Carlos Alcaraz, protagonista della nuova docuserie firmata Rolex: dal campo alla leggenda (Video)

Carlos Alcaraz non è soltanto uno dei più forti tennisti del mondo: è ormai diventato un fenomeno globale, capace di attirare su di sé l’attenzione dei media e delle grandi aziende. Il suo carisma, la freschezza con cui vive il circuito e la storia personale lo rendono uno dei volti più seguiti e amati anche al di fuori delle linee di fondo. Le sue vittorie non solo infiammano il pubblico nei tornei, ma accendono anche la curiosità su tutto ciò che riguarda il suo percorso, dalle origini alla routine quotidiana, passando per i valori e le persone che lo accompagnano nel viaggio verso il successo.

Dopo il boom mediatico scatenato dal suo documentario su Netflix, ora è un altro grande marchio internazionale a voler raccontare la sua storia. Rolex, iconica azienda di orologi di lusso e partner storico del tennis mondiale, ha infatti deciso di dedicare ad Alcaraz una serie documentaristica interamente incentrata sulla sua ascesa. Un progetto ambizioso, che promette di andare oltre il lato sportivo per mostrare il dietro le quinte, le emozioni, le sfide e le motivazioni di un ragazzo che, in pochi anni, ha riscritto i record del tennis e conquistato il cuore di milioni di fan.

Out now. @carlosalcaraz is a towering figure among the new generation of tennis superstars. In “New Frontiers”, part of an exclusive documentary series about the #RolexFamily, he reflects on his rise to the top of the game. More on https://t.co/0fDWhcuIc0 #Reachforthecrown pic.twitter.com/akapRzPZ0a

— ROLEX (@ROLEX) June 24, 2025