Wimbledon, Andy Murray sarà celebrato con una statua: svelamento nel 2027 per i 150 anni dei Championships

Andy Murray, due volte campione in singolare a Wimbledon, sarà onorato con una statua all’interno dell’All England Club. L’annuncio, arrivato per voce della presidente Debbie Jevans durante il podcast Performance People, sottolinea l’intenzione di rendere omaggio a uno dei più grandi tennisti britannici della storia proprio in occasione del 150° anniversario dei Championships, previsto nel 2027.

Murray, che ha vinto il torneo londinese nel 2013 e nel 2016 – ponendo fine a un’attesa di ben 77 anni per il tennis maschile britannico dopo Fred Perry – e ha conquistato anche l’oro olimpico sull’erba di Wimbledon nel 2012, sarà direttamente coinvolto nel processo di realizzazione della statua.

“Siamo al lavoro per erigere una statua dedicata ad Andy Murray qui a Wimbledon, in stretta collaborazione con lui e il suo team”, ha spiegato Jevans. “L’ambizione è svelarla in occasione dei 150 anni dal primo Championship, che risale al 1877. Andy dovrà essere pienamente coinvolto nel progetto, come è giusto che sia”.

La decisione arriva dopo le numerose richieste da parte di tifosi e leggende del tennis, tra cui John McEnroe e Billie Jean King, per celebrare Murray e il suo impatto sullo sport e sui Championships. La cerimonia di addio di Murray a Wimbledon, avvenuta lo scorso anno sul Centre Court davanti a un parterre di campioni e all’intervista di Sue Barker, è stata uno dei momenti più emozionanti dell’ultima edizione.

Il club ha preso spunto dall’omaggio reso a Rafael Nadal al Roland Garros, dove è stata svelata una targa in suo onore, ma per Murray si è voluto puntare su un simbolo ancora più duraturo: una statua, che andrà ad affiancare quella di Fred Perry, eretta nel 1984.





Francesco Paolo Villarico