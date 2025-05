Masters 1000 Roma: Capolavoro Musetti, Zverev eliminato, il sogno continua. In semifinale sfiderà Carlos Alcaraz (Video sintesi della partita)

Strepitoso Lorenzo Musetti che batte in due set 7-6 6-4, il tedesco Alexander Zverev numero due del mondo e si qualifica per la sua terza semifinale consecutiva in un Masters 1000 dopo Monte-Carlo e Madrid.

Musetti oggi ha messo tutto in campo, qualità di gioco, forza fisica, lotta, sofferenza sapendo reagire as un primo set dominato da Zverev. Impressionate come abbia integrato lo status di top-10, di giocatore che lotta fino alla fine e torva le energie per ribaltare situazioni difficili.

Il valore di un giocatore si gioca dalle battaglie che vince ed oggi Musetti si è superato, facendo impazzire Zverev. Una palla arrotata, una in back, il dritto a sventaglio, la palla corta, Lorenzo ha sciorinato alla perfezione tutto il suo repertorio tecnico. Le solite condizioni di gioco serali al Foro Italico. Freddo, umidità palle pesanti. “Con queste palle non puoi giocare un vincente” si lamenta alla fine del primo set Zverev. Ogni punto costa lotta e fatica.

Zverev parte in quinta. Servizio ad oltre 210 km/h, dritto fulminante, il tedesco toglie subito il servizio a Musetti e va avanti quattro giochi a due. Musetti recupera il break, ma Zverev è implacabile e va a servire per il set sul 6-5. Quaranta a zero e tre set-point consecutivi. Quando tutto sembra perduto, Musetti alza il livello come un vero campione. Annulla le tre palle set. Con una smorzata perfetta recupera anche la quarta e poi vince uno scambio durissimo. Palla break che Zverev regala con un errore di dritto. Si va al tie-break. Musetti ricama smorzate con una mano da scultore. Zverev va in confusione e Lorenzo chiude da maestro il primo set.

Un Musetti imperiale in difesa, velocissimo negli spostamenti capace di giocare lungo da tre metri dalla riga di fondo. Un tennis intelligente fatto di colpi arrotati, rovesci in back, smorzate improvvise che hanno mandato in confusione il n.2 del mondo.

Zverev domina il gioco e tiene Musetti tre metri lontano dalla riga di fondo. Dal punto di vista energetico e di potenza il tedesco è superiore, ma si perde al momento di chiudere e non riesce a giocare con lucidità i punti importanti. Musetti atleticamente mostruoso si sposta con una velocità supersonica da una parte all’altra del campo. Pur da lontano riesce a giocare lungo ed a conservare ossigeno e calma per ricamare palle corte vincenti. Gioca tutti i punti con grande attenzione Lorenzo, l’intelligenza alla fine ha ragione sulla forza. Le palle corte vincenti giocate con mano sopraffina fiaccano le gambe del tedesco che perde lucidità e forza. Lorenzo continua come a correre senza sentire la fatica. La prima palla break del secondo set è per il toscano che la trasforma attaccando a rete in contropiede. E’ uno schiaffo al volo che chiude la partita e suggella una primavera fantastica, per Lorenzo che dopo la semifinale di Monte-Carlo e Madrid aggiunge quella di Roma. “fino alla fine” la dedica sulla telecamera. Venerdì’ la sfida con Carlos Alcaraz, la ripetizione della finale di Monte-Carlo, dove dopo aver vinto il primo set aveva ceduto anche a causa di un problema fisico. Musetti ha i mezzi per mettere in difficoltà lo spagnolo. L’importante è creder.

La cronaca

1.set Inizia bene Musetti che tiene il servizio lasciando due quindici al tedesco 1-0. Tranquillo anche il gioco di servizio di Zverev che si conclude ai vantaggi. In difficoltà Lorenzo fronteggia tre palle break. La terza va a segno. Break 1-2. Zverev conferma il break 3-1. Lorenzo riesce a tenere il servizio e resta vicino 2-3. Intoccabile Zverev che serve una prima a 214 poi un’altra a 217. Musetti cerca di rispondere come può il tedesco tiene il break di vantaggio 4-2.

Musetti questa sera incompleto blu mette a segno due prime 30-0. Martella sul rovescio dell’azzurro Zverev che poi chiude a rete. Servizio e dritto vincente 40-15. Esce la risposta del n.2 del mondo 3-4. Zverev serve con palle nuove, Musetti ha chiesto di far entrare il medico perché non ci vede bene con le lenti a contatto. Se lo scambio va oltre i 9 scambi Zverev ha vinto cinque volte su sei. Aggressivo il tedesco 15-0. Esce il dritto di Zverev 15 pari. Doppio fallo il primo 15-30. Sbaglia ancora Zverev due palle break. Passante vincente di Musetti, che ha recuperato una prima dalle fioriere. Contro break 4-4.

Musetti a rete, questa volta è il tedesco che mette ha segno il passante 0-15. Tiene lo scambio Musetti, Zverev colpisce male la palla 15 pari. Ottima prima e dritto vincente 30-15. Comanda lo scambio Lorenzo, in ritardo il n.2 del mondo che mette fuori 40-15. Sulla rete il dritto del toscano 40-30. Servizio e palla corta vincente. Musetti sorpassa 5-4. Zverev serve per restare nel set. Va avanti il tedesco 30-15. Aggressivo anche sulla seconda Zverev che chiude a rete 40-15. Prima vincente sulla riga 5-5.

Scambio ad alta intensità, grande ritmo, Zverev indovina il contropiede 0-15. Altro braccio di ferro da fondo. Zverev domina con il dritto, Musetti costretto all’errore 0-30. Splendida smorzata di rovescio di Lorenzo 15-30. Esce male dal servizio Musetti, dritto fuori 15-40. Due palle break. A rete Lorenzo che cancella la prima. Rovescio pesante del numero due del mondo. Break 5-6.

Zverev serve per il set. Prima a 224, media di 175 sulla seconda 25 km/h in più di Musetti. Esce il rovescio di Lorenzo 15-0. Il dritto di Zverev fa male 30-0. Molto bene il tedesco che gioca un dritto giocato imprendibile. Tre set-point. Male la volée, Musetti lo passa 40-15. Gestisce lo scambio alla perfezione Musetti, si apre il campo con il rovescio e chiude con il dritto 40-30. Smorzata e passante. Musetti annulla anche il terzo set-point. Parità. Prima pesante (217), Lorenzo risponde dai teloni, quarto set-point. Ancora una palla corta vincente. Parità.

Musetti varia la qualità dei colpi e chiama avanti Zverev che è in difficoltà sotto rete. Si difende magnificamente Musetti, il numero 2 del mondo arriva senza fiato sul rovescio. Palla break. Esce il dritto di Zverev ancora il controbreak 6-6 si va al tie break. Inizia Lorenzo, mette fuori lo schiaffo al volo Zverev 1-0. Servizio a 217, a rete Zverev gioca il passante da lontano Musetti, palla nei piedi del tedesco 0-2. Parte lo scambio un altro errore, la tensione prende Zverev 0-3. Ancora una smorzata vincente 4-0. Ancora palla corta su una risposta corta del n.2 del mondo 5-0. Prima a 215, Zverev chiude con il dritto, si gira sul 1-5. Velocissimo Musetti recupera e gioca colpi di grande qualità. Sbaglia ancora Zverev 1-5, cinque set-point per il toscano. Dritto in rete di Zverev. Set Musetti 7-6.

2. set Zverev al servizio. Esce il passante di Lorenzo 15-0. Doppio fallo 15 pari. Tiene il servizio Zverev 1-0. Musetti gioca la palla corta, ricamo di Zverev in difesa 15-0. Tre smash del tedesco per fare il punto 30-0. Non passa la prima di Lorenzo. Questa volta esce il recupero di Zverev sulla palla corta, dopo che Musetti aveva rincorso le bordate di dritto del tedesco 15-30. Larga la risposta 30 pari. Inutile palla corta di Musetti, palla break. Serve sul dritto il toscano, risposta in rete. Parità. Ace. Gioca corto Musetti, Zverev lo punisce. Parità. Splendida volée di Lorenzo. Vantaggio Italia. Risponde profondo Zverev. Parità. Ancora una seconda. Regalo di Zverev, vantaggio Musetti. Sbaglia lo smash Zverev 1-1.

