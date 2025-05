“Il pubblico è stato incredibile”: Musetti spiega la strategia della vittoria su Zverev. “Le palle erano uno scherzo”: Zverev spiega la sconfitta contro Musetti (Video)

“È straordinario, è molto tardi ma abbiamo giocato in uno stadio pienissimo. Il pubblico è stato incredibile per tutto il torneo, ho sentito adrenalina ed energia fin dal primo punto della partita.” Con queste parole cariche di emozione, Lorenzo Musetti ha commentato la sua straordinaria vittoria nei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia contro il campione in carica Alexander Zverev.

Una prestazione magistrale quella del tennista carrarino, che gli ha permesso di diventare il quindicesimo italiano nella storia a raggiungere le semifinali del prestigioso torneo romano. Un traguardo che conferma la crescita costante di Musetti, sempre più a suo agio sui grandi palcoscenici e contro avversari di primissimo livello.

Ciò che ha colpito particolarmente nella vittoria contro Zverev è stata la varietà tattica mostrata dall’azzurro, che ha fatto ampio ricorso alle palle corte per spezzare il ritmo del potente tedesco. Una scelta che non è stata casuale, ma frutto di un’attenta preparazione: “Faceva parte della strategia che avevamo preparato per provare a rendere le cose complicate per Zverev che è un grande colpitore,” ha spiegato Musetti, rivelando i dettagli del piano tattico.

“Ho provato a cogliere le occasioni quando era lontano dalla riga di fondo, ha funzionato molto bene anche perché il campo, in una serata umida come questa, era molto pesante e la palla non rimbalzava alta,” ha aggiunto il tennista italiano, dimostrando grande intelligenza tattica nel leggere non solo il gioco dell’avversario ma anche le condizioni del campo.

In conferenza stampa, Musetti ha definito il trionfo odierno come “una sensazione liberatoria”, descrivendo le difficoltà iniziali e i momenti chiave dell’incontro: “È stato un match molto fisico, con molti scambi, le condizioni erano molto lente. Era la mia prima volta di notte, con condizioni molto diverse rispetto alle mie partite precedenti. Salvare quelle quattro palle set ha destabilizzato Zverev. Mi sono fatto forte nella solidità, approfittando dei suoi errori e lottando nel secondo set fino a ottenere il break.”

L’aspetto più utilizzato da Musetti per inclinare la partita a suo favore è stato un ricorso tattico che ha fatto correre Zverev come mai prima, mandandolo in disperazione e limitandone l’efficacia: la palla corta. “Le palle corte hanno funzionato molto bene oggi. Ci aspettavamo di utilizzarle, non così tante, ma siccome stavano funzionando così bene e mi stavano dando risultati, ho deciso di utilizzarle con maggiore frequenza,” ha affermato con sicurezza Lorenzo, che ora punta già al prossimo impegno.

E la sua prossima sfida non è altro che Carlos Alcaraz, con cui sta nascendo una bella e giovane rivalità. Il primo incontro ci riporta al 2020, nel primo torneo dopo la pandemia, un Challenger dove Carlitos ha preso il comando della rivalità… fino al loro ultimo incontro, una battaglia a Montecarlo quando Lorenzo ha avuto dei problemi fisici nel terzo set. Ora, con un giorno intero di riposo dopo la vittoria contro Sascha, l’italiano si mostra affamato di tornare a confrontarsi con un compagno generazionale come il murciano:

“Con Alcaraz sarà una partita molto aperta. Mi è dispiaciuto terminare la finale di Montecarlo in quel modo, mi sarebbe piaciuto giocare fino alla fine in maniera competitiva. Sarà una partita difficile, mi metterà alla prova. Mi emoziono ogni volta che scendo in campo, soprattutto con un pubblico come questo. Senti di essere dentro un palazzetto. Spingerò i tifosi a fare il loro lavoro, per enfatizzare quella vena italiana. La partita contro Carlos sarà un test per riconfermare il mio livello.”

Infine, Musetti ha offerto un’interessante riflessione su come sia arrivato a questo punto. In che modo si è trasformato Lorenzo Musetti in un candidato a ogni titolo? “Non ho lavorato con nessun preparatore a livello mentale, è stato tutto un lavoro personale, sono migliorato giorno dopo giorno. Montecarlo mi ha aiutato a livello di fiducia e sensazione di dove posso arrivare, anche se già da tempo mi sentivo così, nonostante i miei risultati avessi perso contro gente che era molto in alto in classifica. Mi sentivo più vicino alla mia attuale posizione.”

L’azzurro ha poi fornito un esempio pratico per far comprendere cosa ha fatto nell’ultimo mese: “Sono il primo italiano che raggiunge le semifinali dei tre Masters 1000 su terra battuta consecutivamente. Gli altri giocatori in questa statistica sono nomi da pazzi. Il salto di qualità che ho fatto consiste nell’aver raggiunto un equilibrio e una consistenza che non avevo mai avuto prima. E c’è ancora molto da fare, c’è molta ambizione per migliorare dentro e fuori dal campo.”

Il successo contro Zverev proietta Musetti in semifinale, dove affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz in quello che si preannuncia come un match spettacolare tra due dei talenti più puri della nuova generazione del tennis mondiale. Un confronto che vedrà opposti due giocatori capaci di esprimere un tennis vario e completo, ricco di colpi spettacolari e soluzioni tattiche raffinate.

Alexander Zverev non ha nascosto la sua frustrazione dopo la sconfitta nei quarti di finale contro Lorenzo Musetti agli Internazionali BNL d’Italia. Il campione in carica, battuto con il punteggio di 7-6(1), 6-4, ha puntato il dito principalmente contro le condizioni di gioco e in particolare contro le palle utilizzate nel torneo romano.

“Non so. Penso che lui giochi sempre in modo simile sulla terra battuta. Si affida molto alla difesa e dipende molto dagli errori degli avversari,” ha dichiarato il tedesco, descrivendo il tennis di Musetti. “Oggi è stato difficile per me fare vincenti. Era molto lento, molto, molto pesante. Le palle diventavano molto grandi. Anche se ho avuto le mie chance, ero avanti di tre set point, quattro set point nel primo set sul mio servizio. Di solito avrei dovuto vincere quel set e poi avremmo visto. Sì, come ho detto, oggi è stato difficile.”

Quando gli è stato chiesto se si stesse lamentando delle palle, Zverev non ha usato mezzi termini: “Le palle oggi erano uno scherzo. In generale, questo è un argomento di cui discutiamo da tre, quattro anni ormai. I giocatori ne parlano continuamente.”

Il tedesco ha poi spiegato il problema specifico: “Dicono che giochiamo con la stessa palla a Monaco, Madrid, Monaco di Baviera. Poi veniamo qui e la palla è totalmente diversa. La palla è molto, molto grande. È molto difficile fare vincenti qui. È così che stanno le cose oggigiorno.”

Secondo Zverev, queste condizioni hanno penalizzato particolarmente il suo stile di gioco: “Naturalmente, per me, per il mio stile di gioco, oggi non è stato facile perché alla fine della giornata sono comunque uno che cerca di giocare aggressivo. Sono comunque uno che cerca di servire molto veloce. È così che è. È difficile ottenere punti gratuiti oggi.”

Nonostante gli sia stato ricordato delle ottime prestazioni recenti, compresa la vittoria a Monaco e il match ad alto livello contro Fils nei giorni precedenti, Zverev ha mantenuto un’analisi critica della sua giornata: “Il match con Fils ieri è stato di livello molto alto. Oggi penso che il livello sia calato molto. Ma è così. Come ho detto, le condizioni non erano le più facili per me, per il mio stile di gioco. Penso che abbiano avvantaggiato molto lui. È così. Questo è il tennis.”

Il tedesco ha concluso guardando già al prossimo appuntamento: “Devo andare avanti e devo prepararmi per Parigi e fare il meglio che posso lì.”





Francesco Paolo Villarico