 479
▲
3
Hayu Kinoshita
JPN, 0
106
Punti
20
Tornei
480
Best: 444
▲
4
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
105
Punti
18
Tornei
481
Best: 481
▼
-9
Yufei Ren
CHN, 0
104
Punti
20
Tornei
482
Best: 482
▲
4
Dasha Plekhanova
CAN, 0
104
Punti
13
Tornei
483
Best: 483
▲
9
Alessandra Mazzola
ITA, 0
104
Punti
18
Tornei
484
Best: 132
▲
4
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
103
Punti
19
Tornei
485
Best: 332
▲
4
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
103
Punti
18
Tornei
486
Best: 368
▲
10
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
103
Punti
17
Tornei
487
Best: 487
▲
3
Anja Stankovic
SRB, 0
103
Punti
17
Tornei
488
Best: 488
▲
3
Ella Mcdonald
GBR, 0
102
Punti
19
Tornei
489
Best: 489
▼
-26
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
102
Punti
20
Tornei
490
Best: 490
▲
5
Ranah Stoiber
GBR, 0
101
Punti
19
Tornei
491
Best: 491
▲
6
Luca Udvardy
HUN, 0
101
Punti
17
Tornei
492
Best: 405
▼
-9
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
101
Punti
16
Tornei
493
Best: 230
▲
5
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
101
Punti
18
Tornei
494
Best: 338
▲
5
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
101
Punti
17
Tornei
495
Best: 495
▲
39
Jeline Vandromme
BEL, 0
100
Punti
9
Tornei
496
Best: 254
▲
4
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
100
Punti
11
Tornei
497
Best: 318
▲
4
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
99
Punti
13
Tornei
498
Best: 29
▲
4
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
99
Punti
17
Tornei
499
Best: 478
▼
-12
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
99
Punti
20
Tornei
500
Best: 190
▲
4
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
98
Punti
12
Tornei
501
Best: 40
▲
4
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
98
Punti
12
Tornei
502
Best: 502
▲
90
Vendula Valdmannova
CZE, 0
98
Punti
9
Tornei
503
Best: 263
▲
4
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
98
Punti
20
Tornei
504
Best: 471
▲
31
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
97
Punti
14
Tornei
505
Best: 114
▲
13
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
97
Punti
18
Tornei
506
Best: 449
▲
2
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
97
Punti
18
Tornei
507
Best: 343
▲
14
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
97
Punti
23
Tornei
508
Best: 404
▼
-2
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
96
Punti
18
Tornei
509
Best: 509
▲
20
Weronika Ewald
POL, 0
96
Punti
13
Tornei
510
Best: 466
▲
12
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
96
Punti
16
Tornei
511
Best: 511
▼
-2
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
96
Punti
16
Tornei
512
Best: 512
▼
-2
Melisa Ercan
AUS, 0
95
Punti
17
Tornei
513
Best: 513
▼
-2
Noemi Basiletti
ITA, 0
95
Punti
14
Tornei
514
Best: 514
▼
-2
Beatrice Ricci
ITA, 0
95
Punti
15
Tornei
515
Best: 205
▼
-1
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
95
Punti
17
Tornei
516
Best: 516
▼
-22
Lavinia Tanasie
ROU, 0
94
Punti
17
Tornei
517
Best: 517
▲
7
Nahia Berecoechea
FRA, 0
94
Punti
19
Tornei
518
Best: 518
▼
-5
Victoria Osuigwe
USA, 0
94
Punti
14
Tornei
519
Best: 20
--
0
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
93
Punti
24
Tornei
520
Best: 520
--
0
Carolina Kuhl
GER, 0
93
Punti
15
Tornei
521
Best: 493
▼
-28
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
92
Punti
22
Tornei
522
Best: 442
▲
1
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
92
Punti
17
Tornei
523
Best: 523
▼
-8
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
92
Punti
20
Tornei
524
Best: 524
▲
54
Rinko Matsuda
JPN, 0
91
Punti
21
Tornei
525
Best: 470
--
0
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
91
Punti
18
Tornei
526
Best: 169
--
0
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
91
Punti
20
Tornei
527
Best: 527
▲
40
Hannah Klugman
GBR, 0
90
Punti
12
Tornei
528
Best: 217
▼
-1
Sophie Chang
USA, 28-05-1997
90
Punti
20
Tornei
529
Best: 529
▼
-1
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
90
Punti
15
Tornei
530
Best: 487
--
0
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
90
Punti
20
Tornei
531
Best: 531
▲
22
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
90
Punti
15
Tornei
532
Best: 532
▼
-1
Makenna Jones
USA, 0
89
Punti
21
Tornei
533
Best: 533
▲
30
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
89
Punti
22
Tornei
534
Best: 534
▼
-2
Amelia Honer
USA, 0
89
Punti
7
Tornei
535
Best: 535
▼
-2
Alexandra Shubladze
RUS, 0
89
Punti
8
Tornei
536
Best: 536
--
0
Stefania Bojica
ROU, 0
89
Punti
19
Tornei
537
Best: 537
--
0
Julia Adams
USA, 0
89
Punti
22
Tornei
538
Best: 538
▼
-22
Arianna Zucchini
ITA, 0
88
Punti
15
Tornei
539
Best: 539
▲
5
Jenny Lim
FRA, 0
88
Punti
21
Tornei
540
Best: 380
▲
3
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
88
Punti
23
Tornei
541
Best: 541
▼
-2
Maria Urrutia
ARG, 0
88
Punti
14
Tornei
542
Best: 542
▲
15
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
88
Punti
18
Tornei
543
Best: 2
▼
-3
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
87
Punti
8
Tornei
544
Best: 342
▼
-3
Maria Kozyreva
RUS, 22-05-1999
87
Punti
20
Tornei
545
Best: 545
▼
-3
Mariella Thamm
GER, 0
87
Punti
10
Tornei
546
Best: 546
▼
-1
Monika Stankiewicz
POL, 0
86
Punti
12
Tornei
547
Best: 398
▼
-44
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
86
Punti
20
Tornei
548
Best: 149
▼
-1
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
85
Punti
16
Tornei
549
Best: 493
▼
-1
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
85
Punti
16
Tornei
550
Best: 550
▲
4
Carolyn Ansari
USA, 0
85
Punti
16
Tornei
551
Best: 352
▼
-2
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
85
Punti
16
Tornei
552
Best: 552
▼
-2
Yara Bartashevich
FRA, 0
84
Punti
19
Tornei
553
Best: 504
▼
-2
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
84
Punti
15
Tornei
554
Best: 554
▼
-16
Marie Vogt
GER, 0
84
Punti
22
Tornei
555
Best: 555
▲
3
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
84
Punti
25
Tornei
556
Best: 556
--
0
Monique Barry
NZL, 0
83
Punti
20
Tornei
557
Best: 73
▲
2
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
82
Punti
9
Tornei
558
Best: 335
▲
3
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
82
Punti
24
Tornei
559
Best: 380
▲
3
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
82
Punti
17
Tornei
560
Best: 348
▲
10
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
82
Punti
13
Tornei
561
Best: 561
▲
3
Josy Daems
GER, 0
82
Punti
17
Tornei
562
Best: 149
▲
3
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
81
Punti
12
Tornei
563
Best: 377
▼
-11
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
81
Punti
16
Tornei
564
Best: 564
▲
2
Joy De Zeeuw
NED, 0
81
Punti
17
Tornei
565
Best: 565
▲
3
Sarah Van Emst
NED, 0
80
Punti
16
Tornei
566
Best: 566
▲
60
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
80
Punti
17
Tornei
567
Best: 463
▲
2
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
80
Punti
17
Tornei
568
Best: 190
▲
7
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
79
Punti
22
Tornei
569
Best: 200
▲
7
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
78
Punti
13
Tornei
570
Best: 570
▲
9
Alyssa Reguer
FRA, 0
78
Punti
21
Tornei
571
Best: 571
▼
-107
Julie Struplova
CZE, 0
78
Punti
9
Tornei
572
Best: 572
▲
1
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
78
Punti
15
Tornei
573
Best: 573
▼
-18
Dimitra Pavlou
GRE, 0
77
Punti
13
Tornei
574
Best: 46
▲
7
Danka Kovinic
MNE, 18-11-1994
76
Punti
5
Tornei
575
Best: 575
▲
9
Ziva Falkner
SLO, 0
76
Punti
20
Tornei
576
Best: 576
▲
9
Rachel Gailis
USA, 0
76
Punti
7
Tornei
577
Best: 577
▲
9
Alina Granwehr
SUI, 0
76
Punti
11
Tornei
578
Best: 26
▲
9
Tamira Paszek
AUT, 06-12-1990
76
Punti
13
Tornei
579
Best: 579
▲
9
Francesca Pace
ITA, 0
76
Punti
16
Tornei
580
Best: 580
▲
9
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
76
Punti
19
Tornei
581
Best: 581
▼
-9
Sarah Iliev
FRA, 0
75
Punti
18
Tornei
582
Best: 582
▲
8
Ena Koike
JPN, 0
75
Punti
18
Tornei
583
Best: 583
▲
8
Anastasiya Lopata
UKR, 0
75
Punti
5
Tornei
584
Best: 584
▲
9
Fangran Tian
CHN, 0
75
Punti
9
Tornei
585
Best: 585
▲
9
Maria Golovina
RUS, 0
75
Punti
14
Tornei
586
Best: 586
▲
76
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
74
Punti
17
Tornei
587
Best: 440
▲
8
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
74
Punti
18
Tornei
588
Best: 588
▲
8
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
74
Punti
15
Tornei
589
Best: 589
▲
17
Lidia Encheva
BUL, 0
74
Punti
16
Tornei
590
Best: 590
▲
8
Adelina Lachinova
LAT, 0
73
Punti
13
Tornei
591
Best: 591
▲
66
Bianca Barbulescu
ROU, 0
73
Punti
18
Tornei
592
Best: 592
▲
8
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
73
Punti
20
Tornei
593
Best: 191
▲
8
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
72
Punti
11
Tornei
594
Best: 594
▼
-23
Johanne Svendsen
DEN, 0
72
Punti
14
Tornei
595
Best: 150
▲
8
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
72
Punti
22
Tornei
596
Best: 319
▼
-13
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
71
Punti
19
Tornei
597
Best: 597
▲
7
Chenting Zhu
CHN, 0
71
Punti
12
Tornei
598
Best: 375
▲
7
Olga Helmi
DEN, 27-03-2000
71
Punti
15
Tornei
599
Best: 599
▲
8
Kristiana Sidorova
RUS, 0
71
Punti
16
Tornei
600
Best: 1
▲
8
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
70
Punti
2
Tornei
601
Best: 34
▲
8
Saisai Zheng
CHN, 05-02-1994
70
Punti
11
Tornei
602
Best: 1
▲
8
Venus Williams
USA, 17-06-1980
70
Punti
2
Tornei
603
Best: 213
▼
-43
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
70
Punti
17
Tornei
604
Best: 604
▲
10
Vaishnavi Adkar
IND, 0
70
Punti
15
Tornei
605
Best: 605
▼
-28
Ana Candiotto
BRA, 0
70
Punti
18
Tornei
606
Best: 445
▼
-4
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
70
Punti
15
Tornei
607
Best: 297
▼
-148
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
69
Punti
16
Tornei
608
Best: 608
▲
30
Kristina Kroitor
RUS, 0
69
Punti
10
Tornei
609
Best: 466
▲
6
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
69
Punti
11
Tornei
610
Best: 610
▼
-11
Gina Dittmann
GER, 0
69
Punti
15
Tornei
611
Best: 601
▲
5
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
69
Punti
17
Tornei
612
Best: 492
▼
-32
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
69
Punti
21
Tornei
613
Best: 504
▼
-39
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
69
Punti
21
Tornei
614
Best: 557
▲
5
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
68
Punti
16
Tornei
615
Best: 615
▲
51
Marie Weckerle
LUX, 0
68
Punti
16
Tornei
616
Best: 346
▲
4
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
68
Punti
18
Tornei
617
Best: 617
▲
4
Daria Egorova
RUS, 0
67
Punti
7
Tornei
618
Best: 618
▲
19
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
67
Punti
10
Tornei
619
Best: 143
▲
3
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
67
Punti
12
Tornei
620
Best: 548
▼
-7
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
67
Punti
16
Tornei
621
Best: 621
▲
78
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
67
Punti
18
Tornei
622
Best: 622
▼
-5
Astrid Cirotte
FRA, 0
67
Punti
18
Tornei
623
Best: 623
▲
11
Jenna Defalco
USA, 0
67
Punti
18
Tornei
624
Best: 624
▼
-1
Evialina Laskevich
BLR, 0
66
Punti
12
Tornei
625
Best: 624
▼
-1
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
66
Punti
18
Tornei
626
Best: 593
▲
15
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
66
Punti
22
Tornei
627
Best: 123
▼
-2
Mirjam Bjorklund
SWE, 29-07-1998
65
Punti
6
Tornei
628
Best: 628
▼
-17
Valentina Steiner
GER, 0
65
Punti
14
Tornei
629
Best: 629
▼
-17
Jiaqi Wang
CHN, 0
65
Punti
19
Tornei
630
Best: 374
▼
-3
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
65
Punti
10
Tornei
631
Best: 631
▼
-3
Amelie Van Impe
BEL, 0
65
Punti
14
Tornei
632
Best: 603
▲
33
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
65
Punti
14
Tornei
633
Best: 620
▼
-4
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
65
Punti
17
Tornei
634
Best: 179
▼
-4
Cristina Dinu
ROU, 18-01-1993
64
Punti
10
Tornei
635
Best: 464
▼
-4
Daria Frayman
CYP, 22-03-2002
64
Punti
9
Tornei
636
Best: 497
▼
-4
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
64
Punti
12
Tornei
637
Best: 637
▼
-19
Klaudija Bubelyte
LTU, 0
64
Punti
12
Tornei
638
Best: 511
▼
-5
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
64
Punti
14
Tornei
639
Best: 639
▼
-4
Milana Zhabrailova
RUS, 0
64
Punti
25
Tornei
640
Best: 640
▲
45
Alena Kovackova
CZE, 0
63
Punti
7
Tornei
641
Best: 187
▼
-5
Dejana Radanovic
SRB, 14-05-1996
63
Punti
6
Tornei
642
Best: 642
▲
1
Jana Kovackova
CZE, 0
63
Punti
8
Tornei
643
Best: 317
▲
20
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
63
Punti
9
Tornei
644
Best: 639
▼
-5
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
63
Punti
12
Tornei
645
Best: 645
▼
-5
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
63
Punti
16
Tornei
646
Best: 646
▲
23
Angelina Voloshchuk
POR, 0
62
Punti
12
Tornei
647
Best: 330
▼
-5
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
62
Punti
15
Tornei
648
Best: 648
▼
-102
Dana Guzman
PER, 0
62
Punti
5
Tornei
649
Best: 11
▼
-4
Alizé Cornet
FRA, 22-01-1990
61
Punti
5
Tornei
650
Best: 650
▼
-4
Lucie Havlickova
CZE, 0
61
Punti
5
Tornei
651
Best: 411
▲
76
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
61
Punti
15
Tornei
652
Best: 309
▼
-5
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
61
Punti
13
Tornei
653
Best: 410
▼
-5
Bunyawi Thamchaiwat
THA, 29-07-1998
61
Punti
14
Tornei
654
Best: 654
▼
-5
Angella Okutoyi
KEN, 0
61
Punti
9
Tornei
655
Best: 655
▼
-5
Patricija Paukstyte
LTU, 0
61
Punti
13
Tornei
656
Best: 656
--
0
Sara Dols
ESP, 0
61
Punti
17
Tornei
657
Best: 181
▼
-6
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
60
Punti
8
Tornei
658
Best: 658
▼
-6
Anastasiia Gureva
RUS, 0
60
Punti
17
Tornei
659
Best: 659
▼
-6
Loes Ebeling Koning
NED, 0
60
Punti
18
Tornei
660
Best: 660
▼
-6
Elizara Yaneva
BUL, 0
60
Punti
9
Tornei
661
Best: 612
▼
-6
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
60
Punti
14
Tornei
662
Best: 662
▲
5
Yuno Kitahara
JPN, 0
60
Punti
17
Tornei
663
Best: 663
▼
-3
Ruien Zhang
CHN, 0
59
Punti
13
Tornei
664
Best: 664
▼
-3
Maaya Rajeshwaran Revathi
IND, 0
59
Punti
3
Tornei
665
Best: 523
▼
-1
Chantal Sauvant
GER, 08-05-2002
59
Punti
13
Tornei
666
Best: 429
▼
-149
Daria Kuczer
POL, 26-02-1999
59
Punti
14
Tornei
667
Best: 356
▼
-9
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
59
Punti
19
Tornei
668
Best: 278
▼
-86
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
58
Punti
18
Tornei
669
Best: 488
▲
1
Lara Schmidt
GER, 13-10-1999
58
Punti
9
Tornei
670
Best: 531
▼
-26
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
58
Punti
14
Tornei
671
Best: 549
▼
-12
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
58
Punti
24
Tornei
672
Best: 672
▲
14
Gina Feistel
POL, 0
57
Punti
11
Tornei
673
Best: 199
▼
-1
Kaylah Mcphee
AUS, 04-02-1998
57
Punti
13
Tornei
674
Best: 674
--
0
Varvara Panshina
RUS, 0
57
Punti
12
Tornei
675
Best: 675
▲
33
Iva Ivanova
BUL, 0
57
Punti
16
Tornei
676
Best: 676
▲
2
Mara Guth
GER, 0
57
Punti
17
Tornei
677
Best: 677
▲
2
Marine Szostak
FRA, 0
57
Punti
18
Tornei
678
Best: 678
▲
43
Maria Sara Popa
ROU, 0
56
Punti
21
Tornei
679
Best: 387
▼
-3
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
56
Punti
12
Tornei
680
Best: 680
▼
-7
Rinon Okuwaki
JPN, 0
56
Punti
11
Tornei
681
Best: 681
▼
-4
Ellie Schoppe
USA, 0
56
Punti
11
Tornei
682
Best: 682
▼
-7
Berta Bonardi
ARG, 0
56
Punti
13
Tornei
683
Best: 151
▼
-3
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
55
Punti
8
Tornei
684
Best: 684
▼
-3
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
55
Punti
14
Tornei
685
Best: 671
▼
-3
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
55
Punti
14
Tornei
686
Best: 686
▼
-18
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
55
Punti
16
Tornei
687
Best: 547
▼
-3
Shuo Feng
CHN, 15-01-1998
54
Punti
11
Tornei
688
Best: 688
▲
38
Alana Subasic
AUS, 0
54
Punti
12
Tornei
689
Best: 689
▼
-1
Candela Vazquez
ARG, 0
54
Punti
8
Tornei
690
Best: 690
--
0
Maria Sholokhova
RUS, 0
54
Punti
9
Tornei
691
Best: 691
--
0
Laura Mair
ITA, 0
54
Punti
12
Tornei
692
Best: 692
--
0
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
54
Punti
12
Tornei
693
Best: 626
▼
-22
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
54
Punti
16
Tornei
694
Best: 145
▼
-11
Natalija Stevanovic
SRB, 25-07-1994
53
Punti
13
Tornei
695
Best: 317
--
0
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
53
Punti
22
Tornei
696
Best: 351
▲
1
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
53
Punti
11
Tornei
697
Best: 525
▲
1
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
53
Punti
14
Tornei
698
Best: 698
▼
-2
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
52
Punti
11
Tornei
699
Best: 699
▲
2
Alicia Dudeney
GBR, 0
52
Punti
5
Tornei
700
Best: 700
▲
3
Alexis Nguyen
USA, 0
52
Punti
10
Tornei
701
Best: 652
▲
3
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
52
Punti
12
Tornei
702
Best: 694
▼
-8
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
52
Punti
14
Tornei
703
Best: 604
▲
2
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
51
Punti
12
Tornei
704
Best: 383
▲
2
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
51
Punti
14
Tornei
705
Best: 705
▲
2
Rada Zolotareva
RUS, 0
51
Punti
7
Tornei
706
Best: 706
▲
38
Ida Wobker
GER, 0
51
Punti
8
Tornei
707
Best: 707
▲
3
Daria Yesypchuk
UKR, 0
51
Punti
17
Tornei
708
Best: 708
▲
3
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
51
Punti
17
Tornei
709
Best: 433
▲
3
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
51
Punti
17
Tornei
710
Best: 710
▲
4
Ksenia Efremova
FRA, 0
50
Punti
12
Tornei
711
Best: 515
▲
105
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
50
Punti
14
Tornei
712
Best: 219
▼
-115
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
50
Punti
7
Tornei
713
Best: 283
▲
3
Alexandra Bozovic
AUS, 15-02-1999
50
Punti
9
Tornei
714
Best: 714
▲
3
Alyssa Ahn
USA, 0
50
Punti
12
Tornei
715
Best: 715
▲
3
Nina Radovanovic
FRA, 0
50
Punti
13
Tornei
716
Best: 196
▼
-23
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
50
Punti
14
Tornei
717
Best: 717
▲
2
Camilla Gennaro
ITA, 0
50
Punti
14
Tornei
718
Best: 689
▲
21
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
50
Punti
15
Tornei
719
Best: 628
▼
-19
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
50
Punti
17
Tornei
720
Best: 12
--
0
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
49
Punti
8
Tornei
721
Best: 188
▼
-32
Akiko Omae
JPN, 29-01-1993
49
Punti
8
Tornei
722
Best: 722
--
0
Beatrise Zeltina
LAT, 0
49
Punti
8
Tornei
723
Best: 723
--
0
Isabella Maria Serban
ITA, 0
49
Punti
10
Tornei
724
Best: 724
--
0
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
49
Punti
11
Tornei
725
Best: 269
▲
67
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
49
Punti
12
Tornei
726
Best: 286
▼
-11
Freya Christie
GBR, 08-11-1997
48
Punti
15
Tornei
727
Best: 727
▲
1
Edda Mamedova
RUS, 0
48
Punti
8
Tornei
728
Best: 379
▲
1
Ekaterina Shalimova
RUS, 01-06-2000
48
Punti
9
Tornei
729
Best: 590
▲
1
Funa Kozaki
JPN, 27-06-2001
48
Punti
10
Tornei
730
Best: 730
▲
2
Chloe Noel
FRA, 0
48
Punti
11
Tornei
731
Best: 731
▲
68
Ya Yi Yang
TPE, 0
48
Punti
13
Tornei
732
Best: 450
▲
1
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
48
Punti
17
Tornei
733
Best: 546
▼
-20
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
48
Punti
18
Tornei
734
Best: 584
▲
1
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
47
Punti
22
Tornei
735
Best: 735
▲
1
Selina Dal
GER, 0
47
Punti
9
Tornei
736
Best: 685
▲
34
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
47
Punti
10
Tornei
737
Best: 737
--
0
Britt Du Pree
NED, 0
47
Punti
12
Tornei
738
Best: 738
▲
35
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
47
Punti
13
Tornei
739
Best: 487
▲
1
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
47
Punti
14
Tornei
740
Best: 714
▲
1
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
47
Punti
14
Tornei
741
Best: 698
▲
1
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
47
Punti
15
Tornei
742
Best: 742
▲
1
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
46
Punti
11
Tornei
743
Best: 456
▲
2
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
46
Punti
8
Tornei
744
Best: 744
▲
3
Victoria Gomez
ESP, 0
46
Punti
10
Tornei
745
Best: 468
▼
-36
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
46
Punti
14
Tornei
746
Best: 468
▼
-21
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
46
Punti
18
Tornei
747
Best: 192
▲
1
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
45
Punti
10
Tornei
748
Best: 748
▲
1
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
45
Punti
8
Tornei
749
Best: 749
▼
-62
Eliska Tichackova
CZE, 0
45
Punti
3
Tornei
750
Best: 750
--
0
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
45
Punti
6
Tornei
751
Best: 751
▼
-20
Christasha Mcneil
USA, 0
45
Punti
10
Tornei
752
Best: 720
▼
-1
Stefania Rogozinska Dzik
POL, 07-07-2001
45
Punti
10
Tornei
753
Best: 753
▼
-1
On Yu Choi
KOR, 0
45
Punti
11
Tornei
754
Best: 754
▼
-1
Jana Otzipka
BEL, 0
45
Punti
12
Tornei
755
Best: 755
--
0
Salma Drugdova
SVK, 0
45
Punti
15
Tornei
756
Best: 756
--
0
Madelief Hageman
NED, 0
45
Punti
16
Tornei
757
Best: 537
▼
-23
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
45
Punti
16
Tornei
758
Best: 758
▼
-1
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
44
Punti
10
Tornei
759
Best: 277
▼
-57
Sarah Beth Grey
GBR, 10-08-1995
44
Punti
6
Tornei
760
Best: 760
▲
112
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
44
Punti
6
Tornei
761
Best: 761
▲
11
Yujia Huang
CHN, 0
44
Punti
11
Tornei
762
Best: 762
▼
-4
Mia Horvit
USA, 0
44
Punti
13
Tornei
763
Best: 763
▲
1
Hibah Shaikh
USA, 0
44
Punti
15
Tornei
764
Best: 764
▼
-5
Brenda Fruhvirtova
CZE, 0
43
Punti
5
Tornei
765
Best: 382
▼
-5
Anna Gabric
GER, 20-05-1998
43
Punti
6
Tornei
766
Best: 766
▲
52
Eva Bennemann
GER, 0
43
Punti
6
Tornei
767
Best: 767
▼
-5
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
43
Punti
8
Tornei
768
Best: 768
▲
36
Mio Mushika
JPN, 0
43
Punti
13
Tornei
769
Best: 660
▼
-4
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
43
Punti
15
Tornei
770
Best: 674
▼
-3
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
43
Punti
16
Tornei
771
Best: 566
▼
-3
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
43
Punti
20
Tornei
772
Best: 772
▼
-3
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
42
Punti
11
Tornei
773
Best: 773
▲
117
Yujin Kim
KOR, 0
42
Punti
