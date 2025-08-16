Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Hersonissos 4: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nel Md e cinque nelle quali

16/08/2025 18:20 3 commenti
Fabrizio Andaloro nella foto
Fabrizio Andaloro nella foto

GRE Challenger Hersonissos 4 – Tabellone Principale – hard
(1) Moez Echargui TUN vs (CO) Jay Dylan Friend JPN
Qualifier vs (WC) Pavlos Tsitsipas GRE
Aristotelis Thanos GRE vs Mats Rosenkranz GER
Laurent Lokoli FRA vs (8) Christian Langmo USA

(4) Jakub Paul SUI vs Qualifier
(PR) Blaise Bicknell JAM vs Qualifier
Qualifier vs Fabrizio Andaloro ITA
(WC) Dimitris Azoidis GRE vs (6) Robin Bertrand FRA

(5) Stefanos Sakellaridis GRE vs Abdullah Shelbayh JOR
Max Wiskandt GER vs Maximus Jones THA
Rafael Jodar ESP vs Qualifier
Lucas Poullain FRA vs (3) Matteo Martineau FRA

(7) Dan Added FRA vs Qualifier
Henry Searle GBR vs (Alt) Arthur Reymond FRA
Vadym Ursu UKR vs (WC) Ioannis Xilas GRE
Stuart Parker GBR vs (2) Marek Gengel CZE

GRE Challenger Hersonissos 4 – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Luca Potenza ITA vs (WC) Ioannis Kountourakis GRE
(Alt) Petros Tsitsipas GRE vs (7) Mitsuki Wei Kang Leong MAS

(2) Harry Wendelken GBR vs (WC) Georgios Nouchakis GRE
Axel Nefve USA vs (11) Leo Raquillet FRA

(3) Liam Broady GBR vs Enzo Wallart FRA
(WC) Michalis Sakellaridis GRE vs (8) Hayato Matsuoka JPN

(4) Pietro Fellin ITA vs (CO) Connor Thomson GBR
(Alt) Saveliy Ivanov RUS vs (10) Orel Kimhi ISR

(5) Filippo Moroni ITA vs (WC) Vladimir Holban GRE
Ivan Nedelko RUS vs (12) Amit Vales ISR

(6) Luca Castagnola ITA vs (Alt) Nikita Bilozertsev UKR
(CO) Peter Makk HUN vs (9) Massimo Giunta ITA

Center Court – ore 09:00
Michalis Sakellaridis GRE vs Hayato Matsuoka JPN
Harry Wendelken GBR vs Georgios Nouchakis GRE (Non prima 10:30)
Luca Potenza ITA vs Ioannis Kountourakis GRE
Petros Tsitsipas GRE vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS

Court 20 – ore 09:00
Liam Broady GBR vs Enzo Wallart FRA
Axel Nefve USA vs Leo Raquillet FRA (Non prima 10:30)
Saveliy Ivanov RUS vs Orel Kimhi ISR
Peter Makk HUN vs Massimo Giunta ITA

Court 21 – ore 09:00
Ivan Nedelko RUS vs Amit Vales ISR
Filippo Moroni ITA vs Vladimir Holban GRE (Non prima 10:30)
Luca Castagnola ITA vs Nikita Bilozertsev UKR
Pietro Fellin ITA vs Connor Thomson GBR

TAG:

3 commenti

Andreas Seppi 16-08-2025 19:24

Possiamo portarne 4 in tabellone! Forza

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 16-08-2025 18:36

Sakellaridis

Paul

Lokoli
Gengel

Echargui
Andaloro
Jodar
Added

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tasso73 16-08-2025 18:27

LOKOLI

MARTINEAU

PAUL
ADDED

ECHARGUI
BERTAND
JONES
GENGEL

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!