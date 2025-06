Combined Eastbourne, ATP 250 Maiorca e WTA 500 Bad Homburg: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Darderi si ferma all’esordio, Giron passa in due set Eastbourne, niente da fare per Cocciaretto: l’azzurra si arrende al primo turno a Rachimova. In campo Cobolli (LIVE)

Non inizia nel migliore dei modi la settimana sull’erba inglese per Luciano Darderi. L’azzurro è stato infatti eliminato al primo turno dell’ATP 250 di Eastbourne da Marcos Giron, che si è imposto con il punteggio di 6-4 7-5.

Nel primo set Giron ha sfruttato al meglio le difficoltà di Luciano portandosi in un attimo sul 5 a 1. Passaggio a vuoto dell’americano che perde un break e sul 5 a 4 annulla anche una palla del controbreak per chiudere poi la frazione per 6 a 4.

Più equilibrato il secondo parziale, con l’italo-argentino che ha avuto una doppia chance di break nel sesto gioco senza però riuscire a sfruttarla. Sul 5-5 Darderi è poi andato avanti 40-15 nel proprio turno di servizio, ma ha subito una rimonta letale: Giron ha strappato il break e ha poi chiuso la pratica al servizio, fissando il punteggio sul 7-5.

Un’occasione, forse, sprecata per Darderi, che paga qualche ingenuità nei momenti decisivi e lascia così il torneo di Eastbourne già al primo turno, mentre l’americano avanza e si conferma avversario sempre ostico sulle superfici veloci.

Non è fortunato l’esordio sull’erba di Eastbourne per Elisabetta Cocciaretto. La tennista marchigiana esce di scena al primo turno del WTA 250 inglese dopo aver superato le quali, sconfitta in tre set da Kamilla Rachimova con il punteggio di 6-4 4-6 6-3.

Dopo aver perso il primo set 6-4, Cocciaretto era riuscita a reagire nel secondo, trovando le giuste misure e portando a casa il parziale per 6-4. Ma nel terzo e decisivo set, l’azzurra ha subito il break nel secondo gioco e, nonostante abbia avuto qualche chance di controbreak (ben sei), non è riuscita a riagganciare l’avversaria. La russa ha mantenuto il vantaggio e ha chiuso l’incontro sul 6-3.

🎾 🎾 🎾 🇬🇧 ATP 250 – WTA 250 Eastbourne Regno Unito





Erba 🌱 👨 🏆

ATP 250 1° Turno 👩 🏆

WTA 250 1° Turno ⛅ Previsioni meteo Eastbourne 19°C min. 15°C

Centre Court – ore 12:00

Harriet Dart vs Barbora Krejcikova



WTA Eastbourne Harriet Dart Harriet Dart 3 7 5 Barbora Krejcikova [2] Barbora Krejcikova [2] 6 6 7 Vincitore: Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Harriet Dart 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Harriet Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Harriet Dart 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Harriet Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 5-2* 5*-3 6*-3 6-4* 6-6 → 7-6 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 Harriet Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Harriet Dart 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Harriet Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Harriet Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Harriet Dart 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Harriet Dart 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Ann Li vs Emma Raducanu



WTA Eastbourne Ann Li Ann Li 7 3 1 Emma Raducanu [7] Emma Raducanu [7] 6 6 6 Vincitore: Raducanu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Ann Li 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Emma Raducanu 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Ann Li 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Emma Raducanu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Ann Li 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Ann Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Ann Li 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Ann Li 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Emma Raducanu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ann Li 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Emma Raducanu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 3*-2 3-3* 3-4* 3*-5 4*-5 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 Emma Raducanu 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Ann Li 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Emma Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Ann Li 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Emma Raducanu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Ann Li 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Ann Li 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Ann Li 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Emma Raducanu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Ann Li 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Billy Harris vs Cameron Norrie (Non prima 15:30)



ATP Eastbourne Billy Harris • Billy Harris 30 5 Cameron Norrie Cameron Norrie 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Harris 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 5-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 B. Harris 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 3-1 → 4-1 B. Harris 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 B. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Jacob Fearnley vs Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 12:00

