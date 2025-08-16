Challenger Todi, Cancun, Barranquilla, Sumter, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (Live)

Mattia Bellucci - Foto Patrick Boren
CHALLENGER Sumter (USA) – Semifinali, cemento
Stadium – ore 17:00
Jaime Faria
vs Mattia Bellucci
Il match deve ancora iniziare
Shintaro Mochizuki vs Alexander Shevchenko (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 20:00
Jason Jung / Reese Stalder vs Ryan Seggerman / Patrik Trhac
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Todi (Italia) – Finali, terra battuta
Centre Court – ore 18:00
Filippo Romano
/ Jacopo Vasami
vs Daniel Cukierman
/ Johannes Ingildsen
Il match deve ancora iniziare
Timofey Skatov vs Stefano Travaglia (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – Finali, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Milos Karol
/ Patrik Niklas-Salminen
vs Stefan Latinovic
/ Marat Sharipov
ATP Sofia
Milos Karol / Patrik Niklas-Salminen [1]
3
6
11
Stefan Latinovic / Marat Sharipov
6
2
13
Vincitore: Latinovic / Sharipov
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Karol / Niklas-Salminen
0-1
0-2
0-3
0-4
1-4
2-4
3-4
4-4
5-4
5-5
5-6
6-6
7-6
7-7
7-8
8-8
8-9
9-9
9-10
ace
10-10
11-10
11-11
11-12
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Latinovic / Sharipov
5-2 → 6-2
M. Karol / Niklas-Salminen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
S. Latinovic / Sharipov
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
df
3-2 → 4-2
M. Karol / Niklas-Salminen
2-2 → 3-2
S. Latinovic / Sharipov
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
2-1 → 2-2
M. Karol / Niklas-Salminen
1-1 → 2-1
S. Latinovic / Sharipov
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-0 → 1-1
M. Karol / Niklas-Salminen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Latinovic / Sharipov
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
M. Karol / Niklas-Salminen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
S. Latinovic / Sharipov
2-4 → 2-5
M. Karol / Niklas-Salminen
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-3 → 2-4
S. Latinovic / Sharipov
2-2 → 2-3
M. Karol / Niklas-Salminen
1-2 → 2-2
S. Latinovic / Sharipov
1-1 → 1-2
M. Karol / Niklas-Salminen
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-1 → 1-1
S. Latinovic / Sharipov
0-0 → 0-1
Zdenek Kolar vs Murkel Dellien
ATP Sofia
Zdenek Kolar
6
6
Murkel Dellien [6]
2
2
Vincitore: Kolar
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Kolar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Z. Kolar
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Dellien
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Dellien
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-1 → 5-2
Z. Kolar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
M. Dellien
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Z. Kolar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Z. Kolar
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
ace
A-40
1-0 → 2-0
CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – Finali, cemento
Center Court – ore 10:00
Rafael Jodar
vs Dan Added
ATP Hersonissos
Rafael Jodar
6
6
Dan Added [6]
4
2
Vincitore: Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
D. Added
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-0 → 4-1
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 4-0
D. Added
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Added
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
4-4 → 5-4
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
D. Added
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
R. Jodar
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
D. Added
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Jodar
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
D. Added
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Filippo Moroni / Stuart Parker vs Dan Added / Arthur Reymond (Non prima 13:00)
ATP Hersonissos
Filippo Moroni / Stuart Parker
0
2
Dan Added / Arthur Reymond•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Moroni / Parker
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
D. Added / Reymond
1-1 → 1-2
F. Moroni / Parker
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
D. Added / Reymond
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – Finali, cemento
Center Court – ore 21:00
Taha Baadi
/ Dan Martin
vs Benjamin Kittay
/ Cristian Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Arthur Fery vs Bernard Tomic (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Cancun 2 (Messico) – Semifinali, cemento
🕛 00:00 🇨🇭 Wawrinka S. – 🇦🇷 Tirante T. A.
Il match deve ancora iniziare
🕜 01:30 🇵🇪 Buse I. – 🇨🇿 Svrcina D.
Il match deve ancora iniziare
