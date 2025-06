Holger Rune risponde alle critiche dopo la vendita online del suo materiale da tennis: “E tu, che cosa fai?”

Negli ultimi giorni, Holger Rune ha fatto parlare di sé non solo per i risultati in campo, ma anche per un’iniziativa decisamente particolare. Il giovane danese, attuale numero 8 del mondo, ha infatti lanciato un sito web dove mette in vendita vari oggetti e indumenti utilizzati durante la sua attività da professionista: dalle magliette alle racchette, passando per cappellini e persino qualche racchetta rotta, il cui prezzo può arrivare fino a 7.000 euro. Rune ha spiegato che una parte dei proventi sarà devoluta in beneficenza.

Tuttavia, non sono mancate le critiche sui social: alcuni utenti hanno contestato sia i prezzi elevati degli oggetti, sia il senso stesso dell’operazione, chiedendosi se fosse opportuno per un tennista di questo livello vendere online il proprio materiale usato.

Rune, però, non si è tirato indietro e ha risposto in modo diretto a uno dei suoi critici: “Invio la maggior parte della mia vecchia attrezzatura da tennis a diversi club stranieri che hanno bisogno di equipaggiamento, invece di buttarla via. E da un paio d’anni supporto economicamente organizzazioni benefiche per bambini, perché sono consapevole di quanto sia importante aiutare chi ne ha bisogno. Sono sicuro che tutti possiamo fare di più, ma questo è ciò che faccio io al momento. E tu, che cosa fai?”.

Il danese, insomma, ha difeso la propria scelta rivendicando un impegno concreto sia verso il sociale che verso la sostenibilità, dimostrando – anche fuori dal campo – di non avere paura di esporsi e di rispondere senza peli sulla lingua alle critiche.





Francesco Paolo Villarico