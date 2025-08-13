Curiosità Challenger, Copertina, Video

Challenger di Hersonissos, Rosenkranz squalificato dopo una doccia a metà match (Video)

13/08/2025 16:09 3 commenti
Challenger di Hersonissos, Rosenkranz squalificato dopo una doccia a metà match
Challenger di Hersonissos, Rosenkranz squalificato dopo una doccia a metà match

Un episodio curioso e decisamente inusuale ha animato il Challenger di Hersonissos. Il tedesco Mats Rosenkranz, impegnato contro l’italiano Pietro Orlando Fellin, dopo aver vinto il primo set ha deciso di lasciare momentaneamente il campo per farsi una doccia.

Al rientro, però, la sorpresa: il giudice di sedia ha comunicato la sua squalifica. La decisione è stata presa in base al regolamento ATP, che consente di lasciare il campo per una doccia soltanto durante i tornei dello Slam, dove i match si disputano al meglio dei cinque set.

Rosenkranz, incredulo, ha dovuto abbandonare la competizione, lasciando così via libera a Fellin, che ha ottenuto la vittoria senza dover completare la partita. Un episodio destinato a far discutere, soprattutto per la singolarità della situazione e la poca consapevolezza, da parte di alcuni giocatori, di questa specifica norma.

TAG:

3 commenti

Alain 13-08-2025 17:51

Sarà interessante vedere (se Pietro lo pubblicherà) il video sul suo canale YouTube che è molto interessante (in inglese che lui parla benissimo visto che ha fatto università in US a Pepperdine se non erro , con tanto di campionati NCAA)

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il GUEst 13-08-2025 17:20

Ho letto in giro che capitò la stessa cosa in un Challenger a Siviglia del 2022 nel match Delbonis-Moreno de Alboran, in cui venne squalificato l’americano per lo stesso motivo di Rosenkranz

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tempia fugit (Guest) 13-08-2025 17:11

Meglio così altrimenti la prossima volta andava a frasi anche uno sprizzato

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!