George Loffhagen vs Reilly Opelka



ATP Eastbourne George Loffhagen George Loffhagen 6 6 6 Reilly Opelka Reilly Opelka 7 3 7 Vincitore: Opelka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 G. Loffhagen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-6 → 6-6 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 G. Loffhagen 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 G. Loffhagen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 3-4 G. Loffhagen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Opelka 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Loffhagen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Opelka 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Loffhagen 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Opelka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Loffhagen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 R. Opelka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 5-3 G. Loffhagen 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 R. Opelka 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 4-1 → 4-2 G. Loffhagen 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 R. Opelka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 G. Loffhagen 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 G. Loffhagen 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* ace 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 G. Loffhagen 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 R. Opelka 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 G. Loffhagen 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 G. Loffhagen 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Opelka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 G. Loffhagen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Opelka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 G. Loffhagen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 G. Loffhagen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 1-1 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

Nuno Borges vs Jack Pinnington Jones



ATP Eastbourne Nuno Borges [8] Nuno Borges [8] 4 6 6 Jack Pinnington Jones Jack Pinnington Jones 6 3 3 Vincitore: Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Pinnington Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Pinnington Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Borges 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 4-2 J. Pinnington Jones 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Pinnington Jones 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Pinnington Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Borges 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Pinnington Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Pinnington Jones 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Borges 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Pinnington Jones 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Pinnington Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Borges 15-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Pinnington Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 3-4 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Pinnington Jones 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Pinnington Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Sonay Kartal vs Jelena Ostapenko (Non prima 15:30)



WTA Eastbourne Sonay Kartal Sonay Kartal 40 3 1 Jelena Ostapenko [3] • Jelena Ostapenko [3] 40 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-0 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Sonay Kartal 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Sonay Kartal 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Sonay Kartal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Sonay Kartal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Mingge Xu vs Peyton Stearns



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 12:00

Sofia Kenin vs Kimberly Birrell



WTA Eastbourne Sofia Kenin [4] Sofia Kenin [4] 0 4 4 0 Kimberly Birrell Kimberly Birrell 0 6 6 0 Vincitore: Birrell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Kimberly Birrell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Kimberly Birrell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Kimberly Birrell 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Kimberly Birrell 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Jodie Burrage vs Moyuka Uchijima



WTA Eastbourne Jodie Burrage Jodie Burrage 0 6 6 0 Moyuka Uchijima • Moyuka Uchijima 0 3 2 0 Vincitore: Burrage Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Moyuka Uchijima 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Jodie Burrage 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Jodie Burrage 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jodie Burrage 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jodie Burrage 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Jodie Burrage 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Jodie Burrage 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Jodie Burrage 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Jodie Burrage 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Alexander Bublik vs Francisco Comesana



ATP Eastbourne Jenson Brooksby Jenson Brooksby 7 6 Francisco Comesana Francisco Comesana 6 4 Vincitore: Brooksby Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 F. Comesana 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Comesana 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 F. Comesana 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Comesana 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 ace 6-6 → 7-6 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 F. Comesana 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Comesana 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Comesana 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Comesana 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Fernando Romboli / John-Patrick Smith



ATP Eastbourne Harri Heliovaara / Henry Patten [1] Harri Heliovaara / Henry Patten [1] 15 6 5 Fernando Romboli / John-Patrick Smith • Fernando Romboli / John-Patrick Smith 0 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Romboli / Smith 0-15 5-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 ace 4-2 → 4-3 H. Heliovaara / Patten 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Romboli / Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Romboli / Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 F. Romboli / Smith 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 5-2 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Romboli / Smith 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 ace 3-0 → 3-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-0 → 3-0 F. Romboli / Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 4 – ore 12:00

Elisabetta Cocciaretto vs Kamilla Rakhimova



WTA Eastbourne Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 4 6 3 Kamilla Rakhimova Kamilla Rakhimova 6 4 6 Vincitore: Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Magda Linette vs Dayana Yastremska



