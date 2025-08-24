US Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Nella notte in campo Jasmine Paolini. Sabalenka parte forte: superata Masarova in due set. Buon debutto per Fritz e Shelton, avanti senza problemi al secondo turno (LIVE)

Esordio positivo per la campionessa in carica Aryna Sabalenka sul centrale dell’Arthur Ashe Stadium. La bielorussa ha dovuto sudare nel primo set contro Rebeka Masarova, chiuso 7-5, ma nella seconda partita ha dominato con autorità imponendosi 6-1.

In totale, un’ora e 22 minuti di gioco sono bastati a Sabalenka per raggiungere il secondo turno, dove affronterà la russa Polina Kudermetova.

Partenza convincente per le due maggiori speranze del tennis statunitense allo US Open 2025.

Il finalista della scorsa edizione, Taylor Fritz, ha superato senza difficoltà il connazionale Emilio Nava con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-3, in due ore esatte di gioco.

Stesso esito per Ben Shelton, che ha dominato il peruviano Ignacio Buse imponendosi 6-3, 6-2, 6-4 in due ore e otto minuti.

Entrambi avanzano così al secondo turno dell’ultimo Slam della stagione, confermando le aspettative del pubblico di casa.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

B. Shelton vs I. Buse



A. Sabalenka vs R. Masarova



Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

N. Djokovic vs L. Tien



J. Pegula vs M. Sherif



Il match deve ancora iniziare





Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

E. Raducanu vs E. Shibahara



E. Nava vs T. Fritz



Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

D. Aiava vs J. Paolini



D. Medvedev vs B. Bonzi



Il match deve ancora iniziare





Grandstand – Ore: 17:00

J. Mensik vs N. Jarry



A. Eala vs C. Tauson



E. Navarro vs Y. Wang



B. Nakashima vs J. de Jong



Stadium 17 – Ore: 17:00

A. Shevchenko vs A. Davidovich Fokina



R. Marino vs L. Fernandez



J. Lehecka vs B. Coric



S. Zhang vs B. Bencic



Court 5 – Ore: 17:00

L. Bronzetti vs T. Valentova



L. Darderi vs R. Hijikata



L. Nardi vs T. Machac



L. Sun vs C. Osorio



Court 6 – Ore: 19:00

U. Blanchet vs F. Marozsan



P. Carreno Busta vs P. Llamas Ruiz



Y. Starodubtseva vs A. Blinkova



Court 7 – Ore: 17:00

N. Parrizas Diaz vs P. Kudermetova



O. Selekhmeteva vs M. Vondrousova



A. Mannarino vs T. Griekspoor



J. Thompson vs C. Moutet



Court 10 – Ore: 19:00

M. Uchijima vs O. Danilovic



C. Ugo Carabelli vs T. Etcheverry



Court 11 – Ore: 17:00

M. Kessler vs M. Linette



S. Dostanic vs E. Spizzirri



J. Ostapenko vs X. Wang



M. Navone vs M. Giron



Court 12 – Ore: 17:00

R. Carballes Baena vs A. Rinderknech



J. Teichmann vs C. McNally



J. Kym vs E. Quinn



V. Azarenka vs H. Inoue



Court 13 – Ore: 19:00

J. Tjen vs V. Kudermetova



Z. Svajda vs Z. Piros



A. Potapova vs L. Zhu

