Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Sinner sempre in vetta al mondo. Sono 1890 i punti di distanza tra i due
19/08/2025 16:04 1 commento
Classifica Atp Entry System Singolo (18-08-2025)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11480
Punti
17
Tornei
2
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
9590
Punti
20
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
6230
Punti
23
Tornei
4
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
5575
Punti
22
Tornei
5
Best: 4
--
0
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
4440
Punti
17
Tornei
6
Best: 6
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
4280
Punti
23
Tornei
7
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4130
Punti
19
Tornei
8
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
3545
Punti
23
Tornei
9
Best: 9
▲
3
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
3240
Punti
25
Tornei
10
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3205
Punti
20
Tornei
11
Best: 4
▼
-2
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
3050
Punti
22
Tornei
12
Best: 12
▲
1
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2905
Punti
23
Tornei
13
Best: 1
▲
2
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
2760
Punti
22
Tornei
14
Best: 8
▲
2
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
2610
Punti
21
Tornei
15
Best: 10
▼
-4
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2610
Punti
28
Tornei
16
Best: 16
▲
1
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2430
Punti
23
Tornei
17
Best: 11
▼
-3
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
2340
Punti
24
Tornei
18
Best: 18
--
0
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2185
Punti
26
Tornei
19
Best: 18
▲
4
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2135
Punti
27
Tornei
20
Best: 14
--
0
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
2120
Punti
19
Tornei
21
Best: 21
▲
5
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2115
Punti
25
Tornei
22
Best: 22
▲
2
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
2110
Punti
21
Tornei
23
Best: 18
▲
2
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
2085
Punti
22
Tornei
24
Best: 24
▲
3
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
2055
Punti
28
Tornei
25
Best: 19
▼
-4
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
2045
Punti
18
Tornei
26
Best: 17
▼
-4
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2040
Punti
28
Tornei
27
Best: 6
▲
1
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
1965
Punti
28
Tornei
28
Best: 3
▲
1
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
1790
Punti
22
Tornei
29
Best: 10
▲
1
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1748
Punti
23
Tornei
30
Best: 30
▲
3
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1665
Punti
28
Tornei
31
Best: 21
▲
1
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1655
Punti
25
Tornei
32
Best: 29
▼
-1
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1570
Punti
30
Tornei
33
Best: 33
▲
2
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1388
Punti
24
Tornei
34
Best: 34
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1364
Punti
34
Tornei
35
Best: 35
▲
1
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1315
Punti
29
Tornei
36
Best: 8
▲
3
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1297
Punti
26
Tornei
37
Best: 19
▼
-18
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1290
Punti
24
Tornei
38
Best: 38
▲
3
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
1193
Punti
29
Tornei
39
Best: 29
▲
3
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
1185
Punti
25
Tornei
40
Best: 18
▲
3
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
1160
Punti
27
Tornei
41
Best: 41
▲
3
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1146
Punti
27
Tornei
42
Best: 30
▼
-4
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
1145
Punti
29
Tornei
43
Best: 43
▲
4
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
1123
Punti
29
Tornei
44
Best: 44
▲
8
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1095
Punti
21
Tornei
45
Best: 45
▲
4
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
1086
Punti
29
Tornei
46
Best: 46
▲
2
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1077
Punti
27
Tornei
47
Best: 9
▲
6
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
1060
Punti
27
Tornei
48
Best: 48
▲
7
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1046
Punti
28
Tornei
49
Best: 49
▲
5
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1039
Punti
28
Tornei
50
Best: 6
▼
-4
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
1015
Punti
21
Tornei
51
Best: 42
▲
12
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
999
Punti
28
Tornei
52
Best: 6
▲
7
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
975
Punti
20
Tornei
53
Best: 36
▼
-2
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
975
Punti
26
Tornei
54
Best: 54
▲
17
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
962
Punti
29
Tornei
55
Best: 43
▲
6
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
960
Punti
25
Tornei
56
Best: 47
▲
4
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
952
Punti
31
Tornei
57
Best: 26
▼
-7
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
945
Punti
19
Tornei
58
Best: 27
--
0
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
940
Punti
34
Tornei
59
Best: 49
▼
-2
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
939
Punti
24
Tornei
60
Best: 23
▼
-4
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
933
Punti
33
Tornei
61
Best: 3
▲
1
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
922
Punti
20
Tornei
62
Best: 29
▼
-25
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
915
Punti
23
Tornei
63
Best: 63
▲
11
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
911
Punti
30
Tornei
64
Best: 47
▲
2
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
910
Punti
33
Tornei
65
Best: 61
▲
7
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
907
Punti
21
Tornei
66
Best: 17
▲
7
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
895
Punti
25
Tornei
67
Best: 6
▼
-27
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
885
Punti
20
Tornei
68
Best: 7
▼
-4
David Goffin
BEL, 07-12-1990
884
Punti
23
Tornei
69
Best: 69
▲
67
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
873
Punti
27
Tornei
70
Best: 46
▼
-2
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
873
Punti
29
Tornei
71
Best: 62
▼
-4
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
859
Punti
33
Tornei
72
Best: 27
▼
-3
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
851
Punti
24
Tornei
73
Best: 73
▲
16
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
811
Punti
30
Tornei
74
Best: 29
▲
4
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
810
Punti
30
Tornei
75
Best: 75
▲
1
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
804
Punti
22
Tornei
76
Best: 64
▼
-1
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
801
Punti
32
Tornei
77
Best: 64
▼
-7
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
794
Punti
31
Tornei
78
Best: 78
▲
10
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
794
Punti
20
Tornei
79
Best: 77
▼
-2
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
784
Punti
28
Tornei
80
Best: 79
▼
-1
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
774
Punti
25
Tornei
81
Best: 81
▲
1
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
771
Punti
27
Tornei
82
Best: 82
▲
3
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
763
Punti
31
Tornei
83
Best: 67
▲
15
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
755
Punti
29
Tornei
84
Best: 49
▲
3
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
740
Punti
28
Tornei
85
Best: 79
▲
1
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
736
Punti
26
Tornei
86
Best: 23
▼
-41
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
735
Punti
18
Tornei
87
Best: 78
▼
-6
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
726
Punti
27
Tornei
88
Best: 4
▼
-23
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
703
Punti
23
Tornei
89
Best: 45
▲
13
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
692
Punti
29
Tornei
90
Best: 36
▼
-10
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
691
Punti
25
Tornei
91
Best: 91
▲
10
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
687
Punti
18
Tornei
92
Best: 22
--
0
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
684
Punti
22
Tornei
93
Best: 79
▲
1
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
683
Punti
29
Tornei
94
Best: 89
▼
-3
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
679
Punti
21
Tornei
95
Best: 95
▲
1
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
677
Punti
22
Tornei
96
Best: 62
▼
-12
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
663
Punti
28
Tornei
97
Best: 97
--
0
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
654
Punti
34
Tornei
98
Best: 98
▲
17
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
652
Punti
32
Tornei
99
Best: 99
▲
5
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
643
Punti
30
Tornei
100
Best: 83
▼
-17
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
643
Punti
28
Tornei
101
Best: 101
▲
4
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
640
Punti
28
Tornei
102
Best: 37
▼
-7
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
639
Punti
23
Tornei
103
Best: 96
▼
-3
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
628
Punti
28
Tornei
104
Best: 12
▼
-14
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
620
Punti
22
Tornei
105
Best: 81
▲
2
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
608
Punti
25
Tornei
106
Best: 99
▲
3
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
593
Punti
26
Tornei
107
Best: 94
▼
-8
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
584
Punti
26
Tornei
108
Best: 47
▲
2
Juncheng Shang
CHN, 02-02-2005
575
Punti
18
Tornei
109
Best: 16
▲
3
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
567
Punti
25
Tornei
110
Best: 102
▲
1
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
563
Punti
28
Tornei
111
Best: 99
▼
-5
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
554
Punti
31
Tornei
112
Best: 112
▲
8
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
550
Punti
28
Tornei
113
Best: 92
▼
-20
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
549
Punti
25
Tornei
114
Best: 114
▲
2
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
546
Punti
29
Tornei
115
Best: 113
▼
-1
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
543
Punti
27
Tornei
116
Best: 116
▲
3
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
542
Punti
28
Tornei
117
Best: 90
▲
18
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
542
Punti
27
Tornei
118
Best: 115
▲
6
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
530
Punti
22
Tornei
119
Best: 83
▼
-6
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
529
Punti
24
Tornei
120
Best: 109
▲
2
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
525
Punti
20
Tornei
121
Best: 118
▼
-3
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
524
Punti
22
Tornei
122
Best: 79
▼
-14
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
524
Punti
27
Tornei
123
Best: 91
▼
-6
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
515
Punti
19
Tornei
124
Best: 124
▲
5
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
514
Punti
20
Tornei
125
Best: 58
▼
-2
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
513
Punti
28
Tornei
126
Best: 55
▼
-23
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
513
Punti
24
Tornei
127
Best: 17
▼
-6
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
510
Punti
18
Tornei
128
Best: 114
▼
-3
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
493
Punti
30
Tornei
129
Best: 23
▲
17
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
489
Punti
25
Tornei
130
Best: 125
▼
-3
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
487
Punti
31
Tornei
131
Best: 125
▼
-5
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
486
Punti
23
Tornei
132
Best: 105
▲
12
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
480
Punti
29
Tornei
133
Best: 45
▼
-1
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
475
Punti
18
Tornei
134
Best: 134
▲
4
Colton Smith
USA, 05-03-2003
473
Punti
18
Tornei
135
Best: 107
▼
-4
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
473
Punti
31
Tornei
136
Best: 133
▲
4
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
473
Punti
26
Tornei
137
Best: 21
▼
-9
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
471
Punti
25
Tornei
138
Best: 134
▲
4
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
468
Punti
25
Tornei
139
Best: 126
▼
-5
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
461
Punti
25
Tornei
140
Best: 118
▼
-3
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
455
Punti
25
Tornei
141
Best: 37
--
0
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
453
Punti
17
Tornei
142
Best: 128
▼
-3
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
452
Punti
24
Tornei
143
Best: 102
▼
-10
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
450
Punti
25
Tornei
144
Best: 124
▲
1
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
431
Punti
29
Tornei
145
Best: 21
▼
-2
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
428
Punti
27
Tornei
146
Best: 3
▲
6
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
417
Punti
25
Tornei
147
Best: 147
▲
3
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
413
Punti
25
Tornei
148
Best: 147
▼
-1
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
408
Punti
20
Tornei
149
Best: 24
▼
-19
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
399
Punti
22
Tornei
150
Best: 126
▲
1
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
387
Punti
26
Tornei
151
Best: 101
▼
-2
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
382
Punti
27
Tornei
152
Best: 103
▲
4
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
379
Punti
28
Tornei
153
Best: 143
--
0
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
376
Punti
26
Tornei
154
Best: 87
▲
31
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
372
Punti
28
Tornei
155
Best: 149
▲
3
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
364
Punti
28
Tornei
156
Best: 156
▲
6
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
362
Punti
21
Tornei
157
Best: 157
--
0
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
360
Punti
23
Tornei
158
Best: 158
▲
12
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
360
Punti
29
Tornei
159
Best: 150
--
0
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
356
Punti
23
Tornei
160
Best: 29
▼
-6
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
355
Punti
27
Tornei
161
Best: 130
--
0
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
355
Punti
25
Tornei
162
Best: 162
▲
1
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
355
Punti
26
Tornei
163
Best: 132
▼
-15
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
345
Punti
30
Tornei
164
Best: 145
▼
-4
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
340
Punti
21
Tornei
165
Best: 162
▲
1
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
332
Punti
26
Tornei
166
Best: 142
▼
-2
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
330
Punti
19
Tornei
167
Best: 58
▼
-12
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
328
Punti
22
Tornei
168
Best: 149
▲
3
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
323
Punti
28
Tornei
169
Best: 17
▲
15
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
322
Punti
31
Tornei
170
Best: 138
▼
-2
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
320
Punti
25
Tornei
171
Best: 169
▼
-2
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
318
Punti
23
Tornei
172
Best: 172
▲
1
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
317
Punti
27
Tornei
173
Best: 144
▲
14
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
315
Punti
26
Tornei
174
Best: 168
▲
3
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
315
Punti
30
Tornei
175
Best: 10
--
0
Lucas Pouille
FRA, 23-02-1994
309
Punti
9
Tornei
176
Best: 123
▲
3
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
309
Punti
21
Tornei
177
Best: 164
▼
-10
James McCabe
AUS, 05-07-2003
306
Punti
31
Tornei
178
Best: 178
▲
8
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
306
Punti
12
Tornei
179
Best: 153
▼
-5
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
306
Punti
28
Tornei
180
Best: 160
▼
-4
Li Tu
AUS, 27-05-1996
305
Punti
27
Tornei
181
Best: 161
▼
-1
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
302
Punti
21
Tornei
182
Best: 165
▼
-1
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
301
Punti
16
Tornei
183
Best: 112
▼
-1
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
301
Punti
27
Tornei
184
Best: 172
▲
17
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
295
Punti
23
Tornei
185
Best: 116
▼
-2
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
293
Punti
29
Tornei
186
Best: 159
▲
2
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
292
Punti
21
Tornei
187
Best: 170
▲
7
James Trotter
JPN, 01-01-1900
289
Punti
21
Tornei
188
Best: 95
▲
4
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
288
Punti
29
Tornei
189
Best: 133
▲
23
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
288
Punti
21
Tornei
190
Best: 31
▼
-25
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
285
Punti
20
Tornei
191
Best: 191
▲
20
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
285
Punti
27
Tornei
192
Best: 171
▲
14
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
282
Punti
29
Tornei
193
Best: 123
▲
115
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
282
Punti
27
Tornei
194
Best: 97
▲
1
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
281
Punti
31
Tornei
195
Best: 158
▲
3
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
279
Punti
29
Tornei
196
Best: 196
▲
14
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
276
Punti
30
Tornei
197
Best: 190
▼
-4
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
275
Punti
18
Tornei
198
Best: 63
▼
-1
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
275
Punti
12
Tornei
199
Best: 184
▼
-8
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
274
Punti
19
Tornei
200
Best: 200
--
0
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
273
Punti
23
Tornei
201
Best: 186
▲
7
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
273
Punti
21
Tornei
202
Best: 48
--
0
Constant Lestienne
FRA, 23-05-1992
272
Punti
25
Tornei
203
Best: 188
▼
-14
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
270
Punti
30
Tornei
204
Best: 190
▼
-5
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
270
Punti
32
Tornei
205
Best: 177
▲
2
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
269
Punti
26
Tornei
206
Best: 133
▼
-2
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
268
Punti
22
Tornei
207
Best: 63
▼
-11
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
267
Punti
27
Tornei
208
Best: 203
▼
-5
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
265
Punti
27
Tornei
209
Best: 181
--
0
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
264
Punti
22
Tornei
210
Best: 210
▲
10
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
263
Punti
34
Tornei
211
Best: 185
▼
-21
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
260
Punti
38
Tornei
212
Best: 60
▲
21
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
259
Punti
21
Tornei
213
Best: 72
▲
6
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
258
Punti
16
Tornei
214
Best: 202
▼
-9
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
258
Punti
21
Tornei
215
Best: 201
▼
-2
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
258
Punti
22
Tornei
216
Best: 216
▲
14
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
257
Punti
23
Tornei
217
Best: 211
▼
-3
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
256
Punti
31
Tornei
218
Best: 192
▼
-3
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
255
Punti
25
Tornei
219
Best: 107
▼
-3
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
255
Punti
12
Tornei
220
Best: 207
▼
-2
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
254
Punti
17
Tornei
221
Best: 110
▲
25
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
253
Punti
18
Tornei
222
Best: 205
--
0
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
253
Punti
23
Tornei
223
Best: 208
▲
4
Justin Engel
GER, 01-10-2007
253
Punti
31
Tornei
224
Best: 125
▲
4
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
252
Punti
22
Tornei
225
Best: 184
▼
-4
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
251
Punti
34
Tornei
226
Best: 219
▼
-2
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
250
Punti
28
Tornei
227
Best: 78
▼
-1
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
247
Punti
21
Tornei
228
Best: 161
▼
-56
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
244
Punti
15
Tornei
229
Best: 229
▲
2
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
244
Punti
25
Tornei
230
Best: 230
▲
11
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
244
Punti
30
Tornei
231
Best: 216
▲
3
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
242
Punti
26
Tornei
232
Best: 190
--
0
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
241
Punti
23
Tornei
233
Best: 105
▲
2
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
241
Punti
24
Tornei
234
Best: 191
▲
13
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
239
Punti
18
Tornei
235
Best: 227
▲
2
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
238
Punti
27
Tornei
236
Best: 182
▼
-13
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
236
Punti
23
Tornei
237
Best: 229
▲
77
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
235
Punti
11
Tornei
238
Best: 228
▲
1
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
235
Punti
24
Tornei
239
Best: 170
▼
-22
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
235
Punti
26
Tornei
240
Best: 222
▼
-15
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
234
Punti
28
Tornei
241
Best: 177
▼
-5
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
233
Punti
28
Tornei
242
Best: 123
--
0
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
232
Punti
27
Tornei
243
Best: 215
▼
-3
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
228
Punti
26
Tornei
244
Best: 238
▼
-6
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
227
Punti
30
Tornei
245
Best: 139
▼
-67
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
225
Punti
7
Tornei
246
Best: 229
▼
-17
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
224
Punti
19
Tornei
247
Best: 50
▲
2
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
222
Punti
19
Tornei
248
Best: 175
▼
-4
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
221
Punti
28
Tornei
249
Best: 249
▲
12
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
220
Punti
27
Tornei
250
Best: 229
--
0
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
220
Punti
29
Tornei
251
Best: 187
▼
-6
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
220
Punti
30
Tornei
252
Best: 142
▼
-1
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
220
Punti
31
Tornei
253
Best: 240
▼
-1
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
220
Punti
31
Tornei
254
Best: 197
▼
-11
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
219
Punti
22
Tornei
255
Best: 14
▼
-2
Aslan Karatsev
RUS, 04-09-1993
218
Punti
16
Tornei
256
Best: 186
▼
-1
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
214
Punti
13
Tornei
257
Best: 257
▲
26
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
212
Punti
31
Tornei
258
Best: 177
▲
4
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
211
Punti
23
Tornei
259
Best: 131
▼
-3
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
210
Punti
31
Tornei
260
Best: 260
▲
11
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
209
Punti
16
Tornei
261
Best: 80
▼
-13
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
209
Punti
19
Tornei
262
Best: 168
▼
-4
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
209
Punti
27
Tornei
263
Best: 158
▼
-3
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
204
Punti
25
Tornei
264
Best: 264
▲
10
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
204
Punti
29
Tornei
265
Best: 237
--
0
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
204
Punti
30
Tornei
266
Best: 219
▼
-2
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
201
Punti
27
Tornei
267
Best: 210
▼
-1
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
201
Punti
36
Tornei
268
Best: 242
▼
-9
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
200
Punti
24
Tornei
269
Best: 226
▼
-2
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
200
Punti
24
Tornei
270
Best: 168
▲
17
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
200
Punti
30
Tornei
271
Best: 158
▼
-3
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
199
Punti
25
Tornei
272
Best: 263
▼
-9
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
199
Punti
26
Tornei
273
Best: 269
▼
-4
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
199
Punti
28
Tornei
274
Best: 270
▼
-4
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
199
Punti
29
Tornei
275
Best: 275
▲
3
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
196
Punti
27
Tornei
276
Best: 243
▲
1
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
194
Punti
22
Tornei
277
Best: 256
▼
-1
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
194
Punti
30
Tornei
278
Best: 243
▼
-6
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
192
Punti
22
Tornei
279
Best: 257
--
0
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
191
Punti
28
Tornei
280
Best: 275
▼
-5
Andres Martin
USA, 07-07-2001
189
Punti
26
Tornei
281
Best: 249
▼
-27
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
188
Punti
27
Tornei
282
Best: 255
▲
3
Marko Topo
GER, 13-09-2003
185
Punti
21
Tornei
283
Best: 283
▲
5
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
185
Punti
38
Tornei
284
Best: 16
▲
9
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
184
Punti
17
Tornei
285
Best: 181
▲
5
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
184
Punti
25
Tornei
286
Best: 240
▲
54
Dan Added
FRA, 13-04-1999
184
Punti
31
Tornei
287
Best: 281
▲
11
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
181
Punti
30
Tornei
288
Best: 263
▼
-7
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
180
Punti
22
Tornei
289
Best: 289
▲
7
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
179
Punti
23
Tornei
290
Best: 290
▲
92
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
179
Punti
30
Tornei
291
Best: 19
▼
-5
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
178
Punti
19
Tornei
292
Best: 289
▼
-3
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
178
Punti
23
Tornei
293
Best: 292
▲
2
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
176
Punti
22
Tornei
294
Best: 227
▲
3
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
176
Punti
23
Tornei
295
Best: 295
▲
5
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
174
Punti
24
Tornei
296
Best: 258
▼
-16
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
173
Punti
23
Tornei
297
Best: 297
▲
9
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
173
Punti
30
Tornei
298
Best: 260
▼
-16
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
172
Punti
25
Tornei
299
Best: 233
▲
3
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
169
Punti
26
Tornei
300
Best: 285
▼
-9
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
168
Punti
26
Tornei
301
Best: 78
▲
29
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
167
Punti
22
Tornei
302
Best: 142
▲
2
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
167
Punti
23
Tornei
303
Best: 303
▲
40
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
165
Punti
33
Tornei
304
Best: 230
▲
3
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
164
Punti
16
Tornei
305
Best: 299
▼
-6
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
164
Punti
27
Tornei
306
Best: 128
▲
3
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
163
Punti
5
Tornei
307
Best: 307
▲
11
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
163
Punti
26
Tornei
308
Best: 295
▲
2
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
163
Punti
27
Tornei
309
Best: 212
▼
-4
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
163
Punti
33
Tornei
310
Best: 310
▲
100
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
162
Punti
22
Tornei
311
Best: 245
▼
-27
Max Houkes
NED, 03-07-2000
162
Punti
22
Tornei
312
Best: 311
▼
-1
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
162
Punti
24
Tornei
313
Best: 313
▲
29
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
162
Punti
27
Tornei
314
Best: 99
▼
-2
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
161
Punti
9
Tornei
315
Best: 313
▲
8
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
161
Punti
33
Tornei
316
Best: 297
▲
9
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
160
Punti
26
Tornei
317
Best: 317
--
0
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
160
Punti
23
Tornei
318
Best: 153
▲
4
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
160
Punti
33
Tornei
319
Best: 242
▼
-6
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
159
Punti
17
Tornei
320
Best: 136
▲
16
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
158
Punti
27
Tornei
321
Best: 206
▼
-29
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
158
Punti
32
Tornei
322
Best: 322
▲
94
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
157
Punti
8
Tornei
323
Best: 322
▲
26
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
157
Punti
27
Tornei
324
Best: 319
▼
-5
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
157
Punti
27
Tornei
325
Best: 114
▼
-5
Gijs Brouwer
NED, 14-03-1996
156
Punti
6
Tornei
326
Best: 320
▼
-5
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
156
Punti
10
Tornei
327
Best: 225
▼
-3
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
155
Punti
14
Tornei
328
Best: 301
▼
-25
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
155
Punti
27
Tornei
329
Best: 127
--
0
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
155
Punti
28
Tornei
330
Best: 211
▼
-4
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
154
Punti
18
Tornei
331
Best: 283
▼
-15
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
154
Punti
29
Tornei
332
Best: 327
▼
-5
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
154
Punti
38
Tornei
333
Best: 328
▼
-5
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
152
Punti
22
Tornei
334
Best: 333
▼
-1
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
152
Punti
31
Tornei
335
Best: 321
▼
-4
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
151
Punti
24
Tornei
336
Best: 334
▼
-2
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
151
Punti
31
Tornei
337
Best: 237
▲
19
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
149
Punti
24
Tornei
338
Best: 248
▼
-81
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
148
Punti
26
Tornei
339
Best: 338
▼
-1
Diego Dedura
GER, 12-03-2008
147
Punti
29
Tornei
340
Best: 127
▼
-39
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
147
Punti
33
Tornei
341
Best: 93
--
0
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
146
Punti
22
Tornei
342
Best: 335
▼
-7
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
146
Punti
24
Tornei
343
Best: 339
▲
1
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
145
Punti
21
Tornei
344
Best: 344
▲
2
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
144
Punti
28
Tornei
345
Best: 327
▲
5
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
143
Punti
20
Tornei
346
Best: 346
▲
65
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
143
Punti
24
Tornei
347
Best: 338
▲
1
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
142
Punti
23
Tornei
348
Best: 348
▲
26
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
142
Punti
24
Tornei
349
Best: 349
▲
26
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
141
Punti
26
Tornei
350
Best: 314
▲
2
