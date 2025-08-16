Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Sofia 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nel Md e due nelle quali

16/08/2025 18:16 3 commenti
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

BUL Challenger 75 Sofia 2 – Tabellone Principale – terra
(1) Federico Coria ARG vs Sumit Nagal IND
Qualifier vs (Alt) Andrej Nedic BIH
(WC) Alexander Donski BUL vs Daniel Michalski POL
Filip Cristian Jianu ROU vs (6) Matej Dodig CRO

(4) Ivan Gakhov RUS vs (WC) Alexander Vasilev BUL
Qualifier vs (WC) Ivan Ivanov BUL
Daniel Rincon ESP vs Marco Cecchinato ITA
Qualifier vs (7) Dimitar Kuzmanov BUL

(8) Duje Ajdukovic CRO vs (NG) Joel Schwaerzler AUT
(JR) Naoya Honda JPN vs Qualifier
Qualifier vs (Alt) Milos Karol SVK
Lautaro Midon ARG vs (3) Nerman Fatic BIH

(5) Frederico Ferreira Silva POR vs Tiago Pereira POR
Qualifier vs Mika Brunold SUI
Denis Yevseyev KAZ vs Marat Sharipov RUS
Murkel Dellien BOL vs (2) Alvaro Guillen Meza ECU

BUL Challenger 75 Sofia 2 – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Alex Molcan SVK vs S D Prajwal Dev IND
Filip Pieczonka POL vs (8) Maxim Mrva CZE

(2) Franco Roncadelli URU vs (Alt) Adil Kalyanpur IND
Jozef Kovalik SVK vs (9) Max Alcala Gurri ESP

(3) Svyatoslav Gulin RUS vs (WC) Georgi Georgiev BUL
(WC) Anas Mazdrashki BUL vs (11) Dali Blanch USA

(4) Aryan Shah IND vs (Alt) Stefan Latinovic SRB
Yanaki Milev BUL vs (12) Sergey Fomin UZB

(5) Gabi Adrian Boitan ROU vs David Jorda Sanchis ESP
(WC) Viktor Kirov BUL vs (10) Petr Nesterov BUL

(6) Federico Bondioli ITA vs (WC) Viktor Markov BUL
Enzo Couacaud FRA vs (7) Franco Agamenone ITA

Center Court – ore 09:00
Svyatoslav Gulin RUS vs Georgi Georgiev BUL
Anas Mazdrashki BUL vs Dali Blanch USA
Yanaki Milev BUL vs Sergey Fomin UZB
Federico Bondioli ITA vs Viktor Markov BUL

Court 6 – ore 09:00
Jozef Kovalik SVK vs Max Alcala Gurri ESP
Filip Pieczonka POL vs Maxim Mrva CZE
Aryan Shah IND vs Stefan Latinovic SRB
Enzo Couacaud FRA vs Franco Agamenone ITA

Court 3 – ore 09:00
Franco Roncadelli URU vs Adil Kalyanpur IND
Alex Molcan SVK vs S D Prajwal Dev IND
Gabi Adrian Boitan ROU vs David Jorda Sanchis ESP
Viktor Kirov BUL vs Petr Nesterov BUL

TAG:

3 commenti

Andreas Seppi 16-08-2025 19:24

Alè Bondiols!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 16-08-2025 18:48

Coria

Fatic

Rincon
Dellien

Michalski
Gakhov
Schwaerzler
Brunold

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tasso73 16-08-2025 18:31

KUZMANOV

FATIC

CORIA
GUILLEN

DODIG
GAKHOV
QUALIFIER
QUALIFIER

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!