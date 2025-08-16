Challenger 50 Augsburg: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. J. Berrettini e Brancaccio nel Md. Tre azzurri nelle quali
Challenger 50 Augsburg – Tabellone Principale – terra
(1) Juan Carlos Prado Angelo vs Gilles Arnaud Bailly
(WC) Daniel Masur vs Qualifier
Zdenek Kolar vs Luka Mikrut
(WC) Mika Petkovic vs (5) Hynek Barton
(4) Mili Poljicak vs (PR) Cedrik-Marcel Stebe
Jacopo Berrettini vs Qualifier
Robert Strombachs vs Qualifier
Qualifier vs (7) Corentin Denolly
(6) Nikolas Sanchez Izquierdo vs Raul Brancaccio
Andrej Martin vs Diego Dedura
Juan Bautista Torres vs Henri Squire
Inaki Montes-De La Torre vs (3) Patrick Zahraj
(8) Alexander Ritschard vs Rudolf Molleker
(WC) Max Schoenhaus vs (Alt) Jakub Nicod
Qualifier vs Qualifier
Maximilian Marterer vs (2) Christoph Negritu
Challenger 50 Augsburg – Tabellone Qualificazione – terra
[1] 🇨🇿 Tadeas Paroulek vs Bye
🇨🇿 Filip Duda [ALT] vs 🇩🇪 Maik Steiner [10]
[2] 🇵🇱 Maks Kasnikowski vs Bye
🇮🇹 Alessandro Bellifemine vs 🇬🇪 Buvaysar Gadamauri [7]
[3] 🇨🇦 Stefan Popovic vs Bye
🇺🇦 Volodymyr Uzhylovskyi [ALT] vs 🇮🇹 Matteo Covato [11]
[4] 🇮🇹 Andrea Guerrieri vs 🇩🇪 Nikolai Barsukov [WC]
🇪🇸 Benito Sanchez Martinez [WC] vs 🇦🇺 Matthew William Donald [9]
[5] 🇪🇸 Imanol Lopez Morillo vs 🇩🇪 Luca Wiedenmann [WC]
🇩🇪 Jaron Held [WC] vs 🇩🇪 Nino Ehrenschneider [8]
[6] 🇸🇪 Mikael Ymer vs 🇳🇴 Lukas Hellum-Lilleengen [ALT]
🇦🇺 Jeremy Schifris vs 🇨🇿 Matyas Cerny [12]
Centre Court – ore 11:00
Andrea Guerrieri vs Nikolai Barsukov
Filip Duda vs Maik Steiner
Imanol Lopez Morillo vs Luca Wiedenmann
Court 1 – ore 11:00
Benito Sanchez Martinez vs Matthew William Donald
Jeremy Schifris vs Matyas Cerny
Jaron Held vs Nino Ehrenschneider
Court 5 – ore 11:00
Alessandro Bellifemine vs Buvaysar Gadamauri
Mikael Ymer vs Lukas Hellum-Lilleengen
Volodoymyr Uzhylovskyi vs Matteo Covato
TAG: Circuito Challenger
