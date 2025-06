Challenger 75 Brasov: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nel Md e tre nelle quali

Challenger 75 Brasov – Tabellone Principale – terra

(1) Felipe Meligeni Alves vs Francesco Maestrelli

Kimmer Coppejans vs Qualifier

(Alt) Marko Topo vs (WC) Gabriel Ghetu

Sascha Gueymard Wayenburg vs (5) Santiago Rodriguez Taverna

(3) Zsombor Piros vs Denis Yevseyev

(WC) Manas Dhamne vs Christoph Negritu

(NG) Kilian Feldbausch vs Qualifier

Qualifier vs (7) Murkel Dellien

(6) Pol Martin Tiffon vs Filip Cristian Jianu

Luka Pavlovic vs (WC) Luca Preda

Qualifier vs Qualifier

Saba Purtseladze vs (4) Alvaro Guillen Meza

(8) Dimitar Kuzmanov vs Edas Butvilas

Frederico Ferreira Silva vs Matias Soto

(JR) Maxim Mrva vs Qualifier

Ivan Gakhov vs (2) Juan Pablo Ficovich

(1) Radu Albotvs (Alt) Andrew PaulsonStefan Adrian Andreescuvs

(2) Oriol Roca Batalla vs (WC) Ioan Alexandru Chirita

(WC) Radu David Turcanu vs (9) Dan Alexandru Tomescu

(3) Cezar Cretu vs (Alt) Alexander Donski

(WC) Rares Teodor Pieleanu vs (8) Michael Vrbensky

(4) Gabi Adrian Boitan vs Jonas Forejtek

(Alt) Bogdan Pavel vs (12) Stefan Palosi

(5) Tom Paris vs (Alt) S D Prajwal Dev

Sebastian Gima vs (10) Andrea Guerrieri

(6) Franco Agamenone vs Radu Mihai Papoe

(WC) Cezar Gabriel Papoe vs (11) Dominik Kellovsky

Court 3 – ore 09:30

Radu David Turcanu vs Dan Alexandru Tomescu

Oriol Roca Batalla vs Ioan Alexandru Chirita (Non prima 11:00)

Stefan Adrian Andreescu vs Tommaso Compagnucci

Sebastian Gima vs Andrea Guerrieri

Court 2 – ore 09:30

Bogdan Pavel vs Stefan Palosi

Franco Agamenone vs Radu Mihai Papoe

Rares Teodor Pieleanu vs Michael Vrbensky

Tom Paris vs S D Prajwal Dev (Non prima 14:00)