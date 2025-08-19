Gaudenzi: “Uno dei nostri obiettivi è quello di fornire più denaro a più giocatori. Parte della tensione attuale risiede nei diversi orizzonti temporali: dobbiamo pensare a lungo termine”

Dopo l’annuncio dei grandi risultati economici dell’ATP Tour, del quale abbiamo già trattato nei giorni scorsi, il Presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi ha risposto ad alcune domande chiave sui nodi attuali del tour: calendario, richieste dei giocatori, e soprattutto le moltissime critiche scatenate dal caotico susseguirsi dei tornei nell’estate nordamericana. Tra i tanti forfait sofferti in Canada e molti ritiri di Cincinnati per le condizioni estreme del torneo nel caldo umido dell’Ohio, per una corsa un po’ “folle” da Washington a US Open senza soluzione di continuità, tanti (osservatori, coach, giocatori) chiedono interventi drastici a tutela della salute dei giocatori e anche dello spettacolo. Gaudenzi ha rilasciato le sue considerazioni al sito ufficiale ATP nella notte tra 17 e 18 agosto, quindi prima della sfortunata finale di Cincinnati; riportiamo i passaggi più significativi del pensiero del faentino, che mette i “puntini sulle i” in molte questioni. Uno in particolare sembra l’aspetto chiave: i giocatori da tempo spingono per compensi più elevati e una fetta pari a quella degli organizzatori dei tornei; l’allungamento dei Masters 1000 su 12 giorni è la risposta concreta a questa rivendicazione, visto il maggior giro economico generato dai massimi tornei ATP “allungati”.

“Il passaggio a un formato di 12 giorni ha dato ai tornei il tempo, la stabilità e la fiducia di cui avevano bisogno per pensare in grande, e ciò che sta accadendo a Cincinnati ne è un esempio perfetto” afferma Gaudenzi sulle innovazioni importanti nell’impianto di Cincinnati per la prima edizione “lunga” dello storico torneo statunitense. “Hanno intrapreso una ristrutturazione multifase da 260 milioni di dollari che migliorerà ogni aspetto dell’evento. Per i tifosi, significa maggiore disponibilità di biglietti e una maggiore capienza dello stadio, oltre a un’esperienza in loco migliorata, all’altezza di un evento globale di alto livello. Per i giocatori, significa nuovi spogliatoi, aree di recupero migliorate e condizioni migliori in tutti i settori. Per i media, significa un’infrastruttura di trasmissione di livello mondiale che contribuisce a migliorare la percezione dell’evento in tutto il mondo. E non si tratta solo di miglioramenti estetici. I ricavi generati da questi miglioramenti tornano direttamente ai giocatori attraverso il nostro modello di partecipazione agli utili. Questo è esattamente il tipo di investimento strutturale a lungo termine di cui lo sport ha bisogno, ed è stato possibile solo grazie al formato ampliato“.

Così Gaudenzi sull’impatto dei Masters 1000 su dodici giorni e un calendario centrato su di essi, scapito di giorni di riposo e possibilità di scelta per i giocatori su dove giocare: “Il formato ampliato aumenta il tempo trascorso in loco, e questo è un aspetto da tenere in considerazione. Ma libera anche il potenziale di fatturato necessario per far crescere l’intero Tour. Riforme come queste sono state discusse a lungo, con il Player Council e con il Consiglio Direttivo, per diversi anni” continua il Presidente ATP. “Uno dei nostri chiari obiettivi strategici è quello di fornire più denaro a più giocatori. Ci siamo riusciti con l’aumento del montepremi per i giocatori da 165 a 300 giocatori, più che raddoppiando il montepremi a livello Challenger dal 2022. E lo stiamo facendo attraverso grandi eventi, con arene più grandi e tabelloni più grandi, che alimentano il motore commerciale di questo sport. Basta guardare cosa sta succedendo: bonus pool record, progetti infrastrutturali a nove cifre a Roma, Madrid, Shanghai, Cincinnati. Niente di tutto questo accade senza il respiro offerto dalla finestra di 12 giorni. Ha permesso ai promotori di reinvestire e ha permesso una quota dei profitti al 50%. Sono soldi che tornano direttamente negli spogliatoi. Parte della tensione attuale risiede senza dubbio nei diversi orizzonti temporali. Dobbiamo pensare a lungo termine. Date a questo modello cinque o dieci anni e credo che i Masters 1000 saranno cresciuti esponenzialmente in tutti i parametri e guarderemo a questa mossa come alla base di tale cambiamento”.

Gaudenzi quindi è convinto della bontà di questa scelta, nonostante tutti i tennisti in queste settimane si siano espressi in modo contrario, prendendo come esempio di torneo modello Monte-Carlo, un torneo “classico”, non combined, di una sola settimana… Quello che probabilmente anche una larghissima fetta di spettatori preferisce, vista la maggior certezza di trovare tutti i giocatori preferiti in una certa giornata del torneo.

