Kyle Edmund annuncia il ritiro dal tennis

Kyle Edmund, ex numero 14 del mondo e uno dei talenti più promettenti del tennis britannico della sua generazione, ha annunciato ufficialmente il ritiro a 30 anni. La decisione arriva dopo una lunga e dolorosa serie di infortuni che hanno compromesso in maniera irreversibile la sua carriera, impedendogli di ritrovare continuità e di rientrare stabilmente nel circuito ATP.

Il tennista di Johannesburg, cresciuto tennisticamente nel Regno Unito, era arrivato fino al numero 14 del ranking mondiale, conquistando due titoli ATP e il ruolo di n.1 britannico. La sua carriera ha vissuto momenti memorabili, tra cui la storica vittoria in Coppa Davis del 2015 con la squadra britannica e la semifinale raggiunta agli Australian Open nel 2018, il suo miglior risultato in uno Slam.

Negli ultimi anni, però, Edmund è stato costretto a convivere con una serie di infortuni al ginocchio che lo hanno tenuto spesso lontano dai campi e ne hanno limitato i progressi. Nonostante i ripetuti tentativi di rientrare, non è più riuscito a ritrovare la competitività necessaria per tornare tra i primi 300 al mondo.

Con il suo addio, il tennis britannico saluta uno dei giocatori che, pur non avendo raggiunto l’élite assoluta, ha rappresentato una figura importante negli anni di Andy Murray, contribuendo a mantenere viva la tradizione tennistica del Regno Unito.





Marco Rossi