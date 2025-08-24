Us Open 2025 - Day 1 ATP, Copertina, WTA

US Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Nella notte in campo Jasmine Paolini. Sabalenka parte forte: superata Masarova in due set. Buon debutto per Fritz e Shelton, avanti senza problemi al secondo turno (LIVE)

24/08/2025 22:50 96 commenti
Taylor Fritz nella foto - Foto Getty Images

Esordio positivo per la campionessa in carica Aryna Sabalenka sul centrale dell’Arthur Ashe Stadium. La bielorussa ha dovuto sudare nel primo set contro Rebeka Masarova, chiuso 7-5, ma nella seconda partita ha dominato con autorità imponendosi 6-1.
In totale, un’ora e 22 minuti di gioco sono bastati a Sabalenka per raggiungere il secondo turno, dove affronterà la russa Polina Kudermetova.

Partenza convincente per le due maggiori speranze del tennis statunitense allo US Open 2025.
Il finalista della scorsa edizione, Taylor Fritz, ha superato senza difficoltà il connazionale Emilio Nava con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-3, in due ore esatte di gioco.
Stesso esito per Ben Shelton, che ha dominato il peruviano Ignacio Buse imponendosi 6-3, 6-2, 6-4 in due ore e otto minuti.
Entrambi avanzano così al secondo turno dell’ultimo Slam della stagione, confermando le aspettative del pubblico di casa.

US Open 🇺🇸 – 1° Turno, cemento – 🌤️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00
B. Shelton USA vs I. Buse PER

Slam Us Open
B. Shelton [6]
6
6
6
I. Buse
3
2
4
Vincitore: B. Shelton
A. Sabalenka vs R. Masarova SUI

Slam Us Open
A. Sabalenka [1]
7
6
R. Masarova
5
1
Vincitore: A. Sabalenka
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
N. Djokovic SRB vs L. Tien USA

Slam Us Open
N. Djokovic [7]
30
6
3
L. Tien
30
1
3
J. Pegula USA vs M. Sherif EGY

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
E. Raducanu GBR vs E. Shibahara JPN

Slam Us Open
E. Raducanu
6
6
E. Shibahara
1
2
Vincitore: E. Raducanu
E. Nava USA vs T. Fritz USA

Slam Us Open
E. Nava
5
2
3
T. Fritz [4]
7
6
6
Vincitore: Taylor Fritz
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
D. Aiava AUS vs J. Paolini ITA

Slam Us Open
D. Aiava
30
2
3
J. Paolini [7]
30
6
4
D. Medvedev vs B. Bonzi FRA

Grandstand – Ore: 17:00
J. Mensik CZE vs N. Jarry CHI

Slam Us Open
J. Mensik [16]
7
6
6
N. Jarry
6
3
4
Vincitore: J. Mensik
A. Eala PHI vs C. Tauson DEN

Slam Us Open
A. Eala
6
2
7
C. Tauson [14]
3
6
6
Vincitore: A. Eala
E. Navarro USA vs Y. Wang CHN

Slam Us Open
E. Navarro [10]
7
6
Y. Wang
6
3
Vincitore: E. Navarro
B. Nakashima USA vs J. de Jong NED

Slam Us Open
B. Nakashima [30]
15
6
4
J. de Jong
0
2
5
Stadium 17 – Ore: 17:00
A. Shevchenko KAZ vs A. Davidovich Fokina ESP

Slam Us Open
A. Shevchenko
1
1
2
A. Davidovich Fokina [18]
6
6
6
Vincitore: A. Davidovich Fokina
R. Marino CAN vs L. Fernandez CAN

Slam Us Open
R. Marino
2
1
L. Fernandez [31]
6
6
Vincitore: L. Fernandez
J. Lehecka CZE vs B. Coric CRO

Slam Us Open
J. Lehecka [20]
3
6
7
6
B. Coric
6
4
6
1
Vincitore: J. Lehecka
S. Zhang CHN vs B. Bencic SUI

Slam Us Open
S. Zhang
3
3
B. Bencic [16]
6
6
Vincitore: B. Bencic
Court 5 – Ore: 17:00
L. Bronzetti ITA vs T. Valentova CZE

Slam Us Open
L. Bronzetti
3
6
4
T. Valentova
6
3
6
Vincitore: T. Valentova
L. Darderi ITA vs R. Hijikata AUS

Slam Us Open
L. Darderi [32]
6
6
6
R. Hijikata
2
1
2
Vincitore: L. Darderi
L. Nardi ITA vs T. Machac CZE

Slam Us Open
L. Nardi
3
1
1
T. Machac [21]
6
6
6
Vincitore: T. Machac
L. Sun NZL vs C. Osorio COL

Slam Us Open
L. Sun
6
2
6
C. Osorio
4
6
0
Vincitore: L. Sun
Court 6 – Ore: 19:00
U. Blanchet FRA vs F. Marozsan HUN

Slam Us Open
U. Blanchet
6
3
7
6
F. Marozsan
4
6
6
2
Vincitore: U. Blanchet
P. Carreno Busta ESP vs P. Llamas Ruiz ESP

Slam Us Open
P. Carreno Busta
7
6
6
P. Llamas Ruiz
6
4
2
Vincitore: P. Carreno Busta
Y. Starodubtseva UKR vs A. Blinkova

Slam Us Open
Y. Starodubtseva
3
1
A. Blinkova
6
6
Vincitore: A. Blinkova
Court 7 – Ore: 17:00
N. Parrizas Diaz ESP vs P. Kudermetova

Slam Us Open
N. Parrizas Diaz
40
2
P. Kudermetova
40
2
Vincitore: P. Kudermetova per ritiro
O. Selekhmeteva vs M. Vondrousova CZE

Slam Us Open
O. Selekhmeteva
3
6
M. Vondrousova
6
7
Vincitore: M. Vondrousova
A. Mannarino FRA vs T. Griekspoor NED

Slam Us Open
A. Mannarino
7
6
6
T. Griekspoor [29]
5
4
0
Vincitore: A. Mannarino
J. Thompson AUS vs C. Moutet FRA

Slam Us Open
J. Thompson
6
6
1
6
C. Moutet
2
4
6
3
Vincitore: J. Thompson
Court 10 – Ore: 19:00
M. Uchijima JPN vs O. Danilovic SRB

Slam Us Open
M. Uchijima
7
4
7
O. Danilovic
6
6
6
Vincitore: M. Uchijima
C. Ugo Carabelli ARG vs T. Etcheverry ARG

Slam Us Open
C. Ugo Carabelli
3
2
0
T. Etcheverry
6
6
6
Vincitore: T. Etcheverry
Court 11 – Ore: 17:00
M. Kessler USA vs M. Linette POL

Slam Us Open
M. Kessler [32]
7
7
M. Linette
5
5
Vincitore: M. Kessler
S. Dostanic USA vs E. Spizzirri USA

Slam Us Open
S. Dostanic
5
4
6
E. Spizzirri
7
6
7
Vincitore: E. Spizzirri
J. Ostapenko LAT vs X. Wang CHN

Slam Us Open
J. Ostapenko [25]
6
6
X. Wang
4
3
Vincitore: J. Ostapenko
M. Navone ARG vs M. Giron USA

Slam Us Open
M. Navone
0
0
5
3
M. Giron
0
6
7
3
Court 12 – Ore: 17:00
R. Carballes Baena ESP vs A. Rinderknech FRA

Slam Us Open
R. Carballes Baena
6
5
6
2
A. Rinderknech
7
7
4
6
Vincitore: A. Rinderknech
J. Teichmann SUI vs C. McNally USA

Slam Us Open
J. Teichmann
2
2
C. McNally
6
6
Vincitore: C. McNally
J. Kym SUI vs E. Quinn USA

Slam Us Open
J. Kym
6
6
3
7
E. Quinn
3
2
6
6
Vincitore: J. Kym
V. Azarenka vs H. Inoue USA

Slam Us Open
V. Azarenka
0
6
H. Inoue
0
5
Court 13 – Ore: 19:00
J. Tjen INA vs V. Kudermetova

Slam Us Open
J. Tjen
6
4
6
V. Kudermetova [24]
4
6
4
Vincitore: J. Tjen
Z. Svajda USA vs Z. Piros HUN

Slam Us Open
Z. Svajda
6
6
7
Z. Piros
4
2
5
Vincitore: Z. Svajda
A. Potapova vs L. Zhu CHN

Slam Us Open
A. Potapova
6
4
6
L. Zhu
4
6
2
Vincitore: A. Potapova
piper 25-08-2025 01:47

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da piper

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia
Basta
Spengo
Buonanotte

AHAHAHAHAHAHA.
Ma c’è il derbone spagnolo

Cosa ci sarebbe esattamente da ridere?
Oddio, una similitudine ce l’avrei, ma me la tengo per me
Buon derbone!

Il darbone no ma c’è da guardare Nole e Molletta.

Sì sì certo che sì, ma io mi chiedo – O DEI DELL’OLIMPO – cosa porti esseri cosiddetti umani a comportarsi come dingo.
Io capisco il tifo, anche quello contro. Capisco beccarsi fra tifoserie avverse. Ma ridere in modo sguaiato sulla sconfitta per quanto ignominiosa di un atleta (peraltro un bravo ragazzo che non farebbe male a una zanzara, e della tua stessa nazione) che senso ha? Come posso portare rispetto a gente così!

Non penso che arriverebbe a tanto: ridere per la sconfitta di Nardi ma credo che la sua risata fosse rivolta a te che hai scritto spegnevi.

piper 25-08-2025 01:16

Scritto da magilla

Scritto da Il cubo di Bublik

Scritto da Sottile

Scritto da Gaz
Valentova,la più giovane a superare le qualificazioni al Roland Garros si è ripetuta qui,ora però sarebbe anche il caso di dire anche basta con le qualificazioni per una delle dominatrici a livello giovanile.

Tranquillo, è già nei 100 e dopo gli US Open non avrà bisogno di fare le qualificazioni, almeno per SLAM e 1000

Davvero un’ottima impressione nei due set che ho visto.
Un po’ Sabalenka degli inizia per potenza e anche imprecisione, ma il motore c’è.
Forse un po’ morbida Lucia che forse le variazioni non le ha di base e quindi è destinata a restare più o meno dove è ora come classifica.

Insomma….a me la ceka non ha fatto una grande impressione….lontanissima dalle sue storiche connazionali.La partita gliel’ha regalata la bronzetti servendo malissimo…..e nonostante questo poteva portarla a casa ugualmente …..

Tereza ha fatto un gran n° di gratuiti ma anche di vincenti, comunque si se Lucia serviva meglio forse avrebbe portato a casa il match.

magilla 25-08-2025 00:06

forfait di djiere entra galan…..unica tds fuori (per ora) cazaux che era la nr 1…..

Detuqueridapresencia 24-08-2025 23:55

Scritto da piper

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia
Basta
Spengo
Buonanotte

AHAHAHAHAHAHA.
Ma c’è il derbone spagnolo

Cosa ci sarebbe esattamente da ridere?
Oddio, una similitudine ce l’avrei, ma me la tengo per me
Buon derbone!

Il darbone no ma c’è da guardare Nole e Molletta.

Sì sì certo che sì, ma io mi chiedo – O DEI DELL’OLIMPO – cosa porti esseri cosiddetti umani a comportarsi come dingo.

Io capisco il tifo, anche quello contro. Capisco beccarsi fra tifoserie avverse. Ma ridere in modo sguaiato sulla sconfitta per quanto ignominiosa di un atleta (peraltro un bravo ragazzo che non farebbe male a una zanzara, e della tua stessa nazione) che senso ha? Come posso portare rispetto a gente così!

magilla 24-08-2025 23:40

Scritto da Il cubo di Bublik

Scritto da Sottile

Scritto da Gaz
Valentova,la più giovane a superare le qualificazioni al Roland Garros si è ripetuta qui,ora però sarebbe anche il caso di dire anche basta con le qualificazioni per una delle dominatrici a livello giovanile.

Tranquillo, è già nei 100 e dopo gli US Open non avrà bisogno di fare le qualificazioni, almeno per SLAM e 1000

Davvero un’ottima impressione nei due set che ho visto.
Un po’ Sabalenka degli inizia per potenza e anche imprecisione, ma il motore c’è.
Forse un po’ morbida Lucia che forse le variazioni non le ha di base e quindi è destinata a restare più o meno dove è ora come classifica.

Insomma….a me la ceka non ha fatto una grande impressione….lontanissima dalle sue storiche connazionali.La partita gliel’ha regalata la bronzetti servendo malissimo…..e nonostante questo poteva portarla a casa ugualmente …..

piper 24-08-2025 23:38

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia
Basta
Spengo
Buonanotte

AHAHAHAHAHAHA.
Ma c’è il derbone spagnolo

Cosa ci sarebbe esattamente da ridere?
Oddio, una similitudine ce l’avrei, ma me la tengo per me
Buon derbone!

