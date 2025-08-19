Laver Cup 2025: i team si completano con Cobolli, Mensik, Tiafoe e Cerundolo

“Final Team lineups” per l’edizione 2025 della Laver Cup, ricca e fascinosa esibizione a squadre quest’anno in scena a San Francisco al 19 al 21 settembre. Dopo i big già annunciati, il team europeo e quello rosso del resto del mondo – sulla falsa riga della Ryder Cup di golf, secondo la visione di Federer ideatore dell’evento nel 2017 – si completato con altri interessanti giocatori. Spicca nei “blu” capitanati per la prima volta da Yannick Noah la convocazione di Flavio Cobolli, alla sua seconda apparizione dopo quella come “alternate” a Berlino lo scorso anno.

“La Laver Cup è uno degli eventi più emozionanti del nostro sport”, afferma Flavio in una dichiarazione rilasciata al sito ufficiale della manifestazione. “È stato incredibile parteciparvi l’anno scorso, ed era il mio obiettivo giocarci quest’anno. Essere convocato e competere per il Team Europe sarà davvero speciale, non vedo l’ora”.

Cobolli completes the roster ✅ Flavio Cobolli is back for Team Europe and is ready to help defend the title in the eighth edition of the Laver Cup.#LaverCup pic.twitter.com/C0GdFXZzrR — Laver Cup (@LaverCup) August 19, 2025

Con lui anche il giovane Jakub Mensik, al debutto nell’esibizione. “Ho sentito parlare molto di quest’evento, che tutti vivono molto intensamente” afferma il ceco, “Giocare con Sasha e Carlos sarà un sogno”. Infatti la squadra europea vede come big proprio Alcaraz e Zverev, oltre a Ruud e Rune.

Il team rosso del resto del mondo, per la prima volta capitanato da Andre Agassi insieme a Pau Rafter, si completa con l’inserimento di Frances Tiafoe e Francisco Cerundolo. I big di questo team sono certamente gli statunitensi Fritz e Shelton, oltre a Paul e alla new entry Joao Fonseca.

Sarà l’ottava edizione della Laver Cup, la squadra europea ha vinto cinque volte, due quella del resto del mondo. Praticamente tutti i più grandi tennisti dell’epoca attuale hanno preso parte alla manifestazione, eccetto uno: Jannik Sinner. Che il 2026, in quel di Londra, sia la volta buona? Oltre a motivi economici, ingaggi, ecc, certamente la collocazione dell’evento, subito dopo US Open, rende il tutto non facile visto che quelle settimane, prima della trasferta in Asia, sono considerate da sempre dal pusterese come un momento fondamentale di riposo e preparazione per il rush finale dell’anno. Tutti ricordiamo le polemiche – ingenerose, anzi scellerate – scatenate dopo la rinuncia di Jannnik alla Davis nel 2023, e… come invece Sinner abbia sfruttato quel periodo per lavorare e di fatto ripresentarsi con un livello di gioco alzato all’inverosimile. Da futuro n.1.

Marco Mazzoni