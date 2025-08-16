Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Todi, Cancun, Barranquilla, Sumter, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (Live)

16/08/2025 08:47 2 commenti
Mattia Bellucci - Foto Patrick Boren
USA CHALLENGER Sumter (USA) – Semifinali, cemento

Stadium – ore 17:00
Jaime Faria POR vs Mattia Bellucci ITA
Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN vs Alexander Shevchenko KAZ (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs N.Sriram Balaji IND / Rithvik Choudary Bollipalli IND

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 20:00
Jason Jung TPE / Reese Stalder USA vs Ryan Seggerman USA / Patrik Trhac USA

Il match deve ancora iniziare





ITA CHALLENGER Todi (Italia) – Finali, terra battuta

Centre Court – ore 18:00
Filippo Romano ITA / Jacopo Vasami ITA vs Daniel Cukierman ISR / Johannes Ingildsen DEN
Il match deve ancora iniziare

Timofey Skatov KAZ vs Stefano Travaglia ITA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare





BUL CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – Finali, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Milos Karol SVK / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Stefan Latinovic SRB / Marat Sharipov RUS
ATP Sofia
Milos Karol / Patrik Niklas-Salminen [1]
3
6
11
Stefan Latinovic / Marat Sharipov
6
2
13
Vincitore: Latinovic / Sharipov
Mostra dettagli

Zdenek Kolar CZE vs Murkel Dellien BOL

ATP Sofia
Zdenek Kolar
6
6
Murkel Dellien [6]
2
2
Vincitore: Kolar
Mostra dettagli





GRE CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – Finali, cemento

Center Court – ore 10:00
Rafael Jodar ESP vs Dan Added FRA
ATP Hersonissos
Rafael Jodar
6
6
Dan Added [6]
4
2
Vincitore: Jodar
Mostra dettagli

Filippo Moroni ITA / Stuart Parker GBR vs Dan Added FRA / Arthur Reymond FRA (Non prima 13:00)

ATP Hersonissos
Filippo Moroni / Stuart Parker
0
2
Dan Added / Arthur Reymond
30
2
Mostra dettagli





COL CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – Finali, cemento

Center Court – ore 21:00
Taha Baadi MAR / Dan Martin CAN vs Benjamin Kittay USA / Cristian Rodriguez COL
Il match deve ancora iniziare

Arthur Fery GBR vs Bernard Tomic AUS (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare





MEX CHALLENGER Cancun 2 (Messico) – Semifinali, cemento

🕛 00:00 🇨🇭 Wawrinka S. – 🇦🇷 Tirante T. A.
Il match deve ancora iniziare

🕜 01:30 🇵🇪 Buse I. – 🇨🇿 Svrcina D.

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

Andreas Seppi 16-08-2025 11:29

fOrza Bellu e Steto

 2
erminio del Garda che vive a Grenoble (Guest) 16-08-2025 09:03

forza Mattia

forza Mattia

 1