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
141
Punti
30
Tornei
351
Best: 181
▲
2
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
141
Punti
31
Tornei
352
Best: 352
▲
6
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
140
Punti
29
Tornei
353
Best: 31
▲
23
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
139
Punti
9
Tornei
354
Best: 328
▲
48
Gabi Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
138
Punti
29
Tornei
355
Best: 131
▲
5
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
136
Punti
13
Tornei
356
Best: 284
▼
-62
Gonzalo Oliveira
VEN, 17-02-1995
136
Punti
15
Tornei
357
Best: 357
▲
105
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
136
Punti
26
Tornei
358
Best: 244
▼
-4
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
136
Punti
30
Tornei
359
Best: 233
▼
-4
Gabriel Debru
FRA, 21-12-2005
135
Punti
13
Tornei
360
Best: 357
▼
-3
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
135
Punti
27
Tornei
361
Best: 183
▼
-22
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
135
Punti
29
Tornei
362
Best: 38
--
0
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
134
Punti
13
Tornei
363
Best: 180
▲
10
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
134
Punti
23
Tornei
364
Best: 364
▲
3
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
134
Punti
27
Tornei
365
Best: 309
▼
-50
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
133
Punti
21
Tornei
366
Best: 318
▼
-15
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
133
Punti
26
Tornei
367
Best: 268
▲
4
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
133
Punti
28
Tornei
368
Best: 368
▲
19
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
133
Punti
31
Tornei
369
Best: 353
▼
-6
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
132
Punti
18
Tornei
370
Best: 270
▼
-33
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
132
Punti
18
Tornei
371
Best: 364
▼
-7
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
132
Punti
20
Tornei
372
Best: 365
▼
-7
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
132
Punti
23
Tornei
373
Best: 332
▼
-7
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
132
Punti
24
Tornei
374
Best: 368
▼
-6
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
132
Punti
38
Tornei
375
Best: 313
▼
-3
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
130
Punti
19
Tornei
376
Best: 358
▼
-15
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
130
Punti
25
Tornei
377
Best: 377
▲
26
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
129
Punti
6
Tornei
378
Best: 296
▼
-1
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
129
Punti
24
Tornei
379
Best: 347
▲
15
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
129
Punti
25
Tornei
380
Best: 377
▼
-2
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
129
Punti
26
Tornei
381
Best: 358
▲
11
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
129
Punti
26
Tornei
382
Best: 382
▲
36
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
129
Punti
27
Tornei
383
Best: 351
▼
-24
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
128
Punti
31
Tornei
384
Best: 304
▲
25
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
127
Punti
22
Tornei
385
Best: 167
▼
-6
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
126
Punti
19
Tornei
386
Best: 379
▼
-5
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
126
Punti
20
Tornei
387
Best: 324
▼
-4
Adrian Andreev
BUL, 12-05-2001
125
Punti
18
Tornei
388
Best: 386
▲
17
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
125
Punti
23
Tornei
389
Best: 318
▼
-20
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
125
Punti
23
Tornei
390
Best: 342
▼
-45
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
125
Punti
27
Tornei
391
Best: 384
▼
-5
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
124
Punti
25
Tornei
392
Best: 390
▲
3
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
124
Punti
26
Tornei
393
Best: 389
▼
-4
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
123
Punti
30
Tornei
394
Best: 39
▲
2
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
122
Punti
20
Tornei
395
Best: 395
▲
145
Rafael Jodar
ESP, 17-09-2006
122
Punti
9
Tornei
396
Best: 388
▼
-6
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
122
Punti
21
Tornei
397
Best: 208
▼
-124
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
121
Punti
24
Tornei
398
Best: 356
▼
-5
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
121
Punti
33
Tornei
399
Best: 372
▼
-2
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
119
Punti
24
Tornei
400
Best: 336
▼
-20
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
119
Punti
25
Tornei
401
Best: 388
▼
-13
Karan Singh
IND, 30-06-2003
119
Punti
28
Tornei
402
Best: 211
▼
-4
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
118
Punti
21
Tornei
403
Best: 389
▲
14
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
118
Punti
22
Tornei
404
Best: 400
▼
-4
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
118
Punti
24
Tornei
405
Best: 37
▼
-6
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
117
Punti
18
Tornei
406
Best: 78
▼
-74
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
116
Punti
26
Tornei
407
Best: 383
▲
14
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
116
Punti
28
Tornei
408
Best: 408
--
0
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
116
Punti
29
Tornei
409
Best: 388
▼
-5
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
115
Punti
17
Tornei
410
Best: 340
▼
-40
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
115
Punti
24
Tornei
411
Best: 401
▼
-5
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
115
Punti
27
Tornei
412
Best: 404
▲
7
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
114
Punti
14
Tornei
413
Best: 406
▼
-6
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
114
Punti
24
Tornei
414
Best: 397
▼
-1
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
114
Punti
29
Tornei
415
Best: 387
▼
-24
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
113
Punti
21
Tornei
416
Best: 382
▲
15
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
113
Punti
24
Tornei
417
Best: 409
▼
-5
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
112
Punti
23
Tornei
418
Best: 403
▲
7
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
112
Punti
30
Tornei
419
Best: 318
▼
-35
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
111
Punti
28
Tornei
420
Best: 407
▼
-6
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
110
Punti
14
Tornei
421
Best: 378
▲
22
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
109
Punti
21
Tornei
422
Best: 238
▲
1
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
109
Punti
22
Tornei
423
Best: 279
▼
-3
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
107
Punti
19
Tornei
424
Best: 422
▼
-2
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
107
Punti
19
Tornei
425
Best: 235
▲
2
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
107
Punti
23
Tornei
426
Best: 426
▲
15
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
107
Punti
25
Tornei
427
Best: 308
▲
2
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
107
Punti
27
Tornei
428
Best: 293
▲
86
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
106
Punti
14
Tornei
429
Best: 175
▲
6
Martin Damm
USA, 30-09-2003
106
Punti
19
Tornei
430
Best: 315
▼
-4
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
106
Punti
22
Tornei
431
Best: 384
▼
-3
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
106
Punti
25
Tornei
432
Best: 400
▼
-2
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
106
Punti
26
Tornei
433
Best: 108
▼
-18
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
106
Punti
27
Tornei
434
Best: 434
▲
32
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
105
Punti
23
Tornei
435
Best: 357
▼
-34
Henri Squire
GER, 27-09-2000
105
Punti
23
Tornei
436
Best: 117
▲
86
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
104
Punti
8
Tornei
437
Best: 287
▼
-5
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
104
Punti
20
Tornei
438
Best: 417
▼
-1
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
104
Punti
24
Tornei
439
Best: 194
▲
28
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
104
Punti
27
Tornei
440
Best: 424
▼
-7
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
104
Punti
30
Tornei
441
Best: 441
▲
32
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
103
Punti
30
Tornei
442
Best: 436
▼
-6
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
101
Punti
18
Tornei
443
Best: 320
▼
-19
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
101
Punti
20
Tornei
444
Best: 116
▼
-5
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
100
Punti
19
Tornei
445
Best: 395
▼
-5
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
100
Punti
23
Tornei
446
Best: 45
▼
-99
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
99
Punti
8
Tornei
447
Best: 447
▲
4
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
99
Punti
23
Tornei
448
Best: 432
▼
-4
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
99
Punti
24
Tornei
449
Best: 447
▼
-2
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
98
Punti
15
Tornei
450
Best: 439
▼
-5
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
98
Punti
24
Tornei
451
Best: 363
▼
-9
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
97
Punti
12
Tornei
452
Best: 221
▲
41
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
97
Punti
17
Tornei
453
Best: 438
▲
27
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
97
Punti
21
Tornei
454
Best: 434
▼
-6
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
97
Punti
24
Tornei
455
Best: 455
▲
30
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
97
Punti
24
Tornei
456
Best: 431
▼
-6
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
96
Punti
22
Tornei
457
Best: 452
▼
-5
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
95
Punti
28
Tornei
458
Best: 446
▲
16
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
95
Punti
14
Tornei
459
Best: 373
▲
12
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
94
Punti
22
Tornei
460
Best: 384
▼
-5
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
94
Punti
26
Tornei
461
Best: 457
▼
-4
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
94
Punti
32
Tornei
462
Best: 49
▼
-6
Dominik Koepfer
GER, 29-04-1994
93
Punti
8
Tornei
463
Best: 431
▼
-10
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
93
Punti
25
Tornei
464
Best: 458
▼
-6
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
93
Punti
28
Tornei
465
Best: 55
▼
-11
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
92
Punti
8
Tornei
466
Best: 458
▼
-7
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
92
Punti
12
Tornei
467
Best: 438
▼
-21
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
92
Punti
26
Tornei
468
Best: 468
▲
28
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
90
Punti
20
Tornei
469
Best: 462
▲
6
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
90
Punti
24
Tornei
470
Best: 402
▼
-7
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
90
Punti
26
Tornei
471
Best: 471
▲
8
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
90
Punti
27
Tornei
472
Best: 229
▼
-23
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
89
Punti
23
Tornei
473
Best: 429
▼
-39
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
89
Punti
31
Tornei
474
Best: 448
▼
-9
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
88
Punti
27
Tornei
475
Best: 470
▼
-5
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
87
Punti
19
Tornei
476
Best: 460
▼
-16
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
87
Punti
20
Tornei
477
Best: 428
▼
-8
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
87
Punti
20
Tornei
478
Best: 334
▲
3
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
87
Punti
24
Tornei
479
Best: 479
▲
4
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
87
Punti
25
Tornei
480
Best: 463
▼
-16
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
86
Punti
27
Tornei
481
Best: 442
▼
-3
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
86
Punti
27
Tornei
482
Best: 482
▲
25
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
86
Punti
28
Tornei
483
Best: 181
▼
-7
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
85
Punti
22
Tornei
484
Best: 477
▼
-2
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
85
Punti
24
Tornei
485
Best: 437
▼
-8
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
85
Punti
25
Tornei
486
Best: 458
▲
26
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
85
Punti
26
Tornei
487
Best: 468
▼
-19
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
85
Punti
27
Tornei
488
Best: 488
▲
7
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
84
Punti
22
Tornei
489
Best: 489
▲
17
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
84
Punti
23
Tornei
490
Best: 299
▼
-29
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
84
Punti
24
Tornei
491
Best: 489
▲
6
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
84
Punti
28
Tornei
492
Best: 492
▲
23
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
83
Punti
10
Tornei
493
Best: 451
▼
-7
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
83
Punti
15
Tornei
494
Best: 486
▼
-7
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
83
Punti
24
Tornei
495
Best: 151
▼
-7
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
82
Punti
16
Tornei
496
Best: 390
▼
-6
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
82
Punti
25
Tornei
497
Best: 491
▼
-6
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
81
Punti
20
Tornei
498
Best: 498
▲
59
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
81
Punti
10
Tornei
499
Best: 492
▼
-7
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
81
Punti
16
Tornei
500
Best: 316
▼
-115
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
81
Punti
27
Tornei
501
Best: 501
▲
4
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
80
Punti
13
Tornei
502
Best: 495
▲
62
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
80
Punti
21
Tornei
503
Best: 285
▲
26
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
80
Punti
27
Tornei
504
Best: 504
▲
9
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
79
Punti
24
Tornei
505
Best: 450
▲
3
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
79
Punti
36
Tornei
506
Best: 211
▼
-5
Evgeny Karlovskiy
RUS, 07-08-1994
78
Punti
20
Tornei
507
Best: 417
▼
-5
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
78
Punti
23
Tornei
508
Best: 502
▼
-5
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
78
Punti
25
Tornei
509
Best: 290
▲
7
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
77
Punti
20
Tornei
510
Best: 510
▲
69
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
77
Punti
21
Tornei
511
Best: 509
▼
-2
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
76
Punti
17
Tornei
512
Best: 144
▼
-2
Cem Ilkel
TUR, 21-08-1995
76
Punti
19
Tornei
513
Best: 513
▲
48
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
76
Punti
23
Tornei
514
Best: 514
▲
40
James Story
GBR, 05-03-2001
76
Punti
26
Tornei
515
Best: 515
▲
66
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
76
Punti
28
Tornei
516
Best: 52
▲
66
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
75
Punti
7
Tornei
517
Best: 176
--
0
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
75
Punti
19
Tornei
518
Best: 477
--
0
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
75
Punti
22
Tornei
519
Best: 519
▲
9
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
75
Punti
24
Tornei
520
Best: 508
▼
-1
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
75
Punti
25
Tornei
521
Best: 410
--
0
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
75
Punti
33
Tornei
522
Best: 265
▲
2
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
74
Punti
20
Tornei
523
Best: 465
▲
2
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
74
Punti
21
Tornei
524
Best: 309
▼
-25
Benjamin Lock
ZIM, 04-03-1993
73
Punti
12
Tornei
525
Best: 490
▼
-31
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
73
Punti
16
Tornei
526
Best: 439
▼
-3
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
73
Punti
19
Tornei
527
Best: 503
▲
23
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
73
Punti
19
Tornei
528
Best: 456
▼
-39
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
73
Punti
21
Tornei
529
Best: 527
▼
-2
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
73
Punti
23
Tornei
530
Best: 509
▲
8
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
72
Punti
21
Tornei
531
Best: 500
▼
-31
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
72
Punti
22
Tornei
532
Best: 437
▲
13
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
72
Punti
23
Tornei
533
Best: 533
▲
115
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
72
Punti
26
Tornei
534
Best: 477
▼
-4
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
72
Punti
30
Tornei
535
Best: 526
▼
-9
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
72
Punti
33
Tornei
536
Best: 531
▼
-5
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
71
Punti
14
Tornei
537
Best: 532
▼
-5
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
71
Punti
18
Tornei
538
Best: 538
▲
60
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
71
Punti
19
Tornei
539
Best: 93
▼
-6
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
71
Punti
22
Tornei
540
Best: 134
▼
-42
Manuel Guinard
FRA, 15-11-1995
70
Punti
10
Tornei
541
Best: 74
▼
-7
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
70
Punti
16
Tornei
542
Best: 277
▼
-1
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
70
Punti
19
Tornei
543
Best: 161
▼
-39
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
70
Punti
31
Tornei
544
Best: 395
▲
7
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
69
Punti
17
Tornei
545
Best: 459
▼
-61
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
69
Punti
23
Tornei
546
Best: 521
▼
-10
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
69
Punti
24
Tornei
547
Best: 477
▲
55
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
68
Punti
13
Tornei
548
Best: 548
▲
20
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
68
Punti
16
Tornei
549
Best: 443
▼
-10
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
68
Punti
24
Tornei
550
Best: 408
▼
-7
Antoine Cornut-Chauvinc
FRA, 07-07-2000
67
Punti
10
Tornei
551
Best: 520
▼
-7
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
67
Punti
15
Tornei
552
Best: 484
▼
-17
Florian Broska
GER, 01-01-1998
67
Punti
17
Tornei
553
Best: 520
--
0
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
67
Punti
25
Tornei
554
Best: 493
▼
-17
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
67
Punti
28
Tornei
555
Best: 555
▲
17
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
67
Punti
30
Tornei
556
Best: 433
▲
11
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
67
Punti
31
Tornei
557
Best: 339
▲
76
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
67
Punti
38
Tornei
558
Best: 65
▲
33
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
66
Punti
18
Tornei
559
Best: 411
▼
-10
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
66
Punti
13
Tornei
560
Best: 545
▲
10
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
66
Punti
17
Tornei
561
Best: 561
▲
31
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
66
Punti
20
Tornei
562
Best: 496
▲
11
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
66
Punti
21
Tornei
563
Best: 525
▼
-11
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
66
Punti
23
Tornei
564
Best: 330
▼
-92
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
66
Punti
24
Tornei
565
Best: 547
▼
-18
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
66
Punti
31
Tornei
566
Best: 551
▼
-11
Diego Schwartzman
ARG, 16-08-1992
65
Punti
3
Tornei
567
Best: 403
▼
-11
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
65
Punti
8
Tornei
568
Best: 558
▼
-10
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
65
Punti
12
Tornei
569
Best: 515
▼
-9
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
65
Punti
20
Tornei
570
Best: 280
▼
-28
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
65
Punti
24
Tornei
571
Best: 557
▼
-6
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
64
Punti
24
Tornei
572
Best: 436
▲
50
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
64
Punti
30
Tornei
573
Best: 573
▲
89
Max Basing
GBR, 02-10-2002
63
Punti
8
Tornei
574
Best: 545
▼
-5
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
63
Punti
15
Tornei
575
Best: 404
▲
2
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
63
Punti
16
Tornei
576
Best: 147
▲
33
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
63
Punti
22
Tornei
577
Best: 571
▼
-6
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
63
Punti
24
Tornei
578
Best: 578
▲
6
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
62
Punti
19
Tornei
579
Best: 460
▲
1
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
62
Punti
22
Tornei
580
Best: 580
▲
9
James Watt
NZL, 09-06-2000
62
Punti
23
Tornei
581
Best: 574
▼
-7
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
62
Punti
24
Tornei
582
Best: 520
▼
-16
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
62
Punti
25
Tornei
583
Best: 542
▲
47
Karl Poling
USA, 04-08-1999
62
Punti
30
Tornei
584
Best: 583
▲
32
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
61
Punti
10
Tornei
585
Best: 535
▼
-37
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
61
Punti
11
Tornei
586
Best: 80
▼
-10
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
61
Punti
15
Tornei
587
Best: 429
▼
-9
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
61
Punti
18
Tornei
588
Best: 523
▼
-1
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
61
Punti
19
Tornei
589
Best: 356
▼
-78
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
61
Punti
20
Tornei
590
Best: 570
▲
30
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
61
Punti
24
Tornei
591
Best: 591
▲
89
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
61
Punti
25
Tornei
592
Best: 520
▼
-72
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
61
Punti
27
Tornei
593
Best: 593
▲
24
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
60
Punti
11
Tornei
594
Best: 594
▲
66
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
60
Punti
26
Tornei
595
Best: 564
▼
-10
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
60
Punti
28
Tornei
596
Best: 62
▼
-10
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
59
Punti
11
Tornei
597
Best: 597
▲
40
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
59
Punti
17
Tornei
598
Best: 278
▼
-10
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
58
Punti
17
Tornei
599
Best: 387
▼
-5
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
58
Punti
21
Tornei
600
Best: 488
▼
-54
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
58
Punti
21
Tornei
601
Best: 50
▲
6
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
57
Punti
9
Tornei
602
Best: 602
▲
42
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
57
Punti
16
Tornei
603
Best: 546
▼
-40
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
57
Punti
17
Tornei
604
Best: 604
▲
15
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
57
Punti
17
Tornei
605
Best: 601
▼
-4
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
57
Punti
30
Tornei
606
Best: 603
▲
63
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
57
Punti
34
Tornei
607
Best: 584
▲
1
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
56
Punti
11
Tornei
608
Best: 608
▲
107
Thomas Faurel
FRA, 01-01-1900
56
Punti
23
Tornei
609
Best: 505
▲
58
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
56
Punti
24
Tornei
610
Best: 154
▼
-4
Altug Celikbilek
TUR, 07-09-1996
55
Punti
7
Tornei
611
Best: 611
▲
108
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
55
Punti
10
Tornei
612
Best: 612
▲
86
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
55
Punti
15
Tornei
613
Best: 588
▲
2
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
55
Punti
21
Tornei
614
Best: 448
▼
-24
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
55
Punti
24
Tornei
615
Best: 606
▼
-5
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
55
Punti
25
Tornei
616
Best: 610
▼
-5
Dev Javia
IND, 16-03-2002
55
Punti
27
Tornei
617
Best: 562
▼
-55
Pierluigi Basile
ITA, 01-01-1900
54
Punti
8
Tornei
618
Best: 297
▼
-5
Alexey Zakharov
RUS, 21-04-2000
54
Punti
11
Tornei
619
Best: 306
▼
-7
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
54
Punti
13
Tornei
620
Best: 538
▼
-6
Jiri Vesely
CZE, 10-07-1993
54
Punti
13
Tornei
621
Best: 604
▼
-17
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
54
Punti
16
Tornei
622
Best: 483
▲
3
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
54
Punti
20
Tornei
623
Best: 585
▼
-28
Ewen Lumsden
GBR, 17-02-2000
54
Punti
23
Tornei
624
Best: 588
▲
3
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
54
Punti
25
Tornei
625
Best: 607
▲
4
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
54
Punti
29
Tornei
626
Best: 496
▲
5
Niels Visker
NED, 05-10-2001
54
Punti
29
Tornei
627
Best: 562
▼
-31
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
53
Punti
15
Tornei
628
Best: 539
▼
-35
Blake Mott
AUS, 21-04-1996
53
Punti
19
Tornei
629
Best: 575
▼
-54
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
53
Punti
27
Tornei
630
Best: 362
▼
-9
Tim Handel
GER, 18-10-1996
53
Punti
28
Tornei
631
Best: 502
▲
50
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
53
Punti
30
Tornei
632
Best: 623
▼
-9
Akira Santillan
AUS, 22-05-1997
52
Punti
15
Tornei
633
Best: 479
▼
-9
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
52
Punti
18
Tornei
634
Best: 557
▼
-34
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
52
Punti
20
Tornei
635
Best: 635
▲
164
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
52
Punti
25
Tornei
636
Best: 605
▲
4
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
52
Punti
27
Tornei
637
Best: 111
▼
-3
Ramkumar Ramanathan
IND, 08-11-1994
51
Punti
14
Tornei
638
Best: 638
▲
44
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
51
Punti
10
Tornei
639
Best: 470
▼
-40
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
51
Punti
20
Tornei
640
Best: 637
▼
-2
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
51
Punti
20
Tornei
641
Best: 540
▲
17
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
23
Tornei
642
Best: 642
▲
114
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
51
Punti
28
Tornei
643
Best: 40
▼
-205
Max Purcell
AUS, 03-04-1998
50
Punti
1
Tornei
644
Best: 633
▼
-3
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
50
Punti
6
Tornei
645
Best: 645
▲
18
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
50
Punti
9
Tornei
646
Best: 24
▼
-63
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
50
Punti
12
Tornei
647
Best: 272
▼
-5
Orlando Luz
BRA, 08-02-1998
50
Punti
12
Tornei
648
Best: 573
▼
-45
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
50
Punti
13
Tornei
649
Best: 642
▼
-6
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
50
Punti
15
Tornei
650
Best: 645
▼
-5
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
50
Punti
17
Tornei
651
Best: 602
▲
15
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
50
Punti
21
Tornei
652
Best: 519
▼
-47
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
50
Punti
22
Tornei
653
Best: 395
▼
-7
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
50
Punti
22
Tornei
654
Best: 478
▼
-7
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
50
Punti
23
Tornei
655
Best: 655
▲
91
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
50
Punti
24
Tornei
656
Best: 639
▼
-17
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
50
Punti
25
Tornei
657
Best: 486
▼
-5
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
50
Punti
26
Tornei
658
Best: 62
▼
-5
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
50
Punti
27
Tornei
659
Best: 654
▼
-5
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
50
Punti
29
Tornei
660
Best: 660
▲
157
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
49
Punti
7
Tornei
661
Best: 509
▼
-5
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
49
Punti
11
Tornei
662
Best: 628
▼
-7
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
49
Punti
11
Tornei
663
Best: 657
▲
9
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
49
Punti
19
Tornei
664
Best: 527
▲
22
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
49
Punti
21
Tornei
665
Best: 654
▼
-8
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
49
Punti
22
Tornei
666
Best: 653
▲
2
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
49
Punti
24
Tornei
667
Best: 655
▼
-6
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
49
Punti
25
Tornei
668
Best: 451
▼
-3
Pedro Cachin
ARG, 12-04-1995
48
Punti
12
Tornei
669
Best: 667
▲
4
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
48
Punti
20
Tornei
670
Best: 515
▼
-21
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
48
Punti
23
Tornei
671
Best: 139
▼
-36
Seongchan Hong
KOR, 30-06-1997
47
Punti
4
Tornei
672
Best: 348
▼
-2
Omni Kumar
USA, 10-10-2001
47
Punti
8
Tornei
673
Best: 620
▲
10
Trey Hilderbrand
USA, 15-05-2000
47
Punti
13
Tornei
674
Best: 546
--
0
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
47
Punti
19
Tornei
675
Best: 675
▲
220
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
47
Punti
21
Tornei
676
Best: 676
▲
9
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
47
Punti
21
Tornei
677
Best: 361
▼
-1
Bogdan Bobrov
RUS, 16-09-1997
47
Punti
23
Tornei
678
Best: 511
▲
44
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
47
Punti
23
Tornei
679
Best: 634
▼
-2
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
47
Punti
24
Tornei
680
Best: 549
▼
-52
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
47
Punti
24
Tornei
681
Best: 681
▲
32
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
46
Punti
14
Tornei
682
Best: 682
▲
58
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
46
Punti
15
Tornei
683
Best: 598
▼
-4
Mathias Bourgue
FRA, 18-01-1994
46
Punti
18
Tornei
684
Best: 503
▼
-58
Benoit Paire
FRA, 08-05-1989
46
Punti
20
Tornei
685
Best: 609
▲
2
Juan Pablo Paz
ARG, 04-01-1995
46
Punti
22
Tornei
686
Best: 661
▲
4
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
46
Punti
24
Tornei
687
Best: 589
▼
-3
Louis Dussin
FRA, 01-07-1999
45
Punti
18
Tornei
688
Best: 688
▲
3
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
45
Punti
24
Tornei
689
Best: 689
▲
14
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
45
Punti
26
Tornei
690
Best: 690
▲
117
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
44
Punti
11
Tornei
691
Best: 552
▼
-132
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
44
Punti
15
Tornei
692
Best: 689
▼
-3
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
44
Punti
15
Tornei
693
Best: 476
▲
1
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
44
Punti
23
Tornei
694
Best: 694
▲
122
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
44
Punti
27
Tornei
695
Best: 557
▼
-3
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
44
Punti
28
Tornei
696
Best: 632
▼
-64
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
44
Punti
29
Tornei
697
Best: 546
▼
-1
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
44
Punti
29
Tornei
698
Best: 698
▲
2
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
43
Punti
17
Tornei
699
Best: 670
▼
-6
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
43
Punti
20
Tornei
700
Best: 700
▲
23
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
43
Punti
23
Tornei
701
Best: 697
▲
6
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
43
Punti
25
Tornei
702
Best: 575
▲
35
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
43
Punti
27
Tornei
703
Best: 666
▲
32
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
43
Punti
30
Tornei
704
Best: 704
▲
62
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
42
Punti
11
Tornei
705
Best: 659
▼
-8
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
42
Punti
11
Tornei
706
Best: 636
▼
-7
Mohamed Safwat
EGY, 19-09-1990
42
Punti
15
Tornei
707
Best: 597
▼
-110
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
42
Punti
18
Tornei
708
Best: 447
▲
34
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
42
Punti
20
Tornei
709
Best: 709
▲
21
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
42
Punti
23
Tornei
710
Best: 340
▼
-60
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
42
Punti
24
Tornei
711
Best: 605
▼
-1
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
42
Punti
27
Tornei
712
Best: 439
▼
-41
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
41
Punti
17
Tornei
713
Best: 644
▼
-54
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
41
Punti
22
Tornei
714
Best: 714
▲
123
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
41
Punti
23
Tornei
715
Best: 403
▼
-13
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
41
Punti
23
Tornei
716
Best: 316
▼
-38
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
41
Punti
23
Tornei
717
Best: 635
▼
-9
John Sperle
GER, 30-01-2002
41
Punti
25
Tornei
718
Best: 718
▲
84
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
41
Punti
26
Tornei
719
Best: 258
▼
-8
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
40
Punti
10
Tornei
720
Best: 720
▲
125
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
40
Punti
15
Tornei
721
Best: 714
▼
-7
Isaiah Strode
USA, 15-09-1997
40
Punti
18
Tornei
722
Best: 704
▼
-18
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
40
Punti
19
Tornei
723
Best: 364
▼
-17
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
40
Punti
22
Tornei
724
Best: 688
▼
-36
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
39
Punti
7
Tornei
725
Best: 142
▼
-5
Joris De Loore
BEL, 21-04-1993
39
Punti
10
Tornei
726
Best: 586
▲
46
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
39
Punti
13
Tornei
727
Best: 601
▼
-6
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
39
Punti
20
Tornei
728
Best: 686
▼
-33
William Grant
USA, 13-02-2001
39
Punti
24
Tornei
729
Best: 716
▲
3
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
39
Punti
24
Tornei
730
Best: 622
▼
-14
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
39
Punti
25
Tornei
731
Best: 655
▲
12
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
39
Punti
27
Tornei
732
Best: 67
▼
-20
Ernesto Escobedo
MEX, 04-07-1996
38
Punti
9
Tornei
733
Best: 733
▲
47
Pablo Martinez Gomez
ESP, 10-03-2006
38
Punti
11
Tornei
734
Best: 680
▼
-8
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
38
Punti
18
Tornei
735
Best: 728
▼
-7
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
38
Punti
19
Tornei
736
Best: 624
▼
-7
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
38
Punti
21
Tornei
737
Best: 256
▼
-6
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
38
Punti
22
Tornei
738
Best: 690
▼
-5
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
38
Punti
22
Tornei
739
Best: 709
▼
-30
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
38
Punti
26
Tornei
740
Best: 481
▼
-122
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
37
Punti
12
Tornei
741
Best: 672
▼
-16
Elliot Benchetrit
MAR, 02-10-1998
37
Punti
13
Tornei
742
Best: 742
▲
8
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
37
Punti
14
Tornei
743
Best: 447
▼
-68
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
37
Punti
18
Tornei
744
Best: 520
▼
-39
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
37
Punti
19
Tornei
745
Best: 130
▲
145
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
37
Punti
21
Tornei
746
Best: 746
▲
17
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
37
Punti
26
Tornei
747
Best: 659
▼
-29
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
37
Punti
31
Tornei
748
Best: 690
▼
-10
Denis Kudla
USA, 17-08-1992
36
Punti
7
Tornei
749
Best: 284
▼
-10
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
36
Punti
13
Tornei
750
Best: 741
▼
-9
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 01-01-1900
36
Punti
17
Tornei
751
Best: 751
▲
3
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
36
Punti
20
Tornei
752
Best: 728
▼
-18
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
36
Punti
25
Tornei
753
Best: 739
▼
-9
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
35
Punti
11
Tornei
754
Best: 438
▲
16
Orel Kimhi
ISR, 19-08-2003
35
Punti
13
Tornei
755
Best: 560
▼
-10
Steven Diez
CAN, 17-03-1991
35
Punti
13
Tornei
756
Best: 479
▼
-20
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
35
Punti
16
Tornei
757
Best: 724
▼
-30
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
35
Punti
20
Tornei
758
Best: 758
▲
139
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
35
Punti
21
Tornei
759
Best: 754
▲
9
Alexander Klintcharov
NZL, 25-08-1996
35
Punti
25
Tornei
760
Best: 620
▼
-109
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
35
Punti
26
Tornei
761
Best: 732
▼
-14
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
35
Punti
28
Tornei
762
Best: 748
▼
-14
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 01-01-1900
34
Punti
3
Tornei
763
Best: 749
▼
-14
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
34
Punti
3
Tornei
764
Best: 764
▲
40
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
34
Punti
6
Tornei
765
Best: 765
▲
54
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
34
Punti
10
Tornei
766
Best: 121
▼
-15
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
34
Punti
12
Tornei
767
Best: 748
▼
-14
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
34
Punti
13
Tornei
768
Best: 752
▼
-16
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
34
Punti
14
Tornei
769
Best: 536
▼
-68
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
34
Punti
18
Tornei
770
Best: 755
▼
-15
Daniel Antonio Nunez
CHI, 01-01-1900
34
Punti
20
Tornei
771
Best: 669
▼
-47
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
34
Punti
26
Tornei
772
Best: 751
▼
-15
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
33
Punti
13
Tornei
773
Best: 734
▼
-15
Nick Chappell
USA, 19-09-1992
33
Punti
14
Tornei
774
Best: 441
▼
-15
Gergely Madarasz
HUN, 01-10-1994
33
Punti
15
Tornei
775
Best: 773
▼
-2
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
33
Punti
17
Tornei
776
Best: 776
▲
18
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
33
Punti
19
Tornei
777
Best: 742
▼
-17
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
33
Punti
20
Tornei
778
Best: 776
▼
-2
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
33
Punti
21
Tornei
779
Best: 743
▼
-18
Abel Forger
NED, 25-07-2005
33
Punti
22
Tornei
780
Best: 519
▼
-15
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
33
Punti
29
Tornei
781
Best: 751
▼
-14
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
32
Punti
19
Tornei
782
Best: 763
▼
-13
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
32
Punti
31
Tornei
783
Best: 781
▼
-2
Roger Pascual Ferra
ESP, 01-01-1900
31
Punti
11
Tornei
784
Best: 784
▲
97
Daniel Siniakov
CZE, 01-01-1900
31
Punti
12
Tornei
785
Best: 785
▲
86
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
31
Punti
12
Tornei
786
Best: 782
▼
-3
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
31
Punti
16
Tornei
787
Best: 787
▲
5
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
31
Punti
16
Tornei
788
Best: 759
▼
-14
Pablo Masjuan Ginel
ESP, 01-01-1900
31
Punti
17
Tornei
789
Best: 789
▲
4
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
31
Punti
17
Tornei
790
Best: 784
▼
-6
Luca Preda
ROU, 01-01-1900
31
Punti
17
Tornei
791
Best: 778
▼
-13
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
31
Punti
21
Tornei
792
Best: 781
▼
-7
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
31
Punti
22
Tornei
793
Best: 793
▲
5
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
31
Punti
23
Tornei
794
Best: 771
▼
-15
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
31
Punti
24
Tornei
795
Best: 795
▲
34
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
31
Punti
24
Tornei
796
Best: 770
▲
73
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
30
Punti
10
Tornei
797
Best: 797
▲
85
Sora Fukuda
JPN, 01-01-1900
30
Punti
13
Tornei
798
Best: 767
▼
-16
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
30
Punti
14
Tornei
799
Best: 781
▼
-11
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
29
Punti
5
Tornei
800
Best: 731
▼
-11
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
29
Punti
6
Tornei
801
Best: 790
▼
-11
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
29
Punti
8
Tornei
802
Best: 666
▲
4
Rudy Quan
USA, 21-02-2006
29
Punti
8
Tornei
803
Best: 31
▼
-12
Maxime Cressy
USA, 08-05-1997
29
Punti
9
Tornei
804
Best: 563
▼
-168
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
29
Punti
9
Tornei
805
Best: 404
▲
89
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
29
Punti
13
Tornei
806
Best: 687
▼
-31
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
29
Punti
17
Tornei
807
Best: 787
▼
-11
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
29
Punti
20
Tornei
808
Best: 786
▼
-13
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
29
Punti
21
Tornei
809
Best: 738
▼
-23
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
29
Punti
21
Tornei
810
Best: 675
▼
-13
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
29
Punti
22
Tornei
811
Best: 762
▼
-10
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
29
Punti
24
Tornei
812
Best: 735
▼
-10
Ezekiel Clark
USA, 19-07-1998
29
Punti
27
Tornei
813
Best: 809
▼
-4
Hoyoung Roh
KOR, 01-01-1900
28
Punti
8
Tornei
814
Best: 656
▼
-6
Duarte Vale
POR, 11-01-1999
28
Punti
8
Tornei
815
Best: 203
▼
-5
Jules Marie
FRA, 01-09-1991
28
Punti
14
Tornei
816
Best: 545
▼
-2
Sebastian Prechtel
GER, 14-05-1996
28
Punti
21
Tornei
817
Best: 797
▼
-4
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
28
Punti
22
Tornei
818
Best: 800
▼
-18
Franco Ribero
ARG, 09-09-1999
28
Punti
23
Tornei
819
Best: 745
▲
8
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
28
Punti
23
Tornei
820
Best: 640
▼
-56
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
28
Punti
24
Tornei
821
Best: 820
▼
-1
Jack Anthrop
USA, 01-01-1900
27
Punti
9
Tornei
822
Best: 822
▲
10
Oliver Bonding
GBR, 01-01-1900
27
Punti
12
Tornei
822
Best: 821
▼
-1
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
27
Punti
12
Tornei
824
Best: 811
▼
-2
Oliver Anderson
AUS, 01-01-1900
27
Punti
16
Tornei
825
Best: 796
▼
-2
Gilbert Klier Junior
BRA, 16-05-2000
27
Punti
17
Tornei
826
Best: 826
▲
22
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
27
Punti
19
Tornei
827
Best: 812
▲
22
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
27
Punti
19
Tornei
828
Best: 656
▼
-16
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
27
Punti
21
Tornei
829
Best: 829
▲
77
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
27
Punti
21
Tornei
830
Best: 802
▼
-4
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
27
Punti
22
Tornei
831
Best: 791
▲
41
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
27
Punti
23
Tornei
832
Best: 784
▼
-2
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
27
Punti
28
Tornei
833
Best: 462
▲
7
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
27
Punti
29
Tornei
834
Best: 744
▼
-3
Tomohiro Masabayashi
JPN, 05-03-1998
27
Punti
30
Tornei
835
Best: 835
▲
41
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
27
Punti
34
Tornei
836
Best: 836
▲
1150
Emon Van Loben Sels
USA, 01-01-1900
26
Punti
4
Tornei
837
Best: 785
▼
-32
Daniel Cukierman
ISR, 09-07-1995
26
Punti
6
Tornei
838
Best: 299
▼
-174
Hazem Naw
SYR, 01-01-2000
26
Punti
8
Tornei
839
Best: 614
▼
-68
Savva Polukhin
RUS, 19-11-1998
26
Punti
11
Tornei
840
Best: 817
▼
-7
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
26
Punti
12
Tornei
841
Best: 660
▼
-64
Kiranpal Pannu
NZL, 07-01-1997
26
Punti
17
Tornei
842
Best: 453
▼
-18
Leonardo Aboian
ARG, 20-04-1998
26
Punti
17
Tornei
843
Best: 769
▼
-8
Miles Jones
USA, 26-12-2000
26
Punti
18
Tornei
844
Best: 783
▼
-8
Zura Tkemaladze
GEO, 04-06-2000
26
Punti
22
Tornei
845
Best: 655
▼
-7
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
26
Punti
23
Tornei
846
Best: 792
▲
4
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
26
Punti
24
Tornei
847
Best: 785
▲
26
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
26
Punti
24
Tornei
848
Best: 834
▼
-9
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
26
Punti
25
Tornei
849
Best: 687
▼
-132
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
26
Punti
30
Tornei
850
Best: 850
▲
27
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
851
Best: 851
▲
17
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
25
Punti
8
Tornei
852
Best: 840
▼
-10
Ognjen Milic
SRB, 22-06-2007
25
Punti
8
Tornei
853
Best: 826
▼
-9
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
25
Punti
10
Tornei
854
Best: 609
▲
30
Pawel Juszczak
POL, 22-02-1994
25
Punti
13
Tornei
855
Best: 777
▼
-9
Matt Hulme
AUS, 17-02-1999
25
Punti
14
Tornei
856
Best: 856
▲
32
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
25
Punti
16
Tornei
857
Best: 857
▲
1
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
25
Punti
19
Tornei
858
Best: 857
▼
-1
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
25
Punti
19
Tornei
859
Best: 857
▲
2
Evgeny Philippov
RUS, 06-02-2002
25
Punti
20
Tornei
860
Best: 811
▲
3
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
25
Punti
21
Tornei
861
Best: 851
▲
56
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
25
Punti
25
Tornei
862
Best: 669
▼
-10
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
24
Punti
4
Tornei
863
Best: 50
▼
-12
Juan Ignacio Londero
ARG, 15-08-1993
24
Punti
4
Tornei
864
Best: 831
▼
-22
Jay Dylan Friend
JPN, 22-12-2003
24
Punti
7
Tornei
865
Best: 556
▼
-12
Savriyan Danilov
RUS, 03-06-2000
24
Punti
8
Tornei
866
Best: 854
▼
-12
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
24
Punti
8
Tornei
867
Best: 835
▼
-12
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
24
Punti
10
Tornei
868
Best: 851
▲
2
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
24
Punti
12
Tornei
869
Best: 856
▼
-13
Tomas Serrano Luis
POR, 01-01-1900
24
Punti
13
Tornei
870
Best: 808
▲
15
Enzo Wallart
FRA, 12-02-1997
24
Punti
13
Tornei
871
Best: 871
▲
15
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
24
Punti
14
Tornei
872
Best: 872
▲
109
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
24
Punti
15
Tornei
873
Best: 826
▼
-26
Tyler Stice
USA, 01-01-1900
24
Punti
17
Tornei
874
Best: 843
▼
-14
Chirag Duhan
IND, 01-01-2004
24
Punti
17
Tornei
875
Best: 739
▼
-64
Filip Pieczonka
POL, 09-04-2004
24
Punti
18
Tornei
876
Best: 797
▼
-17
Elgin Khoeblal
NED, 29-09-2001
24
Punti
19
Tornei
877
Best: 856
▼
-15
Menelaos Efstathiou
CYP, 02-03-1999
24
Punti
21
Tornei
878
Best: 831
▼
-13
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
24
Punti
22
Tornei
879
Best: 828
▼
-15
Jasza Szajrych
POL, 23-04-2002
24
Punti
22
Tornei
880
Best: 774
▲
50
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
24
Punti
28
Tornei
881
Best: 830
▼
-14
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
24
Punti
29
Tornei
882
Best: 878
▼
-4
Nikita Bilozertsev
UKR, 01-01-1900
23
Punti
9
Tornei
883
Best: 780
▼
-58
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
23
Punti
19
Tornei
884
Best: 815
▲
12
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
23
Punti
21
Tornei
885
Best: 740
▼
-57
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
23
Punti
22
Tornei
886
Best: 850
▼
-11
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
23
Punti
24
Tornei
887
Best: 887
▲
31
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
23
Punti
25
Tornei
888
Best: 888
▲
12
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
889
Best: 879
▼
-10
Georgi Georgiev
BUL, 01-01-1900
22
Punti
9
Tornei
890
Best: 150
▼
-10
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
22
Punti
10
Tornei
891
Best: 734
▼
-4
Sebastian Fanselow
GER, 30-12-1991
22
Punti
14
Tornei
892
Best: 595
▼
-58
Mateo Barreiros Reyes
BRA, 14-12-2000
22
Punti
14
Tornei
893
Best: 884
▲
11
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
22
Punti
19
Tornei
894
Best: 877
▼
-5
Thomas Braithwaite
AUS, 09-12-1999
22
Punti
19
Tornei
895
Best: 866
▼
-4
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
22
Punti
19
Tornei
896
Best: 896
▲
93
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
22
Punti
21
Tornei
897
Best: 826
▲
10
Benjamin Thomas George
CAN, 20-12-2002
22
Punti
21
Tornei
898
Best: 595
▼
-83
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
22
Punti
22
Tornei
899
Best: 899
--
0
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
22
Punti
23
Tornei
900
Best: 827
▼
-8
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
23
Tornei
901
Best: 377
▼
-35
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
22
Punti
24
Tornei
902
Best: 902
▲
7
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
903
Best: 773
▼
-85
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
21
Punti
5
Tornei
904
Best: 736
▼
-2
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
21
Punti
17
Tornei
905
Best: 901
▲
7
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
21
Punti
20
Tornei
906
Best: 900
▼
-3
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
21
Punti
21
Tornei
907
Best: 844
▼
-9
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
21
Punti
22
Tornei
908
Best: 714
▼
-15
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
21
Punti
26
Tornei
909
Best: 833
▼
-68
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
20
Punti
5
Tornei
910
Best: 910
▲
233
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
20
Punti
11
Tornei
911
Best: 883
▼
-28
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
20
Punti
12
Tornei
912
Best: 901
▼
-11
Toufik Sahtali
ALG, 01-01-1900
20
Punti
12
Tornei
913
Best: 913
▲
46
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 01-01-1900
20
Punti
12
Tornei
914
Best: 840
▲
24
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
20
Punti
14
Tornei
915
Best: 914
▼
-1
Lucas Marionneau
FRA, 01-01-1900
20
Punti
20
Tornei
916
Best: 905
▼
-11
Lasse Poertner
GER, 22-11-2005
20
Punti
21
Tornei
917
Best: 917
▲
11
Gregor Ramskogler
AUT, 05-12-1998
20
Punti
21
Tornei
918
Best: 688
▲
98
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
20
Punti
26
Tornei
919
Best: 919
▲
591
Pavel Lagutin
RUS, 01-01-1900
19
Punti
5
Tornei
920
Best: 920
▲
124
Derek Pham
AUS, 31-03-2004
19
Punti
6
Tornei
921
Best: 921
▲
14
Spencer Johnson
USA, 01-01-1900
19
Punti
7
Tornei
922
Best: 922
▲
15
Timofei Derepasko
RUS, 01-01-1900
19
Punti
8
Tornei
923
Best: 902
▲
51
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
19
Punti
8
Tornei
924
Best: 724
▲
33
Ioan Alexandru Chirita
ROU, 30-12-2002
19
Punti
11
Tornei
925
Best: 377
▼
-15
Alejo Lorenzo Lingua Lavallen
ARG, 09-03-2001
19
Punti
12
Tornei
926
Best: 917
▼
-5
Simeon Stankovic
SRB, 01-01-1900
19
Punti
14
Tornei
927
Best: 913
▼
-14
Matteo Covato
ITA, 01-01-1900
19
Punti
21
Tornei
928
Best: 927
▼
-1
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
19
Punti
21
Tornei
929
Best: 899
--
0
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
19
Punti
23
Tornei
930
Best: 784
▼
-56
Louis Tessa
FRA, 06-04-1998
19
Punti
24
Tornei
931
Best: 896
▲
14
Pengyu Lu
CHN, 09-01-2002
19
Punti
24
Tornei
932
Best: 904
▼
-24
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
19
Punti
26
Tornei
933
Best: 931
▲
14
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
19
Punti
27
Tornei
934
Best: 836
▼
-15
Jea Moon Lee
KOR, 02-07-1993
18
Punti
8
Tornei
935
Best: 877
▼
-15
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
18
Punti
11
Tornei
936
Best: 936
▲
145
Kacper Szymkowiak
POL, 10-12-2004
18
Punti
12
Tornei
937
Best: 906
▲
2
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
18
Punti
15
Tornei
938
Best: 860
▲
3
Chanyeong Oh
KOR, 27-06-1998
18
Punti
15
Tornei
939
Best: 906
▼
-17
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
18
Punti
16
Tornei
940
Best: 940
▲
88
Younes Lalami Laaroussi
MAR, 18-04-2001
18
Punti
16
Tornei
941
Best: 941
▲
184
Maximo Zeitune
ARG, 01-01-1900
18
Punti
17
Tornei
942
Best: 758
▼
-19
Alexandre Reco
FRA, 01-01-1900
18
Punti
17
Tornei
943
Best: 919
▼
-19
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
18
Punti
18
Tornei
944
Best: 902
▼
-28
Kristjan Tamm
EST, 16-06-1998
18
Punti
21
Tornei
945
Best: 906
--
0
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
18
Punti
23
Tornei
946
Best: 756
▼
-184
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
18
Punti
24
Tornei
947
Best: 947
▲
51
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
18
Punti
28
Tornei
948
Best: 817
▼
-17
Saveliy Ivanov
RUS, 22-09-2004
18
Punti
31
Tornei
949
Best: 929
▼
-17
Andrew Delgado
USA, 22-05-2005
17
Punti
5
Tornei
950
Best: 931
▼
-16
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
17
Punti
5
Tornei
951
Best: 390
▼
-15
David Pichler
AUT, 19-02-1996
17
Punti
6
Tornei
952
Best: 952
▲
3
Pepijn Bastiaansen
NED, 19-07-2005
17
Punti
11
Tornei
953
Best: 953
▲
9
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
17
Punti
13
Tornei
954
Best: 938
▼
-14
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
17
Punti
14
Tornei
955
Best: 955
▲
30
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
17
Punti
16
Tornei
956
Best: 956
▲
56
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
17
Punti
21
Tornei
957
Best: 957
▲
56
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
17
Punti
24
Tornei
958
Best: 912
▲
37