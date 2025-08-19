Da Cincinnati: Swiatek: ‘Questo titolo mi dà fiducia. A New York si riparte da zero’. Paolini: “Due settimane straordinarie, grazie a chi mi ha supportato” (Video)

Iga Swiatek ha chiuso un’estate da sogno (dal 01 settembre saremmo meteorologicamente in autunno) conquistando il titolo del WTA 1000 di Cincinnati, appena poche settimane dopo aver sorpreso il mondo con il trionfo a Wimbledon. La polacca, che diventerà numero due del ranking WTA nella prossima classifica, ha dimostrato che anche dopo un periodo difficile si può tornare al vertice, e ora si presenterà allo US Open come una delle principali candidate alla vittoria.

In conferenza stampa, Swiatek ha sottolineato quanto questo successo sia speciale per lei. “Nel corso della mia carriera mi sono già dimostrata molte cose, ma giocare bene a Cincinnati è sempre stato complicato, su campi duri veloci. È un risultato che aumenta molto la fiducia. Sono davvero felice di vedere i frutti di tutto il lavoro. Wim mi ha convinta a giocare in un modo diverso”, ha spiegato.

La polacca ha ammesso che la finale non è stata semplice a livello mentale. “È stata una giornata molto dura, credo che entrambe fossimo più tese del solito, come spesso accade nelle finali. Sono stata felice di chiuderla, cercando di concentrarmi sulle cose giuste. Non tutto è stato perfetto, ma mentalmente ero lì per esprimere il miglior tennis possibile in quel momento. A Montreal non ero stata così solida, mi ero lasciata andare alla frustrazione, ma qui sono rimasta molto più lucida e coerente nel modo di pensare al mio gioco”.

Uno degli aspetti più complicati è stato il servizio. “Oggi non riuscivo nemmeno a lanciarmi bene la palla, ho dovuto ripetere tantissime volte il movimento. Nel complesso il servizio è stato molto altalenante. In Australia avevo servito bene, ma poi per gran parte della stagione non ho avuto abbastanza fiducia in questo colpo”.

Guardando allo US Open, Swiatek mantiene i piedi per terra: “Vincere qui significa tanto, ma a New York bisogna ricominciare da zero. È un torneo molto lungo e servirà sfruttare fiducia ed esperienza, anche se non so ancora bene come saranno le condizioni dei campi. Non vedo l’ora di partire e cominciare a giocare”.

Infine, ha voluto smorzare la pressione sul ranking: “Sinceramente, se gioco bene questo si riflette in classifica. Io penso soprattutto a diventare una giocatrice migliore, non sono il tipo di persona che si concentra sul ranking”, ha concluso.

Con questo titolo, Swiatek conferma di essere tornata tra le giocatrici più temibili del circuito, proprio nel momento ideale per sognare in grande a Flushing Meadows.

Nel discorso post-partita Jasmine Paolini ha voluto ringraziare in modo particolare Tathiana Garbin, capitano della squadra azzurra di Billie Jean King Cup, e la Federazione Italiana Tennis e Padel, che l’ha sostenuta lungo tutta la stagione. “Sono venuta qui senza coach – ha spiegato – ma attraverso la Federazione è con me Federico Gaio, e voglio ringraziarlo davvero per il supporto”.

Un pensiero speciale è andato anche all’amica e compagna di doppio Sara Errani, impegnata allo US Open nel tabellone di doppio misto. Paolini non ha mancato di sottolineare il legame che le unisce, augurandole il meglio in vista del debutto a New York.

Durante la cerimonia, la numero uno azzurra ha avuto parole di apprezzamento anche per l’organizzazione: “Grazie al direttore del torneo, al giudice di sedia e a tutti quelli che hanno reso possibile questa edizione con tante novità. La sede rinnovata è spettacolare. Ci siamo divertiti anche fuori dal campo: abbiamo giocato a calcio-tennis sul campo da pickleball… dovrò impararne le regole per l’anno prossimo!”, ha scherzato.

La sua positività ha colpito anche la campionessa Iga Swiatek, che le ha rivolto un elogio durante la premiazione: “Complimenti per il tuo torneo, spero di poter giocare la finale dello US Open contro di te. È sempre bello condividere il campo con te, sei cresciuta molto come giocatrice”.

Swiatek ha voluto rendere omaggio al coach Wim Fissette, che l’ha seguita fino a pochi mesi fa: “Mi ha aiutato a diventare una giocatrice migliore”.





Francesco Paolo Villarico