Sinner dopo il ritiro a Cincinnati: «Mi dispiace avervi deluso»

Il giorno dopo il ritiro forzato nella finale del Cincinnati Open contro Carlos Alcaraz, durata appena 23 minuti, Jannik Sinner ha voluto mandare un messaggio ai tifosi attraverso i suoi canali social.

«Ieri non mi sono sentito bene e mi dispiace davvero deludervi» ha scritto il numero 1 del mondo in un post su Instagram, senza entrare nei dettagli del malessere che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Tutto lascia pensare a un virus, che lo ha debilitato già alla vigilia della finale.

Il campione altoatesino ha poi voluto ringraziare il pubblico e il suo avversario: «Grazie di cuore a tutti per il supporto, sul posto e da casa: significa tantissimo per me ❤️. Complimenti ad Alcaraz e al suo team, state vivendo una stagione incredibile e vi auguro il meglio per ciò che vi aspetta».

Infine, uno sguardo al futuro, con la mente già allo US Open: «Ora è tempo di riposare qualche giorno prima di tornare al lavoro 🙏🏻».

Un messaggio breve ma significativo, che conferma la voglia di Sinner di rimettersi subito in piedi e arrivare pronto al grande appuntamento newyorkese.