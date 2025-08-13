Challenger Todi, Skatov stacca il pass per i quarti «Stagione non semplice, bravo a cambiare strategia» – Ferrari batte Juarez, avanza anche Budkov Kjær

Il quadro dei quarti di finale sta prendendo forma agli Internazionali di Tennis Città di Todi | CERgo Tennis Cup. La diciassettesima edizione del Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events ha visto Gianmarco Ferrari strappare un pass per un posto tra i migliori otto, dopo la vittoria contro Facundo Juarez per 6-4 6-4. Ottiene la dodicesima vittoria consecutiva nel circuito cadetto l’ex n.1 under 18 e campione di Wimbledon Junior nel 2024 Nicolai Budkov Kjaer, il quale ha beneficiato del ritiro di Matheus Pucinelli De Almeida quando conduceva per 7-6(2) 3-0. Lasciano il torneo Francesco Forti e Filippo Romano, sconfitti rispettivamente da Valentin Vacherot (6-4 6-2) e Timofey Skatov (3-6 6-0 6-4). Negli incontri serali del programma odierno sul Campo Centrale del Tennis Club Todi 1971 spazio al derby tra Stefano Travaglia e Jacopo Vasamì; poi l’ingresso in campo di Marco Cecchinato, opposto ad Alexey Vatutin.

Skatov: “La mia stagione comincia adesso” – Dopo un inizio di 2025 poco incoraggiante, Timofey Skatov sta gradualmente ritrovando il suo tennis. Il numero 308 ATP è arrivato a Todi dopo la sconfitta in finale al Challenger di Bonn (Germania), ottenendo in Umbria due vittorie convincenti contro la testa di serie numero cinque Gonzalo Bueno e Filippo Romano (3-6 6-0 6-4). “Devo anzitutto fare i complimenti al mio avversario che ha giocato con grande aggressività – ha ammesso il kazako –. Dopo un primo set dove ho subìto molto il suo gioco ho cercato di allungare gli scambi e poi gradualmente entrare con i piedi dentro al campo, strategia che alla fine ha pagato. La mia stagione? Attualmente non sono contento di come sta andando, ma in quest’ultimo mese sto finalmente mettendo una serie di prestazioni positive in fila”. Il legame di Skatov con l’Italia non è un segreto: “Mi diverto molto qui, sicuramente sono anche i campi in terra rossa sui quali penso di esprimermi bene. In generale, sono sempre felice di giocare tornei in questo Paese”. L’ex numero uno del mondo Junior aveva raggiunto il best ranking al numero 123 ATP nel 2023, prima di cominciare a faticare nella continuità di risultati. Nella giornata di domani, si giocherà un posto in semifinale contro Gianmarco Ferrari, autore di un’altra ottima prestazione contro Facundo Juarez (6-4 6-4).

Risultati di mercoledì 13 agosto

2° turno

Gianmarco Ferrari (Q) b. Facundo Juarez (Q) 6-4 6-4

Timofey Skatov (SE) b. Filippo Romano (LL) 3-6 6-0 6-4

Nicolai Budkov Kjaer (3) b. Matheus Pucinelli De Almeida 7-6(2) 3-0 rit.

Valentin Vacherot (7) b. Francesco Forti (PR) 6-4 6-2

Lukas Neumayer (4) b. Carlos Sanchez Jover 6-4 7-5