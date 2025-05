“È pura gioia”: Paolini celebra il trionfo romano in conferenza stampa. “Ha meritato di vincere”: Gauff riconosce la superiorità di Paolini nella conferenza post-finale (Video)

Il sorriso non abbandona il volto di Jasmine Paolini nemmeno durante la conferenza stampa che segue il suo storico trionfo agli Internazionali BNL d’Italia. La tennista italiana, fresca vincitrice del prestigioso torneo di casa grazie al convincente 6-4, 6-2 inflitto a Coco Gauff, fatica a contenere l’emozione mentre risponde alle domande dei giornalisti.

“È pura gioia avere questo trofeo nelle mie mani qui a Roma, a casa. Sono davvero felice e anche grata,” esordisce Jasmine, con quel sorriso radioso che è diventato il suo marchio di fabbrica e che, come osservato dal moderatore, non è scomparso dal suo volto sin dal match point.

Quando le viene chiesto di descrivere le emozioni e il significato speciale di questa vittoria ottenuta davanti al pubblico italiano, Paolini risponde con semplicità e autenticità, lasciando trasparire tutto il suo entusiasmo: “Sì, è pura gioia. È un sogno vincere a Roma, ovviamente, non so, forse per ogni bambino che gioca a tennis in Italia. È incredibile. Sono davvero felice.”

La campionessa italiana, conquistando il titolo più prestigioso della sua carriera finora, conferma di voler assaporare ogni istante di questo momento magico: “Mi sto godendo il momento. È straordinario.”

Le parole di Jasmine, pur nella loro semplicità, racchiudono tutto il significato di un trionfo che va oltre il semplice risultato sportivo. Per una tennista italiana, vincere il torneo di casa rappresenta la realizzazione di un sogno d’infanzia, un’emozione che difficilmente può essere espressa a parole ma che traspare chiaramente dalla gioia incontenibile mostrata in ogni risposta.

Questo successo agli Internazionali BNL d’Italia corona un periodo straordinario per Paolini, confermando la sua impressionante crescita nel circuito WTA e regalando al tennis italiano femminile una vittoria che mancava da 40 anni nel torneo di casa. Un trionfo che, come suggerisce il sorriso inarrestabile di Jasmine, rimarrà per sempre impresso nel suo cuore e in quello di tutti gli appassionati italiani di tennis.

Coco Gauff ha affrontato i giornalisti con sportività e franchezza dopo la sconfitta nella finale degli Internazionali BNL d’Italia contro Jasmine Paolini. La giovane tennista americana, battuta con un netto 6-4, 6-2, ha riconosciuto i meriti dell’avversaria pur non nascondendo la delusione per il risultato.

“Sono certamente orgogliosa di aver raggiunto due finali consecutive nei tornei 1000, ma anche delusa. È una sensazione agrodolce,” ha esordito Gauff nella conferenza stampa post-partita. “Jasmine ha giocato un grande tennis oggi. Purtroppo sento di non aver espresso il mio miglior livello, che sapevo sarebbe stato necessario.”

Quando le è stato chiesto di analizzare la partita, caratterizzata da numerosi errori non forzati e doppi falli da parte sua, Gauff ha mostrato grande maturità: “Credo che Jasmine abbia giocato davvero un ottimo tennis oggi. Penso sia stato uno dei suoi migliori livelli. Io non ho espresso il mio miglior tennis. Credo sia una combinazione di entrambi i fattori.”

L’americana ha poi voluto sottolineare i meriti della tennista italiana: “Non voglio sminuire la mia avversaria. Mi ha costretta a giocare in quel modo. Avrei potuto servire meglio e mettere più palle in campo, avrei potuto giocare meglio. Sicuramente avrei potuto e posso farlo. Ma lei ha giocato per vincere oggi e ha meritato la vittoria.”

Riguardo all’influenza del pubblico, schierato naturalmente dalla parte dell’italiana, Gauff ha minimizzato l’impatto sulla sua prestazione: “Sapevo già prima della partita che sarebbe stato così. L’anno scorso ho giocato contro di lei in finale [a Monterrey] e onestamente pensavo che fosse un po’ più rumoroso perché c’era stato un tie-break. Me lo aspettavo e non credo abbia cambiato il risultato per me oggi.”

Quando le è stato fatto notare l’elevato numero di errori non forzati (55 nella finale, oltre 70 in semifinale), Gauff ha spiegato la sua strategia: “Oggi stavo cercando di essere più aggressiva perché sentivo che se fossi stata passiva, lei mi avrebbe fatto correre da una parte all’altra del campo. Con i doppi falli, è qualcosa che so di dover migliorare. Se voglio raggiungere il livello successivo, è sicuramente un aspetto su cui devo lavorare.”

Nonostante la delusione, la finalista sconfitta guarda con fiducia al Roland Garros: “Credo sia sia motivo di fiducia che di motivazione per fare meglio. Spero di poter arrivare in finale al Roland Garros e magari il detto ‘non c’è due senza tre’ sia vero. Ma sto guardando troppo avanti.”

Gauff ha mostrato grande rispetto per l’ascesa del tennis italiano: “Ho giocato contro Jasmine molto tempo fa ad Adelaide. Ricordo che allora aveva uno stile di gioco più passivo. Ora è più aggressiva. Credo che abbiano fatto un ottimo lavoro nello sviluppare il loro gioco.”

La statunitense ha concluso con un’ulteriore ammissione sulla qualità del tennis espresso dalla campionessa italiana: “Penso che stia sicuramente giocando a un buon livello. Le due vittorie che ho ottenuto contro di lei sono state sul cemento, è un po’ diverso. Credo che quando è fiduciosa, giochi un tennis eccezionale. A metà dello scorso anno ha raggiunto due finali consecutive nei Grand Slam. È capace di giocare un tennis da numero due, numero uno al mondo. Ovviamente sono delusa per la sconfitta, ma se l’è meritata.”





Francesco Paolo Villarico