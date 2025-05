Il sogno di Jasmine: “Non era nemmeno nei miei pensieri sollevare questa coppa” (Video sintesi della partita)

“Non mi sembra vero. È incredibile avere questo trofeo tra le mani, sono emozionatissima.” Con queste parole, tra incredulità e gioia incontenibile, Jasmine Paolini ha celebrato il suo storico trionfo agli Internazionali BNL d’Italia. La tennista toscana, prima giocatrice italiana capace di imporsi nel prestigioso torneo di casa, ha conquistato il titolo con una prestazione magistrale contro la statunitense Coco Gauff.

Nel momento della vittoria, Paolini non ha dimenticato la sportività, rivolgendosi immediatamente alla sua avversaria: “Congratulazioni a te Coco per questa finale, continuate così te e il tuo team, in bocca al lupo per le prossime settimane.”

Il discorso della campionessa italiana si è poi trasformato in un sentito tributo a tutti coloro che hanno contribuito al suo percorso. “Un grazie al mio team e alla mia famiglia, ai miei amici che mi supportano sempre, è grazie a loro che abbiamo oggi questa coppa tra le mani,” ha dichiarato Jasmine, prima di estendere la sua gratitudine a ogni componente dell’organizzazione: “Grazie a chi ha organizzato questo torneo, alla Fitp che ci sostiene sempre, ai volontari, gli arbitri, i raccattapalle, il pubblico che è stato speciale, ai medici, alla dott.ssa Parra che mi sostiene sempre, sono sempre con noi, è un lavoro dietro le quinte che pesa davvero tanto.”

L’emozione ha poi preso completamente il sopravvento quando Paolini ha ripercorso il suo legame con il torneo romano: “Non so cosa altro dire, è un sogno essere qui. Sono venuta da bambina a vedere questo torneo e pensare un giorno di poter sollevare questa coppa non era nemmeno nei miei sogni.” Un momento di profonda commozione che ha toccato l’intero pubblico del Foro Italico.

La tennista ha anche riservato un pensiero speciale per la presenza del Presidente della Repubblica: “Grazie per il sostegno al Presidente Mattarella, alla fine dell’anno scorso siamo andati noi al Quirinale e questa volta siamo riusciti a portarlo al Foro Italico.”

Con lo sguardo già rivolto al futuro immediato, Jasmine ha concluso ricordando il suo impegno nel torneo di doppio: “Sono state due settimane da sogno, non è ancora finita, domani abbiamo il doppio, non me lo sto scordando, bisogna rimanere concentrati e spero che veniate un po’ prima per vedere la finale del doppio perché abbiamo bisogno di voi.”

Dal canto suo, Coco Gauff ha dimostrato grande sportività nel riconoscere i meriti della sua avversaria: “Sono felice di essere arrivata in finale a Roma e sono contenta per te Jas per la tua vittoria,” ha esordito la campionessa degli US Open. “Sei una splendida persona. È sempre dura affrontarti e spero che anche domani in doppio riuscirete a portare a casa il trofeo.”

La giovane americana ha poi concluso con una promessa velata: “Porterò a casa questa coppa e so quanto lavoro abbiamo fatto per ottenerla. Sarà per la prossima volta.” Parole che testimoniano la sua determinazione e la voglia di riscatto per il futuro.





Francesco Paolo Villarico