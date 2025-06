Adam Jones: il segreto dei campioni a Wimbledon

C’è un protagonista silenzioso che ogni anno, quando Wimbledon apre i battenti, vive il suo sogno tra le leggende del tennis mondiale. Adam Jones, 27 anni, è il classico esempio di come si possa diventare parte della storia di uno Slam senza mai alzare un trofeo o essere riconosciuto dalle folle. Il suo nome raramente appare sulle cronache, eppure ha condiviso il campo d’allenamento con Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e tanti altri top player, diventando un punto di riferimento tra gli sparring partner d’élite del circuito.

Jones è uno di quei “giocatori invisibili” che però i migliori richiedono sempre. Non solo dà ritmo durante gli allenamenti, ma aiuta i campioni ad alzare il livello, a trovare la fiducia nei colpi, a simulare gli avversari in vista dei match più importanti. E tutto questo lo fa con una passione che traspare in ogni parola: “Sto vivendo il sogno, ma in un modo diverso,” racconta, “mia madre mi ha visto una volta allenarmi con Djokovic a Wimbledon e, anche se non era una partita ufficiale, resta uno dei miei ricordi più belli. È incredibile poter dire di aver giocato con questi fenomeni.”

La sua routine durante il torneo londinese è fatta di fatica, dedizione e un pizzico di emozione. “Nel 2022 ho iniziato allenandomi con Djokovic, poi Medvedev e Casper Ruud, e la mia ultima ora della settimana è stata un set con Sinner. Mi ha battuto senza problemi, 6-1 o 6-2. Il loro ritmo è incredibile, sbagliano pochissimo e colpiscono sempre vicino alla linea. C’è una differenza che ti fa capire perché sono lì e tu no.”

Il lavoro di Jones non passa inosservato: “I migliori mi chiedono sempre di tornare, segno che riesco a fare bene il mio mestiere. È una grande soddisfazione, anche se resto nell’ombra.” Quanto guadagna per tutto questo? “Mi pagano 125 sterline al giorno, circa 150 euro, più qualche rimborso per i pasti e l’incordatura delle racchette. Le spese di alloggio però sono a carico mio, ma non importa: l’esperienza vale ogni sacrificio.”

Adam Jones è la dimostrazione vivente che anche dietro le quinte di Wimbledon esistono storie fatte di talento, sacrificio e sogni. Non finirà sui tabelloni luminosi del Centre Court, ma senza di lui – e tanti altri sparring come lui – forse anche le stelle brillerebbero un po’ meno.





Francesco Paolo Villarico