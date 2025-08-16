Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Augsburg: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. J. Berrettini e Brancaccio nel Md. Tre azzurri nelle quali

16/08/2025 19:44 4 commenti
Raul Brancaccio nella foto
Raul Brancaccio nella foto

GER Challenger 50 Augsburg – Tabellone Principale – terra
(1) Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Gilles Arnaud Bailly BEL
(WC) Daniel Masur GER vs Qualifier
Zdenek Kolar CZE vs Luka Mikrut CRO
(WC) Mika Petkovic GER vs (5) Hynek Barton CZE

(4) Mili Poljicak CRO vs (PR) Cedrik-Marcel Stebe GER
Jacopo Berrettini ITA vs Qualifier
Robert Strombachs LAT vs Qualifier
Qualifier vs (7) Corentin Denolly FRA

(6) Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Raul Brancaccio ITA
Andrej Martin SVK vs Diego Dedura GER
Juan Bautista Torres ARG vs Henri Squire GER
Inaki Montes-De La Torre ESP vs (3) Patrick Zahraj GER

(8) Alexander Ritschard SUI vs Rudolf Molleker GER
(WC) Max Schoenhaus GER vs (Alt) Jakub Nicod CZE
Qualifier vs Qualifier
Maximilian Marterer GER vs (2) Christoph Negritu GER

GER Challenger 50 Augsburg – Tabellone Qualificazione – terra
[1] 🇨🇿 Tadeas Paroulek vs Bye
🇨🇿 Filip Duda [ALT] vs 🇩🇪 Maik Steiner [10]

[2] 🇵🇱 Maks Kasnikowski vs Bye
🇮🇹 Alessandro Bellifemine vs 🇬🇪 Buvaysar Gadamauri [7]

[3] 🇨🇦 Stefan Popovic vs Bye
🇺🇦 Volodymyr Uzhylovskyi [ALT] vs 🇮🇹 Matteo Covato [11]

[4] 🇮🇹 Andrea Guerrieri vs 🇩🇪 Nikolai Barsukov [WC]
🇪🇸 Benito Sanchez Martinez [WC] vs 🇦🇺 Matthew William Donald [9]

[5] 🇪🇸 Imanol Lopez Morillo vs 🇩🇪 Luca Wiedenmann [WC]
🇩🇪 Jaron Held [WC] vs 🇩🇪 Nino Ehrenschneider [8]

[6] 🇸🇪 Mikael Ymer vs 🇳🇴 Lukas Hellum-Lilleengen [ALT]
🇦🇺 Jeremy Schifris vs 🇨🇿 Matyas Cerny [12]

Centre Court – ore 11:00
Andrea Guerrieri ITA vs Nikolai Barsukov GER
Filip Duda CZE vs Maik Steiner GER
Imanol Lopez Morillo ESP vs Luca Wiedenmann GER

Court 1 – ore 11:00
Benito Sanchez Martinez GER vs Matthew William Donald CZE
Jeremy Schifris GER vs Matyas Cerny CZE
Jaron Held GER vs Nino Ehrenschneider GER

Court 5 – ore 11:00
Alessandro Bellifemine ITA vs Buvaysar Gadamauri BEL
Mikael Ymer SWE vs Lukas Hellum-Lilleengen NOR
Volodoymyr Uzhylovskyi UKR vs Matteo Covato ITA

TAG:

4 commenti

l Occhio di Sauron 16-08-2025 20:48

STEBE

DEDURA

BARTON
NEGRITU

PRADO
DENOLLY
ZAHRAJ
RITSCHARD

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
akgul num.1 16-08-2025 20:48

KOLAR

SANCHEZ

POLJICAK
NEGRITU

PRADO
DENOLLY
TORRES
MOLLEKER

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 16-08-2025 20:05

prado

marterer

stebe
dedura

barton
denolly
zahraj
ritschard

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patrick 16-08-2025 20:05

MASUR

MARTERER

STEBE
MARTIN

BARTON
STROMBARCHS
ZAHRAJ
MOLLEKER

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!