Challenger 75 Sofia 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nel Md e due nelle quali
Challenger 75 Sofia 2 – Tabellone Principale – terra
(1) Federico Coria vs Sumit Nagal
Qualifier vs (Alt) Andrej Nedic
(WC) Alexander Donski vs Daniel Michalski
Filip Cristian Jianu vs (6) Matej Dodig
(4) Ivan Gakhov vs (WC) Alexander Vasilev
Qualifier vs (WC) Ivan Ivanov
Daniel Rincon vs Marco Cecchinato
Qualifier vs (7) Dimitar Kuzmanov
(8) Duje Ajdukovic vs (NG) Joel Schwaerzler
(JR) Naoya Honda vs Qualifier
Qualifier vs (Alt) Milos Karol
Lautaro Midon vs (3) Nerman Fatic
(5) Frederico Ferreira Silva vs Tiago Pereira
Qualifier vs Mika Brunold
Denis Yevseyev vs Marat Sharipov
Murkel Dellien vs (2) Alvaro Guillen Meza
Challenger 75 Sofia 2 – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Alex Molcan vs S D Prajwal Dev
Filip Pieczonka vs (8) Maxim Mrva
(2) Franco Roncadelli vs (Alt) Adil Kalyanpur
Jozef Kovalik vs (9) Max Alcala Gurri
(3) Svyatoslav Gulin vs (WC) Georgi Georgiev
(WC) Anas Mazdrashki vs (11) Dali Blanch
(4) Aryan Shah vs (Alt) Stefan Latinovic
Yanaki Milev vs (12) Sergey Fomin
(5) Gabi Adrian Boitan vs David Jorda Sanchis
(WC) Viktor Kirov vs (10) Petr Nesterov
(6) Federico Bondioli vs (WC) Viktor Markov
Enzo Couacaud vs (7) Franco Agamenone
Center Court – ore 09:00
Svyatoslav Gulin vs Georgi Georgiev
Anas Mazdrashki vs Dali Blanch
Yanaki Milev vs Sergey Fomin
Federico Bondioli vs Viktor Markov
Court 6 – ore 09:00
Jozef Kovalik vs Max Alcala Gurri
Filip Pieczonka vs Maxim Mrva
Aryan Shah vs Stefan Latinovic
Enzo Couacaud vs Franco Agamenone
Court 3 – ore 09:00
Franco Roncadelli vs Adil Kalyanpur
Alex Molcan vs S D Prajwal Dev
Gabi Adrian Boitan vs David Jorda Sanchis
Viktor Kirov vs Petr Nesterov
TAG: Circuito Challenger
3 commenti
Alè Bondiols!
Coria
Fatic
Rincon
Dellien
Michalski
Gakhov
Schwaerzler
Brunold
KUZMANOV
FATIC
CORIA
GUILLEN
DODIG
GAKHOV
QUALIFIER
QUALIFIER