Jasmine Paolini conquista gli ottavi a Roma: prestazione solida contro Jabeur

Jasmine Paolini non si ferma più. La tennista italiana ha conquistato i suoi primi ottavi di finale in carriera agli Internazionali d’Italia, superando con autorità la tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 6-4, 6-3 sul Campo Centrale del Foro Italico.

In una partita caratterizzata da alti e bassi, l’azzurra ha mostrato grande solidità nei momenti chiave, riuscendo a gestire con maturità le fasi più delicate dell’incontro. Dopo un avvio sprint che l’ha portata sul 2-0, Paolini ha vissuto un passaggio a vuoto, consentendo alla tunisina di recuperare fino al 2-2. Tuttavia, la toscana non si è disunita e ha ripreso il controllo del match, chiudendo il primo set 6-4 grazie a un doppio fallo della Jabeur sul set point.

Nel secondo parziale, Paolini ha continuato a esprimere un tennis aggressivo e preciso, mantenendo alta la percentuale di prime di servizio e risultando particolarmente efficace con il dritto. Nonostante qualche resistenza da parte di Jabeur, visibilmente limitata da problemi al ginocchio che ne hanno condizionato i movimenti per tutta la partita, l’italiana ha chiuso 6-3, suggellando la vittoria con un ultimo game tenuto a zero e piazzando il break decisivo nell’ottavo gioco.

Da segnalare la splendida atmosfera sul Campo Centrale, con il pubblico romano che ha sostenuto calorosamente la Paolini, tributandole anche una standing ovation dopo uno scambio spettacolare nel primo set, quando l’azzurra è riuscita a rispondere a un difficile slice diagonale della tunisina con un recupero prodigioso.

Il cammino di Jasmine nel torneo di casa ora prosegue con una sfida affascinante e complicata: agli ottavi di finale troverà dall’altra parte della rete Jelena Ostapenko, pericolosissima giocatrice lettone dal tennis esplosivo che, quando in giornata, rappresenta una minaccia per qualsiasi avversaria.

Per Paolini si tratta dei primi ottavi di finale in carriera al Foro Italico, un traguardo significativo che conferma la crescita esponenziale della tennista italiana, attualmente al quinto posto del ranking mondiale. La sfida contro Ostapenko rappresenterà un ulteriore banco di prova per misurare le ambizioni di Jasmine in questo torneo, mentre il pubblico romano già pregusta la possibilità di vederla avanzare ancora nel tabellone.

WTA Rome Jasmine Paolini [6] • Jasmine Paolini [6] 0 6 6 0 Ons Jabeur [27] Ons Jabeur [27] 0 4 3 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Ons Jabeur 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ons Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Ons Jabeur 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Ons Jabeur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi