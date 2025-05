Raducanu brilla al Foro Italico: rimonta Kudermetova e si regala una super sfida vs. Gauff

Il ritorno che non t’aspetti. Proprio nessuno credeva che Emma Raducanu potesse ritrovare sulla terra battuta di Roma, non la più rapida del tour, il suo miglior tennis, una buona condizione atletica e anche una discreta “tigna”, giusto il mix di ingredienti che aveva smarrito da troppo tempo. La stellina del tennis britannico viene a capo di una avversaria non banale del terzo turno del WTA 1000 di Roma, rimontando un set a Kudermetova e vincendo di slancio l’incontro per 5-7 6-0 6-1. Un successo importantissimo che le apre le porte degli ottavi di finali al Foro Italico dove la aspetta una super-sfida contro Coco Cauff, una delle migliori giocatrici del mondo e tra le favorite del torneo.

Il primo set è stato molto combattuto, con Emma che va sotto di un break, se lo riprende subito e quindi spreca il vantaggio e l’occasione di chiudere il primo set servendo avanti 5-4. La campionessa di US Open 2021 ha un momento difficile, cede due turni di servizio e il set. Tutti si immaginano che la britannica a quel punto crollasse, come tante volte le è accaduto nel recente passato dopo aver sprecato un vantaggio. Invece stavolta Emma tra fuori gli artigli e rilancia. Quel che è piaciuto è che la sua reazione non sia stata solo veemente ma anche ben costruita. Infatti Raducanu dall’avvio del secondo set è salita in cattedra prendendo possesso del ritmo degli scambi, con una palla più veloce e angolata di quella della rivale, che progressivamente ha ceduto campo (e sembra anche aver accusato qualche fastidio, ma non decisivo).

Forehand winner sends @EmmaRaducanu into the last 16! 👏 She defeats Kudermetova 5-7, 6-0, 6-1. #IBI25 pic.twitter.com/HCFqlJ0w2O — Tennis Channel (@TennisChannel) May 11, 2025

Raducanu ha coperto il campo veloce come una scheggia, ha colpito diritti e rovesci con grande sicurezza sbagliando poco e prendendosi tanti punti, con vincenti e pressing che hanno stroncato la resistenza della rivale. Soprattutto Emma ha lottato con determinazione anche negli scambi più duri, con durezza mentale e facendo scelte di gioco corrette. Sembra in ottima condizione fisica e questo le ha dato certamente sicurezza per costruire il suo tennis dinamico e offensivo. Raducanu dal secondo set vince 12 degli ultimi 13 game e porta a casa un successo a sorpresa ma ampiamente meritato.

È presto per dire che sia totalmente recuperata al massimo livello, ma questo torneo è confortante. Contro Gauff partirà piuttosto sfavorita, ma è un piacere ritrovarla in campo a questo livello, con questa qualità di esecuzione dei colpi e pure determinazione.

Mario Cecchi