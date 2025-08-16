Challenger 50 Augsburg: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. J. Berrettini e Brancaccio nel Md. Tre azzurri nelle quali

Challenger 50 Augsburg – Tabellone Principale – terra

(1) Juan Carlos Prado Angelo vs Gilles Arnaud Bailly

(WC) Daniel Masur vs Qualifier

Zdenek Kolar vs Luka Mikrut

(WC) Mika Petkovic vs (5) Hynek Barton

(4) Mili Poljicak vs (PR) Cedrik-Marcel Stebe

Jacopo Berrettini vs Qualifier

Robert Strombachs vs Qualifier

Qualifier vs (7) Corentin Denolly

(6) Nikolas Sanchez Izquierdo vs Raul Brancaccio

Andrej Martin vs Diego Dedura

Juan Bautista Torres vs Henri Squire

Inaki Montes-De La Torre vs (3) Patrick Zahraj

(8) Alexander Ritschard vs Rudolf Molleker

(WC) Max Schoenhaus vs (Alt) Jakub Nicod

Qualifier vs Qualifier

Maximilian Marterer vs (2) Christoph Negritu

Challenger 50 Augsburg – Tabellone Qualificazione – terra

[1] 🇨🇿 Tadeas Paroulek vs Bye

🇨🇿 Filip Duda [ALT] vs 🇩🇪 Maik Steiner [10]

[2] 🇵🇱 Maks Kasnikowski vs Bye

🇮🇹 Alessandro Bellifemine vs 🇬🇪 Buvaysar Gadamauri [7]

[3] 🇨🇦 Stefan Popovic vs Bye

🇺🇦 Volodymyr Uzhylovskyi [ALT] vs 🇮🇹 Matteo Covato [11]

[4] 🇮🇹 Andrea Guerrieri vs 🇩🇪 Nikolai Barsukov [WC]

🇪🇸 Benito Sanchez Martinez [WC] vs 🇦🇺 Matthew William Donald [9]

[5] 🇪🇸 Imanol Lopez Morillo vs 🇩🇪 Luca Wiedenmann [WC]

🇩🇪 Jaron Held [WC] vs 🇩🇪 Nino Ehrenschneider [8]

[6] 🇸🇪 Mikael Ymer vs 🇳🇴 Lukas Hellum-Lilleengen [ALT]

🇦🇺 Jeremy Schifris vs 🇨🇿 Matyas Cerny [12]

Court 1 – ore 11:00

Benito Sanchez Martinez vs Matthew William Donald

Jeremy Schifris vs Matyas Cerny

Jaron Held vs Nino Ehrenschneider

Court 5 – ore 11:00

Alessandro Bellifemine vs Buvaysar Gadamauri

Mikael Ymer vs Lukas Hellum-Lilleengen

Volodoymyr Uzhylovskyi vs Matteo Covato