13
Tornei
774
Best: 212
▼
-13
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
42
Punti
7
Tornei
775
Best: 440
▼
-29
Eliessa Vanlangendonck
BEL, 07-04-1997
42
Punti
7
Tornei
776
Best: 776
▼
-5
Anita Sahdiieva
UKR, 0
42
Punti
10
Tornei
777
Best: 619
▼
-11
Demi Tran
NED, 26-11-2000
42
Punti
14
Tornei
778
Best: 778
▲
34
Junhan Zhang
CHN, 0
41
Punti
10
Tornei
779
Best: 739
▼
-5
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
41
Punti
12
Tornei
780
Best: 780
▲
2
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
41
Punti
14
Tornei
781
Best: 781
▼
-6
Liv Hovde
USA, 0
40
Punti
7
Tornei
782
Best: 782
▼
-5
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
40
Punti
11
Tornei
783
Best: 648
▼
-5
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
40
Punti
7
Tornei
784
Best: 317
▼
-5
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
40
Punti
9
Tornei
785
Best: 552
▼
-22
Sofia Milatova
SVK, 08-11-2000
40
Punti
9
Tornei
786
Best: 786
▼
-6
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
40
Punti
10
Tornei
787
Best: 693
▼
-4
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
40
Punti
14
Tornei
788
Best: 500
▼
-4
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
40
Punti
15
Tornei
789
Best: 283
▼
-4
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
39
Punti
4
Tornei
790
Best: 790
▼
-4
Akanksha Nitture
IND, 0
39
Punti
12
Tornei
791
Best: 791
▼
-3
Mao Mushika
JPN, 0
39
Punti
6
Tornei
792
Best: 792
▼
-3
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
39
Punti
7
Tornei
793
Best: 359
▼
-2
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
39
Punti
11
Tornei
794
Best: 476
▼
-56
Fabienne Gettwart
GER, 03-01-1996
39
Punti
12
Tornei
795
Best: 795
▼
-41
Carla Markus
ARG, 0
39
Punti
12
Tornei
796
Best: 758
▼
-3
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
39
Punti
14
Tornei
797
Best: 797
▼
-2
Maria Kalyakina
RUS, 0
39
Punti
20
Tornei
798
Best: 343
▼
-2
Jessie Aney
USA, 19-04-1998
38
Punti
8
Tornei
799
Best: 159
▼
-2
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
38
Punti
13
Tornei
800
Best: 200
▼
-2
Ashley Kratzer
USA, 08-02-1999
38
Punti
3
Tornei
801
Best: 801
▼
-11
Clarissa Blomqvist
FIN, 0
38
Punti
10
Tornei
802
Best: 802
▲
23
Daria Zelinskaya
RUS, 0
38
Punti
15
Tornei
803
Best: 803
▼
-3
Kristina Liutova
RUS, 0
37
Punti
6
Tornei
804
Best: 184
▼
-3
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
37
Punti
10
Tornei
805
Best: 805
▼
-3
Luciana Moyano
ARG, 0
37
Punti
11
Tornei
806
Best: 806
▼
-3
Suana Tucakovic
BIH, 0
37
Punti
12
Tornei
807
Best: 806
▲
24
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
37
Punti
12
Tornei
808
Best: 497
▼
-3
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
37
Punti
14
Tornei
809
Best: 627
▼
-3
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
37
Punti
14
Tornei
810
Best: 766
▼
-3
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
37
Punti
18
Tornei
811
Best: 5
▼
-3
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
812
Best: 812
▲
15
Briana Szabo
ROU, 0
36
Punti
16
Tornei
813
Best: 384
▼
-4
Alexandra Vecic
GER, 07-01-2002
36
Punti
3
Tornei
814
Best: 756
▼
-4
Mia Kupres
CAN, 12-01-2004
36
Punti
5
Tornei
815
Best: 815
▲
49
Victoria Milovanova
RUS, 0
36
Punti
8
Tornei
816
Best: 728
▼
-5
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
36
Punti
9
Tornei
817
Best: 817
▲
3
Mary Lewis
USA, 0
36
Punti
10
Tornei
818
Best: 818
▼
-4
Lilian Poling
USA, 0
36
Punti
15
Tornei
819
Best: 658
▼
-4
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
36
Punti
17
Tornei
820
Best: 207
▼
-3
Irina Fetecau
ROU, 17-04-1996
35
Punti
10
Tornei
821
Best: 330
▼
-2
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
35
Punti
7
Tornei
822
Best: 822
▼
-9
Yingqun Sun
CHN, 0
35
Punti
9
Tornei
823
Best: 190
▲
6
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
35
Punti
10
Tornei
824
Best: 368
▼
-2
Kathleen Kanev
GER, 28-07-2000
35
Punti
10
Tornei
825
Best: 424
▼
-2
Sina Herrmann
GER, 24-10-2001
35
Punti
12
Tornei
826
Best: 12
--
0
Qiang Wang
CHN, 14-01-1992
34
Punti
6
Tornei
827
Best: 827
▲
43
Viola Turini
ITA, 0
34
Punti
14
Tornei
828
Best: 828
--
0
Sofia Rojas
USA, 0
34
Punti
6
Tornei
829
Best: 729
▲
1
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
34
Punti
11
Tornei
830
Best: 830
▲
1
Yasmin Ezzat
EGY, 0
34
Punti
11
Tornei
831
Best: 831
▲
19
Tian Jialin
CHN, 0
34
Punti
12
Tornei
832
Best: 832
▲
1
Ana Grubor
CAN, 0
34
Punti
17
Tornei
833
Best: 212
▲
1
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
33
Punti
7
Tornei
834
Best: 175
▲
1
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
33
Punti
11
Tornei
835
Best: 835
▲
85
Brooke Black
GBR, 0
33
Punti
8
Tornei
836
Best: 836
▼
-15
Julie Pastikova
CZE, 0
33
Punti
9
Tornei
837
Best: 837
--
0
Lara Pfeifer
ITA, 0
33
Punti
10
Tornei
838
Best: 428
--
0
Alana Parnaby
AUS, 15-09-1994
33
Punti
10
Tornei
839
Best: 347
▲
1
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
32
Punti
11
Tornei
840
Best: 840
▲
1
Kira Matushkina
RUS, 0
32
Punti
2
Tornei
841
Best: 841
▲
1
Hephzibah Oluwadare
GBR, 0
32
Punti
7
Tornei
842
Best: 842
▲
32
Belle Thompson
AUS, 0
32
Punti
9
Tornei
843
Best: 843
▲
33
Tanisha Kashyap
IND, 0
32
Punti
12
Tornei
844
Best: 844
▼
-1
Alexandra Vasilyeva
RUS, 0
32
Punti
14
Tornei
845
Best: 747
▼
-51
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
32
Punti
18
Tornei
846
Best: 81
▼
-2
Ysaline Bonaventure
BEL, 29-08-1994
31
Punti
8
Tornei
847
Best: 847
▼
-2
Eleejah Inisan
FRA, 0
31
Punti
5
Tornei
848
Best: 619
▼
-9
Yuliana Monroy
COL, 20-09-1998
31
Punti
9
Tornei
849
Best: 679
▼
-3
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
31
Punti
13
Tornei
850
Best: 850
▼
-3
Lexington Reed
USA, 0
31
Punti
4
Tornei
851
Best: 851
--
0
Elena Korokozidi
GRE, 0
31
Punti
11
Tornei
852
Best: 852
--
0
Camilla Bossi
BRA, 0
31
Punti
12
Tornei
853
Best: 853
--
0
Tianmi Mi
CHN, 0
31
Punti
14
Tornei
854
Best: 854
▲
1
Celine Simunyu
IRL, 0
30
Punti
9
Tornei
855
Best: 855
▲
1
Kristina Penickova
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
856
Best: 807
▲
2
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
30
Punti
13
Tornei
857
Best: 170
▲
2
Marina Melnikova
RUS, 05-02-1989
30
Punti
3
Tornei
858
Best: 313
▲
2
Rutuja Bhosale
IND, 27-03-1996
30
Punti
6
Tornei
859
Best: 738
▲
2
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
30
Punti
10
Tornei
860
Best: 548
▲
52
Ines Murta
POR, 31-05-1997
30
Punti
10
Tornei
861
Best: 644
▲
1
Kylie Mckenzie
USA, 21-03-1999
30
Punti
3
Tornei
862
Best: 862
▲
1
Nadia Lagaev
CAN, 0
30
Punti
6
Tornei
863
Best: 863
▲
2
Lucie Urbanova
CZE, 0
30
Punti
8
Tornei
864
Best: 690
▲
2
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
30
Punti
8
Tornei
865
Best: 865
▲
2
Sylvie Zund
LIE, 0
30
Punti
9
Tornei
866
Best: 654
▼
-85
Gabriella Price
USA, 11-06-2003
30
Punti
11
Tornei
867
Best: 867
▲
11
Jiayi Wang
CHN, 0
30
Punti
12
Tornei
868
Best: 868
▼
-14
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
30
Punti
19
Tornei
869
Best: 635
▲
11
Maria Kononova
RUS, 04-03-1997
29
Punti
13
Tornei
870
Best: 870
▼
-1
Chia Yi Tsao
TPE, 0
29
Punti
5
Tornei
871
Best: 871
▲
50
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
29
Punti
11
Tornei
872
Best: 442
▼
-1
Oana Gavrila
ROU, 19-04-1998
29
Punti
2
Tornei
873
Best: 873
--
0
Angelica Blake
GBR, 0
29
Punti
6
Tornei
874
Best: 528
▼
-26
Katarina Stresnakova
SVK, 29-06-1997
29
Punti
7
Tornei
875
Best: 875
--
0
Stefani Webb
AUS, 0
29
Punti
10
Tornei
876
Best: 876
▲
1
Fang An Lin
TPE, 0
29
Punti
11
Tornei
877
Best: 167
▼
-9
Fang Ying Xun
CHN, 14-01-1995
29
Punti
13
Tornei
878
Best: 35
▲
1
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
28
Punti
6
Tornei
879
Best: 879
▼
-103
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
28
Punti
5
Tornei
880
Best: 880
▼
-23
Sonja Zhenikhova
GER, 0
28
Punti
7
Tornei
881
Best: 221
--
0
Audrey Albie
FRA, 24-10-1994
28
Punti
6
Tornei
882
Best: 882
--
0
Dj Bennett
USA, 0
28
Punti
4
Tornei
883
Best: 883
▲
239
Ava Hrastar
USA, 0
28
Punti
5
Tornei
884
Best: 884
▼
-1
Lily Taylor
AUS, 0
28
Punti
7
Tornei
885
Best: 885
▼
-36
Julia Stusek
GER, 0
28
Punti
8
Tornei
886
Best: 886
▼
-2
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
28
Punti
9
Tornei
887
Best: 887
▼
-2
Mara Gae
ROU, 0
28
Punti
10
Tornei
888
Best: 888
▼
-2
Lan Mi
CHN, 0
28
Punti
10
Tornei
889
Best: 889
▼
-2
Meng-Yi Chen
CHN, 0
28
Punti
14
Tornei
890
Best: 890
▲
8
Noemi Maines
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
891
Best: 891
▲
9
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
27
Punti
6
Tornei
892
Best: 856
▼
-1
Cherry Kim
KOR, 29-02-2000
27
Punti
7
Tornei
893
Best: 480
--
0
Qiu Yu Ye
CHN, 29-11-1997
27
Punti
9
Tornei
894
Best: 840
--
0
Karolina Vlckova
CZE, 17-10-2000
27
Punti
9
Tornei
895
Best: 824
▲
30
Anri Nagata
JPN, 03-05-2000
27
Punti
9
Tornei
896
Best: 352
▲
50
Vlada Ekshibarova
UZB, 14-03-1989
27
Punti
9
Tornei
897
Best: 838
▼
-2
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
27
Punti
10
Tornei
898
Best: 898
▼
-2
Chelsea Fontenel
SUI, 0
27
Punti
11
Tornei
899
Best: 662
▲
8
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
27
Punti
12
Tornei
900
Best: 699
▼
-76
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
27
Punti
13
Tornei
901
Best: 901
▼
-4
Kayo Nishimura
JPN, 0
27
Punti
14
Tornei
902
Best: 902
▼
-3
Valerie Glozman
USA, 0
26
Punti
3
Tornei
903
Best: 903
▼
-1
Kate Fakih
USA, 0
26
Punti
3
Tornei
904
Best: 739
▼
-1
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
26
Punti
5
Tornei
904
Best: 904
▼
-1
Tianmei Wang
USA, 0
26
Punti
5
Tornei
906
Best: 126
▼
-1
Allie Kiick
USA, 30-06-1995
26
Punti
5
Tornei
907
Best: 907
▼
-1
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
26
Punti
7
Tornei
908
Best: 135
▲
11
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
26
Punti
12
Tornei
909
Best: 3
▼
-1
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
25
Punti
8
Tornei
910
Best: 910
▲
66
Anna Petkovic
GER, 0
25
Punti
9
Tornei
911
Best: 24
▼
-1
Christina Mchale
USA, 11-05-1992
25
Punti
9
Tornei
912
Best: 912
▼
-1
Sofia Da Cruz Mendonca
BRA, 0
25
Punti
8
Tornei
913
Best: 913
--
0
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
25
Punti
13
Tornei
914
Best: 914
--
0
Ela Milic
SLO, 0
25
Punti
17
Tornei
915
Best: 915
--
0
Bella Payne
USA, 0
25
Punti
3
Tornei
916
Best: 589
--
0
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
25
Punti
3
Tornei
917
Best: 631
--
0
Anna Ureke
RUS, 02-11-1999
25
Punti
6
Tornei
918
Best: 720
--
0
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
25
Punti
7
Tornei
919
Best: 919
▲
3
Sonja Zhiyenbayeva
KAZ, 0
24
Punti
4
Tornei
920
Best: 757
▲
3
Maribella Zamarripa
USA, 15-08-2002
24
Punti
5
Tornei
921
Best: 921
▲
3
Alisa Baranovska
UKR, 0
24
Punti
6
Tornei
922
Best: 922
▲
4
Zoe Hitt
USA, 0
24
Punti
8
Tornei
923
Best: 923
▲
27
Maddalena Giordano
ITA, 0
24
Punti
13
Tornei
924
Best: 924
▲
4
Alisa Kummel
RUS, 0
24
Punti
14
Tornei
925
Best: 781
▲
26
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
24
Punti
15
Tornei
926
Best: 144
▲
3
Eri Hozumi
JPN, 17-02-1994
23
Punti
4
Tornei
927
Best: 35
▲
4
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
23
Punti
3
Tornei
928
Best: 928
▲
4
Sara Svetac
CRO, 0
23
Punti
4
Tornei
929
Best: 536
▲
4
Ho Ching Wu
HKG, 30-08-1991
23
Punti
12
Tornei
930
Best: 930
▲
4
Vivian Yang
NZL, 0
23
Punti
5
Tornei
931
Best: 576
▲
4
Lea Tholey
FRA, 03-09-1995
23
Punti
3
Tornei
932
Best: 289
▲
4
Veronika Miroshnichenko
RUS, 19-11-1997
23
Punti
4
Tornei
933
Best: 933
▲
4
Carolyn Campana
USA, 0
23
Punti
4
Tornei
934
Best: 934
▲
4
Jahnie Van Zyl
ZAF, 0
23
Punti
4
Tornei
935
Best: 935
▲
4
Jamilah Snells
USA, 0
23
Punti
5
Tornei
936
Best: 936
▼
-100
Kristina Paskauskas
GBR, 0
23
Punti
5
Tornei
937
Best: 937
▲
3
Katherine Barnes
GBR, 0
23
Punti
5
Tornei
938
Best: 688
▲
22
Rhiann Newborn
USA, 22-06-1994
23
Punti
6
Tornei
939
Best: 939
▲
2
Eszter Meri
SVK, 0
23
Punti
6
Tornei
940
Best: 940
▲
5
Tiana Tian Deng
SWE, 0
23
Punti
8
Tornei
941
Best: 941
▲
6
Brandy Walker
USA, 0
23
Punti
9
Tornei
942
Best: 561
▲
6
Lisa-Marie Rioux
JPN, 01-05-1997
23
Punti
10
Tornei
943
Best: 943
▲
6
Kallista Liu
USA, 0
23
Punti
10
Tornei
944
Best: 20
▲
8
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
22
Punti
7
Tornei
945
Best: 945
▲
8
Sae Noguchi
JPN, 0
22
Punti
6
Tornei
946
Best: 946
▲
8
Aya El Aouni
MAR, 0
22
Punti
7
Tornei
947
Best: 947
▲
8
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
948
Best: 820
▲
8
Nikola Breckova
CZE, 14-07-2001
22
Punti
4
Tornei
948
Best: 948
▲
8
Aysegul Mert
TUR, 0
22
Punti
4
Tornei
950
Best: 577
▲
8
Pauline Payet
FRA, 03-07-1994
22
Punti
4
Tornei
951
Best: 951
▲
8
Indianna Spink
GBR, 0
22
Punti
4
Tornei
952
Best: 952
▼
-60
Alexia Iulia Marginean
ROU, 0
22
Punti
6
Tornei
953
Best: 953
▼
-10
Tilde Stromquist
SWE, 0
22
Punti
6
Tornei
954
Best: 954
▼
-10
Denise Valente
ITA, 0
22
Punti
7
Tornei
955
Best: 955
▲
12
Jordyn Mcbride
USA, 0
22
Punti
8
Tornei
956
Best: 637
▲
5
Kanako Morisaki
JPN, 05-09-1996
22
Punti
8
Tornei
957
Best: 957
▲
5
Sofia Cohen Perovani
BRA, 0
22
Punti
8
Tornei
958
Best: 958
▲
11
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
22
Punti
9
Tornei
959
Best: 959
▲
4
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
22
Punti
11
Tornei
960
Best: 960
▲
4
Carlotta Moccia
ITA, 0
22
Punti
11
Tornei
961
Best: 667
▲
12
Natsuho Arakawa
JPN, 03-09-1997
22
Punti
12
Tornei
962
Best: 962
▼
-61
Giulia Safina Popa
ROU, 0
21
Punti
4
Tornei
963
Best: 963
▲
2
Gaeul Jang
KOR, 0
21
Punti
9
Tornei
964
Best: 964
▲
2
Petra Konjikusic
SRB, 0