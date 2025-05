Darderi debutta alla grande ad Amburgo: battuto il giovane Dedura-Palomero

Luciano Darderi inizia con il piede giusto il suo cammino nel torneo ATP 500 di Amburgo. Il tennista italiano ha superato il giovane talento tedesco Diego Dedura-Palomero, classe 2008, con un convincente 6-1 6-4 in poco più di un’ora di gioco.

Una vittoria autorevole per l’azzurro, che ha dimostrato fin dai primi scambi la sua superiorità tecnica e tattica contro il promettente avversario di casa. Nel primo set Darderi ha letteralmente dominato, lasciando al tedesco appena un game e chiudendo rapidamente sul 6-1.

Nel secondo parziale, il match si è fatto leggermente più equilibrato. Il momento chiave è arrivato sul punteggio di 1-2, quando Darderi si è trovato ad affrontare ben cinque palle break. Con grande determinazione e qualità nei momenti decisivi, l’italiano è riuscito ad annullarle tutte, mostrando grande solidità mentale.

La reazione dell’azzurro non si è fatta attendere: nel gioco successivo ha piazzato il break decisivo che gli ha permesso di portarsi in vantaggio. Da quel momento, Darderi non ha più concesso opportunità all’avversario nei propri turni di servizio, amministrando il vantaggio fino al 6-4 conclusivo.

Questa è la dodicesima vittoria stagionale a livello ATP per Luciano Darderi, che conferma il suo ottimo stato di forma. Nel prossimo turno, l’italiano affronterà il vincente della sfida tra l’americano Brandon Nakashima e il belga Raphaël Collignon, con l’obiettivo di proseguire il suo cammino nel torneo tedesco.

Una prestazione che dimostra ancora una volta la crescita costante di Darderi nel circuito maggiore, capace di gestire con autorità anche le partite in cui parte nettamente favorito.

ATP Hamburg Diego Dedura Diego Dedura 1 4 Luciano Darderi Luciano Darderi 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-5 → 4-6 D. Dedura 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 D. Dedura 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 2-4 D. Dedura 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Dedura 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 D. Dedura 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Dedura 0-30 0-40 15-40 30-40 30-40 1-5 → 1-6 D. Dedura 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-5 → 1-5 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 D. Dedura 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Dedura 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Darderi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Statistica Dedura 🇩🇪 Darderi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 228 290 Ace 0 4 Doppi falli 3 5 Prima di servizio 30/45 (67%) 29/57 (51%) Punti vinti sulla prima 20/30 (67%) 26/29 (90%) Punti vinti sulla seconda 5/15 (33%) 14/28 (50%) Palle break salvate 0/3 (0%) 6/6 (100%) Giochi di servizio giocati 8 9 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 60 238 Punti vinti sulla prima di servizio 3/29 (10%) 10/30 (33%) Punti vinti sulla seconda di servizio 14/28 (50%) 10/15 (67%) Palle break convertite 0/6 (0%) 3/3 (100%) Giochi di risposta giocati 9 8 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 5/8 (63%) 2/2 (100%) Vincenti 10 24 Errori non forzati 21 20 Punti vinti al servizio 25/45 (56%) 40/57 (70%) Punti vinti in risposta 17/57 (30%) 20/45 (44%) Totale punti vinti 42/102 (41%) 60/102 (59%)





Marco Rossi