Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger- Qualificazioni e doppio misto Us Open): I risultati completi di Martedì 19 Agosto 2025
ATP 250 Winston-Salem – hard
R32 McDonald – Darderi Non prima 22:00
R32 Sonego – Dostanic 2° inc. ore 00:30
R32 Bellucci – Munar 4° inc. ore 20:00
R32 van de Zandschulp – Arnaldi 3° inc. ore 20:00
US Open – Hard
1T N. Osaka / G. Monfils vs C. McNally / L. Musetti ore 17
1T S. Errani / A. Vavassori vs E. Rybakina / T. Fritz ore 17
1T K. Siniakova / J. Sinner vs B. Bencic / A. Zverev 4° inc. ore 17
Q1 Damm Jr – Travaglia 4° inc. ore 17
Q1 Zeppieri – Habib Inizio 17:00
Q1 N. Brancaccio vs P. Hon ore 17
Q1 G. Pedone vs M. Chwalinska 4° inc. ore 17
Q1 V. Diatchenko vs L. Stefanini 2° inc. ore 17
WTA 500 Monterrey – hard
1T Jeanjean – Cocciaretto 3 incontro dalle 23:30
CH 75 Sofia – terra
R32 Rincon – Cecchinato Inizio 09:00
R32 Bondioli – Karol 2° inc. ore 09:00
R32 Midon – Agamenone 3° inc. ore 09:00
CH 50 Hersonissos – hard
R32 Sakellaridis – Giunta 3° inc. ore 09:00
R32 Castagnola – Tsitsipas 4° inc. ore 09:00
R32 F. Moroni – Andaloro 3° inc. ore 09:00
R32 Added – Fellin 4° inc. ore 09:00
R32 Bicknell – Potenza Non prima 10:30
CH 50 Augsburg – terra
R32 J. Berrettini – Gadamauri 3° inc. ore 10:30
