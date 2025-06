Qualificazioni Wimbledon, niente da fare per Boisson: fuori al debutto sull’erba contro Branstine

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Lois Boisson sull’erba di Wimbledon. L’attuale numero 1 di Francia e 65 del ranking mondiale non è riuscita ad approdare nel tabellone principale dello Slam londinese, complice una entry list pubblicata prima del Roland Garros, torneo in cui la francese aveva compiuto la sua incredibile scalata in classifica.

Al suo primo match in carriera su questa superficie, Boisson si è dovuta arrendere in tre set al primo turno delle qualificazioni dalla canadese Carson Branstine. Quest’ultima, più abituata ai prati inglesi, aveva già avuto modo di prepararsi all’erba disputando le qualificazioni a ‘s-Hertogenbosch e superandole, esperienza che le ha sicuramente dato maggiore fiducia e ritmo rispetto all’esordiente francese.

Boisson dovrà dunque rimandare l’appuntamento con il main draw di Wimbledon, ma avrà ora la possibilità di accumulare esperienza su questa superficie in vista delle prossime stagioni, forte di una classifica che continua comunque a sorriderle dopo l’exploit parigino.

Slam Wimbledon L. Boisson [1] L. Boisson [1] 2 7 4 C. Branstine C. Branstine 6 6 6 Vincitore: C. Branstine Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Boisson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 C. Branstine 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 L. Boisson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Branstine 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-4 → 3-4 L. Boisson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 C. Branstine 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Boisson 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 C. Branstine 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Boisson 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 C. Branstine 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* ace 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 C. Branstine 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 6-6 L. Boisson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 C. Branstine 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Boisson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 C. Branstine 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Boisson 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Branstine 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-2 → 4-2 L. Boisson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Branstine 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Boisson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Branstine 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Boisson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Branstine 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 L. Boisson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 C. Branstine 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 L. Boisson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 C. Branstine 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Boisson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Branstine 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Boisson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0





Marco Rossi