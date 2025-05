WTA 125 Parma: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. L’ex n.25 Chardy “Sinner merita questo rientro”

Il tabellone del Parma Ladies Open presented by Iren è ora realtà. Lunedì 12 maggio scatta il momento del WTA 125 emiliano organizzato da MEF Tennis Events sui campi del Tennis Club Parma, con le partecipanti che aspirano ad una grande settimana per proiettarsi all’ultimo atto di sabato 17. Il main draw, che conta numerose Top 100, vede già la sfida interessante tra Alycia Parks e Anna Bondar al primo turno. Tra gli altri incontri, occhi puntati sulla canadese classe 2006 Victoria Mboko, uno dei talenti più cristallini del panorama internazionale, impegnata contro Nuria Parrizas Diaz. Aurora Zantedeschi scenderà in campo contro Antonia Ruzic, mentre l’altra azzurra Camilla Rosatello attende una qualificata. Nell’ultimo evento prima dell’inizio del torneo, Camila Osorio, Anna Bondar, la stessa Zantedeschi e Anastasia Abbagnato si sono sfidate nel “Doppio in Cucina con il Prosciutto di Parma”, preparando alcune pietanze per una giuria speciale e per i curiosi presenti al circolo.

Svelato il main draw – L’ungherese Anna Bondar e la statunitense Alycia Parks daranno vita ad uno dei primi turni più interessanti di questa edizione del Parma Ladies Open presented by Iren. C’è tanta attesa anche per l’esordio della kazaka Yulia Putintseva, prima testa di serie nonché numero 29 del ranking WTA, messa di fronte alla giapponese Ena Shibahara che si presenta in Emilia-Romagna dopo aver raggiunto due finali negli ultimi tre tornei disputati. La numero due del seeding è la cinese Xinyu Wang, sorteggiata contro la connazionale Shuai Zhang, mentre la colombiana Camila Osorio incrocerà la canadese Marina Stakusic. Punta a recitare un ruolo da protagonista anche l’egiziana Mayar Sherif, vincitrice su questi campi nel 2022 e finalista nella passata stagione: quinta forza del tabellone, la ventinovenne egiziana debutterà contro Kathinka Von Deichmann. Le due italiane ai nastri di partenza sono Aurora Zantedeschi e Camilla Rosatello: la prima sfiderà la croata Antonia Ruzic, mentre la seconda attende una qualificata.

Le ragazze scatenano la creatività con il Prosciutto di Parma – Nell’ultima notte prima di scendere in campo, la serata al Tennis Club Parma si è accesa con il “Doppio in Cucina con il Prosciutto di Parma”, una competizione goliardica che ha visto alcune giocatrici preparare dei panini per una giuria, sotto gli occhi degli appassionati presenti. Sono state Camila Osorio, Anna Bondar, Aurora Zantedeschi e Anastasia Abbagnato a cimentarsi nella divertente sfida, intrattenendo il pubblico fuori dal campo prima di avere l’opportunità di calcare la terra rossa emiliana ed aspirare alla vittoria finale. A votare i piatti presentati nella sera della vigilia della kermesse c’è stata una commissione speciale formata, tra gli altri, dall’Assessore al Bilancio e allo Sport, Marco Bosi e dal presidente del Tennis Club Parma, Giampiero Alinovi.

Il francese Chardy a Parma con Alycia Parks – Tra le tante personalità di spicco presenti in questi giorni al Tennis Club Parma, agli occhi dei più attenti non è sfuggito Jeremy Chardy. Arrivato al numero 25 del ranking ATP nel 2013, l’ex tennista francese si trova in Emilia-Romagna al seguito di Alycia Parks, con cui collabora dal novembre scorso. “Ha grande potenziale e un gioco molto aggressivo, ma può migliorare ancora – ha dichiarato il trentottenne di Pau a proposito della sua allieva –. Nel giro di pochi mesi, è passata dall’essere fuori dalla Top 100 a ritrovarsi a ridosso delle prime 50 del mondo, ciò mi rende orgoglioso e mi riempie di fiducia per il futuro”. Per la prima volta a Parma, il transalpino è rimasto piacevolmente sorpreso dalla location in cui si svolge il torneo: “Il Campo Centrale e la palestra sono fantastici, la gente è molto disponibile e si respira un’atmosfera davvero bellissima”. Nel 2014 protagonista di una vittoria rocambolesca contro Roger Federer agli Internazionali BNL d’Italia, Chardy non ha nascosto la sua soddisfazione per il rientro in campo di Jannik Sinner al Foro Italico dopo la squalifica: “Al momento, a livello tennistico l’Italia è sicuramente il miglior Paese al mondo. Il torneo di Roma è sempre stato molto bello, io mi porto dietro un ricordo speciale. Sinner? Siamo tutti felici, è un giocatore fantastico oltre che una persona molto educata. Ha passato un momento molto difficile, sono convinto della sua innocenza. Persone come lui e Carlos Alcaraz sono fondamentali per il mondo dello sport. Auguro il meglio a entrambi e spero possano vincere tanti Slam negli anni a venire”.

WTA 125 Parma – Tabellone Principale – terra

(1) Yulia Putintseva vs Ena Shibahara

Qualifier vs Emiliana Arango

Priscilla Hon vs Ella Seidel

Kathinka Von Deichmann vs (5) Mayar Sherif

(WC/4) Camila Osorio vs Marina Stakusic

Antonia Ruzic vs (WC) Aurora Zantedeschi

Simona Waltert vs Xiyu Wang

Qualifier vs (6) Renata Zarazua

(8) Irina-Camelia Begu vs Victoria Jimenez Kasintseva

Qualifier vs Darja Semenistaja

(WC) Camilla Rosatello vs Qualifier

Anna Bondar vs (3) Alycia Parks

(7) Zeynep Sonmez vs Jil Teichmann

Victoria Mboko vs Nuria Parrizas Diaz

Panna Udvardy vs Varvara Lepchenko

Shuai Zhang vs (2/WC) Xinyu Wang

(1) Julia Grabhervs (WC) Anastasia Abbagnato(2) Susan Bandecchivs Anna-Lena Friedsam(3) Patricia Maria Tigvs (WC) Arianna Zucchini(4) Marina Bassols Riberavs Nicole Fossa Huergo

Center Court – ore 11:00

(1) Julia Grabher 🇦🇹 vs Anastasia Abbagnato 🇮🇹

Victoria Mboko 🇨🇦 vs Nuria Parrizas Diaz 🇪🇸

(8) Irina-Camelia Begu 🇷🇴 vs Victoria Jimenez Kasintseva 🇦🇩

Panna Udvardy 🇭🇺 vs Varvara Lepchenko 🇺🇸

Grandstand – ore 11:00

(3) Patricia Maria Tig 🇷🇴 vs Arianna Zucchini 🇮🇹

Simona Waltert 🇨🇭 vs Xiyu Wang 🇨🇳

Anastasia Detiuc 🇨🇿 / Eden Silva 🇬🇧 vs (2) Yifan Xu 🇨🇳 / (2) Saisai Zheng 🇨🇳 Non prima 14:00

Antonia Ruzic 🇭🇷 vs Aurora Zantedeschi 🇮🇹 Non prima 16:00

Court 1 – ore 11:00

(2) Susan Bandecchi 🇨🇭 vs Anna-Lena Friedsam 🇩🇪

(4) Marina Bassols Ribera 🇪🇸 vs Nicole Fossa Huergo 🇮🇹

Magali Kempen 🇧🇪 / Ingrid Martins 🇧🇷 vs (4) Sabrina Santamaria 🇺🇸 / (4) Qianhui Tang 🇨🇳 Non prima 14:00