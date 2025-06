Mattia Bellucci si ferma agli ottavi di finale a Eastbourne: vince Billy Harris in due set

Mattia Bellucci esce di scena agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Eastbourne, sconfitto dal britannico Billy Harris con il punteggio di 6-3 6-4 dopo 1 ora e 30 minuti di partita. Una partita nella quale l’azzurro non è mai riuscito a impensierire realmente l’avversario in risposta, soffrendo soprattutto nei momenti chiave al servizio.

Nel primo set Bellucci ha ceduto la battuta nel sesto gioco, perdendo il turno di servizio senza poi mai procurarsi palle break a favore. Harris, solido e concreto, ha mantenuto il vantaggio chiudendo la frazione per 6-3.

Nella seconda partita la situazione non è cambiata: sul 1-1 pari, Mattia ha giocato un pessimo game al servizio, perdendolo a zero dopo due doppi falli consecutivi sullo 0-30. Nel game successivo, dal 15-40, l’azzurro non è riuscito a concretizzare due chance del controbreak che avrebbero potuto riaprire l’incontro. Da lì in poi Harris ha gestito senza problemi il vantaggio, chiudendo il set e la partita per 6-4.

Rimane l’amarezza per Bellucci, che dopo un buon avvio di torneo non riesce a dare continuità al proprio cammino sull’erba inglese.

ATP Eastbourne Billy Harris Billy Harris 6 6 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 3 4 Vincitore: Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 5-3 → 5-4 B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 B. Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 df df 1-1 → 2-1 B. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 5-2 → 5-3 B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-2 → 5-2 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 B. Harris 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Statistica B. Harris 🇬🇧 Bellucci 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 299 262 Ace 2 5 Doppi falli 1 3 Prima di servizio 46/66 (70%) 34/53 (64%) Punti vinti sulla prima 34/46 (74%) 26/34 (76%) Punti vinti sulla seconda 11/20 (55%) 8/19 (42%) Palle break salvate 2/2 (100%) 2/4 (50%) Giochi di servizio giocati 10 9 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 210km/h (130 mph) 218km/h (135 mph) Velocità media prima 194km/h (120 mph) 198km/h (123 mph) Velocità media seconda 160km/h (99 mph) 163km/h (101 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 154 71 Punti vinti su prima di servizio 8/34 (24%) 12/46 (26%) Punti vinti su seconda di servizio 11/19 (58%) 9/20 (45%) Palle break convertite 2/4 (50%) 0/2 (0%) Giochi di risposta giocati 9 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 5/6 (83%) 2/3 (67%) Vincenti 18 9 Errori non forzati 24 23 Punti vinti al servizio 45/66 (68%) 34/53 (64%) Punti vinti in risposta 19/53 (36%) 21/66 (32%) Totale punti vinti 64/119 (54%) 55/119 (46%)





Marco Rossi