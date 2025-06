Jasmine Paolini vola in semifinale a Bad Homburg: battaglia e cuore contro Haddad Maia

Jasmine Paolini scrive un’altra pagina della sua stagione, volando in semifinale al WTA 500 di Bad Homburg grazie a una vittoria sofferta ma meritatissima contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, battuta 7-5 7-5 al termine di due ore di autentica lotta.

L’inizio del match è stato subito equilibrato, con entrambe le giocatrici determinate a far valere il proprio gioco. Paolini ha mostrato subito una grande solidità nei turni di servizio e un’attitudine positiva nei punti importanti. Haddad Maia, come sempre ostica su queste superfici, ha cercato di far valere la sua potenza e la profondità dei colpi, ma Jasmine ha risposto colpo su colpo, recuperando anche situazioni complicate grazie a un mix di aggressività e difesa.

Il primo set si è giocato tutto sul filo del rasoio, con break e controbreak a ripetizione: Paolini era riuscita ad allungare sul 4-3 con una bella accelerazione di rovescio portandosi poi sul 5 a 3, ma la brasiliana ha subito rimesso le cose in equilibrio, trovando il controbreak a zero nel decimo game. Sul 5-5, proprio quando la tensione si tagliava con il coltello, la brasiliana ha commesso il suo terzo doppio fallo del set regalando il break decisivo a Jasmine, che non si è fatta pregare e ha chiuso il parziale con grande personalità, infilando un clamoroso dritto incrociato sulla palla set.

Il secondo set sembrava la fotocopia del primo, ma con ancora più colpi di scena. Paolini partiva fortissimo, strappando subito il servizio all’avversaria e allungando fino al 3-1, ma Haddad Maia reagiva da campionessa, recuperando lo svantaggio e portandosi anche avanti sul 4-3 (senza break) grazie a una serie di prime vincenti e a un gioco sempre aggressivo. La tensione cresceva scambio dopo scambio, con entrambe le giocatrici pronte a lottare su ogni punto, senza mai mollare la presa.

Sul 5 pari la brasiliana accusava la pressione, commettendo il settimo doppio fallo della partita e offrendo a Jasmine l’opportunità di chiudere l’incontro: occasione che l’azzurra non si lasciava sfuggire, siglando due servizi vincenti e liberando tutta la sua gioia dopo l’ennesima battaglia vinta.

Con questa vittoria, Jasmine Paolini si conferma tra le giocatrici più solide e in forma del circuito, dimostrando una volta di più grande maturità e capacità di gestione dei momenti chiave. Ora la attende una semifinale da sogno contro Iga Swiatek, ex numero uno del mondo una sfida che Jasmine potrà affrontare con la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo contro chiunque.

WTA Bad Homburg Beatriz Haddad Maia Beatriz Haddad Maia 0 5 5 0 Jasmine Paolini [2] Jasmine Paolini [2] 0 7 7 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico