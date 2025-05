Challenger 175 Bordeaux: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Brandon Nakashima testa di serie n.1

Challenger 175 Bordeaux – Tabellone Principale – terra

(1) Brandon Nakashima vs Bye

(Alt) Mikhail Kukushkin vs Pavel Kotov

(Alt) Nikoloz Basilashvili vs Qualifier

Qualifier vs (5) Quentin Halys

(3) Tallon Griekspoor vs Bye

(WC) Stan Wawrinka vs Billy Harris

(WC) Terence Atmane vs Daniel Elahi Galan

(Alt) Sumit Nagal vs (7) Hugo Gaston

(8) Aleksandar Kovacevic vs Qualifier

Alexander Shevchenko vs (Alt) Hugo Grenier

Pierre-Hugues Herbert vs Taro Daniel

Bye vs (4) Giovanni Mpetshi Perricard

(6) Damir Dzumhur vs (WC) Mathias Bourgue

(Alt) Benjamin Hassan vs Qualifier

Rinky Hijikata vs Nishesh Basavareddy

Bye vs (2) Sebastian Baez

(1) Calvin Hemeryvs (WC) Moise KouameMaxime Chazalvs (6) Geoffrey Blancaneaux

(2) Daniel Evans vs (WC) Louis Dussin

Bernabe Zapata Miralles vs (Alt) (8) Arthur Gea

(3) Gregoire Barrere vs (Alt) Lucas Bouquet

(Alt) Ryan Seggerman vs (7) Michael Geerts

(4) Albert Ramos-Vinolas vs Jakub Paul

(WC) Pierre Delage vs (5) Matteo Martineau

CENTRAL SCC FRANCE – ore 10:30

Daniel Evans 🇬🇧 vs Louis Dussin 🇫🇷

Calvin Hemery 🇫🇷 vs Moise Kouame 🇫🇷

Gregoire Barrere 🇫🇷 vs Lucas Bouquet 🇫🇷 (Non prima 13:30)

Pierre Delage 🇫🇷 vs Matteo Martineau 🇫🇷 (Non prima 15:30)

CENTRAL BIS ALPHA HOLDING – ore 10:30

Bernabe Zapata Miralles 🇪🇸 vs Arthur Gea 🇫🇷

Maxime Chazal 🇫🇷 vs Geoffrey Blancaneaux 🇫🇷

Albert Ramos-Vinolas 🇪🇸 vs Jakub Paul 🇨🇭 (Non prima 14:30)

COURT 11 OCI INFORMATIQUE – ore 15:30

Ryan Seggerman 🇺🇸 vs Michael Geerts 🇧🇪