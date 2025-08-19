Cincinnati 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: Jasmine Paolini al n.8 del mondo. Lucia Bronzetti rientra nelle top 60
19/08/2025 15:54 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (18-08-2025)
8
Best: 4
▲
1
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4116
Punti
19
Tornei
56
Best: 46
▲
5
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
1068
Punti
28
Tornei
87
Best: 29
▼
-9
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
825
Punti
26
Tornei
149
Best: 99
▼
-6
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
484
Punti
29
Tornei
167
Best: 167
▲
1
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
433
Punti
23
Tornei
249
Best: 249
▲
4
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
295
Punti
17
Tornei
252
Best: 252
▲
3
Giorgia Pedone
ITA, 0
293
Punti
26
Tornei
258
Best: 225
▲
4
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
282
Punti
23
Tornei
259
Best: 242
▲
4
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
279
Punti
27
Tornei
278
Best: 256
▲
4
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
252
Punti
32
Tornei
283
Best: 18
▼
-12
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
246
Punti
12
Tornei
291
Best: 5
▼
-1
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
240
Punti
12
Tornei
299
Best: 292
▲
14
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
233
Punti
25
Tornei
334
Best: 205
▲
1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
194
Punti
21
Tornei
385
Best: 305
▼
-8
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
152
Punti
11
Tornei
395
Best: 395
▼
-1
Samira De Stefano
ITA, 0
145
Punti
16
Tornei
398
Best: 398
▲
3
Federica Urgesi
ITA, 0
142
Punti
25
Tornei
401
Best: 310
▲
3
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
140
Punti
16
Tornei
405
Best: 405
▲
4
Diletta Cherubini
ITA, 0
138
Punti
27
Tornei
413
Best: 322
▼
-13
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
135
Punti
21
Tornei
427
Best: 427
▲
5
Matilde Paoletti
ITA, 0
126
Punti
11
Tornei
432
Best: 432
▲
6
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
124
Punti
24
Tornei
456
Best: 456
▲
4
Camilla Zanolini
ITA, 0
114
Punti
18
Tornei
471
Best: 471
▲
27
Vittoria Paganetti
ITA, 0
108
Punti
16
Tornei
492
Best: 492
▲
1
Alessandra Mazzola
ITA, 0
102
Punti
17
Tornei
501
Best: 318
▲
1
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
99
Punti
13
Tornei
511
Best: 511
▲
6
Noemi Basiletti
ITA, 0
95
Punti
14
Tornei
512
Best: 512
▲
6
Beatrice Ricci
ITA, 0
95
Punti
15
Tornei
516
Best: 516
▲
6
Arianna Zucchini
ITA, 0
94
Punti
17
Tornei
530
Best: 487
▼
-5
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
90
Punti
20
Tornei
553
Best: 547
▲
4
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
84
Punti
14
Tornei
562
Best: 380
▲
2
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
82
Punti
17
Tornei
588
Best: 588
▲
1
Francesca Pace
ITA, 0
76
Punti
16
Tornei
596
Best: 596
▲
22
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
74
Punti
15
Tornei
622
Best: 143
▼
-2
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
67
Punti
12
Tornei
691
Best: 691
▼
-3
Laura Mair
ITA, 0
54
Punti
12
Tornei
719
Best: 719
▼
-23
Camilla Gennaro
ITA, 0
50
Punti
14
Tornei
723
Best: 723
▲
21
Isabella Maria Serban
ITA, 0
49
Punti
10
Tornei
742
Best: 698
▼
-12
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
47
Punti
15
Tornei
748
Best: 192
▼
-1
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
45
Punti
10
Tornei
765
Best: 660
▼
-2
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
43
Punti
15
Tornei
777
Best: 777
▼
-3
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
40
Punti
11
Tornei
806
Best: 627
▼
-2
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
37
Punti
14
Tornei
816
Best: 515
▲
19
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
35
Punti
13
Tornei
831
Best: 806
▼
-6
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
34
Punti
11
Tornei
837
Best: 837
▼
-50
Lara Pfeifer
ITA, 0
33
Punti
10
Tornei
840
Best: 347
▼
-3
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
32
Punti
11
Tornei
870
Best: 870
▼
-12
Viola Turini
ITA, 0
29
Punti
13
Tornei
898
Best: 898
▲
3
Noemi Maines
ITA, 0
27
Punti
14
Tornei
944
Best: 944
▼
-23
Denise Valente
ITA, 0
23
Punti
8
Tornei
950
Best: 950
▼
-25
Maddalena Giordano
ITA, 0
23
Punti
12
Tornei
955
Best: 955
▲
137
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
964
Best: 964
▼
-2
Carlotta Moccia
ITA, 0
22
Punti
11
Tornei
980
Best: 980
▼
-3
Gaia Maduzzi
ITA, 0
20
Punti
5
Tornei
1004
Best: 1004
▲
97
Beatrice Stagno
ITA, 13-03-2003
19
Punti
7
Tornei
1012
Best: 1012
▲
8
Lavinia Luciano
ITA, 0
19
Punti
10
Tornei
1017
Best: 1017
▼
-6
Eleonora Alvisi
ITA, 0
18
Punti
9
Tornei
1100
Best: 1071
▼
-21
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
14
Punti
6
Tornei
1152
Best: 1152
▲
3
Matilde Mariani
ITA, 0
12
Punti
4
Tornei
1158
Best: 1158
▲
2
Giulia Paterno
ITA, 0
12
Punti
6
Tornei
1183
Best: 1183
▲
3
Lucrezia Musetti
ITA, 0
11
Punti
6
Tornei
1241
Best: 1241
▲
3
Barbara Dessolis
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1257
Best: 1257
--
0
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
8
Punti
3
Tornei
1267
Best: 1267
▲
1
Chiara Girelli
ITA, 0
8
Punti
5
Tornei
1267
Best: 1267
▲
33
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
8
Punti
5
Tornei
1272
Best: 821
▲
1
Irene Lavino
ITA, 11-10-1998
8
Punti
6
Tornei
1287
Best: 1287
▼
-3
Sara Milanese
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1291
Best: 1291
▼
-2
Angelica Sara
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1316
Best: 1316
--
0
Caterina Odorizzi
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1347
Best: 1347
▲
2
Chiara Fornasieri
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1358
Best: 1229
--
0
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
5
Punti
3
Tornei
1358
Best: 1358
▲
2
Carola Cavelli
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1451
Best: 1451
--
0
Marcella Dessolis
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1451
Best: 1451
▼
-5
Micol Salvadori
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1451
Best: 1451
▼
-5
Noemi La Cagnina
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1451
Best: 1451
▼
-5
Sofia Avataneo
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti
