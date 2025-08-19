Italiani in Campo ATP, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger- Qualificazioni e doppio misto Us Open): I risultati completi di Martedì 19 Agosto 2025

19/08/2025 08:22 Nessun commento
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

USA ATP 250 Winston-Salem – hard
R32 McDonald USA – Darderi ITA Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Sonego ITA – Dostanic USA 2° inc. ore 00:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Bellucci ITA – Munar ESP 4° inc. ore 20:00

Il match deve ancora iniziare

R32 van de Zandschulp NED – Arnaldi ITA 3° inc. ore 20:00

Il match deve ancora iniziare



USA US Open – Hard
1T N. Osaka JPN / G. Monfils FRA vs C. McNally USA / L. Musetti ITA ore 17

Il match deve ancora iniziare

1T S. Errani ITA / A. Vavassori ITA vs E. Rybakina KAZ / T. Fritz USA ore 17

Il match deve ancora iniziare

1T K. Siniakova CZE / J. Sinner ITA vs B. Bencic SUI / A. Zverev GER 4° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

Q1 Damm Jr USA – Travaglia ITA 4° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

Q1 Zeppieri ITA – Habib LBN Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 N. Brancaccio ITA vs P. Hon AUS ore 17

Il match deve ancora iniziare

Q1 G. Pedone ITA vs M. Chwalinska POL 4° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

Q1 V. Diatchenko vs L. Stefanini ITA 2° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare



MEX WTA 500 Monterrey – hard
1T Jeanjean FRA – Cocciaretto ITA 3 incontro dalle 23:30

Il match deve ancora iniziare



BUL CH 75 Sofia – terra
R32 Rincon ESP – Cecchinato ITA Inizio 09:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Bondioli ITA – Karol SVK 2° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Midon ARG – Agamenone ITA 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare



GRE CH 50 Hersonissos – hard
R32 Sakellaridis GRE – Giunta ITA 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Castagnola ITA – Tsitsipas GRE 4° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

R32 F. Moroni ITA – Andaloro ITA 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Added FRA – Fellin ITA 4° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Bicknell JAM – Potenza ITA Non prima 10:30

Il match deve ancora iniziare



GER CH 50 Augsburg – terra
R32 J. Berrettini ITA – Gadamauri BEL 3° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

TAG: