ATP 250 Eastbourne: Sonego esce di scena, più qualità di Humbert nei momenti decisivi

Servizio, risposta, lucidità di scelta abbinata ad esecuzione nei punti decisivi sono le chiavi d’oro del tennis, ancor più in quello su erba dove i tempi di gioco sono ridotti all’osso e non c’è spazio per l’indecisione. Proprio su queste qualità Ugo Humbert ha sconfitto Lorenzo Sonego nel secondo turno dell’ATP 250 di Eastbourne al termine di una partita equilibrata vinta dal francese per 7-5 6-4. Un match ben giocato da entrambi ma meglio da Ugo, più efficace con il servizio e soprattutto in risposta, dove è riuscito a trovare molti impatti bloccati trasformati in risposte abbastanza profonde che più volte è riuscito a sfruttare con successivi attacchi ben orchestrati. Sonego ha disputato una buona partita, ma il fatto che abbia subito i due break decisivi sul 6-5 del primo set e sul 5-4 del secondo è assai indicativo di come Humbert sia stato migliore nei passaggi chiave e abbia alla fine meritato il successo. La partita si è disputata in condizioni finalmente ottimali, il “ventaccio” che aveva guastato non poco le prime due giornate del torneo inglese si è fatto da parte e sui prati di Eastbourne si è vista una partita davvero “da erba”, con un tennis non così potente ma estremamente aggressivo, ricco di tagli ed attacchi alla rete, rari gli scambi in progressione chiusi di potenza.

Un tennis verticale, offensivo, che Sonego riesce a giocare con qualità e infatti la sua prestazione complessivamente è stata una buona. Humbert è stato semplicemente più bravo perché con i suoi punti forti è riuscito ad andare sopra alle giocate dell’italiano, in particolare con la risposta. Il punto debole nella partita di Lorenzo è stato l’aver variato forse non sufficienza col servizio, insistendo troppo con lo slice esterno a cercare il diritto del francese da sinistra, tanto che a furia di giocarlo ha centrato quel colpo ed è riuscito a trovare risposte molto ficcanti. In generale, nella maggior parte dei game di battuta Sonego ha subito diverse risposte assai efficaci di Humbert, e questo – oltre a fargli perdere punti – ha creato più tensione al servizio, situazione che ha pagato a caro prezzo nel turno di servizio conclusivo di ogni set, dove ha concesso i due break che hanno deciso la partita. In generale Ugo ha coperto meglio il campo, si è avuta per tutta la durata dell’incontro la sensazione che il break prima o poi sarebbe arrivato, visto che Lorenzo in più situazioni scomode di punteggio se l’è cavata con un gran servizio, prendendosi bei rischi.

Humbert ha chiuso con un modestissimo 51% di prime palle in gioco, ma è stato eccezionale il suo rendimento con la seconda, addirittura il 78% di punti vinti, un dato fuori dal comune; questo spiega quanto abbia ben gestito il colpo in sé e la situazione di “pericolo”, ma anche quanto al contrario abbia faticato a rispondere bene Sonego. Humbert ha tantissima mano, è stato impeccabile nel variare continuamente effetto, traiettoria, addirittura scegliendo con cura anche la posizione di partenza sulla riga fondo, andando a servire anche nell’angolo esterno e non sempre cercando la massima curva. Questo continuo cambiare non ha mai permesso a Lorenzo di trovare ritmo con la risposta, tanto da non esser mai riuscito ad arrivare a palla break in tutta la partita. Nello scambio Sonego ha ottenuto molti punti con il suo diritto potente inside out dopo il servizio, ma quando è stato costretto a correre lateralmente e giocare su palle basse, con poco peso, quasi “appoggiate” dal francese, è spesso andato in difficoltà. Humbert del resto è un tennista quasi perfetto per il tennis su erba: mancino, grande anticipo e soprattutto rapidità di esecuzione, con una spiccata propensione a venire avanti e chiudere con sicurezza lo spazio sulla rete. In estrema sintesi: Humbert ha giocato meglio ed ha meritato il successo.

Marco Mazzoni

La cronaca

L’incontro inizia alle 12 ora locale, finalmente senza la bufera di vento dei giorni scorsi (incredibile quella affrontata da Sonego al suo esordio!). E Lorenzo parte di slancio: aggredisce con la risposta e via avanti. 0-30. Humbert trova il primo punto del match con un impatto splendido, in grande anticipo, con la palla che fila via ficcante e quasi non rimbalza sull’erba tanto è impattata pulita, “piatta”. Col servizio Ugo rimonta e vince il game. Non facile per Sonego gestire la traiettoria mancina della battuta di Humbert. Buon turno di servizio iniziale per Sonego, bravo da sinistra a spingere forte sul diritto del francese, il colpo meno stabile del repertorio. Lorenzo nel terzo game risponde tanto e corre altrettanto, Humbert non è così preciso e si va ai vantaggi, poi Ugo spara due Ace (2-1). Si scambia pochissimo sul servizio di Sonego, molto preciso nel cercare la traiettoria esterna per aprire al massimo l’angolo. Tennis verticale, piuttosto scarno, si segue il servizio che domina sul campo 1 di Eastbourne (Sonego è tre prime su quattro in gioco, Humbert poco sotto). Risponde un po’ di più l’italiano, ma non arriva la chance di break. Humbert porta l’ottavo game ai vantaggi, ottime tre risposte e successiva chiusura. Lorenzo ai vantaggi rischia la seconda palla esterna ma gli esce di poco, sicuramente ha avvertito l’aggressività di Ugo in risposta. Il doppio fallo costa a “Sonny” la prima palla break del match. La cancella con una prima di servizio al centro, con un robusto effetto slice che rende impossibile rispondere in campo. 4 pari. Impeccabile Ugo nel nono game, 5-4. Ora l’azzurro è spalle al muro, ma regge benissimo la pressione servendo solo prime palle di grande qualità (5-5). Humbert non regala niente, e in risposta sul 6-5 è super aggressivo, con il diritto fa malissimo e si prende due Set Point sul 15-40. Bene Sonego sul primo, servizio slice esterno sulla riga, Ugo la tocca appena; sulla seconda Humbert trova una risposta bloccata, si scambia diritto dell’italiano sul rovescio di francese che è bravo a sfruttare la prima traiettoria più corta per attaccare col rovescio lungo linea, il passante di rovescio di Sonego è largo. SET Humbert, 7-5, complessivamente meritato, visto che ha risposto di più rispetto al torinese, soprattutto con l’avanzare del parziale.

Humbert cavalca l’ottimo momento con un turno di servizio a zero in apertura di secondo set. Varia di più angoli ed effetti, Sonego fa più fatica a rispondere. E forte dell’inerzia positiva, il francese spinge pure con la seconda palla quasi come fosse un prima. Lorenzo commette un doppio fallo, ma chiude il game a 15, importante per interrompere il momento del rivale. Il set riprende sull’equilibrio, e corre via velocissimo senza alcuna occasione per chi risponde. In pochi minuti lo score si porta sul 3 pari, con solo il quinto game vinto ai vantaggi da Humbert. La tensione torna a risalire sul 4-3 Humbert. Sonego serve e inizia con un brutto errore col diritto, palla in pancia e non fa spazio con la traiettoria che muore in rete; segue il doppio fallo, e 0-30. Era solo la sua seconda palla del set, sbagliata. Si prende un rischio enorme Lorenzo con una palla corta che si arrampica letteralmente sul nastro e passa di là, di un niente (15-30), poi un altro nastro, stavolta stoppa il rovescio del francese. Il game va ai vantaggi e Sonego lo porta a casa con un attacco col diritto lungo linea. 4 pari. Perfetta la selezione dei colpi di Ugo, anche la smorzata sul 30-0 che sorprende Lorenzo, ancor più bello il passante di rovescio lungo linea che gli vale il 5-4. Sonego è di nuovo in crisi al servizio: prima una risposta splendida di Humbert (0-15), poi Lorenzo sbaglia un rovescio cross, aggredendo con poca decisione la palla, che spalla via. 0-30. Humbert non si fa pregare: altra risposta bloccata e poi via con un rovescio cross perfetto, gran vincente e in che momento.. Gli vale un triplo Match Point. Lorenzo si aggrappa al pezzo forte del suo repertorio: col terzo Ace del match (pochi per i suoi standard) annulla il primo; sul 15-40 si gioca sulla seconda ma stavolta Ugo spreca col diritto dopo una risposta ottima che gli aveva aperto il campo. Un vero regalo, e 30-40. Il terzo MP condanna Sonego: affossa un diritto in rete, lasciando cadere troppo la palla prima dell’impatto. Vince Humbert, con merito per aver giocato meglio i punti decisivi e la sua miglior qualità con servizio e risposta.

ATP Eastbourne Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 5 4 Ugo Humbert [4] Ugo Humbert [4] 7 6 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Sonego 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1