WTA Eastbourne Magda Linette [5] Magda Linette [5] 0 4 2 Dayana Yastremska Dayana Yastremska 0 6 4 Vincitore: Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 2-4 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 1-0 → 1-1 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Marie Bouzkova / Anna Danilina vs Cristina Bucsa / Miyu Kato



WTA Eastbourne Marie Bouzkova / Anna Danilina Marie Bouzkova / Anna Danilina 0 7 5 Cristina Bucsa / Miyu Kato [3] • Cristina Bucsa / Miyu Kato [3] 0 5 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Cristina Bucsa / Miyu Kato 5-6 Cristina Bucsa / Miyu Kato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Marie Bouzkova / Anna Danilina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Cristina Bucsa / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Marie Bouzkova / Anna Danilina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Cristina Bucsa / Miyu Kato 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Marie Bouzkova / Anna Danilina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Cristina Bucsa / Miyu Kato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Marie Bouzkova / Anna Danilina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Cristina Bucsa / Miyu Kato 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Marie Bouzkova / Anna Danilina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Cristina Bucsa / Miyu Kato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Marie Bouzkova / Anna Danilina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Cristina Bucsa / Miyu Kato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Marie Bouzkova / Anna Danilina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Cristina Bucsa / Miyu Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Marie Bouzkova / Anna Danilina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Cristina Bucsa / Miyu Kato 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Marie Bouzkova / Anna Danilina 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Cristina Bucsa / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Marie Bouzkova / Anna Danilina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Cristina Bucsa / Miyu Kato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Marie Bouzkova / Anna Danilina 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Cristina Bucsa / Miyu Kato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk vs Giuliana Olmos / Renata Zarazua



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 12:00

Varvara Gracheva vs Camila Osorio



WTA Eastbourne Varvara Gracheva Varvara Gracheva 6 4 7 Camila Osorio Camila Osorio 4 6 5 Vincitore: Gracheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Camila Osorio 0-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Varvara Gracheva 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Rebecca Sramkova vs Jaqueline Cristian



WTA Eastbourne Rebecca Sramkova [8] • Rebecca Sramkova [8] 0 6 6 0 Jaqueline Cristian Jaqueline Cristian 0 3 2 0 Vincitore: Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Rebecca Sramkova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-0 → 5-1 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

David Stevenson / Marcus Willis vs Jamie Murray / Rajeev Ram (Non prima 15:30)



ATP Eastbourne David Stevenson / Marcus Willis David Stevenson / Marcus Willis 6 7 8 Jamie Murray / Rajeev Ram Jamie Murray / Rajeev Ram 7 6 10 Vincitore: Murray / Ram Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 J. Murray / Ram 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 D. Stevenson / Willis 30-0 30-15 30-30 40-40 5-6 → 6-6 J. Murray / Ram 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Stevenson / Willis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 J. Murray / Ram 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 D. Stevenson / Willis 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 J. Murray / Ram 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Stevenson / Willis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Murray / Ram 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Stevenson / Willis 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Murray / Ram 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 D. Stevenson / Willis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Murray / Ram 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 df 3-6* 6-6 → 6-7 J. Murray / Ram 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Stevenson / Willis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Murray / Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 D. Stevenson / Willis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Murray / Ram 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 D. Stevenson / Willis 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Murray / Ram 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Stevenson / Willis 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Murray / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 D. Stevenson / Willis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Murray / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Stevenson / Willis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

Charles Broom / Joshua Paris vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



ATP Eastbourne Charles Broom / Joshua Paris • Charles Broom / Joshua Paris 15 0 Julian Cash / Lloyd Glasspool [3] Julian Cash / Lloyd Glasspool [3] 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Broom / Paris 0-15 15-15 0-0

ATP Eastbourne Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 3 7 1 James Duckworth James Duckworth 6 6 6 Vincitore: Duckworth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Vukic 0-15 15-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-4 → 0-5 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Duckworth 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 df 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Duckworth 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 5-5 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Duckworth 15-0 15-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Vukic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Vukic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Duckworth 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-4 → 2-5 A. Vukic 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Vukic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Aleksandar Vukicvs James Duckworth

Luciano Darderi vs Marcos Giron



ATP Eastbourne Luciano Darderi Luciano Darderi 4 5 Marcos Giron Marcos Giron 6 7 Vincitore: Giron Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 M. Giron 15-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 ace ace 2-2 → 3-2 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 L. Darderi 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 M. Giron 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 M. Giron 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 1-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

Shuko Aoyama / Katarzyna Piter vs Su-Wei Hsieh / Maya Joint



Il match deve ancora iniziare

Christian Harrison / Evan King vs Adam Pavlasek / Jan Zielinski



ATP Eastbourne Christian Harrison / Evan King [4] Christian Harrison / Evan King [4] 0 6 2 Adam Pavlasek / Jan Zielinski • Adam Pavlasek / Jan Zielinski 0 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Pavlasek / Zielinski 2-1 C. Harrison / King 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Pavlasek / Zielinski 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Harrison / King 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Harrison / King 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 C. Harrison / King 0-15 15-15 30-30 3-4 → 4-4 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 C. Harrison / King 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Pavlasek / Zielinski 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Harrison / King 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Harrison / King 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

🎾 🎾 🎾 🇪🇸 ATP 250 Mallorca Spagna





Erba 🌱 🏆

ATP 250 👨

1° – 2° Turno ☀️ Previsioni meteo Mallorca 36°C min. 22°C

Center Court – ore 13:00

Tomas Martin Etcheverry vs Roberto Bautista Agut



ATP Mallorca Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 7 3 2 Roberto Bautista Agut [7] Roberto Bautista Agut [7] 5 6 6 Vincitore: Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Martin Etcheverry 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Ethan Quinn vs Tallon Griekspoor (Non prima 15:30)



ATP Mallorca Ethan Quinn Ethan Quinn 5 4 Tallon Griekspoor [4] Tallon Griekspoor [4] 7 6 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 E. Quinn 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Quinn 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 5-7 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-5 → 5-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 E. Quinn 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 E. Quinn 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Arthur Rinderknech vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 18:00)



ATP Mallorca Arthur Rinderknech • Arthur Rinderknech 0 3 Felix Auger-Aliassime [2] Felix Auger-Aliassime [2] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Rinderknech 3-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Grandstand – ore 12:00

Bernard Tomic vs Rinky Hijikata



ATP Mallorca Bernard Tomic Bernard Tomic 3 7 6 Rinky Hijikata Rinky Hijikata 6 5 2 Vincitore: Tomic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-2 → 6-2 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 B. Tomic 30-0 40-0 3-1 → 4-1 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 6-5 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 R. Hijikata 15-0 40-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. Tomic 15-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. Tomic 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 B. Tomic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Tomic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Roman Safiullin vs Hamad Medjedovic



ATP Mallorca Roman Safiullin Roman Safiullin 4 6 6 Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 6 3 7 Vincitore: Medjedovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 5-6 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 R. Safiullin 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 H. Medjedovic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 2-2 → 2-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Medjedovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Medjedovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 2-1 → 2-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Medjedovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Medjedovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Safiullin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 H. Medjedovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 H. Medjedovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Safiullin 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-1 → 2-1 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

Gabriel Diallo vs Laslo Djere (Non prima 15:00)



ATP Mallorca Gabriel Diallo [6] Gabriel Diallo [6] 6 3 6 Laslo Djere Laslo Djere 3 6 3 Vincitore: Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 5-3 → 6-3 L. Djere 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 L. Djere 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 30-0 1-0 → 1-1 G. Diallo 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Djere 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 G. Diallo 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Diallo 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-3 → 5-3 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 L. Djere 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Djere 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Diallo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 12:00

Benjamin Bonzi vs Brandon Holt



ATP Mallorca Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 6 4 4 Brandon Holt Brandon Holt 2 6 6 Vincitore: Holt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Holt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 B. Holt 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 B. Holt 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-3 → 2-3 B. Holt 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 B. Holt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Holt 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 B. Holt 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. Holt 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Bonzi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 B. Holt 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 B. Holt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. Holt 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 A-40 ace 4-2 → 5-2 B. Holt 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Holt 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 B. Holt 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni



ATP Mallorca Francisco Cabral / Lucas Miedler Francisco Cabral / Lucas Miedler 6 4 Maximo Gonzalez / Andres Molteni [3] Maximo Gonzalez / Andres Molteni [3] 7 6 Vincitore: Gonzalez / Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-3 → 2-4 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 2-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 F. Cabral / Miedler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* ace 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 M. Gonzalez / Molteni 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 F. Cabral / Miedler 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Guido Andreozzi / Theo Arribage (Non prima 15:00)



ATP Mallorca Simone Bolelli / Andrea Vavassori [1] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [1] 7 6 9 Guido Andreozzi / Theo Arribage Guido Andreozzi / Theo Arribage 6 7 11 Vincitore: Andreozzi / Arribage Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 S. Bolelli / Vavassori 1-2 1-3 2-3 2-4 ace 2-5 ace 3-5 5-5 6-5 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 9-8 9-9 9-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 df 6-6 → 6-7 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 G. Andreozzi / Arribage 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Andreozzi / Arribage 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 4-4 G. Andreozzi / Arribage 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 G. Andreozzi / Arribage 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 G. Andreozzi / Arribage 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 G. Andreozzi / Arribage 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 G. Andreozzi / Arribage 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 G. Andreozzi / Arribage 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 G. Andreozzi / Arribage 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Andreozzi / Arribage 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 2-2 → 3-2 G. Andreozzi / Arribage 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / Arribage 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

ATP Mallorca Alexander Erler / Constantin Frantzen Alexander Erler / Constantin Frantzen 4 6 Santiago Gonzalez / Austin Krajicek Santiago Gonzalez / Austin Krajicek 6 7 Vincitore: Gonzalez / Krajicek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Erler / Frantzen 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 5-5 → 6-5 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 S. Gonzalez / Krajicek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Erler / Frantzen 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Erler / Frantzen 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / Krajicek 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 4-6 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 A. Erler / Frantzen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 A. Erler / Frantzen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Erler / Frantzen 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Alexander Erler/ Constantin Frantzenvs Santiago Gonzalez/ Austin Krajicek

Skander Mansouri / Nikola Mektic vs Alex Michelsen / Learner Tien (Non prima 15:00)



ATP Mallorca Skander Mansouri / Nikola Mektic Skander Mansouri / Nikola Mektic 2 6 Alex Michelsen / Learner Tien Alex Michelsen / Learner Tien 6 7 Vincitore: Michelsen / Tien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 S. Mansouri / Mektic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 A. Michelsen / Tien 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 S. Mansouri / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Michelsen / Tien 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Mansouri / Mektic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Michelsen / Tien 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Mansouri / Mektic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Michelsen / Tien 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Mansouri / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 1-2 → 2-2 A. Michelsen / Tien 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Mansouri / Mektic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Michelsen / Tien 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Mansouri / Mektic 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Michelsen / Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 S. Mansouri / Mektic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 A. Michelsen / Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Mansouri / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Michelsen / Tien 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Mansouri / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Michelsen / Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

🎾 🎾 🎾 🇩🇪 WTA 500 Bad Homburg Germania





Erba 🌱 🏆

WTA 250 👩

2° Turno 🌤️ Previsioni meteo Bad Homburg 26°C min. 14°C

Spielbank Bad Homburg Centre Court – ore 11:30

Leylah Fernandez vs (2) Jasmine Paolini



WTA Bad Homburg Leylah Fernandez • Leylah Fernandez 0 6 6 0 Jasmine Paolini [2] Jasmine Paolini [2] 0 7 7 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Leylah Fernandez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 1-3* 2-3* 3*-3 4*-3 5-3* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 5-5* 5-6* 6*-6 7*-6 7-7* 8-7* 8*-8 8*-9 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(1) Jessica Pegula vs Katerina Siniakova



WTA Bad Homburg Jessica Pegula [1] Jessica Pegula [1] 0 6 6 0 Katerina Siniakova • Katerina Siniakova 0 2 3 0 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Katerina Siniakova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Jessica Pegula 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Victoria Azarenka vs (4) Iga Swiatek Non prima 16:00



WTA Bad Homburg Victoria Azarenka Victoria Azarenka 0 4 4 0 Iga Swiatek [4] Iga Swiatek [4] 0 6 6 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Victoria Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Victoria Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Victoria Azarenka 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Naomi Osaka vs (5) Emma Navarro Non prima 17:30



WTA Bad Homburg Naomi Osaka Naomi Osaka 15 4 Emma Navarro [5] • Emma Navarro [5] 30 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 4-5 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

WTA Bad Homburg Ashlyn Krueger Ashlyn Krueger 0 1 4 0 Beatriz Haddad Maia • Beatriz Haddad Maia 0 6 6 0 Vincitore: Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Beatriz Haddad Maia 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Ashlyn Kruegervs Beatriz Haddad Maia

Yifan Xu / Zhaoxuan Yang vs Tayisiya Morderger / Yana Morderger



WTA Bad Homburg Yifan Xu / Zhaoxuan Yang Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0 7 7 0 Tayisiya Morderger / Yana Morderger • Tayisiya Morderger / Yana Morderger 0 6 5 0 Vincitore: Xu / Yang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tayisiya Morderger / Yana Morderger 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Tayisiya Morderger / Yana Morderger 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Tayisiya Morderger / Yana Morderger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Tayisiya Morderger / Yana Morderger 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Tayisiya Morderger / Yana Morderger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Tayisiya Morderger / Yana Morderger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Tayisiya Morderger / Yana Morderger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 2-3* 3*-3 4*-3 4-4* 5-4* 6*-4 6-6 → 7-6 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Tayisiya Morderger / Yana Morderger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Tayisiya Morderger / Yana Morderger 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Tayisiya Morderger / Yana Morderger 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Tayisiya Morderger / Yana Morderger 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Tayisiya Morderger / Yana Morderger 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tayisiya Morderger / Yana Morderger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs (4) Timea Babos / (4) Luisa Stefani



WTA Bad Homburg Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0 3 6 0 Timea Babos / Luisa Stefani [4] • Timea Babos / Luisa Stefani [4] 0 6 7 0 Vincitore: Babos / Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Timea Babos / Luisa Stefani 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 3-4* 3*-5 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Hao-Ching Chan / Clara Tauson vs (2) Lyudmyla Kichenok / (2) Ellen Perez



WTA Bad Homburg Hao-Ching Chan / Clara Tauson Hao-Ching Chan / Clara Tauson 2 6 4 0 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez [2] • Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez [2] 3 4 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Hao-Ching Chan / Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Hao-Ching Chan / Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Hao-Ching Chan / Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Hao-Ching Chan / Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Hao-Ching Chan / Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Hao-Ching Chan / Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Hao-Ching Chan / Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Hao-Ching Chan / Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Hao-Ching Chan / Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Hao-Ching Chan / Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 2 – ore 13:00

Hanyu Guo / Alexandra Panova vs Irina Khromacheva / Fanny Stollar



WTA Bad Homburg Hanyu Guo / Alexandra Panova • Hanyu Guo / Alexandra Panova 0 6 6 0 Irina Khromacheva / Fanny Stollar Irina Khromacheva / Fanny Stollar 0 3 4 0 Vincitore: Guo / Panova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Irina Khromacheva / Fanny Stollar 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Irina Khromacheva / Fanny Stollar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Irina Khromacheva / Fanny Stollar 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Irina Khromacheva / Fanny Stollar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Irina Khromacheva / Fanny Stollar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Irina Khromacheva / Fanny Stollar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Irina Khromacheva / Fanny Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Irina Khromacheva / Fanny Stollar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Irina Khromacheva / Fanny Stollar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(3) Asia Muhammad / (3) Demi Schuurs vs Nadiia Kichenok / Nicole Melichar-Martinez