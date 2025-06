Roddick predica calma sulle chance di Sinner a Wimbledon: “L’erba è la sua peggior superficie, ma è nei miei tre favoriti per il titolo”

La sconfitta di Jannik Sinner ad Halle per mano di un favoloso Sasha Bublik ha provocato moltissime reazioni nel mondo della racchetta, tra lo stupore di chi riteneva l’italiano quasi invincibile contro i tennisti non top player (aveva una striscia di 66 vittorie di fila contro avversari al di fuori della top20) e chi invece ritiene che le scorie della finale di Parigi l’abbiano appesantito mentalmente e portato alla sconfitta. Andy Roddick ha rilasciato a Tennis Channel un commento interessante dopo la battuta d’arresto in Germania: predica calma a chi ha esagerato con le critiche, ma sottolinea quanto l’erba resti a suo dire la superficie meno amica per l’italiano soprattutto per le difficoltà di spostamento. Nonostante tutto, A-Rod vede Sinner nel tris dei favoriti per Wimbledon, al via tra pochi giorni a Londra.

“Rispetto a quella di Parigi, è stata tutt’altra partita. Ma, voglio dire, senza mancare di rispetto al torneo, erano ad Halle e il campo è un po’ ‘strano’. È super scivoloso. Sembra che si consumi facilmente. È difficile vedere Sinner messo sotto pressione dagli angoli, non è una cosa che succede su altre superfici. E su un campo in erba, Bublik è riuscito a togliergli un po’ l’iniziativa. Ha azzardato moltissimo sulle seconde di servizio. Ha alzato il ritmo al massimo e colpito di puro incontro, e questo può davvero disorientare qualcuno come Sinner che si posiziona e vuole colpire ogni singolo colpo con forza. Bublik ha servito in modo impressionante, così Jannik non riusciva ad entrare con la risposta nel terzo set, quindi merito a Bublik, ha preso molto slancio dopo Roland Garros.”

Una sconfitta che abbassa le aspettative su Sinner a Wimbledon? Roddick resta fiducioso, ma sottolinea un aspetto tecnico importante e non favorevole per l’azzurro. “La posizione in cui non mi sono mai trovato nella mia carriera è quella di entrare in uno Slam sulla tua superficie peggiore e dire comunque che sei nella lista dei tre favoriti. Dobbiamo ora affrontare queste analisi e critiche con un pizzico di realismo. L’erba non è la superficie migliore per Sinner, probabilmente è quella che meno preferisce. Nonostante tutto è ancora uno dei tre favoriti per vincere Wimbledon, insieme a Alcaraz e Novak. Non so se questo cambierà perché Bublik ha giocato alla grande per un’ora circa, ma tre set su cinque sono un’altra cosa. È una situazione diversa e Sinner diventerà solo più forte. La superficie a Wimbledon è semplicemente migliore di quella a Halle, soprattutto ai lati, dove le ombre creano un meccanismo di scivolosità che può durare ore. Sinner a Wimbledon si muoverà meglio rispetto a questa settimana. Non penso che questa sia una sconfitta sconvolgente. Bublik lo possiamo inserire nella lista dei top 10-15 giocatori su erba se è in forma e focalizzato” conclude l’ex n.1.

Roddick quindi sottolinea la principale difficoltà per Jannik sui prati: la corsa, la stabilità degli appoggi, quell’equilibrio necessario a tirare i suoi migliori colpi in massima accelerazione. Non resta che attendere l’arrivo di Wimbledon per verificare se il pensiero dello statunitense, uno che conosce i prati di Church Road molto bene, sarà veritiera o meno, con un Sinner assai più competitivo rispetto a quello visto in Germania.

Marco Mazzoni