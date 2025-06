Connors sprona Sinner: “Tappati le orecchie e non ascoltare, chi ti ha esaltato finora sarà altrettanto veloce a buttarti giù, io ne so qualcosa”

Quando la tua forza è sempre stata la determinazione abbinata al lavoro, una forte convinzione che ti porta dritto verso gli obiettivi, si deve continuare così senza ascoltare nessuno, inclusi coloro che ti hanno esaltato ma che sono prontissimi a buttarti giù alle prime difficoltà . Parole e musica di Jimmy Connors, pronunciate nel corso del suo podcast settimanale Advantage Connors nel quale si è soffermato sul momento di Jannik Sinner dopo la bruciante sconfitta a Roland Garros e la prematura uscita di scena ad Halle, per mano di un Bublik in stato di grazia. Due sconfitte che hanno alimentato non poche critiche intorno al n.1, con Alcaraz sempre più vincente in questa fase della stagione, la sua preferita. “Jimbo” ha sottolineato quanto l’ambiente (giornalisti inclusi) del tennis sia volubile, prontissimo ad un voltafaccia repentino, situazione che ha vissuto sulla propria pelle.

“Per Sinner sarebbe meglio mettersi i tappi per le orecchie e non ascoltare nessuno, non leggere la stampa, non ascoltare programmi o qualsiasi cosa succeda e farsi gli affari suoi” afferma l’ex n.1 del mondo statunitense. “Per quanto siano veloci a farti crescere e portarti sul piedistallo, sono ancora più veloci a buttarti giù. È qualcosa che ho vissuto sulla mia pelle, mi hanno messo fuori gioco quando avevo solo 27 anni. Avevo vinto i miei titoli, ero lì a competere ma per loro non potevo vincerne altri. Dicevano che stavo diventando troppo vecchio, non ero abbastanza bravo rispetto a questi nuovi ragazzi che stavano emergendo. Se commetti l’errore di ascoltare a queste cose, ti butterai giù in fretta. Devi sempre tenere bene a mente chi sei, cosa sei e cosa hai da offrire, e continuare a lavorare dritto sulla sua strada. Se continui a lavorare e a impegnarti, ciò che sale può scendere, ma quel che scende rimbalza e torna su, a vincere. È normale nel tennis sia così”.

Connors sprona Sinner a considerare la sua sconfitta a Parigi come un momento bruciante, ma assolutamente positivo: “Non sto dicendo che sia giù in questo momento, ma perdere non è mai bello. Jannik ha perso la finale al Roland Garros, ok, ma voglio dire, è uno dei tornei più importanti! È arrivato lì quasi a vincerla”.

Per “Jimbo” nemmeno la sconfitta di Halle è una sorpresa in assoluto: “Si passa subito all’erba dopo Parigi, è un cambiamento grande. La superficie è diversa e il movimento sul campo è diverso. Anche la palla rimbalza in modo diverso. Ho la sensazione che Sinner, con la settimana di allenamento che ha appena fatto prima dell’inizio del torneo, sarà pronto per giocare a Wimbledon. Non ho alcun dubbio in merito” conclude l’americano.

Il 72enne Connors ha vinto due edizioni dei Championships di Wimbledon (1974, 1982), gioielli scintillanti tra i suoi 109 titoli ottenuti nella sua lunghissima carriera, ancora record assoluto di successi nell’era moderna della disciplina.

Marco Mazzoni