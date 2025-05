Passaro da impazzire: Dimitrov battuto e un’impresa che resterà nella storia del Foro Italico. “E’ stata una partita incredibile, battere un giocatore importante come Dimitrov mi dà una dose di fiducia incredibile”

Una mattinata da incorniciare per il tennis italiano. Sul Grandstand degli Internazionali BNL d’Italia, Francesco Passaro ha scritto una delle pagine più belle della sua carriera, superando con il punteggio di 7-5, 6-3 la testa di serie numero 14 Grigor Dimitrov in un match che ha fatto letteralmente esplodere di gioia il pubblico romano.

Il tennista perugino, numero 101 del ranking mondiale, ha disputato una partita pressoché perfetta, mettendo in mostra non solo le sue qualità tecniche ma anche una forza mentale fuori dal comune. Contro un avversario del calibro di Dimitrov, ex numero 3 del mondo e vincitore alle ATP Finals 2017, Passaro non si è fatto intimidire, giocando punto su punto con la determinazione di chi sa di avere una grande occasione davanti a sé.

In un primo set combattutissimo, durato 62 minuti, l’azzurro ha saputo recuperare da una situazione di svantaggio per poi piazzare il break decisivo nel momento cruciale, chiudendo sul 7-5. Nel secondo parziale, galvanizzato dal sostegno del pubblico, Passaro ha alzato ulteriormente il livello, portando all’esasperazione un Dimitrov sempre più nervoso (culminata nella racchetta spaccata dopo il break subito nel finale) e chiudendo la pratica con un perentorio 6-3.

Con questa straordinaria vittoria, il tennista umbro si regala il terzo turno del Masters 1000 di Roma, dove affronterà il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 23.

Una prestazione eccezionale del 23enne perugino, che ha saputo tenere testa a un giocatore di grande esperienza e talento come Dimitrov, sfruttando le sue incertezze (ben 7 doppi falli) e mostrando un tennis solido e aggressivo nei momenti decisivi. Per Passaro si aprono ora le porte del terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia, un risultato che rappresenta il punto più alto della sua giovane carriera.

È un Francesco Passaro raggiante quello che si presenta ai microfoni dopo la splendida vittoria contro Grigor Dimitrov ed ha espresso tutta la sua soddisfazione per un successo che rappresenta un punto di svolta nella sua carriera.

“È stata una partita incredibile, battere un giocatore importante come Dimitrov mi dà una dose di fiducia incredibile”, ha dichiarato Passaro con il sorriso di chi ha appena realizzato un’impresa. “Già l’avevo avuta dopo il set giocato contro di lui in Australia, ma oggi l’ho battuto in 2 set e quindi sono davvero contento.”

Il riferimento è al match disputato all’Australian Open di quest’anno, quando il bulgaro si ritirò dopo aver perso il primo set per 7-5 2-1 nel secondo contro l’azzurro. Stavolta, però, non c’è stato bisogno di circostanze favorevoli: Passaro ha dominato l’ex numero 3 del mondo con un tennis autorevole e maturo.

“Sono molto più consapevole dei miei mezzi e me lo porterò avanti per tutto il torneo, ma anche per il resto della stagione”, ha aggiunto il perugino, evidenziando come questa vittoria possa rappresentare un trampolino di lancio per il prosieguo della sua carriera.

Primo set: L’azzurro parte fortissimo, tenendo agevolmente il primo turno di servizio e strappando immediatamente la battuta al bulgaro nel secondo game, grazie a un doppio fallo del più esperto avversario sulla palla break. Passaro si porta così sul 2-0, ma la reazione di Dimitrov non si fa attendere.

Il numero 8 del seeding recupera il break di svantaggio e, con una serie di colpi spettacolari, ribalta la situazione portandosi sul 3-2 con servizio. Proprio quando il set sembra indirizzato verso l’ex semifinalista di Wimbledon, Passaro tira fuori il carattere e riesce a controbreakkare immediatamente, riportando in equilibrio il parziale.

Sul 3-4, arriva il momento forse decisivo del set: Dimitrov si trova in difficoltà al servizio e concede ben quattro palle break all’italiano, che però non riesce a concretizzarle. Il bulgaro tiene miracolosamente il servizio e si porta sul 4-4 pari.

Dimitrov torna in difficoltà sul 5 a 6, commettendo anche due doppi falli a consegnare il break decisivo all’italiano, sfruttando un errore di Grigor che tenta una difficile demi-volée che si stampa sul nastro sulla palla set.

Il pubblico del Grandstand esplode di gioia per celebrare un primo set che Passaro avrebbe potuto chiudere anche prima, ma che testimonia la crescita del perugino, capace di tenere testa a un giocatore del calibro di Dimitrov sul palcoscenico più importante del tennis italiano.

Secondo set: L’azzurro apre il parziale come meglio non potrebbe, tenendo a zero il proprio turno di servizio grazie a un potente servizio vincente. Dimitrov risponde prontamente, pareggiando sull’1-1 senza concedere punti.

Passaro dopo aver mancato due palle break sul 2 a 1 in suo favore, piazzava il break decisivo sul 4 a 3, con il bulgaro al servizio, la tensione è palpabile: sul 30-30, Dimitrov commette un errore di rovescio, dando a Passaro la palla break. È qui che l’azzurro confeziona il capolavoro della partita: dopo uno scambio durissimo, sempre comandato con il dritto, chiude con un passante vincente stretto di contropiede che manda in delirio il pubblico del Grandstand. Dimitrov, frustrato, spacca la racchetta.

Sul 5-3 e servizio, Passaro non lascia scampo all’avversario. Un potente inside-in di dritto gli dà il primo punto, seguito da un servizio kick vincente. Sul 30-0, un’altra prima efficace e il gioco è fatto: con il punteggio di 7-5, 6-3, Francesco Passaro firma l’impresa ed elimina la testa di serie numero 14 dal torneo di Roma.

ATP Rome Grigor Dimitrov [14] Grigor Dimitrov [14] 5 3 Francesco Passaro Francesco Passaro 7 6 Vincitore: Passaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-4 → 3-5 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Passaro 15-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 4-5 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 F. Passaro 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistica Dimitrov 🇧🇬 Passaro 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 223 276 Ace 6 1 Doppi falli 7 2 Prima di servizio 41/77 (53%) 41/58 (71%) Punti vinti sulla prima 27/41 (66%) 34/41 (83%) Punti vinti sulla seconda 16/36 (44%) 7/17 (41%) Palle break salvate 10/14 (71%) 1/3 (33%) Giochi di servizio giocati 10 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 161 158 Punti vinti sulla prima di servizio 7/41 (17%) 14/41 (34%) Punti vinti sulla seconda di servizio 10/17 (59%) 20/36 (56%) Palle break convertite 2/3 (67%) 4/14 (29%) Giochi di risposta giocati 11 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 5/11 (45%) 3/4 (75%) Vincenti 20 19 Errori non forzati 30 23 Punti vinti al servizio 43/77 (56%) 41/58 (71%) Punti vinti in risposta 17/58 (29%) 34/77 (44%) Totale punti vinti 60/135 (44%) 75/135 (56%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 222 km/h (137 mph) 217 km/h (134 mph) Velocità media prima 202 km/h (125 mph) 188 km/h (116 mph) Velocità media seconda 167 km/h (103 mph) 162 km/h (100 mph)





Marco Rossi