Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 13 Agosto 2025

13/08/2025 07:55 10 commenti
USA Masters 1000 Cincinnati – hard – 🌦️
R16 Sinner ITA – Mannarino FRA 2° inc, ore 18

Il match deve ancora iniziare

R16 Nardi ITA – Alcaraz ESP Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Bolelli ITA/Vavassori ITA – Cash USA/Tracy USA 3° inc, ore 17

Il match deve ancora iniziare

MEX CH 125 Cancun – hard – 🌤️
R32 Pellegrino ITA – Wong HKG Inizio 21:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Tabilo CHI – Passaro ITA 2° inc, ore 21

Il match deve ancora iniziare

R16 Reynolds NZL/Watt NZL – Gigante ITA/Pellegrino ITA 4° inc, ore 21

Il match deve ancora iniziare

GRE CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
R16 Rosenkranz GER – Fellin ITA Non prima 11:00

R16 Brunclik CZE – Moroni ITA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Genov BUL/Stepanov ISR – Langmo USA/Potenza ITA 4° inc, ore 09:30

Il match deve ancora iniziare

ITA CH 75 Todi – terra – ☀️
R16 Forti ITA – Vacherot MON Inizio 10:00

R16 Juarez ITA – Ferrari ITA 2° inc, ore 10

R16 Romano ITA – Skatov KAZ Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Basile ITA/Ricca ITA – Forti ITA/Virgili ITA 2° inc, ore 13:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Travaglia ITA – Vasami ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Vatutin RUS – Cecchinato ITA Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Arias BOL/Prado Angelo BOL – Romano ITA/Vasami ITA 2° inc, ore 16:30

Il match deve ancora iniziare

USA WTA 1000 Cincinnati – hard – 🌦️
2T Errani ITA/Paolini ITA – Linette POL/Tauson DEN 4 incontro dalle 18:00

Il match deve ancora iniziare

Il GUEst 13-08-2025 11:42

A me il match che incuriosisce di più della giornata è Vasamì-Travaglia, un bel test per Jacopo

 10
+1: Detuqueridapresencia
UAZ (Guest) 13-08-2025 10:26

Forza Luca !
Energia e concentrazione!
Sognare costa niente

 9
Detuqueridapresencia 13-08-2025 10:14

Scritto da Luciano65

Scritto da Luciano65

Scritto da miky85
Sono ottavi non R16

R16 e ottavi sono la stessa cosa.

per intenderci; gli ottavi indica il numero delle partite (8 appunto) mentre R16 significa Round con 16 giocatori.

Ed R sta per “Round of” = Girone da (16 atleti)

Sono le basi ma è bene dirlo a beneficio di chi necessita di un ripassino 😎

 8
Luciano65 (Guest) 13-08-2025 09:28

Scritto da Luciano65

Scritto da miky85
Sono ottavi non R16

R16 e ottavi sono la stessa cosa.

per intenderci; gli ottavi indica il numero delle partite (8 appunto) mentre R16 significa Round con 16 giocatori.

 7
walden 13-08-2025 09:21

A Doha Luca creò qualche grattacapo ad Alcaraz, giocando libero e senza pressioni, anche stanotte si troverà in una condizione simile, vediamo come va…

 6
pablito 13-08-2025 08:59

Redazione.

Agamenone-Ambrogi (ARG) in doppio a Sofia. 😉

 5
Luciano65 (Guest) 13-08-2025 08:52

Scritto da miky85
Sono ottavi non R16

R16 e ottavi sono la stessa cosa.

 4
miky85 13-08-2025 08:35

Sono ottavi non R16

 3
Morenomcrae (Guest) 13-08-2025 08:30

A questo punto Nardi deve sperare in un altro ritiro.

 2
Markux (Guest) 13-08-2025 08:21

Dopo la Bronzetti a Montreal, dove avevo previsto quanti game faceva con la Tauson, ieri avevo pronosticato che Luca non avendo nulla da perdere con il ceco, avrebbe vinto facile. La Dea bendata e’ con lui a Cincinnati e Carlos lo sa.

 1
