Gabriel Debru, promessa francese, sceglie la via universitaria: si trasferisce in Illinois

Sorprende la scelta di Gabriel Debru, uno dei giovani tennisti francesi più seguiti degli ultimi anni, che ha deciso di dare una svolta inaspettata alla propria carriera. Classe 2005, Debru si era fatto conoscere a livello internazionale per una brillante carriera junior, culminata con il titolo di numero 1 del mondo e la vittoria al Roland Garros junior. In bacheca già due titoli Challenger e tre ITF, risultati che gli hanno permesso di raggiungere la posizione n.263 del ranking ATP.

Nonostante queste ottime premesse, l’impatto tra le aspettative e la realtà del circuito professionistico si è rivelato più complesso del previsto. Così, il 19enne francese ha sorpreso tutti decidendo di trasferirsi negli Stati Uniti, dove continuerà la sua crescita tennistica e personale presso la prestigiosa Università dell’Illinois.

Una scelta coraggiosa, che evidenzia quanto sia importante per molti giovani talenti trovare il giusto equilibrio tra formazione sportiva e accademica. Debru cercherà in questo nuovo percorso di ritrovare serenità, fiducia e stimoli, sfruttando l’ottimo livello del college tennis americano come trampolino per una possibile rinascita futura nel circuito professionistico.





Marco Rossi