Il darbone no ma c’è da guardare Nole e Molletta.

beta 24-08-2025 23:29

Il serbo esce al primo turno

Giampi (Guest) 24-08-2025 23:22

Grande Mannarino..

magilla 24-08-2025 23:17

ma quanto suda coric….ricorda nadal……Comunque bella partita la sua con lehecka

magilla 24-08-2025 23:11

intanto esce la prima tds ….gryekspoor….mentre fuori gia due tra le donne ,tauson e kudermetova da due asiatiche sorprendenti ….rispettivamente eala e l’indonesiana Tjan (Q)

pablox 24-08-2025 23:08

TOrneo femminile che parte già alla grande con alcune partitone. IN primis il match fra Eala e Tauson, veramente pazzesco, è praticamente successo di tutto, compresa una contestazione della Danese per una palla forse toccata dalla filippina nella sua metà campo, Var in campo e proteste, ma Kaber Nouni ha tenuto duro e assegnato il punto alla Eala. Poi supertiebrek concluso 13 a 11. Altro supertiebreak nella sfida fra Danilovic e Uchijiwa, dopo che la serba aveva sprecato tre match point sul 5-3 e altri tre match point (sempre di fila) sul 6-5. Non contenta di ciò ne ha sprecato un altro nel tiebreak, e poi ha perso con un doppio fallo. Disastro!!!
Si segnala anche la sconfitta della Kudermetova contro la sconosciuta indonesiana Tjen che incontrerà Raducanu, che si è “allenata” contro una altrettanto sconosciuta giapponese
Allenamento fruttuoso anche per l’altra finalista del 2021, che ha asfaltato la connazionale Marino
Per il momento è tutto o quasi 😎

Detuqueridapresencia 24-08-2025 23:03

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia
Basta
Spengo
Buonanotte

AHAHAHAHAHAHA.
Ma c’è il derbone spagnolo

Cosa ci sarebbe esattamente da ridere?

Oddio, una similitudine ce l’avrei, ma me la tengo per me

Buon derbone!

Diè (Guest) 24-08-2025 22:56

Alla fine Luca, la sua presentazione migliore negli slam l’ha fatta proprio contro colui con cui non aveva speranze a Wimbledon.
Forse proprio per quello..
2 set vinti e 21 persi in sette incontri, mah.

Mah, solo perché qualità per emergere più di così c’è…

Sta a lui.

Il cubo di Bublik 24-08-2025 22:51

Scritto da arnaldo
Troppo forte Machac per il volenteroso Nardi

Troppo forte Machac: sì.
Volenteroso Nardi: no.

Il cubo di Bublik 24-08-2025 22:50

Scritto da Sottile

Scritto da Gaz
Valentova,la più giovane a superare le qualificazioni al Roland Garros si è ripetuta qui,ora però sarebbe anche il caso di dire anche basta con le qualificazioni per una delle dominatrici a livello giovanile.

Tranquillo, è già nei 100 e dopo gli US Open non avrà bisogno di fare le qualificazioni, almeno per SLAM e 1000

Davvero un’ottima impressione nei due set che ho visto.
Un po’ Sabalenka degli inizia per potenza e anche imprecisione, ma il motore c’è.
Forse un po’ morbida Lucia che forse le variazioni non le ha di base e quindi è destinata a restare più o meno dove è ora come classifica.

Sottile 24-08-2025 22:34

Nardi può tornare nei challenger, lì. 2-3 turni li può superare….

piper 24-08-2025 22:32

Brava Eala a crederci sempre anche sotto 5-1.

Dateccitrungelliti (Guest) 24-08-2025 22:32

Mi dispiace per luca.
Un match stile future 15k tra il numero 500 al mondo e un amatore wc del circolo organizzatore.
Machac fa il minimo, Luca servizio zero, spostamenti zero, tattica zero. Gli unici punti sono regali di machac.
Mi domando perché. Non avrò risposte.

Purple Rain 24-08-2025 22:28

Scritto da Dateccitrungelliti
Luca non ci prova nemmeno. Gli ultimi 11 games non sono minimamente considerabili come un match di uno slam. Dal 3-3 del primo set la partita è praticamente finita.

Nardi indecoroso. Un turista di passaggio.

enzola barbera (Guest) 24-08-2025 22:28

Stò guardando Luca Nardi. Al momento è in versione “depresso” enzo

MAURO (Guest) 24-08-2025 22:26

Scritto da Detuqueridapresencia
Basta
Spengo
Buonanotte

AHAHAHAHAHAHA.
Ma c’è il derbone spagnolo

Adrien Ouilecoup (Guest) 24-08-2025 22:25

Questo Nardi è il Nardi di sempre, chi sostiene il contrario ne mastica davvero poco di tennis. Quindi nulla di nuovo e guardiamo altrove.

Sottile 24-08-2025 22:23

Finora la sorpresona di oggi è la grande partita della filippina Eala che ha eliminato nel match di esordio la Hulk-Tauson

Guidooddounodinoi (Guest) 24-08-2025 22:21

Forza Nardi, veloce, fallo per te e per noi.

Luca (Guest) 24-08-2025 22:18

Resistenza eroica di Nardi,1 ora 9 minuti sotto due set e 0-3

Sottile 24-08-2025 22:18

Scritto da Gaz
Valentova,la più giovane a superare le qualificazioni al Roland Garros si è ripetuta qui,ora però sarebbe anche il caso di dire anche basta con le qualificazioni per una delle dominatrici a livello giovanile.

Tranquillo, è già nei 100 e dopo gli US Open non avrà bisogno di fare le qualificazioni, almeno per SLAM e 1000

piper 24-08-2025 22:17

@ Dateccitrungelliti (#4466764)

Non lo sto più guardando, mi son messo a guardare solo Eala vs Tauson.

Dateccitrungelliti (Guest) 24-08-2025 22:15

Luca non ci prova nemmeno. Gli ultimi 11 games non sono minimamente considerabili come un match di uno slam. Dal 3-3 del primo set la partita è praticamente finita.

piper 24-08-2025 22:13

Mamma mia Clara che stai combinando?

Maurantonio 24-08-2025 22:10

Scritto da Don Budge fathers
Luciaonone il “bullo” di quartiere di periferia ne ha fatto di strada…
Complimenti.

Cazzimma e tanta
Quella che manca completamente a Nardi

arnaldo (Guest) 24-08-2025 22:08

Troppo forte Machac per il volenteroso Nardi

Queever (Guest) 24-08-2025 22:07

Nardi veramente sconcertante…

Sottile 24-08-2025 22:07

È tornato il Nardi senza garra 🙁

Dario (Guest) 24-08-2025 22:07

Nardi, peraltro pettinato benissimo, credo sia uno dei peggiori 10 tennisti della storia degli US OPEN.
INGUARDABILE.

Don Budge fathers 24-08-2025 22:04

Spiace per Luca ,ragazzo irreprensibile con un talento che in giro son pochi,affronta la partita senza un piano tattico con l’aggravante che sembra passare di li per caso…

Detuqueridapresencia 24-08-2025 22:04

Basta

Spengo

Buonanotte

Andy (Guest) 24-08-2025 21:59

Tra Nardi e Machac ci sono 2 categorie di differenza. Se Machac sta bene Nardi non vincerà mai contro di lui. Continuo a non vedere i miglioramenti sperati in questo ragazzo. Poi poco furore agonistico. Ci do dentro più io a fare il torneo over 55 del mio circolo

Dateccitrungelliti (Guest) 24-08-2025 21:59

Contro er mutanda machac di oggi bastava poco. Errori infantili. Io Luca non ce la faccio più a guardarlo, mi dispiace troppo.

Kenobi 24-08-2025 21:59

Nardi ha giocato bene 30 minuti poi si è sciolto.
Potenzialmente – al netto della testa – rimane un buon prospetto ma deve lavorare molto sui fondamentali, tra servizio e soprattutto risposta, il problema è che sembra tutto cristalizzato a 4 anni fa.

Vagnozzi_The_Goat (Guest) 24-08-2025 21:56

Scritto da piper
Mannaggia il break, forza Luca.

E pensare che poteva stare sullo yacht del paparino… Ora gli tocca sudare!

robdes12 24-08-2025 21:52

Che disastro Luca, per ora. Pare di vedere una specie di Arnaldi solo più calmo nei movimenti. Errori su errori e scelte spesso sbagliate. In sede di commento si parla della risposta come prossimo obiettivo da migliorare ma, come in molte sue partite, forse sarebbe il caso di partire prima dal servizio. E’ inutile fare il break al tuo avversario se poi tu non riesci a tenere i tuoi di turni di servizio.

Detuqueridapresencia 24-08-2025 21:48

Scritto da Detuqueridapresencia
Male Luchino, male.
Sia in risposta che al servizio
Machac non sta facendo nulla di speciale se non dimostrare che è più forte in questo momento
Occorre una frustata d’orgoglio ma soprattutto più comando al servizio e rispondere meglio. Sullo scambio Luca regge. Ma se non parte lo scambio…

Ora non regge nemmeno lo scambio

Machac sta accelerando

La vedo nera

Detuqueridapresencia 24-08-2025 21:39

Male Luchino, male.

Sia in risposta che al servizio

Machac non sta facendo nulla di speciale se non dimostrare che è più forte in questo momento

Occorre una frustata d’orgoglio ma soprattutto più comando al servizio e rispondere meglio. Sullo scambio Luca regge. Ma se non parte lo scambio…

Simpioso (Guest) 24-08-2025 21:33

Scritto da piper
Mannaggia il break, forza Luca.

Solito Nardi. Prevedo una rapida sciolta

Don Budge fathers 24-08-2025 21:32

Luciaonone il “bullo” di quartiere di periferia ne ha fatto di strada…

Complimenti.

Pinco (Guest) 24-08-2025 21:32

Non so se è più brutto subire un break da 30 a 0 come ha appena fatto Nardi oppure I calzoncini ristrettissimi dopo il lavaggio di Machac

piper 24-08-2025 21:30

Mannaggia il break, forza Luca.

piper 24-08-2025 21:24

Però questa Tjen, vediamola al prossimo turno contro Raducanu.

robdes12 24-08-2025 21:05

OT. Che belli i movimenti brevi e molto fluidi dei fondamentali di Jannik. Esteticamente sono meravigliosi a vedersi; tutto sembra non costare nessuno sforzo e così facile da eseguire per lui. Invece tutti gli altri sembrano sollevatori di pesi.

Detuqueridapresencia 24-08-2025 21:02

Scritto da piper
@ Detuqueridapresencia (#4466682)
Quasi tutto giusto perché io non sottovaluterei tuo nonno.

Hai ragione

È quello che in doppio con Sinner vincerebbe la Davis

Ahahahaha Ahahahaha Ahahahaha

Max66 (Guest) 24-08-2025 21:02

Per ora non si è visto un vero match, bene Darderi

Detuqueridapresencia 24-08-2025 21:02

Oh potrebbe esserci un sedicesimo interessante fra Carlone e Lucianone.

Tutt’altro che improbabile visto il tabellone

piper 24-08-2025 21:01

@ Detuqueridapresencia (#4466682)

Quasi tutto giusto perché io non sottovaluterei tuo nonno.

Franco Giorgio Marinelli (Guest) 24-08-2025 21:01

Mi dispiace ripeterlo ma la Bronzetti non è all’altezza nei grandi tornei. Mediocre e nulla di più

ACL 24-08-2025 21:00

Luciano “Neuro” Darderi avanti come un treno. Molto bravo.

robdes12 24-08-2025 21:00

Partita difficile da giudicare. Il servizio è stato performante, il rovescio è andato oltre ciò che ricordavo, incluso un buonissimo back. Il dritto ok, lo sappiamo; ma la risposta ottima di oggi mi ha sorpreso. L’interpretazione della superficie è stata davvero corretta, di terraiolo è apparso pochissimo. Mi sa che questo ragazzo arriverà esattamente dove presume di poter arrivare. E’ più calmo, gioca un tennis migliore e più vario. Non so dove possa issarsi nel raking, ma non vedo perchè non possa aspirare alle posizioni di Cobolli. Il fisico lo ha; è un lottatore allo stremo; su erba è arrivato al terzo turno di Wimbledon…stiamo a vedere. Intanto è stato nei primi 40 l’anno scorso, un anno dopo si conferma e minaccia di entrare nei primi 30. Segno che questa è la sua dimensione reale.

Luciano65 (Guest) 24-08-2025 20:57

Premiata la preparazione di Darderi, prima vittoria agli us open. E con quale sicurezza, bravo!

piper 24-08-2025 20:56

Match di Lucia 2h08′, quello di Luciano 1h25′.

Detuqueridapresencia 24-08-2025 20:54

Hijikata è inferiore a Darderi.

Ma di Darderi so diceva fino a poche settimane fa che non passasse un turno su cemento nemmeno contro mio nonno.

E invece ha lasciato 5 giochi in 3 set a uno con cui su duro fino a primavera avrebbe perso.

Luciano sta imparando a giocare bene su duro e questo è di ottimo auspicio

magilla 24-08-2025 20:53

Vittoria senza storie per darderi….per niente RhijSikata.

Silvio74 (Guest) 24-08-2025 20:53

Lucianone versione Jannik, sbrigativo !

l Occhio di Sauron 24-08-2025 20:49

Scritto da Bagel
Darderi benissimo, ma bisogna dire la verità: avversario per ora inconsistente. Già la palla é poco pesante, poi si sposta male, fa molti forzati e sbaglia pure le scelte tattiche come le discese a rete.

premetto di non averlo mai seguito un granchè Hijikata però non ricordo di sue vittorie non dico di prestigio ma proprio vittorie in generale, mi chiedo come abbia fatto a mettere insieme i punti per trovarsi lì.

Darderi comunque bene e fare un secondo turno agli US Open per uno con il suo tennis da terra è già un buon punto di partenza

sergio (Guest) 24-08-2025 20:44

Bravo Luciano!

piper 24-08-2025 20:41

@ piper (#4466526)

Sto tenendo sott’occhio anche questa Janice che sta facendo partita contro Veronika.

piper 24-08-2025 20:20

@ robdes12 (#4466647)

Non so me lo ricordavo meglio comunque questo Hijikata.

walden 24-08-2025 20:19

Scritto da robdes12
Lucia ha perso meritatamente, dal momento che ha scelto di lasciare sempre all’altra il timone del gioco. Aveva capito che la giovane ragazza non è un fulmine negli spostamenti laterali, e nemmeno in quelli in avanti, per cui poteva angolare di più o tentare palle corte in alcune circostanze. In compenso Darderi pare molto in fiducia coi colpi, un tennis decisamente propositivo ed efficace. Ma l’avversario è davvero così debole in risposta o ha qualcosa di non dichiarato che lo impacci fisicamente? L’obiettivo di Luciano è quello di essere tds in Australia. Continuando a giocare così ci dovrebbe riuscire con un certo agio, anche perchè ha pochi punti da scartare, se non ricordo male i risultati della parte finale dello scorso anno.

confermo, praticamente niente

Bel Fusto (Guest) 24-08-2025 20:15

Vedendo il penoso stato del tennis femminile azzurro, non mi sorprende la sconfitta della Bronzetti, credo che solo la Paolini riuscirà a passare il primo turno…

Bagel 24-08-2025 20:15

Darderi benissimo, ma bisogna dire la verità: avversario per ora inconsistente. Già la palla é poco pesante, poi si sposta male, fa molti forzati e sbaglia pure le scelte tattiche come le discese a rete.

robdes12 24-08-2025 20:14

Lucia ha perso meritatamente, dal momento che ha scelto di lasciare sempre all’altra il timone del gioco. Aveva capito che la giovane ragazza non è un fulmine negli spostamenti laterali, e nemmeno in quelli in avanti, per cui poteva angolare di più o tentare palle corte in alcune circostanze. In compenso Darderi pare molto in fiducia coi colpi, un tennis decisamente propositivo ed efficace. Ma l’avversario è davvero così debole in risposta o ha qualcosa di non dichiarato che lo impacci fisicamente? L’obiettivo di Luciano è quello di essere tds in Australia. Continuando a giocare così ci dovrebbe riuscire con un certo agio, anche perchè ha pochi punti da scartare, se non ricordo male i risultati della parte finale dello scorso anno.

tomasol 24-08-2025 20:13

Scritto da enzola barbera
Bronzetti ha perso da una ceca. È risaputo che i cechi menano botte da…..orbi enzo

l’ha proprio svuotato il fiasco

il capitano 24-08-2025 20:13

Scritto da enzola barbera
Bronzetti ha perso da una ceca. È risaputo che i cechi menano botte da…..orbi enzo

Cos’è, il proverbio dell’Almanacco del giorno dopo?? 😎

piper 24-08-2025 20:11

Scritto da Marco Tullio Cicerone
Primo set Darderi, è ancora lunga, 3 su 5 ma per ora bene.

Ci sta mettendo troppo poco per Marco M. se va avanti così: 5-0 gia nel 2° set.

Marco Tullio Cicerone 24-08-2025 20:02

Primo set Darderi, è ancora lunga, 3 su 5 ma per ora bene.

arnaldo (Guest) 24-08-2025 19:50

Scritto da Alessandro Firenze
Dichiarazione di Bronzetti ieri: mi trovo bene sul cemento, sono in fiducia. Ma quando pensa di fare punto lei senza aspettare errore avversario? Come
Stefanini ieri, ancora più scarsa, non hanno una variazione, una palla corta una discesa a rete. Fisse ad aspettare errore. Purtroppo sono davvero debolissime.

Beh Stefanini non ha 1 colpo killer che sia 1. Palleggia bene e basta. Quindi sta tra 120 e 150. Bronzetti invece sulla mobilita’/elasticita’ gambe deve ancora lavorare tanto.

Alessandro Firenze (Guest) 24-08-2025 19:27

Dichiarazione di Bronzetti ieri: mi trovo bene sul cemento, sono in fiducia. Ma quando pensa di fare punto lei senza aspettare errore avversario? Come
Stefanini ieri, ancora più scarsa, non hanno una variazione, una palla corta una discesa a rete. Fisse ad aspettare errore. Purtroppo sono davvero debolissime.

enzola barbera (Guest) 24-08-2025 19:21

Bronzetti ha perso da una ceca. È risaputo che i cechi menano botte da…..orbi enzo

non tennista (Guest) 24-08-2025 19:20

Purtroppo ho indovinato il pronostico su Bronzetti (post 4)

Da tenere d’occhio questa giovane ragazza che sembra molto
convinta di se

Silvio74 (Guest) 24-08-2025 19:20

Lucia aveva giocato un gran bel torneo a Cincinnati, a New York e’ tornata ad essere poco propositiva, sempre surclassata nel gioco dalla Valentova.
Servizio poco incisivo, vincenti col contagocce, attende troppo gli errori dell’avversaria, così non si vince…

Bagel 24-08-2025 19:19

Brava questa Valentova, brutto sorteggio per la Bronzetti. Risultato giusto, anzi la Ceca avrebbe potuto chiudere prima, molta, troppa differenza di velocità di palla

Giambi (Guest) 24-08-2025 19:16

Tra le due ottime carrozzerie ha prevalso meritatamente quella della giovane ceka. Quando ridurrà gli errori gratuiti si toglierà molte soddisfazioni.

 17
Avide 24-08-2025 19:16

Se giochi sperando che l’altra continui a sbagliare, se non ti entra una prima è giusto che perdi. La ceca a 18 anni ha dimostrato personalità maggiore e voglia di vincere superiore. Brava ragazza promettente ma non mi pare un fenomeno.

piper 24-08-2025 19:14

Brava Tereza!

MarcoP 24-08-2025 19:13

Bronzetti non tiene il palleggio, palla di Valentova più pesante.

magilla (Guest) 24-08-2025 18:56

è incredibile come piccari che Comunque ha allenato la knapp ,forse la nostra migliore giocatrice al servizio, non sia riuscito a migliorare quello della bronzetti che fisicamente è anche la piu’ predisposta delle nostre tenniste attuali…

piper 24-08-2025 18:21

Se arrivano le prime di servizio anche Lucia ha meno difficoltà come Tereza.

Andrea (Guest) 24-08-2025 18:21

Sono curioso di vedere Nava Fritz non so perché ma mi aspetto un qualcosa di strano chissà magari una sorpresa … Anche se Fritz fuori al primo turno mi sembra impossibile

Andrea (Guest) 24-08-2025 18:20

Intanto RADUCANU domina shibahara e si prende il secondo turno oggi l’ ho vista particolarmente felice , sarà l’ aver giocato il doppio con alcaraz..

Andrea (Guest) 24-08-2025 18:19

Valentova veramente impressionante ma sbaglia tanto , bronzetti serve per chiudere il secondo set dai luciaaa

Gaz (Guest) 24-08-2025 17:51

Valentova,la più giovane a superare le qualificazioni al Roland Garros si è ripetuta qui,ora però sarebbe anche il caso di dire anche basta con le qualificazioni per una delle dominatrici a livello giovanile.

piper 24-08-2025 16:39

@ Sangalletto (#4466506)

Un occhio ad Eala vs Tauson ce lo butterò.

Sangalletto (Guest) 24-08-2025 15:58

Tante partite interessanti. Specie nel maschile. Nel femminile sono curioso di vedere il risultato di Eala Tauson. Solo il risultato la partita tecnicamente non fa per me

piper 24-08-2025 14:57

@ Marco M. (#4466449)

I primi e secondi turni bisogna fare un po’ di zapping se non si riesce a vedere 2 incontri in contemporanea.

non tennista (Guest) 24-08-2025 14:53

Bronzetti temo perda contro questa Valentova in grande ascesa

Marco M. 24-08-2025 14:47

Se i match prima di Nardi-Machac andassero per le lunghe forse riuscirei a vedere Luchino in azione dall’inizio, altrimenti lo vedrò a partita iniziata, poi in contemporanea (più o meno) giocheranno Jasmine e Nole e credo che mi guarderò Djokovic contro un giovane in ascesa, sono molto incuriosito da questo match perché Tien lo ritengo bravino e se fosse in ottima forma potrebbe regalarsi l’impresa.

piper 24-08-2025 14:18

Occasione oggi per vedere Valentova che non ho visto nelle qualificazioni.

Fi (Guest) 24-08-2025 14:10

Guardando i match di oggi
Non credo ci siano problemi per i big, Paolini compresa. Forse gli unici che potrebbero giocare una partita equilibrata sono djokovic contro tien, e buse contro shelton, anche se il risultato non è in discussione. Molto interessante il match tra mensik e jarry, se entrambi fossero al top della forma. Per quanto riguarda gli altri italiani vedo favoriti Bronzetti e darderi, anche se bisogna vedere l’impatto di Luciano sul cemento di new york, mentre nardi se ha mantenuto la condizione di cincinnati con machac è un 50/50. Mi farebbe molto piacere vederlo vincere finalmente la prima partita slam dopo 7 tentativi.

