Errani-Paolini in finale di doppio a Roma: “Che bello essere italiani”

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato l’accesso alla finale del doppio femminile degli Internazionali BNL d’Italia, battendo le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider con un duplice 6-4. La coppia azzurra, campionessa olimpica a Parigi 2024, difenderà domenica il titolo conquistato lo scorso anno sul campo del Foro Italico.

Al termine dell’incontro, durato un’ora e ventitré minuti, le tenniste italiane hanno mostrato tutta la loro soddisfazione nell’intervista a bordo campo. “Ci sono davvero tanta gioia e soddisfazione. È stata una partita davvero tosta, ma siamo state tutte e due molto solide, direi tatticamente perfette,” ha analizzato Sara Errani. Le ha fatto eco Jasmine Paolini: “È sempre difficile giocare contro di loro, perché sono davvero due ottime singolariste.”

Errani ha poi voluto ringraziare la sua compagna di doppio, protagonista di una settimana straordinaria avendo raggiunto anche la finale in singolare: “Jasmine è fortissima, sta facendo una settimana pazzesca, devo solo ringraziarla, perché sta facendo uno sforzo enorme a giocare sia singolo che doppio.”

Il pensiero delle azzurre è andato anche ai connazionali Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, impegnati oggi nelle semifinali del singolare maschile. “Un grosso in bocca al lupo a Lorenzo e Jannik, sogniamo una finale tutta italiana,” ha dichiarato Paolini. “Forza Lorenzo e Jannik, che bello essere italiani,” ha aggiunto Errani.

Per Sara Errani si tratta della quinta finale in doppio agli Internazionali BNL d’Italia. La veterana del tennis azzurro aveva già raggiunto l’ultimo atto nel 2012, 2013 e 2014 con Roberta Vinci e nel 2024 proprio con Jasmine Paolini. La trentottenne italiana ha conquistato il titolo nel 2012 e nel 2024.

La partita è stata caratterizzata da grandi emozioni fin dall’inizio. Le azzurre si sono portate subito sullo 0-40 nel primo game del match, ma le russe sono riuscite clamorosamente a salvarsi al punto decisivo. Il break per la coppia italiana è arrivato nel quinto game, con Jasmine che ha comandato con il dritto portando Andreeva a sbagliare a rete. Nel decimo game, Errani e Paolini hanno annullato due palle del controbreak e, al punto decisivo, ci ha pensato Sara a chiudere a rete per il 6-4.

Sulla scia del set vinto, la coppia italiana è partita fortissimo nel secondo, andando subito a prendersi il break grazie a Paolini, dominante con il dritto e autrice di uno schiaffo al volo bellissimo. Nel game successivo, però, è arrivato il controbreak delle russe. La partita ha vissuto un altro momento cruciale nel sesto game, quando le russe si sono portate sul 15-40; Errani e Paolini hanno annullato due palle break, ma sul punto decisivo Andreeva ha chiuso benissimo a rete.

La reazione delle azzurre non si è fatta attendere ed è arrivato l’immediato controbreak, con Paolini che ha portato Andreeva a sbagliare la volée. La coppia italiana non si è fermata più e ha conquistato il break anche nel nono game, sempre con una scatenata Paolini. Nel decimo game, Errani non ha tremato al servizio e al primo match point le azzurre hanno chiuso 6-4, tornando in finale agli Internazionali d’Italia.

Nell’ultimo atto Errani/Paolini affronteranno la vincente dell’altra semifinale tra la belga Elise Mertens e la russa Veronika Kudermetova contro le australiane Storm Hunter ed Ellen Perez.

WTA Rome Mirra Andreeva / Diana Shnaider [6] Mirra Andreeva / Diana Shnaider [6] 0 4 4 0 Sara Errani / Jasmine Paolini [3] Sara Errani / Jasmine Paolini [3] 0 6 6 0 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi