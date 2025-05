“Sono partita bene, poi la pioggia e il consiglio di Sara mi hanno salvato”: Paolini racconta la semifinale conquistata a Roma (audio conferenza stampa)

“È stato un vero e proprio ottovolante.” Con queste parole Jasmine Paolini ha descritto la sua straordinaria vittoria in rimonta contro Diana Shnaider ai quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia. Un successo sofferto e conquistato con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2, che proietta l’azzurra in semifinale nel torneo di casa, un traguardo che mancava a una tennista italiana da 11 anni.

“È stata davvero una partita difficile. Sono molto felice di essere riuscita a superarla,” ha commentato Paolini in conferenza stampa. “È stata una montagna russa. È stata dura. Ho lottato fino alla fine. Il pubblico, ovviamente, mi ha aiutato. Quindi sono davvero felice della vittoria. Sì, è stata una partita molto emozionante.”

Un momento chiave del match è stato rappresentato dalla breve interruzione per pioggia durante il secondo set, quando la tennista toscana si trovava sotto 0-4 e sembrava destinata alla sconfitta. “È stato davvero difficile ribaltare quella partita,” ha spiegato Jasmine. “Stavo cercando di restare lì, di provare a ritrovare la concentrazione, di ricostruire il mio gioco perché ero un po’ confusa anche con la tattica. Ho iniziato a essere più concentrata sul gioco. Punto dopo punto, ho trovato una strada. Ma è stata davvero dura.”

A fare la differenza in quel momento è stato il prezioso consiglio ricevuto da Sara Errani, proprio l’ultima italiana ad aver raggiunto la semifinale a Roma nel 2014. “Devo dire grazie alla pioggia sul 4-0: c’è stato il coaching di Sara che mi ha aiutato tantissimo,” ha rivelato Paolini. “E poi tutto il supporto del pubblico: nei momenti duri della partita abbiamo lottato insieme con pazienza e l’abbiamo portata a casa.”

Quando le è stato chiesto cosa le avesse detto esattamente Sara, Jasmine ha svelato il semplice ma efficace suggerimento tattico: “Giocale tutto il tempo sul rovescio: non tirarle sul diritto se non hai una palla facile.” Una strategia che si è rivelata vincente, permettendole di neutralizzare il potente dritto della russa.

Durante la conferenza stampa, Paolini ha anche condiviso un ricordo legato al 15° anniversario della vittoria di Francesca Schiavone al Roland Garros: “Sì, lo ricordo. Ero nel circolo di tennis. Ricordo anche il suo outfit,” ha sorriso. “È stato incredibile guardare quelle scene. Mi emozionavo anche se ero giovane. È stato un torneo incredibile, bei ricordi. Sì, penso che aiuti molto. Ma tutta la generazione di giocatrici prima di noi è stata incredibile. Ci hanno davvero ispirato, credo.”

La gioia per il traguardo raggiunto è evidente nelle parole dell’azzurra: “Sono contentissima di essere in semifinale a Roma: è un sogno.” Ma il pensiero è andato anche agli altri italiani ancora in corsa nel torneo: “Mi dispiace che venga a piovere adesso che deve giocare Jannik… ‘Muso’ non so quanto sta… speriamo di andare avanti tutti quanti insieme.”

Con questa vittoria, Paolini conferma il suo straordinario momento di forma e si prepara alla semifinale, dove affronterà la vincente del match tra l’americana Peyton Stearns e l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 16. Un’occasione storica per continuare a sognare davanti al pubblico di casa, che non ha mai smesso di sostenerla nei momenti più difficili della partita.





