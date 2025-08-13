Challenger di Hersonissos, Rosenkranz squalificato dopo una doccia a metà match (Video)
Un episodio curioso e decisamente inusuale ha animato il Challenger di Hersonissos. Il tedesco Mats Rosenkranz, impegnato contro l’italiano Pietro Orlando Fellin, dopo aver vinto il primo set ha deciso di lasciare momentaneamente il campo per farsi una doccia.
Mats Rosenkranz got disqualified for going to the toilet to take a shower after winning set 1 against Pietro Orlando Fellin.
He said he didn’t know it wasn’t allowed.
Umpire called supervisor and they decided it was a code violation.
Fellin advances to the quarterfinal.
🎥:… pic.twitter.com/l7dZnXXqsi
— edgeAI (@edgeAIapp) August 13, 2025
Al rientro, però, la sorpresa: il giudice di sedia ha comunicato la sua squalifica. La decisione è stata presa in base al regolamento ATP, che consente di lasciare il campo per una doccia soltanto durante i tornei dello Slam, dove i match si disputano al meglio dei cinque set.
Rosenkranz, incredulo, ha dovuto abbandonare la competizione, lasciando così via libera a Fellin, che ha ottenuto la vittoria senza dover completare la partita. Un episodio destinato a far discutere, soprattutto per la singolarità della situazione e la poca consapevolezza, da parte di alcuni giocatori, di questa specifica norma.
Sarà interessante vedere (se Pietro lo pubblicherà) il video sul suo canale YouTube che è molto interessante (in inglese che lui parla benissimo visto che ha fatto università in US a Pepperdine se non erro , con tanto di campionati NCAA)
Ho letto in giro che capitò la stessa cosa in un Challenger a Siviglia del 2022 nel match Delbonis-Moreno de Alboran, in cui venne squalificato l’americano per lo stesso motivo di Rosenkranz
Meglio così altrimenti la prossima volta andava a frasi anche uno sprizzato