Si va avanti con un altro punto chiave del dibattito: lunghezza della stagione, complessità del calendario e affaticamento dei giocatori. Questa la opinione di Gaudenzi: “In molti sport c’è una chiara tendenza verso una competizione maggiore rispetto al passato: basta guardare al calcio, con la Coppa del Mondo per Club lanciata quest’estate. Il nostro calendario è complesso. È una stagione lunga e impegnarsi a fondo settimana dopo settimana è impegnativo. Ma questo è anche uno sport individuale: un giocatore potrebbe essere eliminato al primo turno, un altro potrebbe alzare il trofeo dopo la finale. Trovare una soluzione che funzioni per entrambe le estremità dello spettro non è mai semplice, e non si può costruire un calendario basato su un singolo gruppo di giocatori. Tutti i gruppi devono essere considerati. Il nostro obiettivo come ATP è prolungare la offseason. Un riposo adeguato è vantaggioso per tutti: giocatori, tifosi e qualità della competizione. Ma non possiamo agire da soli. I tornei possiedono le proprie licenze e qualsiasi cambiamento strutturale richiede un allineamento. Siamo in trattative attive ora e sono ottimista sulla direzione che stiamo prendendo. Un punto che spesso viene trascurato: i giocatori scelgono i propri programmi. Questa libertà è rara nello sport professionistico. Ma con essa arriva anche la responsabilità: sapere quando spingere e quando recuperare. E infine, dobbiamo essere chiari: l’ATP non controlla l’intero calendario. Lavoriamo in base ai tornei del Grande Slam, alla Coppa Davis e ad altre date fisse. È proprio per questo che OneVision propone un modello di governance unificato, riunendo tutti gli stakeholder allo stesso tavolo in modo da poter prendere decisioni coerenti e coerenti a livello sportivo su aspetti come il calendario”. Risposta questa un po’ “politica”: siamo facendo ma da soli non possiamo risolvere tutto, passando la palla agli altri grandi attori dell’annata, Slam su tutti.

Il discorso entra ancor più nello specifico: i giocatori ‘devono sapere quando spingere e quando recuperare’ afferma Gaudenzi. Ma, oggi, nel tour attuale e con l’obiettivo di arrivare ai bonus di fine anno, quanto i tennisti ‘devono’ giocare? “Cerchiamo sempre di trovare il giusto equilibrio. Allo stato attuale, 19 eventi contano per la classifica, diventeranno 18 l’anno prossimo” afferma Gaudenzi. “La lista obbligatoria rimane di otto Masters 1000. Non credo sia eccessivo. Questi eventi di punta sono ciò che dà struttura alla stagione e genera i ricavi che ora tornano ai giocatori, attraverso premi record, bonus pool in crescita e partecipazione agli utili. Questi eventi sono anche il fondamento della narrazione dell’intera stagione per i tifosi. Il nostro compito è garantire che i palcoscenici più importanti siano forti e affidabili. Quando i migliori giocatori si presentano, i tifosi rispondono, gli sponsor rispondono e l’intero sport va avanti. I numeri possono sempre essere modificati, ma il principio di una spina dorsale chiara e premium per la stagione non è negoziabile. I giocatori hanno anche bisogno di tempo per adattarsi ai cambiamenti che abbiamo implementato. L’espansione di alcuni eventi ATP Masters 1000 equivale a circa 15 giorni extra di presenza in loco nel corso della stagione. Questi giorni aggiuntivi devono essere considerati nella creazione dei calendari, ed è logico che i giocatori dovranno ridurre i loro impegni in altri ambiti. Farlo richiede disciplina, oltre alla disponibilità a rinunciare ai gettoni di presenza quando necessario. E naturalmente, se un giocatore abbandona prematuramente un evento di alto livello, mantiene la flessibilità di selezionare tornei aggiuntivi a livelli inferiori per disputare più partite. In sostanza, si tratta di un approccio a cascata dall’alto verso il basso”.

Hanno fatto discutere moltissimo i forfait a Toronto di quasi tutti i big, incluse le parole al veleno del direttore del torneo canadese. Così Gaudenzi: “I ritiri fanno parte dello sport professionistico, soprattutto in uno così impegnativo fisicamente come il tennis. In questo caso, sia Jannik che Carlos hanno raggiunto le finali del Roland Garros e di Wimbledon: un risultato incredibile. Con sole due settimane di differenza tra Wimbledon e Toronto quest’anno, il calendario era particolarmente serrato. Certo, mi dispiace per il torneo. È stato un peccato, ma non è la prima volta e non sarà l’ultima volta che un Masters 1000 subisce ritiri. Questa è la realtà del nostro sport. In generale, però, se si analizzano i dati degli ultimi anni, la partecipazione dei giocatori ai Masters 1000 rimane molto forte. Dobbiamo valutare l’impatto delle riforme nel tempo, considerando il quadro completo: presenze, spettatori, partecipazione dei giocatori, compensi e performance commerciale. È così che prendiamo decisioni informate e a lungo termine che siano utili allo sport nel suo complesso”.

Questo il succo del pensiero di Gaudenzi su molti dei temi “caldi” sul piatto della discussione di queste settimane, e siamo certi che così sarà anche nelle prossime almeno fino a US Open. Dalle parole del Presidente si evince quanto l’aspetto commerciale, economico e di ritorno anche per i giocatori sia considerato centrale, per la vita e sviluppo del tour. Inutile prenderci in giro: i soldi in uno sport professionistico sono fondamentali, muovono tutto. Ma ci sono anche altri aspetti di pari importanza, sollevati dai giocatori, che forse il Presidente avrebbe potuto considerare maggiormente, o almeno sui quali riflettere con più profondità. Magari queste considerazioni vengono fatte nelle stanze di comando del tour, in questo caso una diversa comunicazione potrebbe aiutare. Tuttavia non possiamo non sottolineare come le tante (continue…) lamentele dei giocatori, big inclusi, sulla durezza del calendario e su come nessuno sia favorevole ai tornei mille su dodici giorni, destano importanti riflessioni sulla governance del tour e stride con la richiesta altrettanto pressante di compensi sempre maggiori. Equilibri a dir poco instabili… con i giocatori assolutamente parte dello status quo.

Marco Mazzoni