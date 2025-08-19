Alcaraz dopo la finale di Cincinnati: “Ho notato che Sinner stava sbagliando più del normale”

Carlos Alcaraz ha conquistato il titolo del Masters 1000 di Cincinnati in modo insolito, approfittando del ritiro di Jannik Sinner dopo soli cinque game, quando lo spagnolo conduceva già 5-0. Una vittoria amara, che non gli ha permesso di celebrare come avrebbe voluto, ma che comunque lo lancia verso lo US Open con fiducia e convinzione nei propri mezzi.

Intervistato da Tennis Channel subito dopo la premiazione, Alcaraz non ha nascosto il dispiacere per l’epilogo della finale: “Mi sento molto male per Jannik, non posso nemmeno immaginare come si senta adesso. Non è mai facile ritirarsi in una finale. Lo conosco molto bene, so come gioca e come si esprime in campo. Onestamente non mi ero accorto subito che stava soffrendo, ma dal terzo gioco ho notato che stava sbagliando molto più del normale e che stava giocando in maniera più aggressiva del solito. In quel momento ho capito che qualcosa non andava”.

Alcaraz ha provato comunque a restare concentrato sul proprio gioco: “Io cercavo solo di pensare a me stesso, di stare lì. Ho iniziato bene il match e il mio obiettivo era continuare così. Sono contento per il livello che ho mostrato, ma triste di aver giocato solo cinque game contro Jannik. Gli auguro di recuperare presto e di essere pronto per lo US Open”.

Parlando della preparazione mentale alle grandi partite, il murciano ha spiegato di non voler cambiare troppo le abitudini: “Non preparo la finale in maniera diversa rispetto ad altri incontri, cerco sempre di seguire la stessa routine. Certo, dentro di te senti che è un giorno speciale, soprattutto se giochi contro Sinner, e un po’ di nervosismo in più c’è sempre, ma provo ad affrontare la partita come fosse una normale sfida”.

Lo spagnolo ha poi commentato le condizioni delle superfici veloci di Cincinnati: “Su questi campi rapidi il mio tennis cambia un po’. Posso giocare più aggressivo, è più facile venire a rete o chiudere i punti, ma allo stesso tempo se sbagli più del solito ti puoi innervosire facilmente. Bisogna accettare le condizioni e continuare a giocare con fiducia”.

Determinante per Alcaraz resta anche il supporto del proprio team: “Qui a Cincinnati siamo andati a giocare a bowling, era la prima volta durante un torneo. Mi piace divertirmi fuori dal campo con il mio staff, questo mi aiuta poi a rilassarmi e a godermi di più il tennis”.

Infine, un pensiero sull’ultimo periodo che lo vede di nuovo protagonista assoluto del circuito: “Mi sento molto bene, ho fiducia e penso di fare le cose giuste dentro e fuori dal campo. Sto vivendo esperienze di cui sono orgoglioso e voglio continuare così anche a New York. Mi preparerò al meglio per lo US Open, con l’obiettivo di divertirmi e di provare a conquistare il mio secondo titolo a Flushing Meadows”.

Con queste parole, Alcaraz lascia Cincinnati con un sorriso a metà ma con le idee chiare: la stagione sul cemento americano ha ancora il suo capitolo più importante da scrivere, e lui ci arriverà con la voglia di tornare sul trono del tennis mondiale.





Marco Rossi