Challenger 50 Hersonissos 4: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nel Md e cinque nelle quali
Challenger Hersonissos 4 – Tabellone Principale – hard
(1) Moez Echargui vs (CO) Jay Dylan Friend
Qualifier vs (WC) Pavlos Tsitsipas
Aristotelis Thanos vs Mats Rosenkranz
Laurent Lokoli vs (8) Christian Langmo
(4) Jakub Paul vs Qualifier
(PR) Blaise Bicknell vs Qualifier
Qualifier vs Fabrizio Andaloro
(WC) Dimitris Azoidis vs (6) Robin Bertrand
(5) Stefanos Sakellaridis vs Abdullah Shelbayh
Max Wiskandt vs Maximus Jones
Rafael Jodar vs Qualifier
Lucas Poullain vs (3) Matteo Martineau
(7) Dan Added vs Qualifier
Henry Searle vs (Alt) Arthur Reymond
Vadym Ursu vs (WC) Ioannis Xilas
Stuart Parker vs (2) Marek Gengel
Challenger Hersonissos 4 – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Luca Potenza vs (WC) Ioannis Kountourakis
(Alt) Petros Tsitsipas vs (7) Mitsuki Wei Kang Leong
(2) Harry Wendelken vs (WC) Georgios Nouchakis
Axel Nefve vs (11) Leo Raquillet
(3) Liam Broady vs Enzo Wallart
(WC) Michalis Sakellaridis vs (8) Hayato Matsuoka
(4) Pietro Fellin vs (CO) Connor Thomson
(Alt) Saveliy Ivanov vs (10) Orel Kimhi
(5) Filippo Moroni vs (WC) Vladimir Holban
Ivan Nedelko vs (12) Amit Vales
(6) Luca Castagnola vs (Alt) Nikita Bilozertsev
(CO) Peter Makk vs (9) Massimo Giunta
Center Court – ore 09:00
Michalis Sakellaridis vs Hayato Matsuoka
Harry Wendelken vs Georgios Nouchakis (Non prima 10:30)
Luca Potenza vs Ioannis Kountourakis
Petros Tsitsipas vs Mitsuki Wei Kang Leong
Court 20 – ore 09:00
Liam Broady vs Enzo Wallart
Axel Nefve vs Leo Raquillet (Non prima 10:30)
Saveliy Ivanov vs Orel Kimhi
Peter Makk vs Massimo Giunta
Court 21 – ore 09:00
Ivan Nedelko vs Amit Vales
Filippo Moroni vs Vladimir Holban (Non prima 10:30)
Luca Castagnola vs Nikita Bilozertsev
Pietro Fellin vs Connor Thomson
