Sinner dopo il ritiro a Cincinnati: «Mi dispiace avervi deluso»
Il giorno dopo il ritiro forzato nella finale del Cincinnati Open contro Carlos Alcaraz, durata appena 23 minuti, Jannik Sinner ha voluto mandare un messaggio ai tifosi attraverso i suoi canali social.
«Ieri non mi sono sentito bene e mi dispiace davvero deludervi» ha scritto il numero 1 del mondo in un post su Instagram, senza entrare nei dettagli del malessere che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Tutto lascia pensare a un virus, che lo ha debilitato già alla vigilia della finale.
Il campione altoatesino ha poi voluto ringraziare il pubblico e il suo avversario: «Grazie di cuore a tutti per il supporto, sul posto e da casa: significa tantissimo per me ❤️. Complimenti ad Alcaraz e al suo team, state vivendo una stagione incredibile e vi auguro il meglio per ciò che vi aspetta».
Infine, uno sguardo al futuro, con la mente già allo US Open: «Ora è tempo di riposare qualche giorno prima di tornare al lavoro 🙏🏻».
Un messaggio breve ma significativo, che conferma la voglia di Sinner di rimettersi subito in piedi e arrivare pronto al grande appuntamento newyorkese.
Non può esserci delusione dentro l’ammirazione e l’orgoglio di starti accanto… soprattutto quando non vanno bene le cose… soprattutto per difenderti (anche se non ne hai bisogno ) da gente cattiva e invidiosa…sei la forza dei nostri sogni… per me sei uno di famiglia
onestamente non me ne importa niente chi lo alleni e niente ci dice che con piatti non avrebbe avuto la stessa carriera, sono scelte sue ed è lui che deve stare bene con le persone che ha intorno
Jannik il fatto che ti scusi, significa che rispetti i tuoi fans anche perché sai che per te sono importanti e questo ti fa’ onore.
E comunque hai già vinto 4 slam e diversi 1000 e questo è già una cosa impossibile che tu hai già realizzato.Sei stato male e questo può succedere e quindi non scusarti con nessuno perché noi ti conosciamo bene e sappiamo benissimo che se avessi avuto la possibilità di giocare avresti dato il massimo come sempre.
Jannik giocherà un grande Us Open. Forza Campione!
Chiaro e forte.
Niente altro da aggiungere.
Ha deluso te, ma ha reso felice me e moooooolti altri.
Avrebbe fatto piacere anche a me vederlo vincere uno slam sotto Piatti, ma evidentemente il suo destino era formare e poi lasciare andare con le sue gambe il più grande tennista italiano di sempre.
La tua delusione è un prezzo che si paga assai volentieri
Tu non ci hai mai deluso e mai ci deluderai,ne sono sicuro.
Tu sei il faro e il nostro orgoglio.
Chi ama lo sport e i suoi valori,al di là del tifo e del campanile,non può che apprezzarti e stimarti,come uomo e come giocatore.
Ora e sempre,semplicemente grazie di tutto Jannik.
Ma ancora sta ca….ta su Piatti?
Per Jannik la caccia grossa sono gli Slam e da qui e dal 2026 non avrà rivali, se non WADA, scelte da cialtroni dei direttori ATP, malesseri vari, infortuni e furti arbitrali.
Non è colpa tua,ma del fisico debole che tu ritrovi,Alcaraz è un marziano mai un calo,sempre perfetto,che amarezza
Non ti preoccupare, non sei il primo e non sarai l’ultimo a sentirsi male il giorno della finale. Rimettiti presto e forza per conquistare il 5° slam!
Alieno stai sereno.
Ti ritroverò vincente agli US Open.
Ti rifarai presto Jan, forza!!
Tranquillo, mi hai già deluso quando ti hanno fatto lasciare piatti…non puoi più deludermi. ..
Non c’è delusione nel cuore di chi è veramente tifoso degli italiani e non uno sporco traditore come invece sono Mauro o Federal
USO vero obiettivo,
per rimanere #1,
vincere tre slam nell’anno,
+ una finale (quasi vinta).
e pareggiare il conto degli slam col rivale. 😉
La frase complimenti ad Alcaraz ed al suo team e’ una frase inedita nel mondo del tennis.