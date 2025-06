Alcaraz, cuore e testa d’acciaio: “Mai smettere di lottare, oggi ho davvero rischiato di perdere”

Carlos Alcaraz ha regalato agli appassionati sicuramente delle emozioni superando Jaume Munar in una battaglia al Queen’s. Un match che ha messo in luce, ancora una volta, cosa voglia dire essere un campione: per battere giocatori del livello di Alcaraz, agli avversari non basta nemmeno giocare la partita della vita.

Alcaraz ha dovuto rimontare e soffrire. Munar, infatti, ha giocato un tennis di altissimo livello, sfiorando un successo che avrebbe avuto dell’incredibile. Eppure, anche quando sembrava vicino alla sconfitta – sotto 2-4 nel terzo set – Carlitos non ha mai smesso di crederci, e alla fine è riuscito a ribaltare il risultato con determinazione e sangue freddo.

A fine partita, Alcaraz ha raccontato di aver vissuto momenti di grande frustrazione: “Mi sentivo bene per tutto il match, giocavo bene da fondo, ma il servizio era un disastro. Avevo percentuali intorno al 50% in tutti i set, era frustrante. Sono riuscito a fare il break, ma poi Munar me lo ha ripreso subito due volte. Lì mi sono innervosito, non mi succede spesso. Di solito controllo le emozioni, ma oggi no. Nonostante tutto, non ho mollato. Ho continuato a lottare e sono rimasto attaccato al match come potevo. Sono felice di averla portata a casa”.

Sicurezza nei tornei e la pressione dei tifosi

Alcaraz ha parlato anche della sicurezza nei tornei: “Non mi sono mai sentito in pericolo in campo o nei club, ma fuori sì, a volte. Ci sono tifosi che ti spingono per avere una foto o un autografo. Quando dico che non posso fermarmi, non lo capiscono e lì mi sento a disagio. Non ho la sicurezza personale, ci ho pensato, ma non mi piace. Preferisco sentirmi una persona normale”.

Le tensioni con la giudice di sedia e il tempo tra i punti

La partita è stata lunga e dura anche per il caldo e la fatica: “Non avevo mai tempo per recuperare tra i punti. Ho parlato con la giudice di sedia perché non riuscivo a prepararmi bene, il tempo sul cronometro partiva subito anche dopo scambi lunghi. Anche Munar si è lamentato. Credo debbano cambiare questo aspetto e considerare quando serve dare qualche secondo in più”.

Prossimo avversario: Rinderknech

Ora Alcaraz se la vedrà con Arthur Rinderknech: “Mi ricordo che lo affrontai per la prima volta nel 2023 sulla stessa superficie ed è stato molto duro, poteva battermi. Più si gioca sull’erba, meglio ci si adatta. Partite come oggi mi aiutano a capire dove migliorare. Dovrò essere più efficace al servizio, oggi non ha funzionato come volevo”.

15 vittorie di fila, fiducia alle stelle

Quella contro Munar è la 15esima vittoria consecutiva per lo spagnolo, la striscia più lunga della sua carriera: “Forse è proprio adesso che mi sento più sicuro e fiducioso in campo. Il livello a cui sto giocando è davvero alto e ogni partita sull’erba mi fa sentire sempre più a mio agio”.

Mentalità vincente: mai arrendersi

Alcaraz chiude con una riflessione sulla mentalità: “Pensare positivo è fondamentale. Oggi ci sono stati momenti in cui mi sono lasciato andare al negativo, ma non ho mai smesso di lottare. È importante non mollare, anche quando tutto sembra perduto. Il rivale ti darà sempre un’occasione per tornare in partita: bisogna saperla cogliere e mostrare che, per batterti, dovrà davvero giocare il suo miglior tennis”.





Marco Rossi