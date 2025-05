Tennis on Tour: viaggi per appassionati ai grandi tornei internazionali

Ad un anno esatto dalla sua nascita, [Tennis on Tour](https://www.tennisontour.it) si sta ritagliando un posto originale e apprezzato nel mondo del turismo sportivo italiano. L’idea è semplice quanto innovativa, e fino a questo momento mai approfondita: accompagnare gruppi di appassionati di tennis nei grandi tornei internazionali, offrendo non solo i biglietti per gli eventi, ma un’esperienza di viaggio completa, condivisa, accessibile e ricca di momenti divertenti. L’intero pacchetto è organizzato a 360°, dall’accesso ai tornei di tennis ai voli, dagli hotel ai trasferimenti.

Dopo i primi due tour organizzati al Master 1000 di Parigi Bercy nel 2024 e qualche settimane fa al Master 1000 di Madrid, l’iniziativa si è consolidata come un format capace di unire il viaggio, la scoperta di nuove città e la partecipazione dal vivo ai grandi appuntamenti del circuito, proponendo viaggi sempre più intriganti.

I prossimi tour in programma per il 2025

Per il proseguo del 2025 Tennis On Tour ha in programma cinque nuove tappe:

1) Wimbledon (in fila per i biglietti)

2) ATP 250 Umago

3) Cina (ATP 500 di Pechino e Master 1000 di Shanghai)

4) ATP 500 di Vienna

5) Master 1000 a Parigi La Défense

Due di questi viaggi – Umago e Wimbledon – sono in scadenza, con le iscrizioni ancora aperte soltanto per pochi giorni.

Tra tutti il viaggio più imperdibile è rappresentato da Wimbledon, il tempio del tennis per tutti gli appassionati, con la particolarità di vivere la celebre “queue”, la fila per prendere i biglietti, un rito collettivo tanto faticoso quanto iconico che consente di acquistare i biglietti per il torneo più importante al mondo e di farlo assieme ad un gruppo di persone uniti dalla passione per il tennis.

Tennis On Tour