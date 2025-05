“È un sogno, l’abbiamo vinta insieme”: Paolini emozionata dopo la storica finale a Roma (Video)

“Son contentissima: è un sogno essere qua, giocare in Italia, avere la possibilità di giocare la finale degli Internazionali d’Italia.” Con queste parole, cariche di emozione, Jasmine Paolini ha commentato la sua straordinaria impresa al Foro Italico, dove ha sconfitto l’americana Peyton Stearns per 7-5, 6-1, qualificandosi per la finale del prestigioso torneo romano.

Dopo 11 anni, un’azzurra torna a disputare l’ultimo atto del Masters 1000 capitolino. L’ultima era stata Sara Errani nel 2014, quando si arrese a Serena Williams e ad un infortunio. Un traguardo storico per la 29enne di Bagni di Lucca, che prima di questa edizione non aveva mai vinto più di una partita a Roma e ora si ritrova con cinque successi consecutivi, compresa la semifinale disputata su un Campo Centrale completamente dalla sua parte.

“È pazzesco, sono felicissima: grazie a tutti voi che ci sostenete sempre,” ha proseguito Paolini, rivolgendosi al pubblico che l’ha spinta nei momenti difficili. “Mi avete dato la carica: la partenza è stata in salita, all’inizio ho fatto fatica. Voi ed io abbiamo vinto questa partita insieme.”

La tennista toscana ha mostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità di rimonta, annullando due set point nel primo parziale (uno nel nono e l’altro nel decimo gioco), prima di imporsi nettamente nel secondo set. “All’inizio non avevo grandissime sensazioni ma sono molto soddisfatta di come sono riuscita a girare la partita,” ha spiegato Jasmine, che ha chiuso l’incontro con 14 colpi vincenti e 24 errori gratuiti, contro il bilancio di 28 vincenti e 48 errori dell’americana.

Con questa vittoria, Paolini è diventata la quinta azzurra a centrare la finale al Foro Italico, la terza nell’Era Open. Inoltre, dall’introduzione del format nel 2009, Jasmine è diventata la prima italiana a raggiungere più finali WTA 1000, superando giocatrici del calibro di Camila Giorgi, Flavia Pennetta e la stessa Sara Errani, sua attuale compagna di doppio.

L’emozione di Paolini si è estesa anche al momento storico che sta vivendo il tennis italiano, con altri azzurri protagonisti nel torneo maschile: “È bellissimo far parte del movimento italiano in questo momento con ‘Muso’ in semifinale, Jannik che più tardi gioca i quarti e voglio fare un in bocca al lupo a Matteo. Sono davvero orgogliosa.”

La finale, che si disputerà sabato alle ore 17, rappresenta un’occasione storica per il tennis femminile italiano, che non ha mai vinto il torneo disputato a Roma (la Reggi vinse a Taranto) nell’era Open. Paolini affronterà la vincente della seconda semifinale tra la cinese Qinwen Zheng e l’americana Coco Gauff, con la speranza di completare una settimana da favola con il trofeo più prestigioso della sua carriera.





Marco Rossi