Challenger di Hersonissos, Rosenkranz squalificato dopo una doccia a metà match (Video)

Un episodio curioso e decisamente inusuale ha animato il Challenger di Hersonissos. Il tedesco Mats Rosenkranz, impegnato contro l’italiano Pietro Orlando Fellin, dopo aver vinto il primo set ha deciso di lasciare momentaneamente il campo per farsi una doccia.

Mats Rosenkranz got disqualified for going to the toilet to take a shower after winning set 1 against Pietro Orlando Fellin. He said he didn’t know it wasn’t allowed. Umpire called supervisor and they decided it was a code violation. Fellin advances to the quarterfinal. 🎥:… pic.twitter.com/l7dZnXXqsi — edgeAI (@edgeAIapp) August 13, 2025

Al rientro, però, la sorpresa: il giudice di sedia ha comunicato la sua squalifica. La decisione è stata presa in base al regolamento ATP, che consente di lasciare il campo per una doccia soltanto durante i tornei dello Slam, dove i match si disputano al meglio dei cinque set.

Rosenkranz, incredulo, ha dovuto abbandonare la competizione, lasciando così via libera a Fellin, che ha ottenuto la vittoria senza dover completare la partita. Un episodio destinato a far discutere, soprattutto per la singolarità della situazione e la poca consapevolezza, da parte di alcuni giocatori, di questa specifica norma.