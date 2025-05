Jasmine Paolini nella storia: batte Stearns e vola in finale a Roma 11 anni dopo Errani

Jasmine Paolini scrive il suo nome nella storia del tennis italiano. Con una prestazione straordinaria, l’azzurra ha sconfitto Peyton Stearns con il punteggio di 7-5, 6-1, qualificandosi per la finale degli Internazionali BNL d’Italia 2025. Un traguardo che mancava al tennis femminile italiano da ben 11 anni, quando Sara Errani raggiunse l’ultimo atto del torneo di casa nel 2014.

La tennista toscana, che continua il suo momento magico, diventa così la terza italiana di sempre a raggiungere la finale del torneo romano nell’era Open, dopo Raffaella Reggi (1985) e appunto Errani. L’atto conclusivo del torneo si disputerà sabato alle ore 17 sul Campo Centrale del Foro Italico, dove Paolini sfiderà la vincente della seconda semifinale tra la cinese Qinwen Zheng e l’americana Coco Gauff, in una sfida che si preannuncia spettacolare.

Una prestazione straordinaria per Jasmine Paolini, che ha mostrato una crescita impressionante durante tutto il torneo. Dopo le rimonte contro Ostapenko e Shnaider, l’azzurra ha confermato la sua capacità di ribaltare situazioni difficili anche in semifinale, per poi dominare quando ha preso il controllo del match.

L’inizio è stato tutto a favore della statunitense, che ha mostrato fin dai primi scambi un tennis aggressivo e potente. Stearns ha strappato subito il servizio a Paolini nel secondo game e si è portata rapidamente sul 3-0, continuando a dominare gli scambi con dritti carichi di spin e risposte fulminanti.

La situazione per l’azzurra è diventata ancora più critica quando Stearns ha allungato sul 4-1 sembrando in pieno controllo del match. Ma proprio nel momento più difficile, Paolini ha iniziato la sua graduale rimonta.

L’azzurra è riuscita a ottenere il controbreak nel settimo game portandosi sul 3 a 4 ma nel gioco successivo ha perso nuovamente la battuta con l’americana che si portava sul 5 a 3. Proprio nel nono game la Paolini piazzava un nuovo controbreak annullando anche una palla set e accorciava sul 4-5, e ha poi annullato un altro set point nel decimo game, quando Stearns rispondeva per chiudere il parziale. Con grande determinazione, l’italiana ha riportato il punteggio in parità sul 5-5, cambiando completamente l’inerzia del set.

Con il pubblico del Centrale ormai in delirio, Paolini ha piazzato un altro break nell’undicesimo game, sfruttando alcuni errori di diritto dell’americana. Servendo per il set sul 6-5, dopo un’accelerazione di dritto lungolinea spettacolare che ha infiammato gli spettatori, l’azzurra ha chiuso il parziale al secondo set point quando Stearns ha messo in rete il rovescio.

Un primo set che ha dimostrato ancora una volta l’incredibile resistenza mentale di Paolini, ormai specialista nelle rimonte impossibili in questo torneo romano.

Il secondo set è iniziato con l’americana che ha tenuto il servizio nel primo game, nonostante un doppio fallo iniziale. Sul punteggio di 0-1, Paolini ha dovuto salvare una situazione potenzialmente pericolosa, tenendo il servizio ai vantaggi con una prima vincente decisiva sul 40 pari.

Il momento cruciale è arrivato nel terzo game: l’azzurra ha continuato a mettere pressione sulla seconda di servizio dell’americana, che ha iniziato a commettere diversi errori di dritto. Sul 30-40, Stearns ha commesso l’ennesimo errore dopo il servizio, concedendo a Paolini un break che si è rivelato decisivo per l’inerzia del parziale.

Con il punteggio di 2-1 in suo favore, la toscana ha consolidato il vantaggio tenendo il proprio turno di battuta, nonostante un tentativo di rimonta dell’americana. Sul 3-1, Stearns è apparsa sempre più in difficoltà: tre errori consecutivi hanno offerto tre palle break a Paolini, che ha convertito la prima opportunità dopo un errore di tocco dell’americana.

Avanti 4-1, l’azzurra ha messo definitivamente in cassaforte il set e il match con un game perfetto al servizio, chiuso con il suo primo ace della partita. Un colpo che ha scatenato il boato del pubblico del Centrale, ormai completamente dalla parte della toscana.

Il crollo di Stearns è stato definitivo nel settimo game, quando la statunitense ha ceduto ancora il servizio, permettendo a Paolini di chiudere il match sul 6-1.

WTA Rome Jasmine Paolini [6] Jasmine Paolini [6] 0 7 6 0 Peyton Stearns Peyton Stearns 0 5 1 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Peyton Stearns 15-0 40-15 0-2 → 0-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico