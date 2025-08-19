TikTok e ATP Tour annunciano una partnership globale: il tennis parla la lingua dei balletti e dei trend virali

Il tennis sbarca ufficialmente su TikTok. L’ATP Tour e la piattaforma social hanno annunciato oggi una partnership strategica globale con l’obiettivo di avvicinare Gen Z e Millennials a dritti e rovesci, non solo con highlights spettacolari ma anche con contenuti creativi e collaborazioni con i creator.

In pratica, dopo i balletti, i lip-sync e le challenge improbabili, adesso su TikTok potremo vedere anche i campioni del tennis provare a fare… ace virali.

L’accordo punta a enrichire l’esperienza dei fan e rafforzare il legame tra giocatori e comunità digitale, partendo da due pilastri principali: il player engagement, che aiuterà sempre più atleti ATP a sviluppare una presenza sulla piattaforma, e la Tennis Creator Network, una rete di tiktoker che racconteranno gli ATP Masters 1000 e altri eventi del Tour in modo innovativo (magari con qualche transizione spettacolare tra un colpo e l’altro).

I creator avranno anche accesso privilegiato alle Nitto ATP Finals, dove potranno mostrare l’evento attraverso una lente diversa, collaborando con emittenti e giocatori. Chissà se vedremo Djokovic cimentarsi in una challenge o Alcaraz improvvisare un balletto negli spogliatoi.

> “Il tennis sta vivendo un momento straordinario su TikTok. Giocatori come Alcaraz, Shelton, Djokovic e molti altri stanno conquistando nuovi fan mostrando le loro personalità in contenuti autentici, trasformando lo sport in un fenomeno culturale che fonde competizione ed entertainment,” ha dichiarato Rollo Goldstaub, Global Head of Sports Partnerships di TikTok.

Dal canto suo, l’ATP ci crede molto:

> “Siamo entusiasti di collaborare con TikTok per continuare a far crescere la fanbase globale del tennis,” ha spiegato Andrew Walker, Senior Vice President of Brand and Marketing. “Questa partnership posiziona l’ATP all’intersezione tra sport e cultura e permette di creare contenuti che tagliano trasversalmente pubblico e generazioni.”

Con questa iniziativa, il tennis maschile internazionale punta a conquistare anche chi finora conosceva “Roland Garros” solo come filtro vintage. La missione? Far sì che una volee vincente abbia la stessa viralità di un balletto sincronizzato.





Francesco Paolo Villarico