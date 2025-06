Giulio Zeppieri vola al turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon: domani sfida a Cristian Garin

Continua il percorso vincente di Giulio Zeppieri nelle qualificazioni di Wimbledon 2025. Il tennista romano, attualmente numero 353 del ranking mondiale, ha superato con grande autorità il britannico Paul Jubb (n.260 ATP) con il punteggio di 6-3 6-2, conquistando così l’accesso al turno finale delle “quali” per il main draw dello Slam londinese.

Nel primo set Zeppieri ha subito piazzato il break decisivo nel secondo gioco, sfruttando un doppio fallo di Jubb sulla palla break. Da lì in poi, l’azzurro non ha mai rischiato nei suoi turni di servizio, gestendo senza problemi il vantaggio e chiudendo la frazione per 6-3.

Nel secondo parziale, Giulio ha preso il largo portandosi rapidamente sul 4-0, confermando solidità e ottime sensazioni anche sulla superficie erbosa. Senza patemi, Zeppieri ha chiuso il match con un netto 6-2, mostrando una grande determinazione e una crescita importante nel proprio gioco.

Ora, per un posto nel tabellone principale di Wimbledon, Zeppieri dovrà affrontare il cileno Cristian Garin, ex top 20, attualmente numero 109 ATP. Il sudamericano, classe 1996, vanta una buona esperienza anche nei tornei dello Slam, ma l’azzurro arriva al match con la consapevolezza dei propri mezzi e la voglia di coronare il sogno di entrare tra i protagonisti dell’edizione 2025 sui prati di Church Road.

Un ultimo ostacolo separa Zeppieri dal main draw: appuntamento al prossimo turno per provare a scrivere una nuova pagina della sua carriera.

Slam Wimbledon G. Zeppieri G. Zeppieri 6 6 P. Jubb P. Jubb 3 2 Vincitore: G. Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 5-1 P. Jubb 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-0 → 4-1 G. Zeppieri 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-0 → 4-0 P. Jubb 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 P. Jubb 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-3 → 6-3 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Jubb 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 4-1 → 4-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 P. Jubb 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico