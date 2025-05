Challenger 175 Torino: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Tanti azzurri al via nel Md. Wild card anche a Cobolli e Cinà. Dieci azzurri al via nelle quali

Challenger 175 Torino – Tabellone Principale – terra

(WC) (1) Flavio Cobolli vs Bye

(Alt) Andrea Collarini vs (Alt) Marc-Andrea Huesler

Juan Manuel Cerundolo vs (WC) Federico Cina

Qualifier vs (6) Daniel Altmaier

(3) Tomas Martin Etcheverry vs Bye

Eliot Spizzirri vs Qualifier

(Alt) Federico Arnaboldi vs Ethan Quinn

(Alt) Matteo Gigante vs (8) Alexander Bublik

(5) Camilo Ugo Carabelli vs (Alt) Otto Virtanen

Luca Nardi vs Mariano Navone

(WC) Jacopo Vasami vs Chun-Hsin Tseng

Bye vs (4) Roberto Carballes Baena

(7) Yunchaokete Bu vs Qualifier

Qualifier vs Fabio Fognini

(Alt) Federico Agustin Gomez vs Francesco Passaro

Bye vs (2) Luciano Darderi

(1) Andrea Pellegrinovs (WC) Federico Campana(Alt) Stefano Napolitanovs (5) Radu Albot

(2) Vitaliy Sachko vs (Alt) Arthur Weber

(Alt) Raul Brancaccio vs (8) Marco Cecchinato

(3) Carlos Sanchez Jover vs (WC) Edoardo Zanada

(Alt) Giovanni Oradini vs (6) Giovanni Fonio

(Alt) (4) Patrick Zahraj vs (WC) Lorenzo Carboni

(Alt) Gianluca Mager vs (7) Oleg Prihodko

Campo Centrale – ore 11:00

Andrea Pellegrino vs Federico Campana

Stefano Napolitano vs Radu Albot

Raul Brancaccio vs Marco Cecchinato

Campo 4 – ore 11:00

Carlos Sanchez Jover vs Edoardo Zanada

Giovanni Oradini vs Giovanni Fonio

Vitaliy Sachko vs Arthur Weber

Campo 5 – ore 11:00

Patrick Zahraj vs Lorenzo Carboni

Gianluca Mager vs Oleg Prihodko