Serve a 215 il tedesco 15-0. Sbaglia la palla al volo Zverev, Musetti lo passa 15-15. Stupendo lungolinea del carrarino 15-30. Gioca da lontano Musetti, Zverev mette a segno la volée 30 pari. Prima vincente a 213, 40-30. Si sposta prima sul dritto il tedesco 2-1. Palle nuove per Lorenzo, ace 15-0. Prima vincente 30-0. Vola via la risposta di Zverev 40-0. Ancora un errore di Zverev, gioco a zero 2-2.

In rete il back di Musetti 15-0. Scappa via il rovescio 30-0. Pasticcia sotto rete Zverev, Musetti lo costringe a sbagliare 30-15. Difende Musetti, avanza gioca il vincente di dritto 30 pari. Risponde quasi da dietro l’orologio Lorenzo, tiene lo scambio, ma poi mette il back in rete 40-30. Risposta fuori 3-2. I cambi di ritmo di Musetti mandano fuori misura il dritto di Zverev 15-0. Scappa il dritto a Lorenzo 15 pari. Palla corta e passante 30-15. Costruzione del punto da manuale. A rete Lorenzo, 40-15. Gioca male la palla corta il toscano, Zverev chiude 40-30. Scambio taglia gambe Musetti non recupera la volée del tedesco 40-40. Regalo del n.2 del mondo. Vantaggio Italia. Passante da circoletto rosso, Zverev mette in rete la volée 3-3.

Servizio e dritto 15-0. Perde la misura Zverev 15 pari. Esce la risposta 30-15. Servizio a 212 risponde bene Musetti 30 pari. Esce la risposta di dritto 40-30. Tiene lo scambio Lorenzo, ma lo tradisce un rimbalzo 4-3. Atleticamente fortissimo, recupera e fa il punto Musetti 15-0. Nel pallone Zverev che sbaglia lo smash 30-0. Seconda a 138 km/h, Zverev piazza il vincente 30-15. Accorcia e gioca alto Musetti, Zverev entra nel campo 30 pari. Tiene il servizio Musetti 4-4.

Sbaglia Zverev 0-15, Passante in back da 4 metri dalla riga di fondo 0-30. Prima a 215, perde terreno Musetti che sbaglia 15-30. Ace 30 pari. Rovescio lungolinea vincente lo stadio esplode. Palla break. A rete in contropiede Lorenzo. Break. Musetti serve per il match. Palla corta Zverev arriva, ma Musetti vigile lo infila con il rovescio 15-0. In difficoltà Zverev, ma Lorenzo sbaglia il rovescio 15 pari. Spinge con il dritto dal centro Musetti, Zverev mette fuori 30-15. Ennesima smorzata vincente 40-15 due match-point. Zverev vede prima la palla corta, 40-30, ma c’è ancora una palla match. Servizio e schiaffo al volo: Musetti elimina Zverev 7-6 6-4.

ATP Rome Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 7 6 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 6 4 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-15 ace 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-15 1-2 → 1-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Statistica Musetti 🇮🇹 Zverev 🇩🇪 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 263 252 Ace 2 3 Doppi falli 0 2 Prima di servizio 37/74 (50%) 51/73 (70%) Punti vinti sulla prima 26/37 (70%) 30/51 (59%) Punti vinti sulla seconda 22/37 (59%) 11/22 (50%) Palle break salvate 4/6 (67%) 0/3 (0%) Giochi di servizio giocati 11 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 218 122 Punti vinti sulla prima di servizio 21/51 (41%) 11/37 (30%) Punti vinti sulla seconda di servizio 11/22 (50%) 15/37 (41%) Palle break convertite 3/3 (100%) 2/6 (33%) Giochi di risposta giocati 11 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 8/9 (89%) 16/28 (57%) Vincenti 20 20 Errori non forzati 22 36 Punti vinti al servizio 48/74 (65%) 41/73 (56%) Punti vinti in risposta 32/73 (44%) 26/74 (35%) Totale punti vinti 80/147 (54%) 67/147 (46%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 215 km/h (133 mph) 221 km/h (137 mph) Velocità media prima 201 km/h (124 mph) 209 km/h (129 mph) Velocità media seconda 147 km/h (91 mph) 179 km/h (111 mph)





Dal nostro inviato al Foro Italico, Enrico Milani