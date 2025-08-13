Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 13 Agosto 2025

Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Masters 1000 Cincinnati – hard – 🌦️
R16 Sinner – Mannarino 2° inc, ore 18
Il match deve ancora iniziare
R16 Nardi – Alcaraz Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Bolelli /Vavassori – Cash /Tracy 3° inc, ore 17
Il match deve ancora iniziare
<
CH 125 Cancun – hard – 🌤️
R32 Pellegrino – Wong Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Tabilo – Passaro 2° inc, ore 21
Il match deve ancora iniziare
R16 Reynolds /Watt – Gigante /Pellegrino 4° inc, ore 21
Il match deve ancora iniziare
<
CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
R16 Rosenkranz – Fellin Non prima 11:00
ATP Hersonissos
Mats Rosenkranz•
15
2
Pietro Fellin
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Fellin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
P. Fellin
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 1-2
M. Rosenkranz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
R16 Brunclik – Moroni Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Genov /Stepanov – Langmo /Potenza 4° inc, ore 09:30
Il match deve ancora iniziare
<
CH 75 Todi – terra – ☀️
R16 Forti – Vacherot Inizio 10:00
ATP Todi
Francesco Forti
4
2
Valentin Vacherot [7]
6
6
Vincitore: Vacherot
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Forti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
V. Vacherot
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 1-3
F. Forti
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Forti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
F. Forti
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
V. Vacherot
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
F. Forti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
V. Vacherot
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-2 → 1-3
F. Forti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
R16 Juarez – Ferrari 2° inc, ore 10
ATP Todi
Facundo Juarez•
A
1
Gianmarco Ferrari
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Juarez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
F. Juarez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
R16 Romano – Skatov Non prima 13:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Basile /Ricca – Forti /Virgili 2° inc, ore 13:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Travaglia – Vasami Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Vatutin – Cecchinato Non prima 20:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Arias /Prado Angelo – Romano /Vasami 2° inc, ore 16:30
Il match deve ancora iniziare
<
WTA 1000 Cincinnati – hard – 🌦️
2T Errani /Paolini – Linette /Tauson 4 incontro dalle 18:00
Il match deve ancora iniziare
A me il match che incuriosisce di più della giornata è Vasamì-Travaglia, un bel test per Jacopo
Forza Luca !
Energia e concentrazione!
Sognare costa niente
Ed R sta per “Round of” = Girone da (16 atleti)
Sono le basi ma è bene dirlo a beneficio di chi necessita di un ripassino 😎
per intenderci; gli ottavi indica il numero delle partite (8 appunto) mentre R16 significa Round con 16 giocatori.
A Doha Luca creò qualche grattacapo ad Alcaraz, giocando libero e senza pressioni, anche stanotte si troverà in una condizione simile, vediamo come va…
Redazione.
Agamenone-Ambrogi (ARG) in doppio a Sofia. 😉
R16 e ottavi sono la stessa cosa.
Sono ottavi non R16
A questo punto Nardi deve sperare in un altro ritiro.
Dopo la Bronzetti a Montreal, dove avevo previsto quanti game faceva con la Tauson, ieri avevo pronosticato che Luca non avendo nulla da perdere con il ceco, avrebbe vinto facile. La Dea bendata e’ con lui a Cincinnati e Carlos lo sa.